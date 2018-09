La lupa de Eva Domaika. Enredos de familia sobre el diálogo social

Voz 0599

puede que ayer al mediodía nos escucharán contar que el Gobierno vasco había paralizado el acuerdo de formación con Confebask para llevarlo a la mesa de diálogo social así pretendía la consejera socialista San José atraer de nuevo a UGT y Comisiones a la mesa bueno pues el anuncio no es así de rotundo el acuerdo ni se paraliza NYSE retrasa les cuento él mismo lehendakari ha liderado este último intento de reconducir la crisis que tres de sus consejeras crearon con esa firma con la patronal llevo Urkullu al Consejo del martes una propuesta para remitir ese acuerdo a la mesa de diálogo social para compartirlo con los agentes sociales y consensuar su desarrollo y ejecución no su contenido éste no se cuestiona dice paraliza como entusiasta ricamente dijo a los periodistas el viceconsejero de Trabajo confundiendo deseo con realidad en el fondo no es más que otro pequeño pulso entre socios que persiguen objetivos por ahora incompatibles una parte el acuerdo con la patronal la otra salvar el diálogo social de todos modos el intento del lendakari va a ser fallido como dijo comisiones no van a entrar a debatir un acuerdo impuesto quieren su retirada no van a sentarse a la mesa con el menú servido