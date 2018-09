SER Runner: 250 kilómetros por la reinserción de los presos (14/09/2018)

Voz 1 00:00 si conocemos esa sensación

Voz 2 00:02 tenemos lo que sientes cuando te marcas sujeto hilo que experimentan cuando mejoras tus tiempos el entrenamiento el calor el frío la lluvia el barro la soledad conocemos tus miedos sus frustraciones tus triunfos sabemos lo que es correr porque en Forum sport somos corredores por un sport patrocina sarda

Voz 1 00:21 Ander Martín nació para que nació para correr maratones y ahora después de tanto tiempo sigo corriendo y espero que vosotros también empecé a correr correr no es de cobardes es para gente que busca sus propios retos corriendo si tú crees que puedes puedes a ver mi forma de vida aquí comienza se runner

Voz 3 00:46 el universo runner en la Cadena Ser con Verónica Gómez Jon Egaña

Voz 4 00:58 hola buenas tardes da igual lo pagan todos

Voz 1951 01:14 bienvenidos a SER Runner una semana más la historia que os traemos hoy dura sesenta horas más o menos a través de doscientos cincuenta kilómetros con un desnivel acumulado de más de diez mil metros su protagonista sin embargo no es quién va a protagonizar este gran reto en unas cuantas semanas o no únicamente que el foco de esta carrera está en su destinatario en sus destinatarios las personas que viven en riesgo de exclusión social en concreto quiénes han estado en la cárcel para ellos por ellos trabaja desde hace más de veinte años la asociación vides Ari ayudándoles en el proceso de reinserción en la sociedad informándoles y sobre todo acompañándoles tenemos en los estudios de Radio Bilbao a las piernas de este reto se llama Fernando Alonso Echevarría o la Fernando muy buenas

Voz 5 01:58 muy buenas y tú eres el que va a encargarse

Voz 1951 02:00 de todo esto sí más o menos de aguantar él

Voz 5 02:03 chaparrón me decías que no hace mucho tiempo

Voz 1951 02:05 no decidisteis que cómo iba a ser el reto la duración el recorrido el trazado y demás

Voz 6 02:10 sí bueno él recorrió más o menos ya llevaba tiempo ya con la cabeza que quería unir esos dos puntos pero el reto llevaba cuatro meses en marcha más humano

Voz 5 02:20 sales desde Castrillo de la Reina provincia de Burgos llegas a Zalla

Voz 1951 02:25 veintiséis al veintinueve de septiembre yo no hayan muy buenas

Voz 7 02:28 hola muy buenas cada día traemos aquí a gente

Voz 5 02:30 está más fatal de la cabeza ahora que no nos escuchan

Voz 7 02:34 no pero lo de hoy tiene bastante sentido eh es verdad que que el reto tiene su miga hablabas de de sesenta horas ya hacía referencia yo creo que es importante a a bueno pues la diferencia de trayectoria sesenta horas son muchas o pocas bueno pues corriendo son muchas pero seguramente y a la gente a la que este reto va a ayudar bueno pues ojalá hubieran pasado sólo sesenta horas bueno pues en este caso en prisión no por tanto hablamos de de una experiencia deportiva que que va a poder solucionar de algún modo trayectorias que en algún momento por algún motivo bueno pues se torcieron no en medio torcieron hubo acabaron en prisión por diferentes motivos y que tienen derecho como todos a una a una segunda oportunidad vamos a saludar por tanto a Javi Gutiérrez también aquí en los estudios de Radio Bilbao es educador de la asociación Vide sarín o la Javi Molina muy buenas déjeme aclarar antes de nada lo que es Sari para nuestros oyentes una entidad sin ánimo de lucro creo que está en marcha desde el noventa y cuatro no efectivamente una trayectoria ya alarga ya contrastada que que trabaja con con este colectivo al que me refería no reclusos que ya han salido de prisión efectivamente que quizá en ese momento de salir todos podemos ver desde fuera desde fuera de momento porque bueno en cualquier vida puede pasar cualquier cosa que que es una

Voz 8 03:45 una gran noticia lo es pero también

Voz 7 03:48 tengan problemas que son nuevos no se quedan de desamparados y hay en tres gente como tú

Voz 0970 03:52 eso es nosotros hacemos proyectos educativos con estas personas trabajamos desde desde Trabajo terapéutico problemas que se van

Voz 9 04:01 de presentando en el día a día de hoy

Voz 0970 04:04 bueno pues espacio normativo bueno pues un poco con ellos y recuperar también un poco la motivación no de de cambiar esa vida Hay bueno de querer dejará de pasar página a todo lo que lo que han ocurrido durante sus vidas Si y empezar de nuevo empezar de cero oí bueno pues sentirse también se

Voz 10 04:24 duros ellos no

Voz 7 04:25 estoy seguro que que tú qué trabajas en primera persona con ellos con ellas bueno pues tiene un perfil más o menos en la cabeza será un perfil justo pero me parece importante también en estos casos cuando nos referimos a colectivos bueno pues intentar crear una especie de decreto por eso te te quiero preguntar sobre si has visto personas más o menos de todo tipo aunque haya un perfil que se repita más has visto personas de todo tipo trabajando contigo ir teniendo esa sensación de de Sun

Voz 6 04:52 claro

Voz 0970 04:53 bueno pues a ver el perfil más o menos que atendemos nosotros pues son personas y autóctonas aunque sí que tenemos luego otro piso específico para personas inmigrantes pero bueno al perfiles de persona de treinta años

