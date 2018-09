Otxarkoaga espera justicia

Voz 2 00:00 hoy por hoy Bilbao azul Tejerina Otxarkoaga

Voz 3 00:25 dieciocho de enero de dos mil dieciocho una pareja Él ha trabajado mucho aquí para el barrio es quitar la vida a gente muy maja

Voz 4 00:34 bueno adoptar palmas y tendríamos aquí más vigilancia seguramente no

Voz 5 00:37 pues ahora porque él está la están haciendo muchísimo robos y nuevos a los patean de hospital nuevo poco Beyeler métodos ya no está está

Voz 1257 00:46 los vecinos y vecinas de Otxarkoaga en shock en la mañana de ese dieciocho de enero seres ahogaban ante los medios de comunicación tras conocer que a Lucía hay Rafael les habían matado un doble homicidio que hoy llega como saben hasta los juzgados de Menores porque como recordarán en el banquillo se sientan tres muchachos de catorce años y uno de dieciséis entonces el alcalde Juan Mari Aburto apuntaba

Voz 0579 01:08 yo trasladarles que transmito un mensaje de que necesitamos calma y confianza en nuestra policía municipal de que tienen nuestro compromiso de una mayor presencia policial en las calles de que vamos a implementar y desarrollar nuevos dispositivos policiales seguimos recabando un mensaje de colaboración de la ciudadanía

Voz 1257 01:32 un barrio popular populoso más de nueve mil habitantes y donde asociaciones de familias y jóvenes siempre han reivindicado más atención interinstitucional entonces insistían

Voz 6 01:42 estamos con prestigio los centros escolares que tenemos en el barrio por ejemplo deportivo no tenemos ningún sitio cubierta donde los chavales juegan juegan partido de fútbol queremos una policía de cercanía una policía que pasa por las calles y necesitamos por ejemplo con estos menores un trabajo de prevención con ellos y luego pues por ejemplo a nivel de Comercio fomentar el autoempleo no es porque pensamos que un barrio vivo en un barrio que da vida barrio que este es la mejor manera de que son Barnes seguro

Voz 1257 02:10 como sabe en este programa es participativo agradecemos siempre su compañero a otro lado pero también queremos que participen en directo nueve cuatro cuatro siete veintiuno cero uno cero dos redes sociales a su disposición y el Whatsapp activo para una participación con mensajes escritos que leemos sin duda en Antena seis uno seis tres siete dos cuatrocientos Kerman Oliva bienvenido a este programa cómo estás que estamos presidente de la Asociación dinamizadora de actos culturales y sociales de Otxarkoaga cuántos años luchando por Otxarkoaga

Voz 7 02:38 pues empezamos con dieciocho años tenemos cuarenta y cinco pues a toda la vida prácticamente quemar como a mano

Voz 1257 02:45 decía hoy Otxarkoaga se habla del juicio

Voz 7 02:48 en mirar cuando estaba escuchando los hago Dios me ha me ha llegado un poquito no iba más veníamos comentando en el coche que la verdad es que no se habla en el Barri para mí es un problema no es decir que todavía es estamos un poquito tenso es un tema que todavía no hemos asimilado lo que ha pasado porque fue durísimo y es verdad que todavía no nos cuesta hablar del tema y yo creo que hasta que no consigamos normalizarlas si alguna vez es posible va Costa Alba Costas nos decías

Voz 1257 03:13 también te el veinticinco de enero son declaraciones que hemos podido escuchar un lugar cubierto para jugar a fútbol policía de cercanía un trabajo de prevención con los menores autoempleo más comercio haber de toda esta lista te ha dejado algo en los últimos ocho meses

Voz 7 03:28 hombre yo creo que hay que yo quiero tener esperanza yo creo que hay indicios de que puede haber cambios lo que si no todo es que los ritmos que necesitamos y los ritmos son muy diferentes de cambio que hay en el barrio yo creo que son urgentes Nos tocamos con que el ritmo que ocho camas con las instituciones es mucho más lento que en lo que nosotros nos gustaría es decir si hay proyectos de que va a haber ese ese espacio polivalente para poder que los chavales jueguen a fútbol hay proyectos interesantes yo majos pero nosotros necesitamos ya unas respuestas ya no sea la respuesta a mi pregunta es no

