Los niños se sinceran más con los robots

Voz 1 00:00 Maite que caminos fama hecho Arsuaga

Voz 2 00:09 hay que ir a que

Voz 0436 00:23 bueno acaba de arrancar el curso esta semana ha sido de toma de contacto ya pasado mañana comenzará el trabajo duro e el año escolar con sus luces la mayoría pero también a veces alguna sombra y una de esas luces es sin duda la convivencia el reencuentro con los amigos aunque a veces también ahí surgen digamos bueno vamos a llamarle fricciones verán nos ha llamado la atención un programa que en realidad en realidad es un juego eh se va a implantar este curso en diversos centros educativos de Euskadi además de mejorar la convivencia ayuda identificar a potenciales víctimas son acosadores escolares es el primer método online que detecta y que por tanto puede llegar a prevenir el bullying mediante inteligencia artificial IBM se llama Watson a nosotros hemos citado a uno de los expertos que se van a encargar precisamente de implantarlo es Roberto Álvarez que es el fundador de Captain es una plataforma de protección para menores frente a los riesgos de Internet de las redes sociales de los móviles que tal Robert bienvenido

Voz 3 01:23 qué tal muy bien yo no sabes cómo nos alegramos

Voz 0436 01:26 arte aquí porque tenemos muchas dudas

Voz 3 01:28 que me disipo oye pero

Voz 0436 01:31 dime una cosa algo tecnológico que va a ayudar a prevenir algo relacionado con las relaciones sociales eso eso como casa

Voz 3 01:40 bueno yo creo que ya está a la orden del día no que cada vez vemos más por el medio digital entonces parece lógico que los controles a esas relaciones se hagan en el entorno digital porque si lo hacemos Real siempre seremos reactivo sólo podemos actuar cuando ya el problema sucedido

Voz 0436 01:56 pero por ejemplo un aparato es más fácil de detectar determinadas cosas en las relaciones sociales que unen lo que un adulto que una persona

Voz 3 02:06 pues fíjate yo yo te diría esto que en sí es una persona lo solamente puedes hacerlo detectando cómo se siente cuando ya ha sufrido algún problema no pero sin embargo el aparato tienen la capacidad él es el transmisor del mensaje se entonces puede detectar lo que va a suceder porque tiene casi acceso antes que tú es el mensaje

Voz 0436 02:26 es verdad que los niños se sinceró en más con un aparato con una pantalla por ejemplo que con una persona

Voz 3 02:31 sí eso está medido y eso lo ha hecho zona es un término que se denomina el factor de autoridad que hace que un niño se sincera antes con la tecnología que con un psicólogo con sus propios padres casi ya sea que tiene un problema en el colegio por ejemplo

Voz 0436 02:47 siente excluido no tiene amigos está triste lo cuenta antes a una batalla

Voz 3 02:51 sí les más sencillo hacerla es curioso no bueno supongo que será porque la percepción de que sea Avatar no es real pues bueno le hace que la confidencia fluya

Voz 0436 03:03 fíjate hay un estudio del informe maltrato entre iguales dos mil dieciséis que está elaborado por el Instituto Vasco de Evaluación Investigación Educativa que dice que tres de cada diez escolares que padecen algún tipo de de acoso escolar de agresión verbal física lo que sea tres de cada diez optan por el silencio las víctimas no quieren delatar al agresor y sólo un quince por ciento de las víctimas de bullying en la ESO habla con los profesores en Primaria el treinta y cinco por ciento es decir que si les ponemos a lo mejor una pantalla un juego tal vez se abran más

Voz 3 03:36 además fíjate en el El casos cada vez más grave cuanto más tiempo lleva perdurado en el tiempo no entonces es que sabe ya que se ha sido acosado durante un año casi con toda seguridad carrera Olivencia física entonces esto hace lo lo lo importante que es realmente detectarlo a tiempo y cuanto antes ese es es la forma en la que los mil los daños eran lo mínimo posible

Voz 0436 03:59 bueno vosotros vais a empezar este curso a implantar ese como Le llamamos programa Juego como

Voz 3 04:04 bueno nosotros hemos programas un programa para colegios sí

Voz 0436 04:07 los dos colegios más bueno todos lo los claro

Voz 3 04:10 eran obviamente no ahí en principio estamos ya tenemos en contactos con seis colegios está prevista ya hacer una presentación a asociaciones de colegios escrutados en la Confederación de de Salesianos etcétera y luego ya veremos si ellos lo que ella intenta ahora no bueno ellos por tanto

