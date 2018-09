Ja! Bilbao 2018

Voz 1 00:00 el río Bío Bío Correa

Voz 2 00:09 hoy por hoy Bilbao Cadena Ser mereció esta López perdió que como me saca esta nueva capitalinos

Voz 1509 00:18 bueno hay treinta y cuatro minutos se lo venimos diciendo bien se lo venimos advirtiendo con mucho cariño esta temporada la Cadena SER quiere practicar con más ahínco la máxima de intentar contarles por supuesto bien lo que está pasando pero también tomarnos la vida con sentido del humor y como dice nuestro director general Daniel Gavela intentar no aumentar los problemas de la gente así que la primera parte de este programa hasta la una la estamos realizando desde este set aquí en el centro de Bilbao porque desde aquí es donde se acaba de dar a conocer al mundo simuló permiten lo que va a ser la nueva edición del festival por excelencia en Bilbao que practica esta máxima del humor inteligente

Voz 3 00:57 desde hace nueve años ya lo está haciendo queremos aprender de alejada del Festival Internacional de Literatura y Arte con humor entendido en su más amplio sentido de la palabra así que desde aquí desde este hotel López de Haro déjenme que demos paso a Gabi que ha sido quién ha estado siguiendo la rueda de prensa hola Anne adelante o el azul muy

Voz 1946 01:13 penas una sin una temática específica el festival de este año nos va adentrar en el particular universo de Alex de la Iglesia así nos lo han hecho saber porque el cineasta bilbaíno es el premiado en esta edición y tirando de ese hilo se va a ahondar en el componente filosófico y el poso terrorífico político Koolhaas se han programado una docena de actos de charlas con nombres propios como la escritora Soledad Puértolas los humoristas Javier Cansado os Silvia Abril y autores de talla internacional como Jeanette Winter son el rumano carta es cool o el galo juventinos habrá además diálogos atípicos en los que el humor con la filosofía la historia o el terror a destacar también lo apuntaba a estudiantes azul el homenaje a Forges y como particularidad la radio La Ser en directo Javier del Pino va a venir el sábado veintinueve a ser indirectos A vivir que son dos días una edición que no pierde de vista la fuerza del feminismo con una exposición de viñetas de Mamen Moré u en la sala BBK de la Gran Vía para bajar el telón en Bilbao rock uso un monólogo de Barry Mann ley from Cor tu Cortés Zubi o el periplo de un irlandés hacia Euskadi como ves completa e interesante agenda para reír y reflexionar de lo lindo entre el veintisiete de septiembre y el siete de octubre ya estamos practicando gracias Anne junto a mí Juan Bas director te has Bilbao bienvenido a la que es tu casa esté

Voz 3 02:31 años o la hola muchas gracias

Voz 4 02:33 no gracias a vosotros o nosotros estamos encantados

Voz 3 02:36 practicar y aprender con el no darán cobertura

Voz 4 02:39 la sede de estupendos y muy agradecidos

Voz 3 02:41 cuesta mucho seguir intentando hacer con humor y relacionar todo lo que está ocurriendo y además darle ese toque literario de mucho nivel porque seguido quiero que me hables con más conseguido a Jeanette el que esté con nosotros en este deja como como como va esta novena edición como acopio de datos

Voz 4 02:59 el el programa estoy contento de cómo ha quedado el programa en conjunto el sumar como solemos procurar lo más podemos decir lo más culto lo más literario con cuestiones más populares creo que está bien compaginado y luego cómo se consiguen buenos nombres

Voz 5 03:17 pues con perseverancia pagándoles

Voz 4 03:21 hay unas cantidades a ver moderada estival no son no son actuaciones y luego dándoles una buena infraestructura por otra parte está bien sin sin pecar de Chaouki lista que yo no lo soy en absoluto pero le atrae a la gente venir a Bilbao es una ciudad con buena fama de buen acogimiento buenas infraestructuras está el Guggenheim hombre dicho sea sin jactancia del festival este es el noveno año pues ha conseguido ya un cierto prestigio que también bueno pues todo es acumulativo no por ejemplo la lista de premiados pues ceder la lista de premiados anteriores y te ayuda a conseguir un muy buen premiado para el siguiente año así en general con todos los pero