Voz 10 05:06 la hacia arriba

Voz 0970 05:08 personas con con una desestructuración personas que bueno pues las familias tampoco han podido cubrir eh y bueno pues que a todos en nuestras vidas no han cubierto no bueno pues que no han tenido una vida fácil personas también con drogadicción problemas de toxicomanía eso es un poquito el perfil que que nosotros tratamos luego ya más específico otro otro otro espacio para personas inmigrantes las cuales también pues cuando salen de prisión pues se encuentran de ese para mí

Voz 1951 05:42 desamparadas hay muchas gracias Verónica

Voz 0970 05:46 aquí tratamos un poco de de que recuperen

Voz 9 05:48 y bueno pues un poco sus espacio Si su dignidad Si

Voz 0970 05:54 eso es un poco no Javier sí

Voz 1951 05:56 el Real tú tienes la sensación de que la sociedad tiene claro qué tipo de persona puede acabar en prisión porque es verdad que poner un estigma encima de alguien es muy sencillo tirar de tópicos también pero escuchándote si me da la sensación de que en general la la cárcel acaba siendo la consecuencia de una serie de factores anteriores que hay que hay en la vida de estas personas

Voz 9 06:20 si es así al final

Voz 0970 06:24 no han tenido una vida fácil ellos mismos lo dicen ellos no han querido estar en esa vidas han se han visto metidos en esa vorágine que al final de pues bueno pues drogas delincuencia un poquito por ahí y al final pues se encuentran en que están en prisión no saben qué hacer no saben por dónde tirar yo creo que también es un poco la alerta de decir sea ya he terminado el lo más

Voz 6 06:45 es

Voz 0970 06:47 digamos en en el fondo ya de lo que de lo que mi vida ya no quería tener bueno pues ahí aparecemos nosotros que trabajamos dentro de la prisión y empezamos un poco pues a hacer un trabajo educativo con ellos no de las consecuencias que ha tenido en su vida

Voz 10 07:01 queda pues a la drogadicción la delincuencia consecuencias de haber determinado en prisión como un poco recuperar un poco

Voz 0970 07:11 su vida y que qué planteamientos quieren hacer no en qué sueños e incluso muchas veces no también

Voz 7 07:17 aunque pueden saber en un momento dado que son difíciles pero precisamente por eso son son sueños me para concluir esta introducción y Javi porque vamos a hablar también sobre bueno pues estas personas practican deporte íbamos a a tener tiempo para escuchar a Fernando como se está preparando que tiene lo suyo pero tú que estás con un pie fuera

Voz 11 07:36 en un pie dentro de la cárcel qué opinión te mereces

Voz 7 07:42 luego ya la cárcel no no sólo como lugar físico sino como concepto no es verdad que tiene que haber una función punitiva quizá en la ley pero al final se traduce en que es encierran unos señores y señoras un sitio con unos barrotes no lo sé

Voz 0970 07:55 a ver es un tema un poco espinoso no digamos el fin de la de la prisiones al final la reeducación no llegamos a y sí creo que desde aquí se están intentando y bueno pues ahí estamos también hay otro tipo de asociaciones en el que intentamos de que ese sentido de la reeducación en la prisión se lleva a cabo y creo que la labor que desempeña hemos porque no sólo estamos nosotros sino más asociaciones creo que es muy positivo y creo que bueno pues hace una coordinación con con lo que son Instituciones Penitenciarias y se intenta que que bueno pues que no se queden ahí olvidadas estas personas y sobretodo la salida no que sea más facilitadora para ellos

Voz 1951 08:34 claro la pregunta es cómo es el día uno después de que una persona sea por el motivo que sea ya ha estado en prisión sale a la calle qué pasa no porque es complicada es la situación en la que quizá en algunas ocasiones han pasado años también si proceden de entornos en los que no tenían un soporte familiar au en fin de un entorno que que haya estado con ellos dónde va a esa persona

Voz 0970 08:58 al nosotros decir también que que nosotros trabajamos ya con ellos son personas que que muchos casos igual están en nuestros grupos trabajando semanalmente dos días por semana igual están un año o incluso más

Voz 1951 09:11 antes de salir de prisión antes de salir de prisión

Voz 0970 09:14 no es cojo me dan el derecho de salir de prisión is algo al piso ya que sino que nosotros ya trabajamos esa salida el día uno como dices tú pues de nervios como todos como todas las personas cuando llegamos a un espacio nuevo de muchísimos nervios no te conocen

Voz 9 09:30 por qué

Voz 0970 09:31 en prisión trabajan una psicóloga y trabajan los educadores específicos y cuando llegan pues a los nervios el espacio con quién me voy a encontrar en la calle sobre todo el primer día es muy es muy común pues eso el llegar siempre llegar al mediodía comer tranquilamente darles seguridad darles cariño que es lo que necesitan escucharles en lo que ellos necesitan en sus necesidades y una salida a una salida de salir a dar un paseo por Bilbao Iker recuperen otra vez el el sentido otra vez de de personas no

Voz 12 10:10 y mucho

Voz 13 10:18 lo hizo Javi Fernández sois amigos

Voz 7 10:52 viene de antes y entonces

Voz 11 10:57 ando este este reto

Voz 7 11:01 el hecho de que se pueda ayudar a Biden

Voz 10 11:04 o viceversa fue una cosa un poco extraña

Voz 6 11:07 porque fue además un día que salimos a entrenar juntos

Voz 5 11:10 pensaba que iba esa hicieron bar no porque estar ya se empiezan en un bar con un encuentro a tres

Voz 3 11:14 sí sí y además suele salir

Voz 9 11:17 no pues fue entrenando un día que le que le

Voz 6 11:20 además no lo había hablado con nadie todavía más que con mi pareja que tenía esa idea en la cabeza digo ojo quiero unir el Castrillo con Zahia pero quiero hacerlo por algo y no sé muy bien por qué pero quiero buscar una motivación para hacerlo no Undiano se porque pues me sale contárselo a Javi yo no me acordaba que trabajaba en vídeo y claro ya que se me quedó mirando como nunca nadie

