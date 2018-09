Ibarra: "El acercamiento de presos de ETA es un tema en el que estamos todos de acuerdo"

Voz 1 00:00 la Ventana de Euskadi cadenas

Luis Ibarra presidente del Superior de Justicia Vasco qué tal arratsalde on

Voz 1216 00:11 al y cuando se va a producir la apertura del curso

Voz 0599 00:13 judicial en Euskadi hemos fijó todavía

Voz 1216 00:17 la apertura del curso judicial se ha producido ya en Madrid que es la general que que fue el día diez nosotros hacemos una recepción con ocasión de la apertura entonces para esa recepción nuestro invitado principal es el lehendakari no tener los todavía fecha pero en todo caso haremos esa recepción indudablemente probablemente nos acercaremos a noviembre

Voz 0599 00:40 qué te más estarán ese día en su discurso en su mente que no estaban el año pasado pues lo que es

Voz 1216 00:48 vemos nuevos quizá el único realmente nuevo es que durante durante los diez últimos años hemos tenido una un unos datos estadísticos claramente positivos en cuanto a la respuesta judicial y además sostenidos y ahora hay dos factores uno en la jurisdicción social y otro en la condición civil que este es el que más no nos importa que son los procedimientos referidos aquí lo que se conoce comúnmente como cláusula suelo que realmente no suponen un pico de Sierra que estadísticamente nos deja deja fulminó los porque es imposible dar una respuesta en el tiempo al que estábamos acostumbrados al número de asuntos al número de cinco mil asuntos fue el año pasado y además siguen entrando ahora ya están en las audiencias provinciales

Voz 0599 01:39 bueno así que cuando veamos que el número de clases que han llegado a los juzgados vascos ha incrementado

Voz 1216 01:45 es ese monto vamos a poder presumir este año vamos a tener que ser humildes reconocer ese ese va a ser un problema y luego creo que el que el otro tema que creo que que hay que abordar es que la plantilla judicial en general está cada vez más justa y entonces nosotros hemos optado por qué la mayor entrada asuntos pues no se resuelva a base de hacer pues comisiones de servicio sin renovación de función es decir que

Voz 0599 02:18 juez atienda a dos cubos le cuento yo algunos temas que no sean ocupado por lo menos a los medios de comunicación en en este curso también a la población los menores delincuentes por ejemplo hoy ha comenzado el juicio a tres menores acusados de matar a dos abuelos en Otxarkoaga pronto llegará el juicio por el asesinato de un rehén pero los delitos se producen incluso si atendemos a lo que han dicho hoy los vigilantes de Ibai Ondo dentro de los centros en los que están internados es tendencia o son casos puntuales como lo interpreta usted en qué piensa

Voz 1216 02:50 de si tuviéramos que atender estrictamente a los datos diríamos no hay motivos de preocupación en términos estructurales pero sí es verdad que en muy poco tiempo ha habido una una serie de hechos que han trascendido a la opinión pública y que tienen que ver con comisión pormenores de hechos previstos en el Código Penal y además previstos como delitos graves en el Código Penal esto no tiene impresionados y además se añade un dato lo que no sabemos muy bien cómo resolverlo que es que no podemos tener transparencia informativa no podemos tener transparencia informativa porque es una convención de carácter internacional que es enjuiciamiento es un enjuiciamiento educativo esta idea y de un proceso marcadamente educativo comporta la el preservar la identidad de las personas me menores que son sometidos a este tipo de procedimientos esa preservación Nos impone muchísimas cautelas para evitar que se que llega a identificarse por datos relacionados con el proceso que quiera identificar a las personas que están sometidas a esos esos procedimientos y esto hace que hayamos hecho un apagón informativo y este informativo es por estas razones es decir no es que no se pueda informar lo que pasa que que que dados los datos que teníamos esta decisión no ni siquiera espero que sea compartida y mucho menos con los periodistas pero pero la tenemos que decir es decir esas circunstancias han han determinado un criterio informativo por parte de los de los jueces y antes por parte de la Fiscalía que hace que haya apagón informativo con lo cual es verdad que la opinión pública quiere saber desde la Administración de Justicia no no no se puede dar esa información porque es que en realidad de estas personas menores las filtraciones ha hecho que se sepan bastantes cosas

