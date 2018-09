Sigue la Tertulia Cultural: La BOS de gira por Bizkaia

Voz 1432 00:00 junto a Iñaki Mardones ya quien les habla Nos va encantar que nos explique Borja Puyol por qué no has pedido moza Borja seguimos

Voz 1 00:51 la tertulia de Hoy por Hoy Bilbao bueno Mozart mira podemos llevarnos que hablando de ver estén con con Chavela sí porque de hecho te tenido que tirar hacia el estudio pone

Voz 1432 00:59 decías una buena voz pasa cascada

Voz 1 01:02 ah bueno esta esta semana nuestro cargo más clásico algo más siglo XVIII XIX hacemos una a empezamos con Música acuática de Haendel tenemos concierto hoy en Guecho que es el último de los conciertos en Bizkaia

Voz 1432 01:13 oye todo pasa hoy por Guecho fíjate que estamos viendo déjame que te diga eso a los oyentes les quiero agradecerle tenemos oyentes que nos están pasando fotos la caravana pasado Barakaldo ya ha sido a la una y veinte por Erandio nos acaban de mandar fotografías también oyentes lo agradezco muchísimo al programa seis uno seis tres siete dos cuatrocientos saquen Guecho te vas

Voz 1 01:31 sabemos que es la la cita anual en septiembre siempre en la plaza de la Estación en la misma carpa que montan para el festival de folk y que lo aprovechan para hacer otras actividades

Voz 1432 01:39 que empieza mañana el festival de folk eso es entonces algunas

Voz 1 01:41 se nos han llamado para estar la semana siguiente entonces dejan la más otras veces la aprovechen y lo hacemos antes entonces hoy estaremos a las siete y media allí es un sitio excelente enorme con mil y pico sillas íbamos a tocar la música de Haendel una selección vamos a hacer después el Concierto para violín de Johann Sebastian Bach con hierro natural de Guecho además que ha fue becaria de la Diputación estudió en musical pues estudió en Stuttgart es un concierto precioso que lo va a tocar con máximo espada no nuestro violinista director y concertino en la segunda parte va a ir esta sinfonía cuarenta de Mozart pues universal ya este es el final pero vamos a una obra de esa es que aunque la gente escucha muchas veces hay que escucharla

Voz 1432 02:20 vivo te gusta Roberto es la música clásica interna te digo

Voz 2 02:25 bueno al más de empleo banda sonora se va a casa de hecho lo de Bernstein que estábamos hablando antes de eso probablemente no me lo perderé vamos

Voz 1432 02:31 perfecto oye mira le voy a pedir a Iñaki Borja que cambie la sintonía porque a partir de ahí cuando venga Roberto González hablarnos de la revista con y de sus otras historias culturales queremos que suene esto Roberto porque contigo y cada quince días y es posible lo que queremos aprender son de esas otras citas de las que quizá no son tan multitudinarios a tan conocidas y que también se producen en nuestra ciudad en nuestro territorio hoy por dónde empezamos saber

Voz 2 03:02 para empezar por una que bueno que cuando están alternativa porque es el Kafe Antzokia que yo creo que más es la gente los conoce pero bueno

Voz 1432 03:07 así lo descubres a alguien en la propia todavía

Voz 2 03:10 de San Vicente dos porque que no lo sabe y bueno es que allí iban a tocar de este grupo de de limbos que es un grupo de de Madrid que que todo con estilo blues de estilo clásico con algún toque exótico música negra no será el veintiuno de septiembre a las diez tendrán de teloneros a a otro grupo que se llama los tontos

Voz 1432 03:29 vale esta es la primera cuando se cuando ese ese concierto

Voz 2 03:32 el veintiuno de septiembre a las diez de la noche bueno la apertura de puertas a las nueve y media vale