Voz 5 04:05 ya han Ed Winter son por lo que quiero llamado la atención ya me venga

Voz 3 04:08 la atención intentamos el año pasado y no podía

Voz 4 04:10 por fechas entonces ahí me refería a la perseverancia prevalecerá y el año que viene podrás pues bueno a ver tal entonces sí ha colaborado con nosotros Random House para ello también para traerla o cuál es hola en escritores la colaboración de las editoriales es fundamental solemos contar contar con ella porque además caro aprovechan han incluso he compaginado en las fechas del festival con el nuevo libro de Yánez Winter se alejará España son días de Navidad entonces bueno pues se aúnan esfuerzos y da buenos resultados

Voz 3 04:42 pues voy a decir que estará en la sala BBK a las ocho y media de la tarde el veintinueve de septiembre y si no la conocen por favor es una buena manera de acercarse no sé inglés da igual hay traducción simultánea

Voz 4 04:50 sí muy buena además la entrevistará muy bien una brillante escritora que es Mercedes Cebrián sí

Voz 3 04:56 claro que sí Juan vamos a lo más popular pero sobre todo lo más emotivo viene Berta Fraguas

Voz 4 05:01 a veintisiete y de hecho abriremos eh el festival con un homenaje a Forges Forges que fue muy generoso con nuestro festival de Il de queríamos mucho y él nos quería a nosotros la verdad nos nos nos hicimos amigos estuvo tres veces tres veces aquí desde el primer año en dos mil diez el último que ya no recuerdo qué año fue era su cincuenta aniversario profesional como humorista gráfico hilo entre visto ante el público

Voz 5 05:33 su amigo Serrat hambre pero

Voz 4 05:36 la déjame contar esto según bueno si la generosidad de Forges Serrat Vara nadie ha preparado gran cosa y entonces que no no sabía muy bien qué preguntarle ganado poco a la entrevista Forges invirtió la entrevista fue él quién entrevista pase Rat

Voz 3 05:51 qué géneros siempre te has quedado con nosotros brillante ICO la radio nosotros también teníamos esa sensación de que lo daba absolutamente todo oye que Juan que lo he dicho antes tú ha sido sigue siendo un hombre de radio tu paso por Barcelona bueno fue brutal allí donde los comics aparecieron déjame que dé paso a nuevas generaciones que se están asentando y que ha tenido a bien una de vuestras invitadas a sentarse con nosotros

Voz 1509 06:27 no siempre cuentas y lo dices en tu biografía que entre los guiones de cómics los relatos de las revistas y las partidas de póker

Voz 5 06:35 dio para vivir

Voz 3 06:37 salto de mata mata

Voz 5 06:40 me mente va como Lady

Voz 3 06:42 a Mamen hola bienvenida

Voz 6 06:45 hola la qué tal

Voz 3 06:46 oye y guionista dibujante vas a estar en el jaque supone para Tier Jaques había has

Voz 7 06:53 hombre yo lo conozco desde que desde que llegué a Bilbao porque siempre han venido invitados invitadas que que que me gustaban

Voz 3 07:01 pues que has ido a ver el actual sido parte del es de cómo se veja desde fuera como se verja desde pueda pues estupendo y lo que no podía ir a ver

Voz 8 07:08 que tenía mucho trabajo como lo veía luego en los que no se sube en Youtube pues me lo veía todo

Voz 3 07:14 oye yo disfrutado muchísimo seguro que Juan me ayuda yo con Marcela no sé si Berta va a ser de tus preferidas pero a mi Marcela con veintiocho años que tenía aquella chica que era ya dices tú que las dejado ahí colgada pero es que ahora llega una tal Berta que bajo el título lo de esquí es la de resaca eh Marcela no es la ley de la no me he leído la que traéis ahí porque tienes la última edición del nuevo el de nuevo libro

