Tertulia de Juntas Generales de Bizkaia (11/09/2018)

Voz 2 00:22 la Udai diecisiete minutos de la tarde como cada martes tenemos tiempo para la tertulia de Juntas Generales nuestro Parlamento de Vizcaya con Jon Andoni Atutxa el Partido Nacionalista Vasco Josu Unanue de Sevilla Doom Enrico Partido Socialista le escucho Rodríguez y Javier Ruiz del Partido Popular qué tal cómo estáis guardia muy bien bienvenidos Gasco mañana etapa de la Vuelta Ciclista a España que comienza en Guecho y acaba en el monte hoy que no en el balcón de Vizcaya porque David que hay no es el monte hoy precisamente a pesar de que lo presentaron así dicho esto ya está aclaración porque sino no hay quién a veces nos llame este no es el bueno pues eso dicho eso queríamos saber un poco vuestras opiniones de lo que supone la llegada de de esta etapa de la Vuelta Ciclista a Territori de Vizcaya son ciento cincuenta y siete kilómetros pues muchas carreteras va a recorrer prácticamente pues no toda pero sin mucha parte de Vizcaya impacto económico coste también total de a nivel público la inversión que se realiza es bueno que venga en fin cosas y cuestiones que planteamos y que os preguntamos vamos a gente que eso por poner que Enrique el Partido Socialista

Voz 3 01:30 pues yo evidentemente suelo decir una frase que no que no es mía y pero que que si hago mía no yo quiero que a Vizcaya vengan hasta las carreras de de de caracoles yo creo que todo aquello que no sirva para será una exposición de lo que es nuestro territorio nuestras mil las bondades en nuestro territorio en un periodo no hay que el auge del del turismo pues implica que por ejemplo en en Euskadi estemos hablando de seis puntos de él

Voz 4 01:59 de el del PIB eh

Voz 3 02:02 creo que hay que aprovecharlo esta es una magnífica hay una hay una estupenda ocasión para precisamente exponer pues rutas de de Bizkaia muy atractivas para para para el público además ya desde el principio se dieron a una serie de de datos respecto a la reversión directa de las solamente las pernoctaciones de la de la propia vuelta yo creo que evidentemente hasta hay que tomarlo como una como una inversión yo creo que los resultados de esta de esta etapa de la de la Vuelta no solamente aseguraban haber hoy perdón mañana sino también en próximos en las en los próximos meses en los que quizá mañana sirva como exposición para gente que esté dudando un destino turístico idea Vizcaya como un destino turístico de de calidad

Voz 5 02:55 de HB Bildu hombre evidentemente la exposición real que se tendría que haga ese de la realidad de tierra no quiere decir que aquí hay un pueblo vivo y somos parte digamos de de un país que tiene evidentemente sitios muy bonitos pero aparte tenemos nuestra propia cultura tienen mucho tenemos nuestra forma de ser tenemos nuestro idioma de lo que se y lo que nos parece es que cualquier tipo de evento lo que tiene que hacer es lanzar o por lo menos respetar digamos la realidad que tenemos aquí nosotros somos un país una nación viva muy diversa por supuesto pero también a la vez rica y que tendría que tener digamos un reflejo no en este tipo de eventos luego otra cuestiones Le ya que decía antes se cae no pues es la falta de respeto íbamos al al al propio avión veces más lejos hace poco pues bueno todo esto que aparecía escrito que he hecho con gente Where CH bueno pues eso es una falta de respeto que eh practicamente lo que demuestra es que si es un evento importante en nosotros no tenemos nada que decir porque también somos aficionados seguramente al ciclismo muchos de nuestros votantes incluso simpatizantes pero está claro que que la falta de respeto indica también de dónde donde digamos este tipo de decisiones no lo sobre la reversión económica que hay pues lo recibió que cuanta información igual sí sí tristemente tristemente y luego pues también es una falta de de falta de respeto de sin signos parece muy importante porque allá por donde pase si hay una realidad nosotros no sólo somos un pueblo que ofrece digamos sitios bonitos somos un pueblo vivo