Voz 5 11:41 bueno pero dando amigos para esto deja de verdad voy a partir de ahí fue cuando nació la la idea

Voz 1951 11:49 veo que los dos compartís esta pasión por el Running porque yo ya sabes John que yo algún escáner siempre los invitados gobierna un estudio sobre todo con peluca porque claro los relojes delatan a todo runner eh así que entiendo Javi que tú también corre sí pero en esta desde la barrera no desde la barra

Voz 10 12:05 bueno intentaremos no se alguna escapada te haremos eh si ya hay algún ratillo apoyaré también

Voz 0970 12:11 eh porque son muchas horas

Voz 9 12:14 sí

Voz 5 12:14 bueno más en lo psicológico no casi Fernando tantas horas eso viendo si se hace muy largo al final

Voz 1951 12:21 tú te has trabajado un recorrido decíamos antes doscientos cincuenta kilómetros entre tu pueblo

Voz 5 12:25 lo de adopción sí creo que tu pueblo creer esto va a ser a la meta ahí entiendo yo que te tendrán una buena preparada para cuando espero

Voz 1951 12:36 de la logística entiendo que se encarga Javi por el camino que te espera qué tipo de recorrido qué tipo de carrera que meteorología en septiembre bueno por lo menos no no es una fecha donde vayas a encontrarte mucho frío

Voz 6 12:46 sí eso es yo creo que el tiempo estará bastante Villa tampoco hace tanto calor como como ha hecho ahora el recorrido yo creo que no va a ser muy complicado porque la parte de Burgos es muy muy Anita son muchas pistas entonces el recorrido quitando cuando ya entremos en Vizcaya que va a venir la parte más dura al final lo demás bastante sencillo bueno

Voz 10 13:05 cómo te lo bastante es decir bueno bien bueno vamos a ver

Voz 7 13:08 cómo te lo planteas vamos a bajar el telón

Voz 16 13:10 bueno aparte de las generalidades

Voz 7 13:13 las primeras diez horas esa te te has hecho

Voz 6 13:16 sé si eso es sabemos lo hemos vivido un poco entre los pueblos más importantes intentar que no haya más de treinta kilómetros entre punto y punto para que no esté tampoco mucho tiempo sin verles más o menos trazar esas etapas seguir de punto a punto ganamos con ellos te los esto que decir de memoria porque no sé si

Voz 10 13:32 la memoria es si la estoy apuntó apuntaba apuntado no lo sabe no más o menos pues vamos con ellos más o menos el primero eso

Voz 6 13:40 bueno es a hasta Salas de los Infantes que es un cachito pequeño que antes de la salida allí porque salas es el pueblo más grande que hay en aquella zona entonces había que parar

Voz 11 13:48 sí sí o sí y luego el siguiente pueblo

Voz 6 13:52 es Cascajares me parece que se llama Cascajares es que los los nombres de ahí no no me acuerdo muy bien luego ya vamos hasta hasta hasta te lo diré Monasterio de Rodilla me parece que se llama luego bajamos a la parte pesca tres une Castro harto bajamos sabía sana de Villabuena ya pasamos hasta ahora Bunte ir pueblos donde ya ahí

Voz 7 14:13 hay que decir a nuestros oyentes que hemos superado la frontera

Voz 6 14:16 es que hayamos entrar en Vizcaya Easyjet luego en el nordeste subimos a la sierra de donde que vamos a hacer el final la parte final en haciendo un pequeño homenaje a la vez que desapareció al maratón de montaña galas ley desapareció hace un par de años íbamos a hacer la parte final haciendo el mismo recorrido que aquella carrera

Voz 1951 14:35 en total son unas cuantas etapas sesenta horas hablamos de más de dos días corriendo dos días y medio más o menos como te las van a apañar para comer tiene que descansar algo o no vas a parar ahora en absoluto

Voz 6 14:48 si algo algo nuevamente siempre separa pero bueno suelen ser gritos cortos igual un una hora hora y media para dormir echar una cabezadita porque si paras más luego ya no temo

Voz 1951 14:58 eh tú eres capaz de dormir cuando llegas a ese punto llevas que selló por ponerte diez horas corriendo por el monte IT toca tu hora de descanso llegas te paras te pones la mochila en el suelo ir ya duermen muchas veces no duermes no pero bueno es complicado no porque vienes activo bienes de hacer un ejercicio físico y en ese momento ponerte a dormir

Voz 6 15:17 se llama sabiendo lo que te espera todavía muchas

Voz 10 15:19 a veces no duermes pero bueno de cuanto tienes estipulados esos descansos se cuánto tiempo es una hora

Voz 6 15:24 pero así son era echarte un ahorita recuperar un poco fuera

Voz 10 15:26 tras dejar descansar sobre todo en los músculos no suele a la cabeza mala cabeza quizá menos porque la cabeza

Voz 7 15:32 dices activa pero bueno si son paradas bueno en en en las que ya tiene cierta experiencia porque tenemos delante el currículum tenemos el Alto Sil una vieja conocida también del del programa pero que bueno tienes el ultra eh el ultra diez mil del Soplao bueno hay hay varias hay varias carreras importantes de resistencia si eso es cuando empezaste cómo cómo ha sido tu trayectoria pues

Voz 6 15:56 la ultra distancia creo que llevo cuatro años me parece si no me equivoco cuatro años haciendo había carreras de otra distancia

Voz 1951 16:03 empero empezaste tu también en el asfalto y luego te cambia este del monte no directamente muy al contrario el alpinista entonces reconvertir Jenner erraba Reglero como así