Voz 7 07:37 sí es verdad Delta Vic desastre como no conocemos o quizá ya alguien que no esté escuchando no conozca Berta como es Berta a ver qué perfil tiene Berta pues Berta es una chica normal de treinta y cinco años más o menos que podría ser podría ser una chica podría ser un chico porque yo creo que todo el mundo se puede sentir identificado eso es una eso eso es una habilidad que puedas tener tú porque todo el mundo no lo consigue verdad Juan

Voz 4 07:59 desde luego no leído a pues comics que gustan ambos pero desastre sobre todo es muy bueno sino una comedia excelente

Voz 7 08:06 Timo entonces bueno es una chica ahí sí es una chica que subida le va bueno lo he desastre es precisamente porque la vida le va fatal de una relación con su novia ya están carísima tiene

Voz 8 08:18 es un trabajo con un sueldo pésimo con un jefe que bueno

Voz 7 08:23 lo que puede pasar por leyendo los periódicos escuchando la radio no viviendo en general también porque yo antes de esa te digo también han sido dependiendo de claro entonces quería estás Ineco jueves podemos hablar contigo en el jaque día vas a estar a Abu pues yo voy a estar todas las semanas desde que se inauguró la exposición el día veintinueve ahí en las Reca y luego pues yo creo que además ha estaré presente por ahí

Voz 3 08:50 claro porque porque eso Juanes otra de las características de este festival no sólo consiste en darle mucha relevancia a lo visual las palabras sino las exposición

Voz 4 08:59 no no quita estos días exposiciones desde el XXVII desde el primer día a veces

Voz 5 09:03 el legado del béisbol si todos los días de festival de al siete todas las

Voz 3 09:09 a ese vale buenos no sé porqué puesto dos días no pasa nada porque eso está fenomenal eh yo sí me gustaría que esto fuera todo mucho más también radiofónico y que siga siendo muy visual y que siga siendo muy participativo aquí se han dado unos nombres que tú sabes Juan que cuando se dice la gente dice

Voz 9 09:28 va a ver yo digo Silvia Abril y ocurre esto

Voz 0277 09:33 hemos estado muy bien faltan tuvo alarmada al Arbulu Angola del del del pelaje

Voz 10 09:52 oye Barei te hubiera te vendría bien te vendría bien una una doble

Voz 0277 09:58 si nos hicieron el mismo Tatum O'Neal muy fuerte miras increíble sí a que pone

Voz 10 10:02 luego existo perdona perdona

Voz 0277 10:06 luego existo salir campo todos los días pero cabo luego existo que llevo yo

Voz 10 10:11 luego existo no mejora K

Voz 11 10:22 alegría Silvia Abril bienvenida cómo estás en la distancia

Voz 12 10:31 bueno partiendo Bellacasa pero qué bien te lo pasas hija mía que es comer bien la verdad es que sí que queremos oportuno nada que que sí que sí que me lo he montado bastante

Voz 3 10:49 no bueno pero yo sé también Silvia que cuando te llama está conmigo Juan Bas que es el director de quién Esteban hacer venir hasta Bilbao a disfrutar con bueno con todo el mundo que quiera abierta la sala BBK tú también te pones seria no porque esto es un festival de literatura con humor pero es un festival muy asentada tú qué piensas cuando te llaman como como reacción más

Voz 12 11:12 pues primeros sorprendida a pero pero qué queréis que venga a ser yo me CNN quiere para que me requerir yo me ir yo no voy a hablar inglés me cuentan no queremos que venga son aquí Carla el festival nevó en certámenes sobre el humor y la literatura e igual yo empiezo es decir la comedia yo a vamos vamos allá encajó más de todas maneras siempre me dan un poco de apuro estas cosas porque yo ni me siento que escritora de nada