Voz 1257 04:04 pero hay proyectos que entiendo no sé si están

Voz 7 04:06 incluso presupuestados constan de plazos

Voz 1257 04:09 esa es que hasta que no hay un presupuesto

Voz 7 04:11 que los proyectos no se pueden ejecutar estamos esperando famoso presupuesto del año dos mil diecinueve bien entonces Se supone que hay el compromiso de que en el dos mil nueve las propuestas van a surgir todas estas partidas no parte del Ayuntamiento porque bueno luego comentaran Pablo y Álvaro pero hay por ejemplo hay una cosa es que dicho el tema de vamos a prestigiar las escuelas es un tema que por ejemplo a mí me afecta personal y a mí me duele porque yo creo que no

Voz 1257 04:34 que es profesora de mala suerte que se profesor que trabajo

Voz 7 04:37 Clemente con este tipo de chavales y por ejemplo yo si veo que el Ayuntamiento por lo menos está intentando dar una respuesta pero ejemplo Gobierno vasco no sólo no damos respuesta sino que ha habido recortes en los centros de las institutos del barrio que trabajan con este perfil de chaval el más complicado el que está más en la calle el Gobierno vasco ha hecho recortes recortes para este año para el nuevo curso que acababa de comenzar

Voz 1257 04:57 desde que se trata de personal fundamentalmente es decir

Voz 7 05:00 pero en vez de invertir más en personal que es lo que se algunas cosas que se reclamaba es decir trabajar con estos tipos de chavales para que no estén en la calle de ofrecerles otras alternativas otros modelos de vida no lo que nos hemos encontrado son recortes no decir bueno pero el Gobierno vasco una entendido absolutamente nada de lo que está pasando entonces yo por ejemplo que me afecta y que yo creo que es muy me parece gravísimo no porque luego podemos entrar a discutir pues esas la respuesta el Ayuntamiento o Si más numerosas pero bueno por lo menos están ahí estamos trabajando son ritmos diferentes voy a decir pero que el Gobierno vasco es completamente el contrario a lo que debería ser Álvaro Pérez bienvenido

Voz 1257 05:39 presidente de la Agrupación de vecinos de vecinas de esa zona también Álvaro el alcalde entonces el mismo día diecinueve de enero lo que ha visto escuchar pedía calma y confianza como está a fecha de hoy después de casi ocho meses el barrio y en esa lista de diecisiete puntos en ese plan que se confecciona

Voz 8 05:56 pues como cuenta Germán es verdad que los puntos que se plantean eran ambiciosos sin muy interesantes y creemos que pegan ver la dinámica del barrio pero a día de hoy es verdad que están yendo muy despacio es decir si creemos que estos puntos puede pues por ejemplo Lope de Vega

Voz 1257 06:11 que es el Lope de Vega parece entonces era un atisbo

Voz 8 06:13 cerrado ya hace unos años que está en desuso y realmente San condiciones pues que no se puede hacer nada con ese centro Il luego una propuesta era derribarlo incluso construir un coste lo traer un albergue juvenil es decir que realmente también buscamos opciones que sea que la gente venga al barrio ya no sólo recursos para gente del va a gente fuera es decir que la gente conozca otro por otra multitud otras cosas que existen en el barrio es tal imagina Otxarkoaga

Voz 1257 06:39 te tengo que decir que al Ayuntamiento Bilbao le hemos llamado hay un equipo de gobierno enseguida podremos hablar con una de las partes de ese equipo de gobierno pero la parte Partido Nacionalista Vasco por ejemplo no es ha dicho que no tiene nadie con quién podamos hablar de este asunto sí quiero dejar claro que estamos intentando hablar con todas las partes del barrio imagino Otxarkoaga funcional Álvaro

Voz 8 06:57 imagino una función fundamental que al fin y al principio fue por un hecho que pasa en el barrio de juntar a las entidades tuvo un proceso sobre todo al principio de reflexión de investigación del barrio pero es verdad que el barrio va evolucionando aquí creciendo con ese yo que para eso cambió también el nombre sí que es hacer mucho trabajo interno que a veces no se ve inmerso también otras reivindicamos un poquito más las acciones que se llevan a cabo cuelga del cambio de prensa que realmente lo que comentáis al principio de lo que sucede en el barrio fue un hecho muy grave dedica cloración