Voz 6 16:12 pues no de los fue yo creo que por cambiar un poco porque al final como te te acabas cansando un poco de todo hoy por buscar motivaciones pues puede empezar a correr a ver

Voz 1951 16:20 es más duro más exigentes

Voz 9 16:23 es diferente diferente sin más no

Voz 6 16:25 entonces no te sabría decir porque tirarte catorce horas por los Alpes por ejemplo también tiene su su historia

Voz 1951 16:31 Clemente yo me tiraría más a esa primera

Voz 7 16:33 madre mía pero ese hace curioso alguien que que ha estado catorce horas en los Alpes dándole no sé por esas llanuras de Castilla no es que es como todo lo contrario todos los del pueblo totalmente opuesta sí sí bueno pues vamos a profundizar en esta amistad de de Fernando hoy Javi

Voz 1951 16:51 es que sabes que va a ser Javi las el furgón de cola en esta

Voz 5 16:53 carrera lo sé ya he dicho que se va a vestir de corto en alguna ocasión

Voz 10 16:56 y daremos cuáles son los tramos que tiene más o menos pensados pues se todavía no

Voz 5 17:02 pues como que no la llegada Gastón

Voz 1951 17:04 no te pones diez kilómetros antes mientras aquí como pegando como un héroe ya está claro

Voz 10 17:09 no lo sé no no no hemos decidido todavía

Voz 0970 17:12 depende también las personas que también hay personas que que la han dicho a Fernando que se quieren animar que quieren acompañarle

Voz 10 17:18 depende él también cuando diga oye pues mira a la cabeza

Voz 0970 17:22 necesito estar con alguien o también necesitó momentos de estar solo pero bueno que sepa que que ahí estamos y que no no no hemos hablado todavía de los de los tramos que

Voz 1951 17:33 Fernando tú tienes algún tipo de manía a la hora de correr decía ahora Javi por ejemplo lo de tramos de ir solo y demás no sé qué tipo de equipación más llevar encima si sueles ir con el móvil estar conectado constantemente en este caso por ejemplo que va a ser por el monte que también va a estar por la noche por allí solo

Voz 5 17:47 no no no la bueno una idea nueva que que no he hecho nunca tampoco va a ser que voy a llevar una pequeña cámara con la idea de grabar y luego hacer

Voz 6 17:54 una especie de documental

Voz 5 17:56 de del reto sea que te vas a hablar ti mismo velar por lo menos tengo un rato para entretener no me sólo normalmente llevó algo de música pero no

Voz 6 18:04 no soy tampoco de

Voz 5 18:06 de cosas claras es estar escuchando sesenta horas musica ya que ahora no sé si exenta ahora no se música clásica a mi se me ocurre es que las óperas y Durán como dos horas cada una

Voz 7 18:16 no ibas es verdad no tiene ningún abogada porque bueno en una sesión corta de puedes ponerte más más más cortitos pero aquí pues cuando sensaciones a lo largo del tiempo Fernando que te aporta di correr

Voz 6 18:29 me da la vida más que correr estará en la montaña Neda la verdad que en eso si tengo que salir con los amigos andando salgo andando o salir a correr me da lo mismo pero estar en la montaña me da me da la vida

Voz 7 18:42 cuál ha sido el el tiempo Mayorgas estado sin ir o qué te pasa si no estás en la montaña por ejemplo en dos meses como eres

Voz 6 18:49 que como mucho engordó

Voz 7 18:53 sí sí

Voz 5 18:55 no sé si en este caso

Voz 1951 18:56 demente hay una hay un trasfondo solidario en el reto que tú vas a afrontar eh se afronta de una manera diferente con más presión con más ilusión con más motivación con menos dolor de piernas pensando en el en el porqué de todo lo que estás haciendo

Voz 6 19:11 pues la motivación crece muchísimo claro pero a la vez también la presión y más cuando se va acercando el día porque al final se ha implicado bastante gente hay pues instituciones como la Diputación de Burgos Cruz Roja den carta acciones al Ayuntamiento de Zalla hay instituciones fuertes que se han volcado con el evento y eso ya es una presión a qué quieres hacerlo bien entonces porque si no habría nadie detrás bueno pues si no puedes no puedes

Voz 5 19:37 te has visto ya está pero ahora la la película cambian poco claro

Voz 1951 19:42 por vuestra parte Javi no separan la asociación no sé si estáis buscando a gente que os ayude todavía y a la que crees hacer quizá un llamamiento o o lo tenía ya todo cubierto

Voz 0970 19:52 bueno lo nosotros la idea que cuando hablamos de de cómo recaudar fondos con todo esto bueno pues fue esa cargo y venta de kilómetros una una sencillas papeleta Si bueno pues la gente a modo de modo simbólico pues a comprar una papeleta por cinco y una papeleta es de cinco euros metro eso es cinco euros el kilómetro entonces así cada persona tiene compra o un kilómetro bueno pues casi casi está todo cubierto pero bueno oye pues animamos también a las personas que quieran colaborar ponerse en contacto con nosotros Si bienvenido sea

Voz 1951 20:29 sí no yo tengo una idea alarga cincuenta kilómetros el recorrido porque ya estaba Fernando les da igual pues tienes cincuenta kilómetros más como pueden ayudarnos e donde tenéis activo está este servicio de venta de kilómetro

Voz 0970 20:41 los bueno pues está en la consulta de Fernando en Zalla en terapia té y luego por medio de las redes sociales en Facebook está reta a reta tu solidaridad