Voz 3 11:51 ya siempre lo dices se pero mira Master Chef Tu cara me suena Aldaz niña de REC Eurovisión cuánta gente ha pasado por el Jaca ya está en Eurovisión Juan cuánta gente has Eurovisión

Voz 4 12:04 a veinte alumnos pero yo no me gusta no me acuerdo pero no me sorprendería

Voz 3 12:09 el Chile entre y nuestra querida bailarina Silvia y que estuvieron allí yo creo que que no pero a tu tengo que hacer esta pregunta qué sabes de Bilbao Silvia qué sabes de Bilbao

Voz 12 12:20 Hay mira yo en Bilbao tengo un gran amigo que pasa he tengo amigos allí una ciudad que ha de oro que Mayne tantas subirme me encanta pasear nos encanta comer esa ciudad bueno yo adoro Bilbao ayudado a El Norte entonces yo adoro España en general pero con el norte hay algo especial yo qué sé yo muy buen comer si es que se come muy bien ahí arriba te tienes que te vida

Voz 3 12:51 sí aquí no aquí donde te va a pasar aquí no te va a pasar como con esos Roda llevan de furgoneta con furgonetas en una

Voz 13 12:56 sin tenedores cabeza pasa también la sabemos

Voz 12 13:01 me voy a comer bien me voy a reír bien voy ya beber mejor o sea que me lo voy a pasar muy bien no sé a que estoy en definitiva hacia encantada cuando Carolina me comentó hoy que Carlos Areces digo ya está fíjate que a Carlos me lo encontré en el ADE digamos cuando viajaba yo de Barcelona Madrid dije que me andas liando es Juan Carlos Llamas lo digo me han llamado encantada me dijo que también estaré con Alex

Voz 13 13:28 pues venga el sábado seis Alex y tú lo que Webber y cuatro de octubre lo que ocurre

Voz 12 13:34 está muy probablemente es que yo me quiera quedar todo el fin de semana osea que

Voz 13 13:38 por qué dejó el día hablando con el director de cualquier hola tanto por cierto en lo locos

Voz 5 13:44 según según Comas deporte Silvia pero no íbamos ERE

Voz 4 13:49 el invitarte es una brillante humorista hay una muy buena actriz entonces entrevista Artés muy interesante dudo un poco de tu entrevistadora que va a ser pero

Voz 5 13:59 bueno yo creo que es para no sé bien de verdad te digo que yo mire

Voz 3 14:06 te voy a lanzar la primera pregunta espero acordarme sino me tiemblan las piernas encima de un escenario que las chicas de radio no

Voz 14 14:12 Dhanga

Voz 3 14:15 pero esa primera pregunta tendrá que ver con esto de que deja este derecho

Voz 12 14:20 sí que gaste el humor con el que caraza Tutu hay muchísimos actores que se metieron en la carrera de Derecho

Voz 4 14:28 también quinto

Voz 5 14:31 Juan también lo hizo mucho después que ellos lo de cinco años Quito cuatro perdón perdón

Voz 12 14:36 tengo a mi lado una gran compañera a gran profesional que eso que es una actriz maravillosa que ya la conocéis que ha participado en leitmotiv muchas veces se ha hecho nada ni ha hecho existen bueno he llena igual coincidimos también es ya empezó ver eso sí no acabamos de personales y no sé yo creo que todos soñamos alguna vez con con ponernos ahí delante de un juez muy imponernos

Voz 15 15:07 hola a a solventar

Voz 12 15:09 soltara vender mentiras bueno Silvina porque hacemos las actrices se que él

Voz 3 15:15 lo único claro claro que el cuatro de octubre voy a tener ese placer pero sobre todo lo va a tener la gente que acuda a la sala de verte disfrutar allí yo no sé si te voy a pedir alguna maldad espero aportar me viene pero bueno

Voz 12 15:26 no yo quiero ser muy gamberra Si tú me dejas

Voz 3 15:30 sí bueno pues es la que me tiene que preparar soy yo así que un abrazo muy fuerte te despide Juan