Voz 0436 04:30 para aprobar para ver cómo funciona en los niños y niñas también sin embargo ya contáis con algún precedente porque ya hay algunos lugares donde sí que se han plantado eh por ejemplo en Asturias hemos buscado uno de esos centros donde se ha realizado es Programa piloto por llamarla de alguna manera al teléfono unos atiende Mayte Alonso que es del Departamento de Proyectos innovación y marketing del Colegio Santa María del Naranco Alter vía qué tal Maite buenos días

Voz 4 04:58 hola buenos días al niño durante todo

Voz 0436 05:00 año pasado hicisteis una prueba con este programa que tal resultó Maite

Voz 4 05:05 fui Exactamente durante el año pasado hicimos una prueba con este programa que me permite Roberto nosotros allí lo llamamos el juego de la amistad

Voz 3 05:16 si no hemos pasado

Voz 4 05:18 yo desde tercero de Primaria hasta segundo de la ESO estamos hablando de edades de alumnos desde los ocho nueve años hasta los catorce y así a priori cracks esta experiencia un curso escolar nos ha resultado bastante positivo a dos años

Voz 0436 05:36 claro uno se pregunta Maite por estáis poniendo a prueba este programa hay porque lo implanta es decir tengáis problemas de acoso escolar antes

Voz 4 05:46 pues no o sea no teníamos potencialmente problemas de acoso pero como muy bien me enteré muchas veces pueden estar ocultos pueden estar callados ir queremos esos prevenir IMI detectar para llegar a tiempo

Voz 0436 06:05 bueno esto es para los niños niñas muy bonito porque en realidad Maite es un juego no

Voz 4 06:10 correcto en nosotros un a la planificación queremos esto ha sido una vez al trimestre dedicábamos un ágora a pasar el juego de la amistad simplemente es lograrse en una página web donde cada alumno tiene el usuario y contraseña ir realmente son juego pero es un juego que en el fondo es uno Real como la vida misma porque no se suele dice Si tienes que ir de excursión a que compañeros de clase elegiría sólo a que compañeros no elegiría y así sucesivamente con una serie de juegos pues el interés se extrae valiosa información

Voz 0436 06:55 uno se pregunta si realmente es lo que lo que hablábamos antes se porque tiene que ser más sincero respondiendo esas preguntas que respondiendo por ejemplo un tutor ver

Voz 3 07:06 bueno supongo que un psicólogo podría responder mejor esa pregunta pero lo que sí que indica es que hay trabajo por hacer porque no es lógico que tu hijo no te cuente que viene un problema tan grave como puede ser un acoso escolar au

Voz 0436 07:19 de modo por miedo a represalias pero sí contesta es también a través de una pantalla sabes que esa respuesta va a llegar a un sitio no Maite

Voz 4 07:27 correcto hacía ese hecho una mejora que ha hecho Gaza durante este curso escolar ha sido precisamente al finalizar el juego sorprendentemente reafirmando lo que decía Roberto incluyen una pantalla donde la pregunta es a mi me gustaría decirle a su tutor ir reafirmamos podemos decir que después de haber pasado setecientos cincuenta alumnos por este juego que realmente eh pueden llegar a decir algo que cara a cara con el tutor no serían capaces por alguna circunstancia emocional

Voz 0436 07:59 es curioso oye Rober esto ya se ha aprobado también en otros países en algunos países que resultado

Voz 3 08:06 sobre todo en Sudamérica yo creo que es la aceptación está siendo súper buena con lo que entiendo que hay satisfacción salto no en en Perú en concreto se que al menos ocho colegios lo han llevado durante todo el año también en Ecuador y en Méjico en España también en varias ciudades se lo que pasa es que en hay cierto problema con lo que es la confidencialidad de los colegios que no quieren que se sepa es curioso también no porque parece que has

Voz 0436 08:31 la reputación para el centro que pues

Voz 3 08:33 es que es que ese es un error claramente realmente yo creo que es muy loable un centro de aunque no tenga cosas escolar y era prevenirlo no como el caso de la compañía que nos ha acompañado en lo que tengo que hacer es premiar a aquellos centros que están comprometidos con la situación y aunque no lo tenga implemente en métodos de este tipo más que demonizar lo porque si no es es parte del problema no además que de que los chavales lo ocultan también muchos con los colegios lo están ocultando precisamente por esa mala fama cuando debería ser un premio sea para mí un colegio que detecta bloquea a cuatro casos de acoso escolar me quito el sombrero yo no sé si Maite

Voz 0436 09:10 tanto te lo que habéis detectados si me reconoce harías en el caso que hubiesen detectado un posible acosador en potencia o víctima en potencia os habéis encontrado con algo así nos lo quiere contar o no

