La lupa de Eva Domaika. Una oferta salarial muy condicionada

el portavoz del Gobierno vasco anunció ayer su intención de subir a sus setenta mil funcionarios el sueldo del año que viene un dos coma veinticinco por ciento aumentar la aportación al fondo de pensiones y Cherry pagar toda baja desde el primer día qué envidia verdad sólo hay un par de condicionantes que tanto los presupuestos generales del Estado como los vascos deben ser aprobados casi nada sólo aquí en casa el PP con quién el Gobierno ha pactado las cuentas hasta ahora le ha advertido de que no tendrá sus votos y no da marcha atrás en las bases pactadas con EH Bildu la ponencia de autogobierno hombre siempre podría el PNV extender ese acuerdo abertzale de la ponencia las cuentas pero con el propio lehendakari cuestionando ese pacto no sé si H Bildu estará por la labor no deja de ser curioso de todos modos que el único año en el que el Gobierno plantea mejoras tan sustanciales para los funcionarios sea cuando dos presupuestos tienen menos posibilidades de salir adelante sí admite una posible prórroga pueda quedarse todo en este anuncio que el Gobierno por cierto no ha reservado como siempre la presentación de los presupuestos que no será hasta el veintitrés de octubre