Voz 10 20:53 Rita tu solidaridad eso es mi

Voz 0970 20:55 bueno luego a través de Facebook y también

Voz 7 20:58 la Pahlevi de salir para la gente que nos escuche desde fuera de Euskadi es es con ve Vide Sari Vega juntos ese es se me ocurre preguntarte Javi si el colectivo al que va destinado cuyos beneficiarios son pues la gente con la que trabajas no en también practica deporte pues algunos igual no están en condiciones por los problemas de toxicomanías que has dicho pero otros supongo que sí o o a cierto nivel en

Voz 10 21:27 ese proceso de desintoxicación pues

Voz 0970 21:29 pues parece mentira pero sí sea intentamos intentamos para ellos el deporte es una ocupación es un desastre Sor

Voz 9 21:38 y a la cabeza la

Voz 0970 21:40 les les mantiene un poco liberados también de su de los problemas diarios y la verdad es que si intentamos más o menos diariamente y sobretodo los fines de semana y además con actividades que ellos mismos proponen

Voz 9 21:53 y que a ellos les motivan pues desde no sé jugar unas palas

Voz 10 22:00 bonito bar jugar un partido de fútbol

Voz 0970 22:03 lo que más las palas la verdad es que las palas

Voz 11 22:05 el fútbol ya a ciertas edades

Voz 10 22:08 qué tal no puede jugar cualquiera eh no no no es tan sencillo jugar montar un partido venga siete contra siete

Voz 7 22:13 sí

Voz 10 22:14 pero es mala si no pero también hacemos el el partido ácimo siempre un partido del año también al fútbol algo clásico

Voz 7 22:23 bueno así como de de Navidad

Voz 0970 22:25 ah sí usuarios

Voz 10 22:28 palas salidas al monte Granell Running hay alguno que también se apunta también apunta yo he tenido que salir

Voz 0970 22:34 con algunos como que has tenido eso suena no no no

Voz 1951 22:37 de los miembros de Borbón de cola con ellos también también

Voz 11 22:41 Verónica aquí tenemos tenemos eh que

Voz 7 22:46 que luego quedarse con Javi un poquito para para que nos diga más sobre esas salidas a correr

Voz 1951 22:50 sí porque es verdad Javi que aquí hemos unido bueno el Running con millones de historias personales au de colectivos eh distintos hemos hablado de personas con enfermedades mentales de de gente que que ha sufrido un problema de salud y que después bueno pues ha reorientado su vida gente con sobrepeso que ha cambiado de estilo de vida completamente Easy todos ellos transmiten un mensaje al final común en determinados aspectos que es aquel de darle una motivación yo la convertirá en en en un cambio vital no Hinault se sí también para la gente que que ha estado privada de libertad que ha estado en prisión durante un tiempo este tipo de retos y este tipo de deportes no al más alto nivel no para ganar medallas ni para convertirse en campeón de nada pero simplemente para abonos reorientar la vida y poder tener una motivación un objetivo una forma de seguir día tras día también veis que que les puede ser de utilidad

Voz 9 23:39 sí la verdad es que

Voz 0970 23:41 hay personas que ni me estoy acordando de una persona que que decía osea es que lo necesito sea lo necesitó en la medida que me que se pueda facilitar pues no se dos tres días a la semana

Voz 10 23:54 sirve como como desastres or

Voz 0970 23:57 sirve para ocupar la cabeza para cumplir un objetivo hoy para verme que yo cada día consigo logros me voy viendo mejor veo que estoy recuperando aficiones que yo de joven tenía y que Poor por la vida que he llevado pues se quedaron ahí aparcadas y ahora estoy viendo de qué de qué Hawk de que me veo útil otra vez y de qué de qué puedo hacer cosas otra vez

Voz 1951 24:18 porque no se te lo pregunto de les desde la más absoluta ignorancia pero no sé si durante su estancia en prisión tiene alguna posibilidad de practicar deportes como este

Voz 0970 24:25 a ver pues eh

Voz 1951 24:28 todos sabemos que están en un recinto cerrado pero no sé qué posibilidad tienen de

Voz 7 24:32 difícil acceder a a salidas punto

Voz 1951 24:35 cuáles au a durante ese mismo tiempo precisamente pues no sé si en la estancia en prisión tienen una zona donde se puede practicar deporte os poder

Voz 0970 24:42 mantiene en tienen zona donde se puede practicar deporte pero bueno

Voz 9 24:44 es muy muy reducida Hay pues al final en en un espacio muy cerrado

Voz 0970 24:49 no no es fácil estar corriendo en un patio

Voz 1951 24:52 dando vueltas dando vueltas una hora

Voz 9 24:56 al poder salir a un parque aquí en Bilbao oí ya estar corriendo al aire libre

Voz 7 25:00 sí incómoda para lo queda no y Javi ésta ya es es más personal pero bueno Javi es es un chaval joven como cualquier otro así a simple vista por qué te metes en un proyecto como éste hasta las cachas así porque sigue Nelly porque te gusta ahí porque es ponerse Sagarra cuando no lo cuenta

Voz 9 25:24 bueno pues porque porque creemos que

Voz 0970 25:27 de todas las personas

Voz 9 25:30 pueden tener una segunda oportunidad creo que bueno pues el

Voz 10 25:34 la vida no no lo han tenido fácil la vida

Voz 0970 25:38 es muy complicada para ellos Si bueno y creemos que todas las personas pueden tener una segunda oportunidad y que no es fácil al final enfrentarse a todos los retos que qué tienen en la vida como como también nosotros cada persona pero creo que ellos lo tienen todavía mucho más difícil y creo que estará ahí apoyando a un colectivo que estaba muy estigmatizado un colectivo en el que es difícil presentarse ante él no ya ante las demás personas no ya el rechazo que muchas veces provoca en la sociedad pues creer en ellos no creer en en que las personas pueden cambiar y que y que y que merece una segunda oportunidad

