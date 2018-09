La mirada feminista de Sandra Sabatés

Voz 1 00:00 bien queridos amigos sin duda las declaraciones de la presidenta el Círculo de Empresarios exigen una red flexión en el Pi como mira porque también exigen que esta reflexión la haga una mujer fértil entre veinticinco y cuarenta y cinco años o

Voz 0101 01:27 son fragmentos de mujer tenía que ser un espacio de entrevistas a mujeres dentro del programa El Intermedio de La Sexta y que esta noche va a recibir el primer premio cima Televisión Fes Festival de Vitoria Gasteiz a la igualdad dos mil dieciocho han destacado del la puesta en Prime Time por la visibilidad de la mujer por el discurso de igualdad de una forma entretenida dicen e interesante lo presenta la periodista Sandra Sabatés

Voz 7 01:55 qué tal Sandra buenos días qué tal buenos días un placer hablar con vosotros enhorabuena como recibido este premio

Voz 0394 02:02 muchísimas gracias pues con muchísima ilusión te puedes imaginar no porque además es una sección que pusimos en marcha en enero que apenas estado en antena medio año una sección pues que que creamos con muchísimo cariño que los hacía muchísima ilusión de repente pues de recibir este premio ya es como la guinda no de todo iré algún modo pues también es un premio no sólo para la sección sino para todas esas mujeres valientes que se han centrado aquí en esta así ya nos han contado su historia sí nos han bueno han permitido visibilizar de alguna manera las desigualdades que sigue habiendo hoy en día nuestra en nuestra sociedad y cuál ha sido su pelea no su lucha

Voz 0101 02:41 más allá de la calidad del espacio Sandra que yo desde luego desde aquí la Lavoe ya el premio contribuye no a dar luz a mujeres brillantes que sin embargo están en la sombra porque no se les da voz no te parece

Voz 0394 02:54 sí sí es precisamente lo que pretende está esta sección no dar voz a las mujeres y que ellas atravesar su testimonio su propia historia muestren a todos los espectadores pues esta situaciones de desigualdad en las que nos encontramos día a día ya se han encontrado día a día no que sigue habiendo muchos muros simplemente por su condición femenina ahí son mujeres muy diferentes entre ellas que tienen unos objetivos y unos propósitos laborales también muy distintos pero que todas ellas pues en coinciden en ese mismo punto no esa esa desigualdad a la que se han tenido que enfrentar en un momento dado en sus carreras para poder progresar no de conseguir sus objetivos pero son mujeres algunas anónimas otras mujeres que igual son más conocida

Voz 0101 03:34 por ejemplo Margarita Salas Carmen Sarmiento

Voz 0394 03:37 sí yo te has pues que que que se quieren dedicar a ser Pastora y que también se encuentran con con problemas de Desigual

Voz 0101 03:42 Nos has explicado Sandra cuál fue el objetivo no como empezasteis a idear este programa pero me gustaría saber si la reacción del equipo tanto de hombres como de mujeres fue una decisión unánime porque a veces el bachillerato también también reina entre nosotras entre las mujeres no

Voz 0394 04:01 no pero en en en el intermedio siempre hemos mantenido cierto compromiso con con algunos temas no yo creo que el feminismo es algo que que que se ha evidenciado mucho y que y que hemos manifestado en multitud de ocasiones no el programa por ejemplo de ocho de marzo lo dejó muy claro nuestros compañeros además son los primeros que que apoyan este movimiento que estuvieron allí sacando el programa evidenciando también los problemas que tenía la emisión de ese programa por culpa de que las mujeres no estábamos justamente porque somos la mitad del equipo yo creo que que a la hora de poner en marcha esta sección ha sido una cosa y unánime no lo hemos hecho conjuntamente porque surge básicamente precisamente de de ese de ese compromiso por parte de del equipo

Voz 0101 04:44 viendo algunas de las entrevistas en una de ellas decía Silvia Gil comandante de la Guardia Civil

Voz 0394 04:50 desde la perspectiva de género

Voz 0101 04:53 esta regulando de forma neutra que no partimos del mismo punto yo quería preguntarte Sandra si la perspectiva neutra en realidad es Sandro céntrica

Voz 0394 05:04 pero claro todo todo todo lo que arrastramos estamos en una sociedad que que a día de hoy pues no no deja de ser machista no entonces te tendremos siempre a Bono ha a a actuar como como hemos aprendido y muchos de estos valores se siguen perpetuando no entonces el justamente lo que tenemos que hacer ahora es luchar para cambiar esto introducir la perspectiva de género en los distintos en los distintos sectores no lo hemos visto por ejemplo con el caso de la manada quedó muy claro no oí empiezo es cuando se empezó también hablar que en la justicia también eh teníamos que introducir esta perspectiva de género que las leyes siempre han estado creando creadas por hombres y las han puesto en marcha hombres entonces vamos a empezar a introducir esos pequeños cambios para para poder llegar finalmente a la igualdad que es el objetivo que tenemos todos en unos momentos y todas