Voz 3 04:25 cómo

Voz 5 04:25 vivo Íñigo significa que tenemos nuestra propia forma de ser incluso tenemos nuestra propia realidad y luego lo que quiere decir sobre el tema de la inversión digamos la lo que luego revierte pues bueno habrá que tener las cifras sobre la mesa cifras claras porque sin ir más lejos la etapa que entonces son momento en Bilbao costó ochenta mil euros hay que recordar también que el hecho de que Eto'o una etapa que finalizará también en Bilbao acostó otros otros doscientos mil por lo tanto eso en el dos mil dos mil doce si no me equivoco por lo tanto estamos hablando que este mismo año va a haber un evento de una dimensión de dar grande lo que sea pero evidentemente tiene un coste esperemos que eso reporta también por lo menos en el respeto a la a la realidad nuestra Javier Recio Partido Popular

Voz 6 05:11 pues yo lo primero que quiero es que a mí me parece que es un reflejo de normalidad no en la Vuelta ha estado aquí durante prácticamente treinta y cinco años ha vetado pues bueno pues por razones políticas y a nosotros nos parece muy positivo que un evento de estas características ya haya descuartizado y que al final se le considera simplemente como un evento deportivo que es lo que qué es lo que no nos gusta ya que eso también bueno pues se trasladara al ámbito del del fútbol que esperemos que también llegue más pronto que citar como evento deportivo yo creo que nadie lo puede poner en duda es un evento importante tienen una repercusión nacional e internacional se va a retransmitir yo creo que prácticamente a ciento noventa países el impacto económico directo pues se habla de unos trescientos mil euros quizá no lo sea una cifra muy alta muy abultada pero hay otro impacto que es el el indirecto en términos de publicidad en términos de ser un escaparate para aquellos que van a seguir la etapa ya eso siempre es positivo y luego a nosotros nos gusta también lo que es el el el trazado es decir que sea un recorrido por toda la provincia porque yo creo que es importante que no solamente se centre como en otras ocasiones en en Bilbao porque tenemos un territorio amplio bonito para para lucir y para que como escaparate o lo que es muy muy positivo yo creo que la etapa en sí misma pues a los que nos gusta el ciclismo apoyó con lo que en una tapa bueno pues acorde a la pasión ya la afición que tenemos aquí en en Vizcaya por el ciclismo que después de fútbol posiblemente sea el deporte

Voz 3 06:28 más más leído pero excluye de Podemos

Voz 7 06:31 si aquí se ha hablado que se va a poner a Vizcaya un escaparate no hay que saber lo bonito que es a nosotros nos gustaría que bizco

Voz 6 06:37 ya

Voz 7 06:39 eh tuviera impacto más porque hay unos salarios dignos porque en el precarización porque esa lucha por las desigualdades sobre todo porque es una Vizcaya inclusiva y en este aspecto pues sí que pegar un tirón de orejas a a la Diputación au quién es el encargado de de buscar reclutar estos espectáculos se quiere detraer porque no son inclusivo en la final de Rubiera masculino la Vuelta ciclista es masculina y creemos que si queremos que sea una Vizcaya inclusiva también hay que traer y promocionar el deporte femenino que cayó en auge In no en vano tenemos en Iurreta una a una triatleta como Uche fraudes que quedó sexta en Iron Man antes yo creo que tenemos que promocionar también al deporte femenino mucho más allá de de quedarnos sólo en el escaparate llena de inversión económica

Voz 2 07:23 yo era donde Atutxa el Partido Nacionalista Vasco

Voz 4 07:26 tienen creo los Prado deportivo pues en ese plano esperemos que sea

Voz 8 07:30 era una etapa de montaña pues como no suele gustar de Lea de lucha animada

Voz 4 07:37 y que todos los aficionados de aficionadas pues puedan puedan disfrutar no desde ese trazado y ese recorrido por toda Vizcaya en el plano económico pues evidentemente como ha dicho aquí es una inversión es una inversión que en algunos casos pues es difícil de poder cuantificar los retornos porque bueno si nos ponemos a contar qué es lo que nos costaría cuánto nos costaría esas seis horas de retransmisión en directo de Vizcaya de Vizcaya en las distintas cadenas televisivas pues pues la verdad es que yo creo que esa diana serían posiblemente sería una inversión inabordable no