Voz 7 26:13 pero en tu caso personal tienes un padrino alguien que te introduce te lo digo porque me interesa saber cómo se rompe ese Yellow en un martes normal de cualquier vida dices bueno pues me me voy a meter en esto porque también hace falta cierto conocimiento para entrar en cualquier sitio aunque luego desde fuera se puede haber muy útil muy lógico tu discurso pero hace falta meterse no que llegan día a tocar un timbre ahí decir hola vengo a Avilés

Voz 0970 26:35 sí bueno pues saber lo mío es vocacional no se bueno yo siempre he tenido inquietudes Si bueno pues en su día otra estudié educación social aquí me brindaron la oportunidad de de hacer las prácticas con este colectivo con el cual bueno pues yo conocí a una persona en su día que que estaba como voluntaria y me animó no bueno pues de hacer

Voz 9 26:55 las prácticas

Voz 0970 26:56 había estado ya en otro tipo de colectivo con enfermedad mental pero bueno pues me llamó la atención no él hacer las prácticas con personas privadas de libertad y personas que pues eso que que que tiene hay un rechazo que hay unos estigmas y bueno pues romper un poco ese bueno pues hice hay las prácticas y me fui metiendo me fui metiendo ahí hasta que ya han pasado diez años

Voz 1951 27:19 como les trajo a la sociedad a Javi porque no sé si es verdad que puede haber un una serie de estigmas que están asociados a ellos pero vosotros lo habéis en el día a día oí estas personas os lo contarán en primera persona cómo les trata de tú a tú el panadero el tendero el vecino del quinto oí no sé cuando salen a pasear al perro

Voz 9 27:37 pues a ver si les tratan igual porque no porque no no saben por qué

Voz 0970 27:43 tú puedes encontrarte con una persona ahí es una persona normal no seas una persona normalizada que no lleva tampoco la etiqueta no de estado en prisión en esos momentos

Voz 9 27:54 ellos sienten que que que

Voz 0970 27:56 se pueden tratar con personas con el tú a tú los problemas viene muchas veces pues igual quizá ese miedo ese rechazo el tengo que ir

Voz 10 28:04 en un trabajo tengo que entregar mi currículum

Voz 7 28:06 es obligatorio hacer pública esa información

Voz 10 28:09 no haber obligatorio no es obliga no yo no entiendo que no será no

Voz 0970 28:13 pero eso pero muchas veces también ellos tienen ese miedo no de decir jo yo he estado un periodo de tiempo que ha pasado en este periodo de tiempo estos altos de tiempo no y en el que igual no han tenido que han tenido trabajos muy precarios au ver que no pueden conseguir oportunidades igual que otras personas que igual no tienen las habilidades tampoco para acercarse a ciertos espacios bueno yo por eso hay también hablábamos un poco de de recuperar también esa esa seguridad en ellos no decir jo me puedo enfrentar a ello hoy puedo lograrlo hoy puedo conseguirlo y yo creo que es un poco también es recuperar eso

Voz 17 28:49 en nada en

Voz 18 29:03 eh eh

Voz 13 29:17 eh

Voz 1951 29:21 eh chicos pues no queda nada para ese veintiséis de septiembre en Fernando últimos entrenamientos ya hay descanso eh todo listo para el gran reto reta a tu solidaridad lo recordamos para unir dos mundos se Javi que creo que tienen bastante en común al menos vosotros lo tenéis claro no

Voz 10 29:38 yo para mí si yo cuando lo planteo cuando me lo planteo Fernando oí yo muchas veces cuando entreno no cuando Juan

Voz 0970 29:46 no pienso en lo que me transmite a mí lo que es el el la montaña también no el correr en montaña bueno pues esa libertad esa superación ese ese valor de de de intentar lograr unos objetivos y la satisfación bueno pues para mí si une mucho lo que son los procesos educativos que llevan los chicos a lo que es el mundo de de de de la montaña correr en montaña o no del deporte sí

Voz 6 30:11 más yo creo que van un poco de la mano los los valores al final que tienes que tener un poquito para salir de esas situaciones van un poco de la mano con los con los del deporte entonces

Voz 13 30:21 muy bien

Voz 19 30:25 a qué medio a ver si para acabar

Voz 13 30:52 mi

Voz 7 30:59 está muy bien que podamos interactuar durante la semana tras el programa en las redes a través de la web a través de nuestro correo porque siempre nos llegan dudas de oyentes y no sólo dudas también aportaciones en este caso de Verónica había un oyente que señalaba tenía todas las razones estábamos hablando de las tal

Voz 1951 31:16 siempre tienen razón según casi siempre

Voz 7 31:18 casi siempre estábamos hablando de las tallas de los zapatos no entrábamos bueno de decía nuestro invitado nuestro modelo de cabecera Lezcano que es importante bueno dejarse una pequeña holgura a unos milímetros entre el dedo más largo y el cierre de lo que es el zapato para que baile pero no demasiado bueno bien qué pasa que que que siempre nos olvidamos de de de grosor

Voz 10 31:40 por no de de lo que se llama la horma o o Mi madre la horma del

Voz 1951 31:43 Appathurai hechura de la anchura del pie y la altura

Voz 3 31:46 ojo eh

Voz 1951 31:47 es que hay gente que tiene el empeine más bajo más alto y eso te puede generar un problema a la hora de la verdad es que ella del tres de completo no si yo te diría que sí sobre todo para correr cuando vas a utilizar las tardías durante mucho tiempo y que utilizarlas además impactando fuerte

Voz 7 32:00 entonces es algo que es que es verdad no no nos centramos en la talla midiendo el largo porque se ha hecho por por tradición pero claro el largo si fueras relacionado con el Lancho tendría sentido pero no es así no hay hay que es que son más galo lapicero y otros que son más a lo no sé cómo lo quiera no