Voz 4 09:24 la mente afortunadamente no así los casos pero más que acosador sí que te encuentras sorpresas porque genera un informe inmediato que in pues que deberá una respuesta el tutor de a lo mejor alguna sospecha que Kenia pues poder atajar el problema prevenirlo no corregirlo pero afortunadamente no estará situación

Voz 0436 09:47 bueno tal vez sirva para reafirmar una sospecha de que alguien se encuentra solo

Voz 4 09:50 en que tiene problemas para relacionarse de tal vez eso no correcto claro porque como muy bien decía hace Aloña no se trata de llevar al extremo en Lagos soltar antes la convivencia que que tiene que es subida consecutiva instó de ayuda vamos

Voz 0436 10:07 claro oye teniendo en cuenta desde luego la confidencialidad de esos datos no pero se informa a los padres en el caso de que hay alguna conclusión algo sensible au delicada para ese niño o para esa niña

Voz 4 10:20 desde luego desde luego Aloña la comunicación del colegio con las familias es muy eficaz y eficientes el modus operandi se pasa al juego de la amistad el informe ipso facto eh pues va al tutor el tutor lo analiza puesto que éste detalla un informe pormenorizado en el aula de cada alumno hiciese tutor detecta una alarma luego comunica al Departamento de Orientación el conjunto valoran la posibilidad o la gravedad de este informe es trascendental luego que se comunica a las familias

Voz 0436 10:59 bueno había recibido el feedback de los padres y las familias han comentado algo después de todo un año de esa prueba piloto

Voz 4 11:07 pues mira que sobre todo en niños de nueve años Oscar de edades inferiores porque como decía los de la ESO llegarán hasta los catorce que decían que querían decían mamá oye pasado el cobro de la amistad mi tiro pasarlo más veces porque es una vez al trimestre porque sí que llegó de añadir que no solamente son juegos para extraer información ayer de los Juegos del tipo de naves espaciales para un poco liberarla la concentración y de repente te llevaba es un juego de ver osea una pantalla de de verdad extraer información entonces se divierten vamos no hasta aquí nuestra de con sitos Maite y Fax la pregunta aunque esta entender cuando fue en el camino con este compañero con este has oído algo ya lo vemos bastante bien

Voz 0436 12:03 oye pero yo no me creo Maite Rober que un niño en la niña de trece años no sospecha que detrás de ese juego hay algo más

Voz 3 12:10 bueno seguro que sí pero aún así

Voz 0436 12:13 hombre hay que diga la verdad que me están dando aquí gato por liebre están intentando extraer información esto me puede comprometer Maite yo no voy a ser del todo sincero sincera

Voz 4 12:22 correcto a ver de hecho luego no tiene guasa más este año que hemos estado con él trabajando en la mejora continua es decir cualquier sugerencia que les hacemos están trabajando en ella efectivamente Aloña no nos vamos a engañar un adolescente de catorce años es capaz de de no contar toda la verdad y a una máquina entonces ahí sí que el día o cambiar el tipo de juego de preguntas hay instamos al equipo de psicólogos pedagogos negasen aunque mejor que este camino

Voz 0436 12:58 cara buena hay muchos pasos que dar

Voz 3 13:00 hay que entender también que esta herramienta antes es una herramienta que ayude a supervisar te da información muy valiosa sobre cosas que pasan en el entorno cuando no pero no no lo es todo obviamente hay una parte de formación de educación digital de educación en valores y educación igualdad no por ejemplo que es es básica y eso es tiene que dar desde ocho años siete etcétera no luego además tener profesores docentes capacitados para para identificar estos casos así que conozcan bien el protocolo de actuación para prevenirlos los bloquearlos pues es básico no y a la vez tener un entorno conectado en el colegio ciber seguro que no permita intrusiones etcétera pues bueno eso yo creo que es un poco los pilares sobre todo el mínimo exigible a cualquier colegio de hoy digital y que este hablar del día no

Voz 0436 13:48 hombre yo me quedo con la idea esa de que los jóvenes se le comunica no se sincera más con un aparato electrónico que con una persona yo no sé si preocuparme por eso sino porque si cada vez que necesitemos hablar con un menor vamos a tener que recurrir a uno barato un avatar se iba un robot por ejemplo

Voz 3 14:09 si buscas ese comportamiento en los adultos igual lo encuentras también cuántas personas se me va a poner cursi no declaran su amor por por Whatsapp y no cara a cara hoy en día pues es que es está ocurriendo mucho mucho eso es mucho más fácil

Voz 0436 14:26 encima sea que reafirmo

Voz 4 14:28 tú tú tú no Estecha ahí estoy de acuerdo con Roberto Salas en ese es inminente que estamos en una sociedad tecnológica hay que apostar por la innovación educativa ahí íbamos negligencia difícil de todo a nuestro colegio vaso más llegó un robot para cómo sería pajes tres para interaccionar osea el futuro dijese ya inmediato podríamos