Voz 14 15:37 yo

Voz 4 15:39 luego la máxima gamberradas y vende sería la máxima que de la verdad es que nuestro público sobre el ser muy agradecido por bueno

Voz 5 15:48 esta brotes no te preocupes que tenemos de patrocinadores no lo estaba antes muy buenos datos y claro está asegurado un abrazo fuerte Silvia uno

Voz 12 15:57 el caso enorme Nos vemos el día cuatro tengo te muy nerviosa

Voz 9 16:00 animo venga adiós

Voz 16 16:09 entonces por ejemplo

Voz 1509 16:13 cuando tu primer trabajo profesional fue en mil novecientos ochenta y uno siempre lo cuentas

Voz 3 16:19 ellos guiones en una época radio novela para Radio tres de Radio Nacional de España

Voz 1509 16:24 a titulaban los casos de la Ribera

Voz 4 16:27 sí sí sí con Alex Angulo con Ramón Barea el el

Voz 17 16:32 el el daño que murió de Alex me lo encontré

Voz 4 16:34 estuvimos recordando los casos de la Ribera

Voz 5 16:37 bueno el año ochenta y uno el detective que era marginal

Voz 3 16:40 les Ador dejadas por el Casco Viejo todas aquellas historias Society siempre te ha gustado la red

Voz 4 16:45 sí sí la radio de la radio cualquier medio para poder contar una historia aquello en escribir guiones de radio novela me enseñó muchísimo del oficio de guionista que me dedique durante muchos años posteriores en televisión en documentales en mil cosas una muy buena experiencia

Voz 3 17:05 lo cuento para que los oyentes hagan una idea que te he dicho si uno de los programas en fin donde la radio yo el humor sobre todo para pasarlo bien y de forma inteligente nos tiene a todos ya muchas robado el corazón Javier del Pino director del programa es que son dos días bienvenido cómo estás cómo estáis buenos días

Voz 18 17:24 oye que tenían

Voz 3 17:25 los que hablar de la radio del humor porque sobretodo recordaba yo a los oyentes de este Hoy por Hoy Bilbao que este año sobretodo Daniel Gavela nos ha dejado ese mandato de quitarle más trascendencia en la vida y de hacerlo con un poquito más de sentido del humor yo creo que en esta para que todos aprendamos un poco más a vivir también

Voz 18 17:43 ahora yo también creo quiere decir que todo lo confirmara que el oyente del programa antes que director general de la SER con lo cual quiere agilizar el resto de la promoción sabes qué pasa tú durante tanto tiempo fuera de España yo me di cuenta de que había una manera mucho más sensata te entender la realidad en la que viven qué solemnizar todo lo que hacemos es uno de los grandes defectos que tenemos lo que hacemos no pensamos que si contamos las cosas en plan serio y nos queremos nosotros mismos que son muy importantes y grandes periodistas el oyente se va a enterar mejor lo que está ocurriendo yo descubrí que bueno pues que éxito una una inyección de humor humor Chipre bien pensado bien quien izado inteligente de repente va a ser más fácil que tutela interés por los problemas que realmente te pueden pueden afectar a las personas que más lo necesitan a mí no me hagan estaban cuando España yo decía Juan exige la las nuevas audiencias que he visto

Voz 3 18:40 sí algo así como cuarenta y cinco por ciento

Voz 18 18:43 jóvenes americanos de entre veinticinco y cuarenta años sin del show que era qué se hacía John Stuart en su día de cara al Depor Nova es básicamente de humor en el que están pasados otros muchos formatos

Voz 3 18:55 la la gente profundamente

Voz 18 18:57 informada a través de qué herramientas de todas las disponibles y Grecia que herir de siempre dije que todo tenía que tener aunque tuviera la espina dorsal de la información que es lo que me define los que trabajamos en la radio todo tenía que tener una dosis de humor en algo sentir y la primera es pues eso no creerte mismo crece más impactante de lo que realmente eres un poco no

