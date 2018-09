La Vuelta inunda Bizkaia

Voz 1 00:00 no

Voz 4 00:24 qué sitio más Volvito tienes aquí vaya rinconcito al fondo aquí hay hay caballos a la derecha es de tres para quedarse

las doce y treinta y cinco minutos lo que están escuchando ustedes esa cuatro de los grandes ciclistas que ha dado este país son Roberto ley seca Fernando Escartín Perico Delgado y Kiko García están subiendo en este vídeo lo hicieron ya hace meses al monte hoy donde han peregrinado muchísimos aficionados y aficionadas que esperan el final de la etapa Mina de la Vuelta Ciclista a España así que hasta la una de la tarde Nos encantará si están escuchando la radio que nos llamen para saber qué les parece que esto ocurra hoy aquí y sobre todo que seamos protagonistas de estos ciento cincuenta y siete kilómetros

Voz 1951 01:39 buenas azul encantadísima de vivir un día como hoy además que ha salido espectaculares luce el sol hace una temperatura de verano maravillosa para todos aquellos que han pasado la noche al fresco que saber dar unos cuantos así que yo creo que de momento los elementos acompañan esperemos también que la carrera sea una etapa bonita

Voz 5 01:55 esta es una etapa que evidentemente a través de la televisión por cierto de forma nada habitual Televisión Española va a retransmitir íntegra no sólo en los últimos kilómetros son la parte Blockbuster todo pero también a través de la radio nosotros lo vamos a poder acompañando desde ahora desde el momento en el que se está tributado un homenaje a Jonathan Castroviejo este ciclista de chatarra ya está a la una menos cinco oreja que parte no esa vuelta como las

Voz 1951 02:15 bueno la etapa en lo deportivo tú decías la salida neutralizada se va a dar a la una de la tarde allí más yo creo que tiene algo muy bonito esta etapa ahí es que recorre en muchas localidades de Vizcaya no que comienza junto al mar que va hacia el interior que sube montón de puertos de montaña que va a cruzar en dos ocasiones Bilbao igual este es el punto no el que más gente puede acercarse por aquello de la cercanía y que aquí somos muchos a la una y media el primer paso a las tres menos veinte el segundo más humanos es lo que ha previsto la organización esos dos pasos por la capital vizcaína en la llegada en torno a las cinco y media más o menos prevista después de recorrer esos ciento cincuenta y siete kilómetros Si subirá

Voz 5 02:54 el monte hoy el el punto de salida está alguien que siempre soñó que cuando aquí le entrevistamos hace ya unos meses Nos dijo azul habrá etapa vizcaína en la Vuelta Ciclista a España y será espectacular un RM y a diputado general de Vizcaya aunque Torri qué tal

Voz 6 03:09 muy bien egun on a todos a todas las estoy en el punto de salida de cecina

Voz 5 03:14 la mente en el punto de salida de con cómo lo vive hoy porque aficionada no sé si es usted en su equipo se que hay gente muy aficionada pero evidentemente hoy es un día muy grande ustedes quieren que sea un día muy grande para Vizcaya

Voz 6 03:26 sí trata de tu esto esto es una fiesta para todos y si soy aficionado me gusta la bici pero yo creo que hay muchísima gente en Euskadi que nos gusta la bici que les gusta la bici y esto es una fiesta no y eso es lo que tenemos que hacer hoy está organizado y se ve que hay una buena organización ahí nosotros lo que ponemos es el el paisaje digamos el entorno el entorno pues desde la costa hasta la montaña ese precioso entorno a que tenemos con veinticinco pueblos que va a cruzar la vuelta hoy y además tanta gente y tantas miles de gente que que lo bueno no televisión presencia claro

Voz 5 04:00 claro y a través también de la radio no nos podemos orbital de la radio diputado el trato de usted porque usted me lo pide igual me va a costar un poco pero dígame Le pido una valoración sabe usted que aparecido pintadas de Al de Mendi Por otro lado pintadas de grandes banderas españolas que le parece

Voz 6 04:14 bueno eso es algo accesorio es para mí esto es una fiesta tiene que seguir siendo una Fiesta de la Bici de la bici el deporte es que la afición que tenemos aquí y bueno esas cosas pues pasan yo es algo accesorio que bueno la ACC reivindica tiene todo el derecho a reivindicarse y puntos nada más