Voz 2 08:13 lo que sí se debe saber supongo es la inversión que realizan las instituciones son algo hizo en los ayuntamientos

Voz 4 08:20 se dará cuenta cómo llega a solicitar algún grupo no ese es el retorno que es difícil de de Medi no pero evidentemente desde el punto de vista la inversión para generar un mayor conocimiento entre los en este caso entre los aficionados al ciclismo de lo que en su territorio pues es importante

Voz 2 08:38 la segunda revisión más por parte de algunas vosotros

Voz 7 08:40 curioso hasta hace dos días sabiendo es cuando estaba estuvieran alargando las carreteras que no ha habido tiempo suficiente y que bueno ya están arregladas la subida Aoiz pero que es curioso acabaron el el lunes la las obras una petición a la Diputación por favor que en el merendero de hoy que el agua funciona que en todo veranos no ha habido agua en el en la fuente del merendero de hoy

Voz 3 09:01 bueno

Voz 2 09:01 pues esa recomendación no o insistencia en cuanto a petición de de de escuche que quieren seguir Fuentes Alba que tenga agua no no para que esté vacía seguro que mañana tiene agua costaría gustaría alguno no

Voz 4 09:18 no no sé si será de la Diputación dependerá de diputaciones Lacan merendero

Voz 2 09:26 UN treinta y dos minutos tranquilidad en las carreteras de Vizcaya estará de día segundas informa la Ertzaintza seguimos la tertulia política de Juntas Generales de Vizcaya quería sacar un tema que nos llevaba precisamente hoy al a la mañana a primera hora por correo electrónico desde Cecoma la Confederación Empresarial del Comercio de de Vizcaya el titular a mí me ha llamado muchísimo la atención y me asustado dice Cobi alerta que el cierre de negocios este año puede ser histórico en Vizcaya la mejoría de las ventas durante la época estival no ha llegado al pequeño comercio y alertan que el cambio de hábitos de los consumidores y el comienzo Electronic comercio electrónico están poniendo en gran peligro al comercio de proximidad a lo más cercano a orquesta seguramente debajo de nuestro de nuestro portal supongo que vosotros también habéis leído la la noticia a mí me han me me llama mucho la atención y sobretodo me preocupa un montón rodando

Voz 4 10:22 pues sí es algo que que nos preocupa y que está y que está ocupando a las instituciones pero yo adelanto que pese a que se está trabajando ya está trabajando intensamente revertir esta tendencia pues puede ser complicado conseguir lograr revertir esta tendencia por qué pues porque se está produciendo en mi opinión dentro de de la realidad de sobre todo el comercio minorista del comercio de cercanía entonces una serie de de derechos que que están afectando directamente a la continuidad de de esos negocios ya que esas tiendas puedan seguir abiertas así podemos hablar de jubilaciones de negocios que bueno pues una vez que sea baja la persiana porque esa jubilado que el propietario la propietaria pues no se en abrir podemos hablar de las propias condiciones laborales que que tiene que tiene el sector yo tengo amigos pues bueno pues que han tenido negocio tienda abierta Bilbao y que bueno pues cuando se han jubilado latiendo que para hablar con ellos no mis hijos había estudiado una carrera tienen un trabajo claro las propias condiciones de lunes a sábado y luego también tenemos otras cuestiones como pueden ser los alquileres de de las lonjas pues a la mañana no me sube la Aquila también influyen las grandes superficies no podemos olvidar pues el tema del comercio electrónico que eso pues está siendo un fenómeno contra el que es difícil con que es difícil combatir no y bueno pues el Ayuntamiento los ayuntamientos tienen programas de ayuda la propia Diputación tiene el programa de desarrollo comercio local el Gobierno vasco tiene problema tiene otros programas de apoyo al comercio local pero hay una tendencia entre nosotros y nosotras de los consumidores de hacía el comercio electrónico y sobre todo lo comercio electrónico no no no minorista por decirlo de alguna manera pues que es es preocupante son hábitos de consumo que están cambiando y contra los que es muy complicado que es muy complicado revertirla luego también depende del negocio que cada uno tenga es decir Navarra pan nunca va a poder tener a ser objeto de comercio electrónico otros ámbitos sí ojalá me equivoque pero otros ámbitos y yo creo que es un camino que que nos va a costar que nos va a costar recorrer pero que lamentablemente pues todo ese conjunto de de situaciones a las que ha hecho referencia pues están influyendo en que cada vez sea menor el número de comercios que bueno que que tienen una continuidad aunque sea cambiando de Varea benévolo