Voz 1951 32:14 el gatillo tan trotes

Voz 11 32:15 Ari Lezcano Radio Elche el

Voz 3 32:18 al frente de la clínica Lezcano Coves en Bilbao

Voz 7 32:22 Doctor Areilza número cincuenta y cinco en pleno centro

Voz 3 32:24 de la villa en el barrio de Indautxu hola muy buenas hola buenos días chicos qué tal de qué te parece esto que dicen pues totalmente de acuerdo en nos olvidamos de que el pie es un elemento que tiene tres dimensiones como el resto del cuerpo lo que pasa que a la hora de comprar zapatos siempre única y exclusivamente medimos una dimensión que es longitud longitud no es un fallo nuestro es un fallo del del del producto del que produce el zapato no digamos no nos podemos olvidar de el pie y no nos vamos a olvidar del alto el pie el empeine por ejemplo en pie Cabo en el que el empeine coge mucha altura ni estamos vamos a Internet zapato que tenga mucha pala para que te recoja aguanta en el empeine hilo que comentabais también y no siempre Lancho largos son proporcionales no por decir tengo un tiempo muy largo va a ser super ancho no o lo contrario no un bien muy chiquitito que entonces es muy importante que los vendedores los comerciantes los fabricantes de zapatos empiecen a a tener en consideración estas cosas porque es es importante yo creo tener un poco personalizada no el tema del calzado no

Voz 1951 33:22 claro no sé si hay alguna no sé si decirte marca o alguna forma de adaptar ese zapato a sobre todo algunos pies que sean especialmente anchos especialmente estrechos lo que bueno la altura sea un poquito más fuera de lo común que hace ese tipo de de persona al comprarse zapatillas

Voz 3 33:38 pues a día de hoy no es complicado es esta complicado lo que se hace lo que es eso lo va a hacer lo que me comentan a mí los los corredores que vienen a a la clínica es probar marcas diferentes yo por ejemplo sé que una marca en concreto pero se puede hablar de marcas aquí

Voz 1951 33:51 eso pues esto comentado mantas no los pague ninguna podemos hablar de todo

Voz 3 33:54 la perfecto por ejemplo en Nike utilizado zapatos deportivos a correr y sólo suelen ser más estrechos de lo normal otras marcas como así o Ballan Brooks de suelen dar mucha más anchura ente pie lo que sí lo que él hace al corredor el tener que ir a marcas diferentes no muchas veces más que quedarme en una marca que me

Voz 20 34:15 gusta con el ancho diferente con diferente no

Voz 3 34:18 entonces siempre tenemos que buscar un poquito la alternativa en todas las marcas que hay no

Voz 1951 34:23 dentro todo este bueno totum revolutum de de de cómo adaptar una zapatilla a nuestros pies porque evidentemente no podemos adaptar los pies a las tardías Haaretz nos fijamos en un elemento hoy como el de las plantillas que hay muchas personas que utilizan otras muchas que ni siquiera se lo han planteado pero que creo que podrían solucionar muchos problemas a la hora de de correr

Voz 3 34:46 sí a la a la vez que solucionar problemas también vamos a hablar un poquito de prevención no de problemas yo creo que es importante más que el tratar el problema el prevenir que ocurra ese problema no nos va a costar mucho menos iba a ser mucho más llevadero entonces sí es es muy importante tener el pie sujeto tener si acaso es no todo el mundo obviamente pero si acaso una plantilla siempre y cuando tengamos un zapato que no es que no se soporta esa plantilla no la plantilla al final no es un elemento aislado que ahora pues como no es una plantilla nunca con una plantean hubo casi no plantean donde no tenemos que tener un zapato que sea un zapato con una base correcta como norma correcta que se de una estabilidad a esa plantilla para qué es esa plantilla tiene una estabilidad correcta

Voz 20 35:24 al resto de tu cuerpo bueno está recomendando plantillas pero los dos haciendo de un modo genérico si se me ocurre que que a tu clínica acude pues una tipología muy muy diversa muy heterogénea no de de clientes plantillas para todos plantillas para deportistas plantillas para mayores incluso para niños plantillas todo sí correcto hincapié en el último punto que has comentado en tema de los niños ya que en el momento en el que pies en pie

Voz 3 35:48 a desarrollar de los altos salimos del cuando nacemos por así decirlo hasta los catorce de quince dieciséis años SP que está creciendo a los huesos que están creciendo todavía nos va a permitir que el pies pueda ser corregido con esto me refiero a que por ejemplo un pie que es un poquito plano de chiquitín le vamos a dar un soporte correcto durante unos años vamos a hacer un tipo de metodología ejercicios correcta dentro de unos años la poder ver un cambio en ese pie no poder ver una corrección por el contrario en un paciente más adulto mayor de dieciocho veinte años en el que la del hueso es hacer radio y ha dejado de crecer la plantilla va a carecer de ese de ese carácter corrector sino que va a ser un carácter más acomodador no como por ejemplo llevar unas gafas tú te las pones te las quitas pero no te está corrigiendo la vista sino que te las pones ves mejor te las quitas sigues tienen esa miopía astigmatismo que tenían antes y luego también incluso para un paciente de mayor no paciente mayor que ha perdido ese almohadilla plantar que no tienen prácticamente grasa en el pie que tienen el pie muy su donó por así decirlo con riesgos de la acción pues podemos tener una plantilla que sea más esponjoso perdedora más flexible no para que le esa esa flexibilidad esa esa cama no debajo del pie para que el paciente sigue andando sin sin tener riesgo de correcto