Voz 5 04:31 el diputado si por usted fuera la vuelta seguiría aquí el año que viene y el siguiente y el siguiente

Voz 6 04:37 si fuera por mí la bici y cuando digo la bici sería el Tour la Vuelta él yo no estaría aquí es que esto es un paso importante para que lo que tengamos aquí sea en breve el Tour esté en Vizcaya en los próximos tiempos Zidane

Voz 5 04:54 bueno el señor Rentería discúlpeme usted vuelvo al tú a quién debería ganar hoy la etapa vizcaína

Voz 7 05:01 me gustaría que que un vizcaíno

Voz 6 05:03 pues o cualquier vasco ganara estafas no eso sería genial pero bueno que gane el mejor hay que mejores situaciones ser pero bueno sí puede ser un vizcaíno un euskaldún adelante

bueno le dejo que tiene mucho que hacer gracias por esta conexión y ante los oyentes de Bilbao un abrazo se ha la conexión seguimos Íñigo Marquínez hola qué tal dónde está

Voz 7 05:38 hola muy buena subiendo el monte solitarias de Vizcaya

Voz 5 05:44 oye por favor mira aclara me algo porque yo he leído que esta Vuelta que se va a retransmitir íntegramente pero me están escribiendo oyentes que en el teletexto dice que sólo se retransmite a partir de las cuatro de la tarde y no sé si he dicho algo que no debía no sé

Voz 7 05:58 sí porque no tengo ni idea

Voz 5 06:01 otros somos de radio eso es Cadena SER

Voz 7 06:03 vamos a dar información durante todo el día y a las cuatro nosotros íbamos para conectar en directo ya para contar a través de dispositivos dos medias que ocurran estas etapas no tengo ni idea

Voz 5 06:12 no no lo digo porque para aclararlo porque hay gente que está queriendo verlo hay mucha expectación es multitudinario lo que está ocurriendo en Guecho Íñigo Se si ves mucha gente por dónde estás tú subiendo ahora

Voz 7 06:22 a miles y miles de personas lloros son decenas de miles de personas las que hay apostados en la carretera en esta última sesión cuentan demostró con unos que no sólo dos noches

Voz 9 06:33 para bueno pues para

Voz 7 06:34 disfrutar de esta jornada de ciclismo no para para saborear algo que sea el diputado que viene muy de vez en cuando que tendría que venir más sobre todo por la siesta que suponen

Voz 5 06:43 claro Íñigo yo me acuerdo en dos mil once que montamos un set gracias a ti estábamos ahí en la Gran Vía que después de treinta años volvió la Vuelta ciclista la afición supongo que habrá ido a más cómo lo ves tú que las has cubierto todas

Voz 7 06:54 mira yo no me meto en pintada sin banderas ni demás esto es un espectáculo que se vive como en pocos sitios el mundo como en Euskadi eso es así osea puedes comparar lo quizás se pues a la zona flamenca no de de Bélgica en alguna zona holandesa también es es un auténtico espectáculo pero en lo que se vive en Euskadi final sin ir más lejos te pongo el ejemplo de del Tour de Francia en este año la etapa que se celebra en Iparralde veleta

Voz 5 07:22 sí un auténtico espectáculo

Voz 7 07:25 desde la dirección del dura hasta corredores en activo y ex corredores diciendo que que amaban al público vasco porque es un auténtico espectáculo como vive el vasco conté pasión no Eddie de este deporte que vivimos con tanta pasión vamos a seguir aprovechando siempre que podamos no

Voz 5 07:40 oye Tour Giro el diputado ha apuntado muy alto el Tour estás ganada está ahí pero vamos que que esto debería ser así entiendo Íñigo

Voz 7 07:47 sí lo lo del Tour lo lo están mirando ya está cerca yo sé sé además que no sólo quieren una etapa que se nos critique lo que cobramos si quieren la grande par la salida no estamos hablando de entre seis y siete millones de euros se ahora la repercusión que tiene retorno ese tremendo tu tiene en cuenta con tu de Francia son eh pues unas seis mil personas en hoteles es son que seis mil igual somos periodistas acreditados es temas es alto posición Podemos se ha apostado por con los importantes pues también en el deporte tenemos claro