Voz 2 12:51 Javi el que meses en el Partido Popular pues hombre yo creo que

Voz 6 12:54 preocupante para todos no porque bueno pues el comercio al final no estamos hablando de un sector importante solamente a los asociados hace códigos abarcan aglutinan agrupan a quince mil empresas no estamos hablando de más de treinta mil trabajadores el comercio es un sector que lleva en crisis yo coloque instalado de manera bueno pues son muy importante en los últimos años ha convertido prácticamente en algo estructural motivada gol estaba diciendo en Jonah no porque se están produciendo una serie de hábitos en en el consumo de de los propios los ciudadanos no se tienen que competir vamos a través de ese comercio electrónico con grandes con grandes marcas que todos conocemos a nivel internacional la llegada de grandes superficies en los últimos en los últimos años por también han tenido su influencia la llegada de las de las franquicias no y por tanto la competencia pues es evidentemente muy muy grande yo creo que lo que le toca ese al pequeño comercio tratar de adaptarse a esa evolución tecnológica también lo están sufriendo el resto de sectores no sé si hay medidas como ya están en proponen el profundizar el los periodos de de rebaja también meses podría intentar bueno poner un punto de vista al tratar de de favorecer luego poner en valor lo sulfuro principal característica que tienen haya o no que es la la cercanía y la proximidad yo creo que es un reto un reto complicado porque voy insisto los hábitos de de consumo están cambiando ya hay que hay que adaptarse también es cierto que bueno esa digamos pérdida de comercio no es geográficamente el lineal no porque bueno pues seguramente en los barrios Se mantiene digamos de manera con más con más posibilidades en los municipios no quitando lo centro ejemplos más más complicado ver insisto es un reto de todas las administraciones tenemos y que bueno pues en por nuestra parte haremos todo lo posible para que esto pues es revertir esta situación

Voz 2 14:39 llevamos dos lamente Bilbao hablamos de toda Vizcaya no sé si yo soy por ejemplo que vive en Bermeo si también lo nota en en localidades costeras como como Bermejo

Voz 5 14:46 sí se nota se nota además las partes viejas practicamente asestando está muriéndose quiere decir que todas las partes Berga se vende cantidad de locales vacíos no pueden competir yo no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho en cuanto a una tendencioso prácticamente es una política que se lleva a cabo a favor de las grandes superficies porque los que compramos somos los menos hechos y los habitantes de Bizkaia compramos como siempre hemos comprado tuviéramos más cerca el comercio digamos comercio cercano de la atención directa ese comercio especializado y que bueno quedaba un buen servicio pues seguramente no cambiaremos el hábito el problema es que que las superficies que es como que han hasta dentro no la superficie en las grandes superficies es un impulso político que se el Estado les ha facilitado medios recursos suficientes y las pymes las pequeñas empresas las empresas de cercanía los como comercio de cercanía es que no pueden competir lusa habla de incluso de la venta online no estoy o no estoy totalmente de acuerdo porque incluso la venta on line puede ser una ventaja para los pequeños comercios igual hace falta una formación una especialización incluso ayudo la ayuda sigue revulsivos y luego lo que haría falta creo que también es un poco impulsar la conciencia es que allá donde no existe el comercio Prater practicamente la ciudadanía no tiene un servicio manera entonces ya estamos haciendo y digamos estamos impulsando un territorio en el cual las grandes superficies como está pasando en Barakaldo se están acumulando los pequeños comercios están desapareciendo y unos estar es como que de la noche a la mañana pasado algo pues no son políticas que han impulsado inusual hay una alerta tenemos creo que toda la la certeza de que el pequeño comercio están desapareciendo es revertir hombre con las mismas políticas repartir es imposible practicamente hiló Por otro lado se puede en algún momento incluso las que tenemos mantener con las políticas que tenemos actualmente hechos habla incluso de la fiscalidad de las ayudas si todo pero es que hace falta todo incluso la formación en la especialización