Voz 1257 07:28 entonces a todos los medios de comunicación porque siempre lo digo e insisto mucho en esa idea

Voz 8 07:33 a nadie real que no todos los pero hay muchos medios de comunicación que de esto han hecho vamos tertulias muy agresivas y comentarios muy fuertes que hacía el barro que también tenemos que digerirlo es que es muy complicado sacar luego esa imagen otra adelante

Voz 7 07:46 es que ejemplos hay yo me imagino que si vas a Barrio ahora hacemos entrevistas a la gente mayor la gente mayor te va a expresar miedo no ha pasado e sabes no ha pasado porque la sensación llamas comentando la sensación del miedo es muy difícil que trabajarla es decir que aunque hagamos las diecisiete propuestas salgamos esas sensaciones están ahí es lo que yo quiero que los medios de comunicación a ciertos medios comunicación no ayudan no es decir si seguimos reproduciendo el modelo de que Otxarkoaga seguro donde está fatal

Voz 1257 08:15 eso no ensayo manda Álvaro I diecisiete puntos nos decía el centro educativo cerrado Álvaro hay otro punto muy potente dentro de los diecisiete cuales estáis esperando a que se ponga

Voz 8 08:27 pero realmente este fue que encima fue el como en la cabeza que queríamos sacar adelante creo en la mesa institucional que era Gobierno vasco Diputación Ayuntamiento que a día de hoy siga siendo es hizo el Ayuntamiento ha respondido ya intentado cuál es el problema que las competencias es una excusa perfecta es decir en otros planteamos algo educativo ídem no es Gobierno vasco claro está pata ya no está dentro de esta mesa con lo cual ya lo podemos avanzar tema de justicia juvenil lo esos casos Diputación injusticia ya no está en la mesa decir que esa mesa hasta coja porque son el Ayuntamiento de Bilbao ha respondido con lo cual si primer punto se queda vamos a trabajar todo pues cojea cojea y es verdad que pues que duele realmente preso porque es que no no hay una apuesta real

Voz 1257 09:06 en este estudio revivió tres generaciones hemos hablado con las más jóvenes vámonos a la voz de las

Voz 9 09:10 Francia Poch Pablo Serrano la bienvenido

Voz 1257 09:20 cuántos años viviendo en Otxarkoaga Pablo yo llevo ya cincuenta y siete ir dentro de la asociación Familias de Otxarkoaga setenta y ocho coma cambiado Otxarkoaga Pablo para bien o para mal ha cambiado yo nosotros queremos que para bien osea

Voz 4 09:34 lo que tiene que salir de aquí es una idea positiva del barrio no queda otra hemos sufrido mucho históricamente ha sido un barrio que se construyó como se construyó cuando se construyó con los materiales que se construyeron ir todo urbanístico se les da una vuelta enorme sociológicamente del barrio también ha cambiado entonces era un barrio básicamente viviendo de obreros Si gente que venía a otros lugares del Estado ha o a ganarse honradamente supone que luchó por conseguir mejoras y en el ámbito social en el ámbito urbanístico de mejoras en todo tipo asistimos durante unos cuantos años a a rehabilitación del barrio en el que se hizo de mala manera básicamente en la época de Castañares la mitad del barrio está todavía todavía con

Voz 1257 10:22 esto es el antiguo alcalde alcalde de aquella época

Voz 4 10:25 efectivamente desde cuando hablamos no entonces claro Nos encontramos un problema de de de de de en fin de habitabilidad de de de humedades que que se arrastra desde entonces estábamos hablando de década de los ochenta o sea que lugares que el hombre comentaba antes los compañeros salvo Hellman el Ayuntamiento sí que ha sido al menos receptivo en el I de Aíto y lo haya un una un área al que está comandada por un vecino del barrio no vive en el barrio pero así sido vecino del barrio entonces de alguna manera claro empujado porque también nosotros tenemos que hace que se pueda ese transatlántico que son una institución es una metáfora cuesta mucho mover les bueno de alguna manera y este tema hay hay hay hay comunidades que no puede hacer frente a estos tenido