Voz 5 08:23 es que no llegó a título lo puedo preguntar James Valverde a ver que que que puede hemos esperar hoy porque sí que es clave no te escuchábamos esta mañana en las previas sí sí es claves una etapa muy clave

Voz 7 08:34 sí mira yo yo es que tengo muchas dudas con este tema y claro que me gustaría ganar a usar ganaron Euskal consignado Valverde pero yo creo que es muy bueno también que ganaron a un tío como James no por la la repercusión me en el mundo que va a tener reforzó por ejemplo en en Inglaterra en un todo Gran Bretaña donde este deporte poco a poco va creciendo en uno de los suyos pues después de ser fantástico no yo lo que quiero es que llevamos una auténtica está padre de de ciclismo del bueno que terreno Brasil y hay para para eso y para más que no haya ningún problema que estoy absolutamente convencido de que de que nada va a ver y luego paso es como si en estos casos no que gane el mejor

Voz 5 09:10 claro pues que el ella además que tú lo cuentes y todo el equipo que te rodea porque la verdad es que lo estáis haciendo francamente bien es una emoción tremenda poder seguirlo por la emisora de la Cadena SER oye Iñigo que me siguen escribiendo oyentes me ha dicho mi marido que se emite por todo deporte desde el principio pero con la radio bien alto y bien puestas me gusta mí eso sí que me gusta

Voz 1951 09:27 te deporte para empezar Teledeporte el canal Se llama todo por teléfono para que salga a la venta de entradas en Teledeporte comienzan ya programado a menos veinte según la Guía de Televisión Española escucha que acabamos de poner el está terminando sobre Piragüismo eso es va empezar en nada iba a partir de las cuatro y cinco lo trasladan a la uno de Televisión Española pero hay otra alternativa además de la de la radio evidentemente que es el canal Eurosport que también retransmite la etapa a partir de la una de manera íntegra

Voz 5 09:54 basada en la radio pues a partir de las cuatro

Voz 1951 09:57 en los tiene están todas de toda la etapa Iker

Voz 5 09:59 fotos vamos a ver Íñigo haz fotos todas las que puedas

Voz 7 10:02 a orar mando un abrazo para Berlín

Voz 5 10:20 y estamos en ese punto de salida como saben ustedes nada queda en minutos y siguiendo la Vuelta Ciclista a España compañeros como Borja Cuadrado hola Borja con quién estás adelante

Voz 0298 10:30 qué tal muy buenas estamos con Miquel Biz Carra el ciclista de mañana de la Euskadi Murias que imagínate hoy el el día que viven una jornada muy especial para todos ellos con los familiares con los amigos y que lógicamente intentarán que sea un día muy especial Miquel qué tal muy buenas buenos días o no dio muy especial no para todos vosotros

Voz 0364 10:49 si no la verdad que que es algo que hay que vivirlo está lleno de gente ya la salir aquí en hecho oí bueno esperemos que sea un día bonito

Voz 0298 10:58 qué os han dicho en la en la reunión previa porque hay imagino que hoy todos los ciclistas sienten querréis no va a hacer algo bonito esta tierra

Voz 0364 11:05 si no es así no bueno nos han dicho que disfrutemos que que queremos el doscientos por ciento de nosotros eh que tenemos que intentar ser protagonistas y que ese es el camino para

Voz 0298 11:16 para intentar luchar por la etapa Además Mikel para Euskadi Murias está siendo una vuelta muy especial habéis ganado una etapa habéis anunciado la continua del equipo una etapa íntegramente por territorio vizcaíno no se puede pedir más

Voz 0364 11:28 así es no bueno llegamos ya con los deberes hechos eso nos da tranquilidad Si y ojalá que con esa tranquilidad y confianza podamos hacer una bonita etapa en casa

Voz 0298 11:37 pues aquí lo tenemos azul te escucha ya en los unía de Hoy por Hoy Bilbao un par de preguntas antes de que se vaya el control de firmas porque imagínate hoy hambre los ciclistas vizcaínos tienen mucho mucho que hacer por aquí

