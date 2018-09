Tertulia Cultural: 'El funeral' llega al Arriaga

Voz 0426 00:00 ah

Voz 1 00:22 pasan veinte minutos de la una de la tarde y los miércoles también en esta temporada

Voz 2 00:26 pone ya saben ustedes que van a seguir siendo queremos que sean muy culturales en el más amplio sentido de la palabra y para ello siempre necesitamos ayuda en este equipo Borja Pujol bienvenido cómo está la vos muy bien muy bien activa deseando empezar la temporada en octubre pero haciendo nuestras cositas en septiembre si si a partir de la una y media volveremos con todo este asunto y tengo que presentarte a los oyentes a una nueva incorporación en este programa Roberto González hola Roberto

Voz 3 00:51 hola buenos días Pedro eres el redactor jefe de La

Voz 2 00:53 revista aux magacín una revista yo no sé como la de Fénix porque yo la conozco tengo mi propia opinión pero me gustaría en la oficina

Voz 3 01:01 al bueno solemos decir que es una revista de ocio y cultura de todo El País Vasco no es gratuita y bueno nos financiamos un poco por la publicidad

Voz 0426 01:10 porque que es importantísima bueno Roberto también

Voz 2 01:12 llegará el momento de que tú puedas valorar por ejemplo escenas también les digo a los oyentes que a partir de hoy en el Teatro Arriaga vamos a poder disfrutar subrayo con disfrutar con esto que quiero que escuchen

Voz 4 01:25 el tanto de la mano estoy muy bonita pero tampoco estoy normal ha explicado la no salir una mujer pero

Voz 2 01:49 Concha Velasco Lucrecia Conti bienvenida a este espacio como está

Voz 0426 01:53 existe estupendamente encantado de estar aquí y sobre todo contigo que ya me has entrevistado en muchas ocasiones qué bonito esto lo oye muchísimas gracias porque sí

Voz 2 02:04 cuando viste a representar Reina Juana no pudiese tratar arte hasta aquí porque estaba es esta que no pude no porque estaba me encanta hacer publicidad no no hablamos contigo por teléfono te acordarás Borja porque estabas estabas intensa muy intensa con la reina Juana con los de ultimando y no se te podía interrumpir más de cinco minuto

Voz 0426 02:23 eso sí me parece además perfecto estado estaría a que hay una concentración tremenda claro bueno pero en el funeral es otra historia Bernardo Atxaga es otra historia aunque es una es una función de teatro eh que eso no es una y además con con unos efectos especiales grandes en los que te que es hallar mucho pero aquí me divierto si yo bueno a ver esta necesito esa concentración especial que necesita citaba para ser Reina Juana está muerta o no está muerta Lucrecia contento está muerta está muerta muertes si la que se apareces el fantasma está muy muy claro hay una cosa preciosa me han hecho una máscara de muerte maravillosa yo cuando dices a entrar Teresa llame ya me hicieron otra para el momento en que estaba me la hizo Julián Ruiz el maestro de maquillar lores tardamos dos horas yo te digo claustrofobia luego para el Museo de Cera no me quise yo hace nunca porque dio no no ya el Museo de Cera ya sabes que luego te ponen te te ponen yo vivo con gente no no no y no quise nunca esa es la verdad pero aquí exigencias de de el directo cinco o para hacerme esa máscara maravillosa que me la han hecho esos alumnos de Reyes Abades que tiene ya dos goyas y no recuerdo en este momento como Seaman perdón porque una cabeza como parece que tengo pero bueno entonces te estoy tan muerta también que como el público se sube al escenario que es parte de la historia que está muy bien contada porque Lucrecia Conti obliga a sus nietas a que le hagan un funeral se como Dios manda en un teatro porque ella es una actriz olvidada fracasada que tampoco fue en su momento nada importante fue una vez pues como muchas pero que ella quiere que le hagan un homenaje en un teatro sino las chicas no heredan no va a haber un duro es oye bueno te digo que se suben los espectadores libro es un homenaje a la cubana que es una compañía que además ha estado aquí recientemente también enterrando con alegría y que se llamaba el funeral un piñones puede que lo cambiaran porque como habíamos coincidido en título oye ellos son más importantes que nosotros quiero decir a nivel mundial vamos a poner claro le llamaron adiós adiós Arturo claro muy cariñosos con nosotros porque llamó al funeral también cuando estrenamos en Valencia era el funeral el estoy ahí bueno es hacemos muchos homenajes en esta función entonces el el públicos sabe que yo estoy contigo aquí en la SER