Voz 3 16:50 y el poner digamos en mandos de

Voz 5 16:53 de estos comerciantes digamos todos los recursos que estaban nuestros gusto alcanza o como mínimo los mismos que hemos hemos puesto para facilitar las grandes

Voz 3 17:01 entonces Enrico pues yo creo que hay muchos factores y al final yo creo que lo que ha dicho aquí de uno de otra manera es es acertado yo creo que hay un cambio de hábito en el consumo y eso es evidente en ese cambio de consumo influyen diversos factores desde la tiempo que dispones para para hacer compras y las facilidades que te dan para hacer compras como no lo olvidemos también en una crisis económica que en los últimos tiempos ha hecho que las familias prioricen aquello que se quieren gastar dónde lo pueden encontrar de forma más más barata también es un es un dato que es necesaria una adaptación a la nueva realidad y aquí voy a hacer una parte la que creo que tienen que hacer los los comercios pero también una cierta autocrítica que creo que todos tenemos que hacer de las de las administraciones públicas a esa nueva realidad es tanto para los comerciantes que ya no tienen la competencia en la acera de enfrente la competencia puede estar a miles de kilómetros puede estar incluso en otro continente y hacer que llegue el mismo producto en cuarenta y ocho horas ese comercio electrónico que en España este último año facturó treinta mil millones de euros es un dato para hacer para hacer

Voz 2 18:16 de hecho estas grandes compañías incluso se van a sentar a nivel logístico y de ingresa en Vizcaya entró poco

Voz 3 18:23 por otra parte la parte digamos de autocrítica a las administraciones públicas que yo creo que que es por donde se debe caminar y creo que está empezando a ser bastante consciente de de ello es que esa nueva realidad también afecta a la forma de ayudar a los comercios quizá como se decía antes aquí ahí ya que creo que lo decía Yosu tengamos que empezar a dotar todavía más recursos no solamente abrir la persiana sino a especializar a por ejemplo hacer que también tengan la posibilidad de de aplicaciones electrónicas y de comercio y de comercio electrónico etc etc entonces yo creo que es un cambio de tendencia un nuevo escenario que dentro de poco a dejar de ser va a dejar de ser porque ya lo veíamos venir ha dicho de hoy a lo importante no es abrir la persiana es mantenerla abierta que es lo verdaderamente difícil en ese acompañamiento pues las administraciones públicas también tienen que que ponerse las pilas para hacer frente a esa nueva realidad

Voz 2 19:23 escucha

Voz 7 19:24 sí bueno pues compartiendo un poco el diagnóstico que hacemos entre todas explica el problema no es que hay un cambio en el en los patrones de consumo no es que las personas cambiamos así es el sistema capitalista que nos lleva eso y cada vez estamos consumiendo en grandes superficies nos olvidamos de pequeño del pequeño comercio es cierto que tienen un problema con con no adaptar sólo actualizarse a los sistemas on line pero por ejemplo en Bilbao tenemos una en un ejemplo de una antigua que ha abierto una plataforma en la que se puede vender por lo tanto desde las administraciones creo que tenemos el deber o tienen el deber que no estén Gobierno de actualizar y formar para poder hacer pues se plataformas online sobre todo el deber de conciencia ahí a través de la educación a las personas que sigamos consumiendo en comercio pequeño pero más allá de lo que supongan comercio también hay creo que hay dos factores que no hemos tenido en cuenta unos el modelo turístico qué tipo de ciudad estamos creando estamos creando ciudades homogéneas donde en los cascos urbanos en todos los cascos urbanos van las franquicias y las tiendas de souvenirs haciendo que el pequeño comercio el comercio tradicional se esté muriendo tenemos otro problema que no hemos comentado aquí que supone abrir una tienda que supone la cuota de autónomo él hecho un guiño a The caen porque ahora tienen el la capacidad desde el Gobierno de poder bajar las cuotas o por lo menos de pruebas progresivas porque abrir una tienda pagando el impuesto al la cuota de autónomo te te supone ya perder pasta desde el primer día que abres la la persiana es un problema lo ha apuntado también Jonan antes es un problema de precarización de empleo qué tipo de empleos está creando o quién puede crear ese empleo o porque no porque no hay la facturación suficiente hablábamos de la competencia que estaba más allá hay vamos a hablar claramente de Amazon que además se va a instalar aquí