Voz 0599 04:57 mujeres le iba a preguntar otro tema pues no sé si usted no sé si usted como magistrado había vivido manifestaciones tan multitudinarias como las que siguieron a la sentencia de la manada delante del Palacio de Justicia un día tras otro

Voz 1216 05:13 creo que ha sido un caso muy interesante que sea muy dramático y la confrontación en lo que es lo que es el lenguaje de la calle lenguaje jurídico en el lenguaje de la calle lo que sea entendido es que los hechos enjuiciados el lenguaje de la que es llama violación y agresión sexual en el lenguaje jurídico resulta que como venimos de una legislación cuyo título era sobre la honestidad como venimos de ahí el lenguaje jurídico se ha complicado muchísimo ir tenemos que decirlo el Código Penal en este momento no está adaptado al castellano o al al que ese que se emplea por la sociedad española y eso creo que ha dificultado bastante porque no pensemos que si obviamos esto no pensemos que una pena de nueve años a una pena no pensemos que es una pena menor no es esto no es no es así nueve años de prisión es una pena grave

Voz 0599 06:17 en Euskadi cada vez hay más delitos que tienen como objetivo a la mujer según la estadística de la Ertzaintza que hemos conocido no sé si es porque denunciamos más que se cometen más que esa siempre es la duda que que tenemos hay medios suficientes para proteger a estas mujeres por ejemplo cómo está los humos de la violencia contra la mujer claro

Voz 1216 06:36 Mente no hay medios suficientes claramente el paso que nos gustaría Nos gustaría dar en concreto en Vizcaya es que hubiera un juzgado más de de de violencia sobre la mujer de tal manera que que eso fuera el Iker se pudiera agrupar en los partidos judiciales de Bilbao de Barakaldo de Guecho por lo menos de tal

Voz 2 07:02 era que hubiera hay

Voz 1216 07:05 cuatro en eso hay tres que hubiera cuatro juzgados de Violencia sobre la Mujer con cuatro juegos de Violencia sobre la Mujer entonces serían juzgados de veinticuatro horas sean juegos con guardias sean juego que se turno harían en las en las guardias tal como lo tenemos ahora dos en Bilbao y una en Barakaldo la situación es insuficiente no es porque lo diga yo qué bueno que lo sé es que tuvimos una visita interesantísima de la Comisión de Justicia del Parlamento vasco lo pudieron constatar hicieron unas recomendaciones desde recomendaciones referidas a la infraestructura que además tienen toda la razón es decir es que no puede ser que

Voz 0599 07:45 que no hay salas separadas por ejemplo una mismo para que agresor y víctima no se encuentren seis

Voz 1216 07:50 ahora separadas pero si la si la si la víctima y quiere salir al cuarto de baño se encuentra con el agresor si hay salas separadas pero se escucha de una sala a otra con bastante facilidad si hay salas separadas pero no hay una expendedora de agua agua tenemos un problema muy serio de infraestructura tenemos un problema serio en cuanto a número de en cuanto a número de juzgados tenemos también muy fácil diseñar la solución otra cosas ejecutarla

Voz 0599 08:20 en Álava y en Guipúzcoa no

Voz 1216 08:23 no no quiero decir

Voz 0599 08:25 además esos pero yo

Voz 1216 08:28 ha dicho en más más ocasiones en Álava en general las prestaciones la administración de Justicia es como nuestra Suiza au sea en la Álava en cuanto cuánto administración de justicia es como nuestra Suiza osea no tiene ese tipo de problemas infraestructura idóneos y tampoco

Voz 0599 08:45 perfecto vamos a cambiarle voy a le voy a hablar de política de de la ponencia de autogobierno que encargó ayer a cinco expertos que redacten un Estatuto que recoja el derecho a decidir que regula una consulta aunque no vinculante pero antes de ir a cortes que excede los límites del ordenamiento jurídico qué opina usted y yo lógicamente mi opinión no es no