Voz 2 05:01 pero cuando vayan esta tarde el Arriaga a ver el funeral sí van se subirán al verla muerta

Voz 0426 05:07 y firman en el libro de firmas que los colecciona vamos todos cosas maravillosas que dicen qué me dicen oye estáis hasta el dieciséis de septiembre que hasta el domingo de todas formas funciones el sábado el sábado los que como hacer dos funciones entrevista claro pero es que hay que hacer funciones de que una cosa es que el le va a hacer yo esa pregunta ya me ha invitado déjame que digan la las horas seis y media nueve el sábado si si los demás días siete y media eso es que a y nada se mueve qué hacer siete funciones en todos los países del mundo se hacen siete y ocho funciones sino o cómo vamos a ser rentables productora en la Abadía hacía ocho en la Abadía con Reina Juana doblaba dos días a la semana en otros países tienen Cover pero cuando trabaja Alcober normalmente a pues la gente protesta ya te quiere hacer una pregunta Roberta Beckham mueren en las tertulias encantada de conocerte trabaja en la SER los dominó los sábados por la mañana si se en el programa más escuchado de fin de semana bueno pues ha empezado también esta esta semana empezado este sábado a ver Roberto dime Roberto

Voz 3 06:22 bueno yo te quería preguntar un poco por la por los referentes de la obra porque he leído que tiene algo de las comedias estas de los hermanos Tucker que son los te Agárralo como puedas Aterriza como puedas y también un poco de El crepúsculo de los dioses que es una película está Billy Wilder que bueno su ironía pero tamén tiene bastante drama no sé si se parece un poco el personal

Voz 0426 06:41 no no no voy vestida así porque yo me lo osea yo he querido hacer si en algo se haya algo mío ahí es en el vestuario yo siempre he querido hacer Sunset Boulevard y todo el mundo me decía que no cantaba bien que lo cantaba como Patti Lu pone yo fui fui al escenario Sunset Boulevard en Londres cuatro veces ya me conocían yo era me saludaban los actores bueno canto como Patti Lu supone pero cuando he visto a Glenn Close pues bueno una canta como Glenn Close sino o te lo cantó ahora no sé inglés pero se la partida es hora de memoria yo me pedí un poco salir con ese traje Manuel mi hijo que es el director llamó a Jon Fiz que sabéis que aquí son el diseñador muy no maravilloso maravilloso el blanco se claro es que el es es que voy de visibilidad resucitada así porque yo siempre quise hay dos obras de teatro que yo quería ser y aquí se gastamos una broma sobre eso un ex Sunset Boulevard y es la bruja novata como yo a mí fíjate me hubiera gustado despedirme de del teatro como actriz haciendo la bruja novata au Sunset pero estás a tiempo no querida yo me despido ustedes desde el ya sea yo pensé después de la medalla de la ciudad de vallado aquí lo que pasa que que no lo digo por la edad yo voy a ser yo voy a hacer setenta y nueve años mientras tenemos mientras tenemos porque es inútil lo de los contratos yo recuerdo que una vez un contrato por para cuatro años en un programa que se llamaba de abuelos el mejor y me enteré que me habían echado en la peluquería estaba tienes para bueno hay una obra mal que lo presentaba Paco lo lo producía Paco Lobatón gran programa de de pero de enorme con música de Víctor Manuel yo estaba en la peluquería me una periodista de por de qué tal sienta que se desde que acabó lo además saberlo oye

Voz 2 08:45 por qué me han llamado por teléfono esta llamadas fantástica Jordi Rebellón bienvenido al programa como esta muchas gracias es inagotable Concha Velasco Jordi yo no yo no he tenido la Vuelta Ciclista delante de tu casa no aclara

Voz 0426 09:00 pero vamos vamos por encima

Voz 5 09:03 es un rato la gente por ahí si va a salir a la Vuelta Ciclista a tener eso ya

Voz 2 09:07 claro que sí claro que sí bueno Jordi el funeral que nos vamos de funeral esta tarde

Voz 5 09:12 pues si esa tarde no hablamos de funeral mañana pasado el sábado doble con una Teresa hay soluciones en Bilbao para para disfrutar de funeral