Voz 0436 14:54 bueno tomemos lo como medio como una herramienta no la tecnología para llegar a un objetivo en fin desde luego mucho más humano Mayte Alonso que sigáis con este sistemas segundo año entiendo ya que lo vais a implantar a ver qué conclusiones opten Ace eh

Voz 4 15:08 muy bien si es así es es muchas gracias gracias un abrazo os pero bueno

Voz 0436 15:15 los que os estén escuchando pueden pensar a ver pero todo esto hace que salten las alarmas que pasa que estamos en un contexto en el que los casos de bullying en Euskadi son muchos

Voz 3 15:24 no

Voz 0436 15:25 vamos a los datos porque yo creo que es lo más objetivo que les podemos facilitar los más recientes que ha ofrecido el Departamento de Educación del curso quince dieciséis entonces se detectaron se detectaron ciento veintiún casos de acoso escolar en Euskadi a ver es el doble que un año antes sí pero eso nos dicen desde el departamento no significa que haya aumentado son datos identificados o casos identificados tal vez por una mayor sensibilización tal vez antes no se prestaba tanta atención honor se ponía tanto el foco sobre esa realidad me parece importante hacer esa acotación y otros datos que el cuarenta y tres por ciento de los casos son agresiones verbales el veinticinco por ciento de los casos exclusión marginación social el dieciséis tan sólo agresiones físicas ICA en el veintitrés por ciento de los casos está internet redes sociales se entiende acoso a través de las tecnologías bueno habrá que esperar cómo responden no en los escolares Rober cómo responden también tutores docentes familias porque la

Voz 3 16:23 es colarnos el blanco de los problemas realmente vamos a una sociedad únicamente digital está claro tenemos que dotar de competencias digitales a las nuevas generaciones porque fíjate además está está impulsando una transformación digital en la empresa o la empresa que no esté en Internet en los próximos años probablemente no esté en ningún sitio los trabajadores de esas empresas van a ser estas nuevas generaciones no que por un todo a causa de la brecha digital no están recibiendo la educación digital que deberían pues porque a los padres de cuarenta implicó como yo pues la tecnología no ha pasado un poco por encima no entonces educación y supervisión en edades tempranas es es básico

Voz 0436 17:02 es crucial bueno esto se llama Whats App por cierto ya que te tengo aquí déjame que te pregunte por algo de lo que se ha hablado mucho este verano con ellas llevamos años hablando de esto que es el sexto en algún caso de sexo exceden del que hemos oído hablar en Euskadi

Voz 3 17:19 sí el que tú has tenido conocimiento sí sí sí bueno Sex in quería aclarar no es más que el hecho de compartir contenido sexual a través de medios electrónicos sino entre dos personas que decían las células si en en principio todo debería estar bien ver problemas que hay mucho suplantación de identidad de cibercriminales que buscan hacerse con ese contenido para que a partir de ese momento empezó a chantajear a la otra persona ya sea con favores sexuales o más editando más contenido sexual o o o pidiéndole realmente encuentros sexuales o dinero o bien yo creo que eso también ocurre en muchas ocasiones en el número de casos es alarmante está subiendo pues exponencialmente en el último congreso de violencia de género digital que el buen gusto en concreto contaron un caso en el que se ha detenido a una persona en Guernica por hablarle un sitio cercano porque a veces cuando hablas de pederastia etc parece que está en Honolulú no no lo que ocurre en el pueblo de hablaban hasta personas les detuvo después de que una niña después de un año ya confesó emocionalmente destrozada obviamente cuando el equipo informático de de este señor encontró datos de ciento sesenta y ocho personas a los que había sonado del ámbito niños y adultos porque también ocurre esto ah bueno se detienen etcétera cuando vuelve sale de nuevo a la calle no sé si en espera juicio por qué a la de un mes el devuelve a detener se encuentra de nuevo en su equipo informático dieciséis nuevas personas resume esto hace una persona que además sufre la patología será pederasta etc el problema es que ahora hay bandas criminales que han encontrado en esta práctica una fuente de ingresos brutal están en pues haciéndose pasar por compañeros de clase solicitando sexo indie extorsionando a los menores con el único fin de hacer dinero no

Voz 0436 19:14 cuando hablamos de menores y hablamos de lugares cercanos por tanto claro claro bueno pues prestamos atención a todo lo que hemos aprendido esta mañana con Roberto Álvarez que es fundador de García muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana

Voz 5 19:31 sí dime