Voz 1257 11:09 llama la atención Pablo que es verdad que cuando las nuevas generaciones se ponen en marcha reivindican sobre todo un cambio social de calidad de vida de convivencia tú te encuentras más Pablo el asunto de la rehabilitación de los edificios ahora mismo lo que no estás comentando es como prioritario para los vecinos a los que al menos representas no la parte de la convivencia pero a través de la rehabilitación urbana de los edificios como algo prioritario para vosotros

Voz 4 11:33 yo creo que debería ser a la par creemos que dedicarse a la par porque también hablamos por ejemplo fíjate si empezáramos a hablar de cómo se adjudicaban las viviendas hace veinticinco años que baremos se utilizaba nosotros advertía vamos ya es muy triste pero se lo hemos dicho a ellos a Caracas es decir oye cuidado que esto con el tiempo de luego habrá problemas cuidadito cuidadito efectivamente esta ha sido una bomba de relojería que explotaba últimamente

Voz 1257 11:55 qué ha pasado

Voz 4 11:56 pues hombre nosotros entendíamos que en su tiempo que la adjudicación de viviendas no se debería de dirigida exclusivamente a determinados aspectos de la población no se de permitir que las desigualdades sociales exclusivamente vayan a los barrios que se junten capas de población con muy pocas posibilidades de de de de mejorar en cualquier aspecto de su vida es que ese tipo de cosas las veíamos nosotros que no tenemos ni idea yo soy un humilde trabajador hasta hace cuatro días ya no te lo porque tenía es nosotros lo veíamos porque vivimos en el barrio sabíamos que eso podía suceder el ámbito efectivamente en el que nos movemos nosotros los otras en ese pero entendemos que es una pata absolutamente fundamental el auto también estamos de acuerdo

Voz 7 12:38 Álvaro sí que es Pablo

Voz 8 12:41 cambiando es decir que la adjudicación de viviendas estará potenciando la gente joven concierto ingreso es decir para un poquito el perfil y eso es verdad que

Voz 1257 12:48 todavía no se va a palpar pero como ideas

Voz 8 12:51 ahora estamos sufriendo hemos sido lo anterior a futuro eso se va a notar es decir que las nuevas adjudicaciones de viviendas municipales los programas de rehabilitación está cambiando el barrio pero claro lo que decías Pablo pelea más que es lo bueno que haya gente que se dedique más acreditación entonces la social porque las farolas son fáciles de contar pero las personas y el cambio es más complejo y es más en el tiempo

Voz 1257 13:12 Pablo quién es ese vecino al que le dais cada poco la murga cuando la el barrio como se llama no entiendo cómo se llama esa casona que está al frente del área al que grababa Aguayo reconozco Goyo Zurro la bienvenido al programa cómo estás

Voz 10 13:28 pero no un azul a los Arman Álvaro buenos días yo la verdad es que en este caso

Voz 1257 13:33 que eres un imbécil implicado político implicado con el barrio en el que vides evidentemente te quiero pedir desde el punto de vista de por la autoridad que te concede ser concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Bilbao después de ocho meses en qué han mejorado objetivamente hablando Otxarkoaga

Voz 10 13:49 bueno pues yo creo que lo fundamental es que estamos muy de muy de acuerdo en muchas de las cosas que hay que hacer no es decir de los proyectos están como decía creo que Álvaro Germán están pactados están acordados están más o menos hablados y eso es importante no es decir hay un grado de consenso importante ahora hay que ponerse a células cosas que lógicamente con los vecinos siempre quieren que vaya más rápidos como decía Germán

Voz 1257 14:16 mal pero son las administraciones estamos

Voz 10 14:18 las no cuesta hacer los cambios en las administraciones pero bueno en ello estamos y yo creo que juntos podremos ir situaciones

Voz 1257 14:26 cómo van los presupuestos para el año que viene que se que se están elaborando incluirán esas partidas que quieren los vecinos sobretodo para esos espacios multifuncionales donde los chavales puedan jugar en una zona cubierta o lo que pueda también que tener que ver con Gobierno vasco Diputación porque hay que hay muchas instituciones implicadas como los presupuestos esa preparación Goyo

