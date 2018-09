Aspuru: "Las no rebajas, el top manta y la venta online están dañando al comercio"

Voz 1 00:00 la Ventana de Euskadi Eva Domaica

Voz 0599 00:07 qué tal racha on veamos si a nivel de Euskadi se corre también grave peligro Jon Andoni Spirou presidente de comer arratsalde on a nivel de Euskadi estamos en una situación similar pueda haber también aquí un cierre histórico de comercios

Voz 2 00:22 bueno estado viendo yo vengo cambio cíclico no estamos en una situación que poco a poco vamos durante el año que va peor este mes de junio hemos visto que que la tendencia para abajo en Vizcaya especialmente de influir más trabajo pero es un poco genera el de Euskadi yo creo que pues el tema del comercio bueno es un tema que que está ahí que es es un problema que queda más entonces no sé yo creo que hay que tomar medidas sobre ello

Voz 0599 00:50 tiene no sé si tienen alguna cifra de cuanto ha disminuido de cuántos cierres llevamos en este dos mil dieciocho o es muy pronto todavía para saber

Voz 2 00:58 entonces todavía es muy pronto Cañas que ha descendido en este mes de julio y el uno coma siete por ciento lo que se ve es que poco a poco va muy un poco cada vez a más no entonces nosotros sí que estamos achacando un poco pues eh primero al tema de las rebajas que se quitó que ese efecto llamada lleno no lo tiene entonces se ahora como se venden poco aprecio pues eh ya Nos espera a ese a ese mes de las rebajas entonces ese efecto llamada vemos que ha perdido también está acabamos un poco al tema de todo el de venta ilegal que hay por ahí con el tema El Fassi fijaciones que aunque no mucho pero también hace daño al comercio urbano entre ellos comercio urbano y luego el tema de la el tema no creo que soy un problema que es mayor sin pluma que es en los que va un poco las manos pero eso está ahí no es un cambio que está viendo mi creo que esas es un poco los tres ejes del problema el comercio

Voz 0599 01:50 afecta sobre todo a textil o a qué tipo de comercios está afectando

Voz 2 01:55 hombre yo más hace no pero un poco a todos pues al final a la venta por internet pues eh aceptan poco a todo y se puede comprar por Internet cualquier tipo desde electrodomésticos muebles cualquier tipo de producto no

Voz 0599 02:07 aquí en anota que mandaba

Voz 3 02:09 la esta mañana pedía medidas

Voz 0599 02:12 supongo que es en las pedía a las administraciones públicas pero aquí supongo que habrá cosas que pueda hacer el las administración públicas y otras que tengan que hacer ustedes que pueden hacer las administraciones públicas sí que están pidiendo concretamente ustedes

Voz 2 02:24 si no tampoco estamos pidiendo eh pulula un cierto el tema la venta ilegal que se tome ya cartas en el asunto porque es un tema que parece que está ahí pero ya argumente su día que la venta ilegal con falsificaciones mueve más dinero toda la droga a nivel europeo es un tema que nadie quiere hincar el diente con el tema de la mente Internet eh es una cosa que ha venido para quedarse eso no es una cosa que va a ser así es un nuevo cambio de modelo de comercio pero sí que queremos que también sabemos que se escapa de las manos al Gobierno vasco de siendo igual hay que hacerlo a nivel europeo pregunte fiscalidad eh nos estamos jugando para también es decir las grandes plataformas están eh están en paraísos fiscales están pagando el cuatro por ciento el IVAs está pagando hemos está pagando en nuestra Comunidad en está no está pagando en estas en estas provincias y es está pagando en centro en grandes centros que están acumulando como puede ser lo hizo o para países europeos entonces vemos que que hay hay que hay que hacer algo sobre el tema lamenta Internet el modelo es es el que es no se va a cambiar pero siente mal de fiscalidad porque cada vez cada venta por Internet que se haga aquí el el tema del IVA si la compra es aquí el veintiuno por ciento de libras estar perdiendo

Voz 3 03:40 y ustedes que están haciendo o que pueden hacer en este

Voz 0599 03:43 ámbito o en este nuevo paradigma compitiendo con con la venta online porque supongo que están con ese debate desde hace mucho tiempo

Voz 2 03:51 sí es un poco difícil porque el tema a la venta por Internet siempre ha hecho no pase el tenía la gente se tiene en Internet también tiene que hacer páginas web y vender bien es esfuercen que hacerle que yo ruego al tema va más por especializarse no es decir en la venta por va a tener un mercado que va a ser un treinta por ciento o el tanto por ciento que que tenga el otro tanto por ciento que siempre pasen poco más especializado a la gente que le gusta salir pasear ver el producto tocar yo creo que el el comercio urbano sentir especializar ir un poco a ese producto no

Voz 0599 04:25 Jon Andoni es puro gracias para es más a esta Ventana Euskadi hasta otro día