Voz 5 11:47 a ver Miquel ganar la etapa está en la mente de cualquier ciclista pero entiendo que de alguien de mañana tiene que estar más presente no que tal cómo estás

Voz 0364 11:56 bueno sí seguro no pero sabemos que es muy difícil que es por lo que soñamos a veces los sueños se cumplen y ojalá se pueda cumplir el robo uno así

Voz 5 12:05 tú sabes que tenéis que subir hasta el balcón de Vizcaya eso es un rompepiernas no sé si es más o menos que la campeona por aquí se dice que es más cómo lo ves tú

Voz 0364 12:15 no sé yo creo que es un poquito diferente no que quizá este es un puerto más largo la primera parte no es muy dura pero pero el final es realmente realmente duro oí quizá pues el que sea un poquito más largo lo puedo hacer todavía más duro que la campeona

Voz 5 12:30 dime algo de Jonathan Castroviejo que se que en unos minutos le van a hacer un merecido homenaje aquí en su tierra yo no sé supongo que Jonathan estará hoy todavía mucho más emocionado

Voz 0364 12:41 si no sale sale en casa y también por las carreteras por por dónde por donde ha entrenado desde pequeño muy seguro que también puede ser una rueda seguir

Voz 5 12:50 perfecto Miquel Borja un abrazo fuerte aún seguimos

Voz 10 12:55 vale muchas gracias hasta luego gracias

Voz 5 13:03 mira Verónica Se está dando ya lo digo para confirmar todos los Whatsapp que estamos recibiendo en el seis uno seis treinta y siete veinticuatro cero cero ya se está retransmitiendo la Vuelta Ciclista a España inédito porque generalmente no retransmiten todo pero hoy sí bueno eligen etapas buen siempre elige de etapas destacada sabes bueno donde la inversión es mayor en fin por mil motivos que les pueden interesar en este caso Televisión Española la retransmiten entera que la gente

Voz 1951 13:25 los impaciente que les hemos dicho tuyo a ver que empezaban

Voz 5 13:28 minutos ya está conectado ya sabe todo mira si Belmonte sabe toda la gente que está bueno perfecto a través de la radio será a partir de las cuatro que es cuando viene lo fuerte porque los últimos cuatro kilómetros tienen un veintitrés por ciento de pendiente que oiga esos un rompepiernas por cierto oyentes que gracia mi marido se ha ido al monte hoy porque es un gran aficionado pertenece a un grupo de amigos que hacen sus pequeñas excursiones y carreras a las que pueden acudir muchas gracias a los oyentes que no siguen escribiendo y que nos dan sus opiniones algunos Verónica te están agradeciendo que has dicho lo de pues de nada de nada tendrá que pagar ficción española oye hemos llamado a quiénes siguen de aficionados que están ahora mismo en Guecho pero que por ejemplo con quién vamos a hablar ha ganado etapas en el Tour de Francia en Suiza en la París Niza en fin David Etxebarria hola bienvenido David

Voz 11 14:15 pues la ver a Titi ha impactado lo que está

Voz 5 14:18 las viendo entiendo que menos que a cualquiera de los oyentes con los que estamos hablando porque tú ya lo has vivido pero cómo lo estás viviendo a ver

Voz 11 14:26 bueno la verdad es que entonces la Vuelta a España y el resto de tapas y lo que vamos a vivir hoy yo creo que es bastante diferente no es mucho más cero aficiones siempre siempre se vuelca mucho más y mucho más vistoso y no tocará probablemente iré a ver a un punto de antes de hoy porque hay tanta gente que yo creo que dónde voy a ir mejor lo voy a ver en la tele pero habrá tramos del recorrido lo de de

Voz 5 14:51 es que ayer ayer cuando contactaba al programa contigo nos decías yo estaré en Guecho pero yo creo que no estás porque ruido de fondo no tienes ahora mismo

Voz 11 14:58 no no no iba iba a estar con con la isla de organización de la Vuelta a España y al final al final no no podías no he podido estar con el bosque bueno los pases Nick se han caros los amigos míos no son para él pues caso sino otras situaciones