Voz 10 14:43 pues mira a nosotros estamos en una fase muy incipiente en el en el Ayuntamiento porque hasta ahora lo que yo no he tenido oportunidad de ver lo que otras áreas estaban presupuestado y trabajando para el año que viene lo que hemos hecho ha sido volcarnos todos juntos todos juntos en el área de Hacienda será en breve el área de Hacienda el que más o menos plantear al los criterios generales no del presupuesto pero en lo que a mí me atañe por ejemplo yo ya tengo presupuestado para el año que viene en la parte que me corresponde en ese proyecto no que hemos llamado Orain y Nozar eh que lo estaremos has buscado otra vez de Viviendas Municipales es un proyecto de cuatro años lo que tenemos previsto hacer en el dos mil diecinueve no tenemos presupuestado y además eh yo creo que que sin ningún problema

Voz 1257 15:25 tanto obstante la cifra porque se han puesto a salvar todos los sólo siete millones de euros que también que con el Gobierno vasco

Voz 10 15:31 eso es eso es nosotros ponemos para esos son el ex en los cuatro años eh

Voz 1257 15:35 no pero pero nosotros dentro no lo quieren millones con cuánto vais Goyo en dos mil diecinueve

Voz 10 15:40 en dos mil diecinueve como ten depende también un poco de los acuerdos con las propias comunidades de propietarios nosotros lo que hemos hecho es en torno a dos millones y medio aproximadamente de dos millones y medio de euros pues son los aproximadamente pues yo no sé actualmente las viviendas en total que serán pero hubo dos millones y medio de una tercera parte de las doscientas cuarenta viviendas podemos hacer una tercera parte más sonados

Voz 1257 16:04 la tercera parte Goyo que le falta tu barrio

Voz 10 16:07 pues yo mi barrio yo creo que le falta más actividad más actividad económica más actividad social más eh Centro dos de esparcimiento Reunión actividad y en eso eso es lo que tenemos que ir trabajando creo yo también les falta o ser más comercio sobre todo en las zonas que se han ido quedando más más vacías no más de ser más desiertas

Voz 1257 16:31 a ello también se que la mesa que está solicitando aquí por parte de los no es nada nuevo para para para ustedes pero yo Gobierno vasco y Diputación qué pasa con el resto de instituciones

Voz 10 16:43 pues eh bueno eso es una pregunta para ellos azul para el resto de las instituciones no yo no he participado en ningunas conversaciones con con ellos más allá que lo que me toca gestiona desde el punto de vista de la regeneración urbana con el departamento de planificación territorial de Medio Ambiente Vivienda no del Gobierno vasco eh pero la propuesta de mesa interinstitucional pues como su propio nombre indica depende del acuerdo de todas las instituciones en nosotros saben los vecinos que hemos estado ahí desde el principio salen los vecinos que tanto la presidenta del distrito Itziar Urtasun como yo como vicepresidente estamos ahí para los que quieran y para tramitar ante quién sea la las demandas de las demandas del barrio pero eso depende eso es una buena pregunta para las instituciones porque no están no el resto nosotros estamos aunque estamos desde el primer día de hecho de vez en cuando repasamos los concejales implicados sobre cómo van cada una de cada uno de los temas

Voz 1257 17:35 Nos consta Goyo Zurro concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Bilbao me quedo un ratito más con sus vecinos gracias

Voz 10 17:40 a vosotros a Álvaro el Germán eh Pablo hasta luego

Voz 2 17:50 a la espera de lo que pueda ocurrir en el juicio que

Voz 1257 17:53 como bien nos decía que era el príncipe en el barrio no se habla de ello porque todavía hay miedo me lo confirmaron hay miedo

Voz 7 18:00 es que son sensaciones las sensaciones son muy complicadas creo que existe una sensación todavía sobre todo en la gente mayor Si existe una sensación de no sé si llamarle miedo pero sí de de hecho no Alfonso que es entonces la gente sí es verdad que todavía eso no no ha digerido