Voz 3 21:14 empresa nacional

Voz 7 21:16 además esta precarizar el empleo pero lo que no saben eso lo que se sabe es por una parte

Voz 4 21:21 uno

Voz 7 21:22 que Amazon encima ingeniería fiscal cuánto han pagado de impuesto de sociedades porque encima tampoco es tan bueno que que venga porque la mayoría de la factura hacia una paga en Bruselas ídolos la mayor facturación de Amazon nuevas a través de las ventas sino que es a través de servidores online por lo tanto tengamos todo eso en mente que no es sólo que el comercio pequeño pues no está actualizado no se no se queda dar sino qué medidas políticas están implantando a través de la cuota autónomo ha parado a través del modelo turístico de turístico a través del modelo de precarización queremos implantar para que eso no si nos impulse y sobre todo que educación estamos dando para que no sigamos consumiendo en las tiendas pequeñas

Voz 2 22:02 pues un mundo de reflexiones no sé sé que es apuntalar alguna cosa más el problema está ahí es lo acaba de poner de manifiesto algo que ya veíamos porque lo estamos también viendo quienes vivimos en Bilbao o en cualquier otro municipio de Vizcaya como cada día que pasa hombre han cerrado estos igual abre alguien después o igual no en muchos de los casos a continúa continua bajada no o te sorprenden negocios quedaban infinidad de años y que de repente de bueno pues tú piensas de la noche a la mañana pero esto es algo que me dice gestándose hace mucho tiempo que no han podido soportar la presión fiscal los impuestos sube la persona que me dicen escuche tantas cosas está claro que internet tampoco benefician de algunos casos estas grandes compañías a las que nos engañamos todos hemos estado en alguna ocasión

Voz 3 22:45 no lo sé es que la facilidad yo creo que lo decíamos todo es la facilidad de estas plataformas es absoluta no necesitas de hecho un dato curioso que que yo veía en un estudio yo creo que si todos nos ponemos a pensar cuál es el día de mayor consumo posiblemente pensaremos que es el el fin de semana en comercio electrónico son los lunes y los jueves por qué porque en comercio electrónico no necesitas tener tiempo libre para hacer el gasto estás a un clic de comprar una cosa claro es es una ventaja que tienen impresionante

Voz 5 23:18 hay un tema que nos tenemos que cuenta del comercio el pequeño comercio realmente es una inversión que hay que hacer por qué porque mucha gente mayor que reside concretamente en parte de viejas desde localidades distintas localidades no tiene forma de desplazarse a las grandes superficies entonces prácticamente incluso la alimentación no es la adecuada hizo estudios que implicaba retos

Voz 2 23:39 no se venden Bergman están

Voz 5 23:41 comprando en tiendas concretas digamos cosas baratas de mala calidad no se están cuidando en cuanto a salud por lo tanto eso tiene una repercusión en cuanto al posible futuro gasto que vamos a hacer para mantener la salud de de nuestros vecinos y vecinas no es es importante

Voz 2 23:58 bueno pues la reflexión queda queda ahí hoy nuestro tiempos determinan unos la tiempo a hablar de otros de otros temas que teníamos previstos en nuestra tertulia pero nos quedamos con ese titular que no se alarmada esta mañana en alerta que el cierre de negocios este año puede ser histórico del territorio de decir que haya gracias por estar con nosotros los cinco nos encontramos dentro muy poquitos días no ahora