Voz 0426 09:20 fíjate Jordi cuando cuando ya por fin decidió hacer la función perseguido porque ya sabéis que la estrenó antoniano Antonio Resines es que esta esta mal ha quedado mal de la operación y lo tienen que hacer es otra pues siempre han seguido a Jordi Rebellón y uno de las cosas por las que se negaba a hacerlo no se negaba le costó trabajo firmar el contrato no era me han dicho que tú haces dos funciones a pero seguro que ya está mentalizada máximo era Jordi Colomer que nos lo pasamos ya verás tú qué bien al ser dos

Voz 5 09:53 no dieron metalizado pero sí diferente hacer esta discusión es son agotadoras y que

Voz 0426 10:01 claro está funciones mucho más

Voz 4 10:03 oye yo quería que me enteraba

Voz 0426 10:06 viva yo con con me enterraba yo viva Koné Cuba con él él también fíjate nos hemos vuelto un poquito pijos los actores que when titula

Voz 4 10:16 porque con ella no queda

Voz 2 10:20 a ver Borja que quiero preguntar de firmar contrato

Voz 6 10:23 los de hecho la otra partes Jesús Cimarro que es uno de los grandes productores de este país y que nació en Ermua que es uno de los vascos grandes del teatro que a veces no se le conoce tanto porque está en la parte oculta pero bueno es el gran productor compensación

Voz 0426 10:34 hombre en este momento es el productor más importante que sin duda que tenemos pues además no solamente porque lo que hacen Mérida que es algo extraordinario que además de buen devuelve dinero todos los productor que no son lo hace muy bien sino que encima devuelve dinero todos los años al en el festival Mérida sino que pueden no pues tenemos la suerte de de que es nuestro nuestro productor o yo he estado en su casa hay conozca a su familia ahí está así porque cuando celebramos las cien representaciones de de de Oliver

Voz 2 11:07 Eugenio pues estuve en su casa ahí oye Jordi sabemos un poquito de Lucrecia Conti pero como es Alberto Luján que es el representante al que tú das vida en el escenario

Voz 5 11:18 pues alerto Lujanes un representante que de verdad lo que esté y que la receta que la misma que la tu vida pero también es un señor que quiere sacar partido de todo incluso que el sacar partido de la muerte y entonces él tiene tiene tiene doble personalidad en ese sentido pero sí que es verdad que en el fondo en el fondo en la respeta la quiere pero el dinero es el dinero entonces bueno pues somos se presentó ante todo

Voz 0426 11:41 claro sea que es una buena pieza no esos son tienes que es sin vergüenza vergüenza

Voz 5 11:52 Kirch que cae bien además

Voz 0426 11:54 este eres de fantasmas que lo ha dicho muy bien Roberto pues hay hay muchas mira ahora mismo Hamlet pasa es que hombre claro que Hamlet se basó Shakespeare Hamlet en en Cuba en la Cuba de Eurípides que describió Cuba cuando era muy joven y luego escribió la extremeña las todavía no es catorce años después ir a la aducir con poco pero ese personaje porque Cuba mata por qué se le aparece el fantasma de su hijo flotante más claro Así empieza la obra con el fantasma de dijo pidiendo justicia hoy madre de temática te rodea últimamente Lujanes Luján que que has sido representante de esta mujer pues ahora así que está él y los lo dice muy bien dices sí sí va venir a la gente a verla muerta ni te cuento

Voz 2 12:52 oye Jordi Concha que esta es vuestra casa que muchísimas gracias por estos minutos antes del estreno y que yo tengo que irme os lo digo a todos como servicio público a la una y XXXII al Centro de Gestión de Tráfico por qué ahora la vuelta ciclista pero Félix nos está esperando para contarnos si hay alguna incidencia en carreteras o Félix adelante

Voz 4 13:12 te esperamos

Voz 0426 13:15 sí que toma nota a ver Félix dime

Voz 7 13:18 si hay un par de accidentes de chapa a tener en cuenta uno se encuentra en la VIII en la Azón cerca además Center alguna colisión de dos furgonetas que ahora procediendo a su retirada que obstaculizan sentido Bilbao nadie más bonita Galdakao otro accidente en este caso un camión y un turismo que obstaculizan también sentido Bilbao

Voz 2 13:42 estupendo gracias Félix por la información a la Ertzaintza hasta luego eh Concha tranquila porque esas vías no le afectan a tu hijo que viene de Madrid que viene del estreno claro claro bien tiene que venía al estreno que ganas que bien Roberto Borja unos minutos más si lo dejamos ir a descansar para luego ponerse en el traje de Lucrecia contiene el teatro