Voz 1432 03:37 acuerdo que más bueno pues luego

Voz 2 03:39 una cosa es más alternativa más original es el festival han sido el efecto han symbol Fest eso es el primer festival de ciencia ficción feminista de España que se va a realizar un espacio que se llama la morada que eso sí que probablemente no lo conozca todo el mundo que está en la calle Bailén uno en los bajos del antiguo rascacielos de Bailén que en la zona

Voz 4 04:01 baja la morada de rascacielos desfilaron ante es decir no es verdad que la morada de que descubrirla no no todo el vino la hoy no lo conocía fíjate ya que va a pasar Roberto bueno pues

Voz 2 04:11 es el veintiuno y veintidós de de septiembre va a haber un festival de ciencia ficción feminista había algunos intentos de cosas parecidas a quién va a hubo un gesto más jóvenes y las temas que estaba centrado más en videojuegos y como sí sí si está más centrado en ciencia ficción el nombre viene la gente lo suele conocer de las novelas de la saga aprender pero en realidad fue acuñado por una escritora que sin en una obra que se llama los desposeídos de mil doscientos sesenta y seis y también va a haber un sea emitir una película sobre ella bueno haber diferentes actividades relacionadas con la un tanto en cine como la literatura como en cómic videojuegos todo un poco con este punto de vista feminista sí

Voz 1432 04:52 la tercera porque de todo lo que tiene el da programado hoy en la revista que por cierto se edita cada cuánto

Voz 4 04:59 sale cada dos meses ahora ya prepara seis preparando el número está a punto de salir en el número de octubre y noviembre de octubre y noviembre vale vale y entonces la tercera cita

Voz 2 05:09 la tercera cita que de hecho tenemos una entrevista en la revista que acaba de sal os bueno para que salió anterior en es la hora yo soy pichichi que está escrita y protagonizada por Lander Otaola dirigida por Pacho Tellería en esto se hará en pabellón seis que bueno

Voz 1432 05:24 a una escena divertidísimo que les está a menudo menudo aval que recibieron por Ramón Barea Icomos de repente ha ofrecido esta otra visión de un crápula cómo fue Pichichi y que la gente además con ese modelo de cabaret verdad Roberto ha hablado muy bien de lo que ha visto por allí

Voz 2 05:43 de hecho bueno eso ha sido todo un éxito en Aste Nagusia por eso se va a prolongar propongo algunos días más se va a prolongar hasta finales de septiembre creo que no se puede prorrogar más pero bueno no tienes toda esta combinación de un poco homenaje a Bilbao un poco de comedia luego aparte habla de la vida de eh de pichichi de sus tíos que son Miguel de Unamuno hay Telesforo ahora

Voz 1432 06:05 oye cómo le fastidia Borja Unamuno que cuando iba Madrid ya no le preguntaban por su obra sino por los goles que vete a su sobrino

Voz 5 06:12 es tremendo bueno era el más dueño ahora no para

Voz 1432 06:15 oye Roberto cita no es otra vez el grupo que ha sido la primera reseña que has hecho

Voz 2 06:19 llamada limbos pues mira quién no les conozca

Voz 1432 06:22 ya que Mardones voy a buscar voy a buscar

Voz 6 06:24 si suenan así

Voz 1432 06:40 ver Roberto tuvo les conoces a estos a estos españoles que tienen un sonido muy no sé cómo definirlo Borja ayúdame no sé no sé si si

Voz 2 06:50 sí a hablar un poco de rhythm and blues la música negra fumando si tiene una mezcla de de canciones en inglés instrumentales bueno tuvieron bastante éxito en dos mil catorce con disco que seamos Pays mambo a seis bueno en dos mil diecisiete sacar a su segundo álbum que en voz no

Voz 5 07:12 qué te parece esta nueva incorporación de alternativas se del territorio

Voz 1 07:15 no me va a poner un montón de deberes porque estas cosas que nos escucha eso de que te pasan mal vertidas dices bueno al ancho que tenía yo algunos conciertos ya anotados y acercarme también este sábado a haber Alex sería hermanita aquí dice ahí mi erasmus en Grecia

Voz 5 07:28 ya era era la reina de la eh