Voz 3 19:18 eso es eso debe y que quede bien claro hay que interiorizarlo Javier pues más vas a venir al sitio indicado porque mira tú sabes que siempre nos entregan para facilitarnos el trabajo en los medios de comunicación un dossier y ahora mismo por eso hacemos el programa Ceseca especial aquí con su director con ellos subraya tiene este festival lo que reivindica es el humor como expresión de la inteligencia la civilización y la alegría de vivir

Voz 5 19:41 claro claro la alegría de vivir es muy importante claro

Voz 3 19:44 claro que lleva tu nombre de tu programa el festival vivir

Voz 18 19:50 no creo que haya nuestra costa de todas maneras existe desde que empezó hace varios de los colaboradores que además un buenos amigos encontrado eran pero otra cosa es conocido ahora me han estado insistiendo tienes que ir tienes que ir a ello pues Julio Rey por ejemplo es algo Javier Cansado entonces cuando salidos también de vosotros no benditos decían que era una especie de el festival perfecto pero programa como el mío así que si lo hemos conseguido Begoña que a alguien que lo haga porque no sabemos allí

Voz 3 20:21 pues pues nada lo digo enseguida de déjame que diga la fecha veintinueve de septiembre desde las nueve de la mañana a vosotros estabais antes porque hay que prepararlo todo claro para las nueve en la sala BBK en Messi m la emisión en vivo del programa A Vivir de que presentas porque usted diriges Javier yo no sé si tienes ya pensado

Voz 9 20:38 cómo lo vas aliñar me estoy adelantando de verdad Hadi

Voz 3 20:42 pero estoy adelantando sólo lo que creas no te lo has porque

Voz 18 20:44 verdad es que uno de los grandes simple empujados por la premura de tiempo en tuviese buena parte de los contenidos que tenemos intentamos los más Cuyás los y madurar las durante mucho tiempo y lo que es complicado de como como todas las que trabajan el programa acaba siendo muy famosa es muy difícil de cuadrar las agendas tiene gano Cristina Pardo entonces total

Voz 3 21:06 desde hace un tramposo el tu programa

Voz 18 21:09 están haciendo una lista una lista de gente que tenga su hueco para el mil con esa gente estamos trabajando en cosa yo siempre digo que lo confieso públicamente que ya no soy muy partidario de llevar la rabia los teatros otra hacer bolos porque de lo que hacemos acordemos entero es como como muy solitaria estacionar estudio con un tenis total de repente es un teatro con gente que te agasajada porque van todos a favor de otro latina que no corres el riesgo de hacer un programa para esa gente te olvidas de sus casas a andar por esa fina línea se a y siempre me llevan mucho trabajo para defraudar a la gente que se que va a ir a vernos al al teatro la sala pero tampoco ha ocurrido la gente que no seguirá escuchando como Tomás se diría yo yo yo yo soy con la que los bolos lo importante es no salir de la ciudad perseguidos por una muchedumbre con antorchas

Voz 3 22:02 oye un abrazo muy fuerte tú sabes lo que son las señales horarias y en los tramos de publicidad los minutos Juan Bas que está con nosotros y es el anfitrión que lo ha hecho posible mucho lo agradezco porque ha pensado en nuestros colores

Voz 4 22:14 la y Javier muchas gracias por venir os trataremos muy bien

Voz 3 22:18 a eso de ex jefe seguro gracias Javier un abrazo fuerte

Voz 18 22:22 venga un beso en estos dos años

Voz 3 22:29 Mamen pillamos es muy radiofónica pero que nos hemos explaya da gusto iremos recorriendo todas

Voz 1509 22:35 mujeres con esa visión que no has dicho que tiene doble que les va a gustar a los hombres y a las mujeres que esos

Voz 11 22:41 es importante eh todo el mundo se siente identificada ves del veintisiete no sé que me quedan siete

Voz 1509 22:47 Juan muchísimas gracias sobre todo lo vamos a disfrutar prometo esforzarme desveló un abrazo fuerte gracias a propiedades

Voz 2 22:58 sí