Voz 1216 09:10 no es como experto ni muchísimo menos es opinión estrictamente como excitante como ciudadano yo creo que no son los expertos los que tienen que hacer las normas legales los que tiene que hacer a las normas legales unos políticos los nuestros representantes parlamentarios si tienen que llegar a consensos y luego una vez que han establecido el consenso suficiente entonces sí entonces para la redacción entonces servirse de los expertos en este caso eh me parece que el problema tal como al menos lo reflejan los medios de de comunicación es que ha habido un consenso suficiente it is it sea nombrado expertos para que se facilite una ampliación de ese consenso yo sinceramente creo que van a que lo que van a sudar pero en todo caso dos cosas quiero decir una los técnicos que han nombrado yo les les conozco a los cuatro igual me dejó uno creo que son cinco son cinco pues hay un al que no conozco bueno pero con para cuatro son magníficos las dos yo espero que no tengan que que lidiar con la opción entre ser ciudadanos Isère nacionales confío en que esa tremenda a mí me la verdad es que me dejó francamente muy preocupado el pensar que pudiéramos reeditar un debate sobre si soy ciudadano obsesión nacional tenemos que pensar en Europa Europa nunca ha sido una nación nosotros queremos ser ciudadanos europeos de hecho somos ciudadanos europeos tenemos muchos residentes no nacionales europeos que tienen también a la ciudadanía europea la ciudadanía europea es una es una ciudadanía que no tiene respaldo en una nación lo que tiene respaldo es una voluntad democrática en que en esa situación europea vayamos a emplear tiempo en discutir si podemos ser ciudadanos Hinault nacionales o nacionales sino ciudadanos sinceramente me parece que ese sería un debate absolutamente prescindible

Voz 0599 11:15 con Luis Ibarra sería positivo gestionar desde Euskadi

Voz 1216 11:18 a cárceles vascas yo creo que sí ya has con independencia de que sea positivo o no es un dato del bloque de la constitucionalidad o sea que el bloque constitucional que es donde está el Estatuto de Autonomía dice que la Comunidad asumió las competencias ha asumido o sea no es que va asumió en sino que se trata de transferir pero asumió las tiene asumidas por lo tanto yo creo que ese mandato estatutario hay que hay que cumplirlo hay que hacerlo no porque en el año setenta y nueve en la sociedad y la comunidad política en el País Vasco decidió que esa fuera una competencia de la Comunidad al País Vasco el se puede hacer yo además es de eso creo que sí se puede hacer osea que tenemos una infraestructura en cuanto a centros penitenciarios tenemos una Administración que ya tiene bastante probado algunos datos muy importantes como son la sanidad penitenciaria y el servicio de de ejecución de de penas y de carácter grado penitenciario que también es un servicio que funciona que funciona muy bien sincera ante yo hasta ahí creo que es lo natural lo bueno pero digamos lo que hay detrás lo que nos cuesta afrontar es que las personas condenadas por delito de terrorismo vayan a terminar de cumplir sus condenas en el País Vasco

Voz 0599 12:39 pues hablando de presos de ETA que acaban cumpliendo condena en las cárceles vascas usted decía tras la disolución de ETA cuando hablaba con Pepa Bueno que había que repensar la política penitenciaria que ETA ya no existía la intención del Gobierno que ya se ha plasmado hoy conocíamos nos contaba Ana Terradillos traslado el acercamiento de dos presos más aquí a Euskadi la intención tal y como la formulado de forma individual es enfermos incurables le parece que ese es el camino eso es lo que estaba pidiendo usted yo eso eso sí de hecho

Voz 1216 13:13 he hablado con el delegado del Gobierno sobre este sobre este tema con el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional yo creo que hay estamos todos de acuerdo eh otra cosa es si todos decimos lo que pensamos no lo decimos y además creo que que empezar por ahí en términos de equidad creo que que es equitativo en términos de de protección de las víctimas creo que tenemos los los medios suficientes para hacerlo bien no quiero decir que haya que vaya a salir bien porque sí pero creo que tenemos los medios para que desde la perspectiva de las de las víctimas y esa ese esa

Voz 3 13:54 cumplimiento de condena no no no suponga un de victimización si se hace bien no tiene porqué suponer una revista infracción