Voz 0101 05:52 claro los oyentes las oyentes que te están escuchando la verdad es que bien ven el resultado final pero a mí me gustaría preguntarte

Voz 8 05:59 por el trabajo

Voz 0101 06:01 la redacción no en el trabajo de producción a veces a los periodistas nos pasa al menos a mí me pasa que mi afán por visibilizar a la mujer tengo serias dificultades para lograr que ellas acudan en este caso a la radio no bien por dificultades de conciliación bien por en ocasiones baja autoestima dan un pasito para atrás a ti te ocurre recibes muchos no Sandra

Voz 0394 06:22 pues eh si te soy sincera no nos ocurrirá algo muy curioso muy muy bonito a la vez es al principio claro cuando ponerse en marcha la sección que la gente tampoco no no lo conoce pues se les tuvo ahí toda la gente de producción el equipo que tienes que ir buscando historia

Voz 0101 06:38 claro tildando a ver si encontramos mujeres vamos

Voz 0394 06:40 dejarnos en en en determinados oficio saber con quién podemos hablar que nos cuente su historia y luego pues que fuera a venir aquí a plató a contarnos la y todo no iba a medida que la excepción fue avanzando cada vez recibimos más Mail nos llaman por teléfono proponiendo tajante proponiendo historias super interesantes sea que es que los mismos espectadores se dan cuenta de la importancia de de de visibilizar estos casos yo ellos mismos nos propone historias de oye esta historia podría es curiosa y es interesante yo creo que que merece también que sale de voz para para demostrar pues la desigualdad en un determinado sector o lo que está sufriendo según esta mujer por llevar a cabo nuestra una escuela en un medio rural

Voz 0101 07:20 claro es que tiene que quedar claro que historias existe no hay no hay que buscar mucho porque mucha mujer brillante

Voz 0394 07:27 muchísimas historias claro que sí yo creo que estamos consiguiendo eso también esa complicidad por parte del espectador que es muy enriquecedora y es muy positiva no

Voz 0101 07:35 en esto del género la realidad es ciertamente muy cambiante no te resulta difícil hacer periodismo de género quiero decir por el uso correcto del lenguaje por ejemplo a veces algo ortopédico no sobre todo para los medios audiovisuales pues los esto nos dificulta mucho a la hora de dar ritmo por ejemplo al mensaje no o a veces también por las resistencias de algunos sectores de algunas personas es difícil hacer periodismo desde la perspectiva de género Sandra

Voz 0394 08:04 eh bueno claro es que en en este caso sí nos vamos a centrar en cada vez tener que decirlo si las pues igual dificulta mucho porque extiende mucho el mensaje no hay tendemos a a resumir y sobre todo cuando estamos en en los medios que bueno sabes perfectamente no que tenemos el tiempo muy muy determinado entonces hay que hay que ceñirse no ha e intentamos hacer por por por por englobar lo absolutamente todo no y en esto yo creo que hay que seguir trabajando igual que en esta igual que en otros aspectos no pero yo creo que es un algo en lo que en lo que evidentemente hay que seguir seguir trabajando para incluirlo como

Voz 0101 08:40 obviamente una última cuestiona quién te gustaría tener que mujer en el plató

Voz 0394 08:46 ah pues estamos mira este año que es una cosa que también me me me parecía muy atractiva para la selección y que íbamos a empezar a hacer este año bueno esta esta temporada ya introducimos a Lolita Chávez que te ellas de Guatemala no pero queríamos abrir también un poco saltar a otros países incluso a otros continentes para ver también esas desigualdades como eran no y que luchas están ya cuando en otros países o a que reconocía que muros que enfrenta a las mujeres en otros en otros sitios no íbamos a ir por ejemplo una de las entrevistas que tenemos y a planificadas es con Emma Bonino vamos a ir vamos a ir a Italia entonces ella nos va a hablar allí toda la situación bueno adecuar Mossos puso en marcha la ley de la cortó su lucha en particular etc etcétera vamos al gastarte más también por ejemplo como la ablación entonces vamos salir a salir también un poquito de lo que es eh solamente la situación de la mujer en España íbamos a ver en qué situación se encuentra también en otros países para valorarlo para compararlo y ver cuáles son las frutas

Voz 0101 09:50 bueno son mujeres valientes y este es un espacio muy osado es un formato muy atrevido con un feedback del público por el momento la verdad es que muy bueno y que esta noche recibe ese primer premio cima en el marco del Festival en Vitoria Gasteiz a la igualdad dos mil dieciocho Sandra Sabatés enhorabuena otra vez aquí y lógicamente a todo el equipo porque me consta que tiene un grandísimo trabajo de producción detrás que disfrutes esta noche en Vitoria Sandra hay un abrazo muy