Voz 5 15:16 claro oye ciento cincuenta y siete kilómetros tú has hecho este recorrido como es hacer esto

Voz 11 15:23 bueno es un recorrido pues típico en en Euskadi no constante sube baja hace va a ser muy duro para los corredores la yo creo que la fuga hoy va a ser va a ser muy cara porque Movi Star necesitó las bonificaciones y luego el último cuarto pues eh no creo que haya habido este año un puerto de esta categoría en la Vuelta a España porque es un poquito más largo que fue lo que suelen poner ellos si hice bien prestamos no David ya es una subida que todo el mundo lo ha hecho hoy y a partir de balcón Vizcaya hasta hasta la cima de hoy pues es inédito y yo creo que no te van a dar un buen espectáculo

Voz 5 16:02 muy bien David pues nada desde donde te lo toca preguntarse hasta dónde podrás llegar hasta donde te deje la Organización para poder verlo tienes un punto especial escondido por ahí para ir a verlo a partir de Guernica

Voz 11 16:14 no pues probablemente su vapor portaba Cuba que hay una pista de de montan Baiji y ahí probablemente por ahí no esté de nuestro controlaba las las hazañas allí es una zona

Voz 6 16:26 es que te te cierren y entonces bueno o lamentando Vahidi puede llegar a muchos así

Voz 5 16:31 un abrazo fuerte que lo disfrutes que el día está bonito hasta

Voz 6 16:33 no vale casco agur

Voz 5 16:43 oyentes de ahí fuera hay Bilbao nueve cuatro cuatro siete veintiuno cero uno cero dos más aficionados no sé hasta qué punto hola Roberto bienvenido buenos días de cero a diez Roberto cuanto de afición haber

Voz 9 16:54 pues bueno empieza a haber bastante bastante estoy aquí no se servía justo debajo de los molinos y haya dejado alguna te bien una alguna alguna funciona bueno funcionario poco

Voz 5 17:08 bien si escuchamos bien

Voz 9 17:10 si hay un poco de sí ya que a nosotros los Line genial de los ciclistas supo que mejor porque ascendía fantástico que viene hijos Simón táctico para andar a rampas no si estaban achicharrado un poco la rampa los hombres

Voz 5 17:25 oye Roberto tú que has pedido el día libre como algunos de los oyentes

Voz 9 17:28 Amaia sí sí sí mira había hecho lo mismo que te ha dicho el chico hemos venido por detrás por la contra metas desde desde encima de risa ahí un barrio de ahí que os Maiz en gotita hemos aparca ahí que se puede aparcar todavía que me perdonen los cuales el pueblo

Voz 5 17:48 no pasa nada

Voz 9 17:50 qué andando hay una pista de cinco kilómetros que sube hasta la cumbre entonces ahora pues ella ya justo estás encima de la meta

Voz 5 18:00 muy bien

Voz 9 18:02 la rampa que no sabe qué Vlad la que veamos bien dura para que sufran un poco

Voz 5 18:08 bueno Roberto te agradezco mucho que estéis contándonos pero solamente te pido una cosa foto a cuánta gente más o menos ahora mismo donde te encuentras tu a tu alrededor

Voz 9 18:16 bueno todavía hay gente pero al todavía no demasiado si hay mucha caravana mucha gente así con el cada mesa ya puesta ahí ya comiendo ir iré viendo poquito que Estados Unidos raro para algunos luego me encargué de no haber todavía todavía nada hasta orificios a disfrutarlo bajó a muchas gracias y volvemos a las carreteras Juan Carlos Otaola bienvenido de nuevo

Voz 5 19:02 pues ese es el punto a tener en cuenta Querida Verónica que vosotros estaréis muy pendientes también el equipo nacional de la Vuelta Ciclista tienes tu trabajo pero aquí tenéis que estar pendiente de la pista local por supuesto que ojalá ojalá tenga mucho trabajo porque ya ha ganado en vizcaíno

Voz 1951 19:15 hombre yo espero que sí que sobre todo que sea un día bonito no sé si que llegue a ganar porque es muy complicado es la última semana yo creo los favoritos van a apretar y mucho pero creo que puede alguno colarse por lo menos en alguna fuga importa