Voz 8 18:16 Barredo juega pues como ha comentado un poquito la historia es un barrio ya pues eso que hay mucha gente mayor dentro de las acciones para reivindicar un poquito es el tema de la de la soledad de esa gente da soledad da paso al miedo y el miedo a la soledad es decir que es un poquito que van de la mano y hay que darles respuesta también hay penas de jubilados potente pero que si no lo tienes que siempre es la misma gente que sólo pedimos hay recursos es imposible para sacar proyectos adelante porque realmente de falta gente profesional acompañado de la mano de asociaciones que estamos ahí evidentemente si no hay recursos económicos es imposible y luego no me podían decir lo que también es importante una pata que es el tema de la formación laboral y la inserción es decir que nosotros creemos como educadores que estamos del barrio que el tema de las formaciones de dar herramientas a la gente del barrio tanta jóvenes con personas de de larga duración como gente mayor de cuarenta y cinco Carla llaman exclusión social que llaman esos términos Pierre creo que sin no damos un un buen proyecto de formación inserción sociolaboral vamos dar rato dando

Voz 1257 19:14 estamos con los datos esta hace unas semanas lo daban los compañeros de informativos nos decían que Otxarkoaga Herat dentro de Bilbao la segunda zona donde más Rg6 red sea recibía que cruzado con los datos Lan Vide pues pues eso que iba a millares

Voz 7 19:26 otro dato por ejemplo que a mí me parece chocante no por ejemplo comparando hace centro casi el setenta por ciento tiene estudios universitarios no haga no llegamos al seis por ciento es decir datos que dan a entender que bueno el perfil de gente con la que estamos trabajando y que hay que darle una vuelta no en Atenas

Voz 8 19:41 hacer formación pena perfiles de juega es decir diferentes proyectos que tenemos poder llevar adelante

Voz 1257 19:47 Pablo vosotros seguís con la rehabilitación pero eso ya está encaminado eh esa esa parte ya está encaminada a ver

Voz 4 19:53 yo estoy absolutamente de acuerdo con el están comentando los compañeros en el ámbito socio educativas que no podía ser de otra manera sólo faltaría pero lo he dicho lo reconoció Goyo sólo en ocho cuando hacen falta muchas cosas

Voz 1257 20:04 la actividad económica más comercia ha dicho esta claro

Voz 4 20:07 equipamientos de todo tipo en el Ayuntamiento conoce al instrucciones conocen propuestas desde hace años dentro de corazones de barrio que se han hecho además es que unos dibujitos estupendos es decir se han dicho cosas otra cosa es que va suman otra cosa que que exista realmente un interés político por los barrios por éste en este caso luchar juega yo entiendo que se enfade no no no nos importa es decir oye los grandes olvidados de los grandes olvidados de de Bilbao

Voz 1257 20:34 sí porque aquí si seguís entiendo así los grandes olvidados

Voz 4 20:37 desde nuestro punto de vista así sea es que no se puede vivir exclusivamente vivo no puede vivir exclusivamente de la Torre Iberdrola iré el Guggenheim Otxarkoaga y los barrios también forma parte de por favor por cierto no se que no se olvide si me permites musa

Voz 1257 20:50 sí sí sí un segundo hablando de la seguridad

Voz 4 20:53 tenemos que constatar que la seguridad ha decaído absolutamente en el barrio es decir si antes existía permanentemente una patrulla en la zona discrepan Beitar y que pase de alguna manera hoy tenemos que volver a recordarles a las seis de la policía cercana en chica cerca de Ciudadanos década el pueblo decía Aburto textualmente policía del pueblo oyes queremos que eso siga asistiendo no queremos su policía ni una policía detrás de cada uno de nosotros pero por favor volverán a patrullar el barrio que la gente se sienta asegura no queremos seguir manteniendo esta sensación sobre todo y fundamentalmente a las personas mayores de miedo no queremos eso queremos que el barrio se sienta seguro que porque el ex vivo barrio va a seguir adelante desde luego

Voz 1257 21:34 hemos muy pendientes de lo que tenga que decir mañana Juan María Aburto porque recuerdo a los oyentes que a partir de las nueve nueve y media se va a celebrar el debate del estado de la vía y evidentemente los barrios tendrán que ser también protagonistas de este ayuntamiento el de Bilbao Kerman Pablo Álvaro gracias por seguir chapoteando para el resto de los oyentes de Hoy por Hoy Bilbao lo que está ocurriendo en uno