Voz 1951 37:01 pueden ser buenas para cualquier persona a priori Si es siempre cuando están adaptadas a la finos a la fisonomía del pie de cada uno pero en principio cualquier persona puede estar agusto con unas plantillas

Voz 3 37:11 cualquier persona estar agusto unos días yo diría que una plantilla siempre que estar medida o creada desde el punto de vista médico no una plantilla que sea siempre hecha a medida pase paciente a día de hoy encontramos en muchas tiendas de deporte plantillas prefabricadas que pueden estar muy bien o pueden no estar también te quiero decir al final cuando vas a una plantilla que cuando unas gafas un aparato de los dientes vas a buscar algo que sea para ti no que sea algo hecho a medida tus necesidades no vas a unas gafas a un aparato de los dientes genérico no porque dices me bien o puede querer un problema no me lo puedo creer siempre y cuando vayamos una plantee que esté H A medida con un podólogo con un profesional de las

Voz 7 37:51 Luz mal de todo lo que me estás diciendo a ver es preguntas que me surge uno punto número uno niños niñas y a partir de queda tiene los los pies no soportan ya cierta información los pies

Voz 3 38:01 Nos van a aportar mucha información al al nacimiento lo que pasa es que en este momento es blanca se va a encargar el pediatra o el médico de cabecera de ver Sitti es también forma o etc etc nosotros el por lo menos en acción a una edad a partir de los dos años vale enormemente empezamos a andar al año y medio no no es significativo que metamos dentro no es significativo que el pie plano no es significativo que pie este pero nada más de la cuenta sin embargo a partir de los dos años hasta los cinco años el niño por así decirlo va a intentar emular esa marcha de un adulto no entonces en esa edad sería conveniente si hombre que tengamos a un problema siempre que veamos alguna cosa visual que el niño se tropieza mucho que se cansa mucho será conveniente a partir de los dos años a los cinco echar un vistazo con un podólogo con un profesional de la salud de de esta índole

Voz 7 38:46 ahora porque no estamos hablando ya de andar no estamos hablando de de de psicomotricidad no de correcto no si ya de cosa

Voz 3 38:51 las cosas funcionales no cosas de decir es de pie tienen que estaba sí está clara esta cadena tiene que estar rodada en X grados la rodilla tiene que doblar X sonados cuando golpeados el talón con el suelo la radiación que está extendida en entonces tampoco aislamos al pie en en en en un conjunto sino que vemos perdonas no no entrábamos al pie sino que vemos el conjunto no de todo el de todo la biomecánica de la cadera rodilla tobillo

Voz 7 39:13 calzados se me ocurre que que son contenciosa es que estamos en verano y y cargados como las chanclas en las que se usan mucho muchas horas seguidas no sólo se circunscribe su utilización a a salir de la piscina a ir de la playa el chiringuito o no sino que pues pues hay días en los que incluso semanas depende de cómo cómo nos pille en las que realmente no no te quitas ese calzado plano incompatible por otro lado entiendo y me dice sino me dices lo contrario con con plantillas por ejemplo qué consecuencias tiene

Voz 10 39:45 como toda la vida yo creo no

Voz 3 39:46 si abusan mucho de un calzado que no es el correcto no es que te está dando soporte puede tener consecuencias en el pie ya que por ejemplo cuando hablaba hablabas el tema de las sandalias no muy típicas en verano no le da ningún tipo de portal pie en cada paso el pie y las Anele se separan con lo que tienen que hacer mucha garra con lo que la toda la musculatura plantar del pie se tensan mucho más como comentábamos no dos problemas en otros programas anteriormente esa fascitis plantar por ejemplo no es decir que en cada paso tu pie está haciendo diez veces más fuerza o diez veces más de lo que debería hacer porque no tenemos esa zapato correcto entonces todo justa medida sandalias como extras chanclas pues para piscina playa andar diez minutitos para descansar el pie al final en casa pero nunca jamás a estar todo el día con ellas no andar todavía con ellas es abusa mucho obviamente el verano no es el mejor no es la mejor época no es decir ve en el zapato cerrado un zapato que me dé soporte sin embargo sí que sí que sería importante no el que por ejemplo un fabricante se diera cuenta de esto una plan una chanclas la que dé soporte que no que evite que el pie baile tanto que evite que haya tanta atracción en los músculos plantar en el pie no pasa que estamos un poco todavía en vías de desarrollo este tipo calzado lo que

Voz 7 40:59 esa que si es que igual no se pueden entender muchas muchos de los que no se escuchan que eso supondría sacrificar estética no lo sé

Voz 3 41:07 correcto así no tenemos un problema nosotros los bolos con la estética y la funcionalidad del zapato es muy complicado

Voz 7 41:13 el aunar ambas cosas no que que es muy complicado desea que sea saludaba en términos de de de pies y que a la vez pues bueno pues esos tacones de aguja también

Voz 3 41:24 está mejorando ahí está mejorando ahora por ejemplo a unos años ha salido como una mezcla no entre un deportivo y un zapato no no si lo conocéis bebe en la calle bastante no no es el típico zapato al uso no es el típico deportivos sino cuando han cogido una horma más más funcional como pues deportivo Ilan vestido de otra forma por encima para que no sea no tenga ese aspecto de era no entonces estamos mejorando poco a poco hay muchos pasos que dar todavía pero bueno va mejorando

Voz 1951 41:46 y siempre queda un poquito mal hacer esta pregunta Reich pero el mundo capitalista es así que el rango de precios tienen las plantillas

Voz 3 41:53 sí una plantilla ya prescrita una plantilla hecha medida vamos a movernos un rango de ciento cincuenta a doscientos euros más o menos

Voz 1951 41:59 que no pueden durar pues en él

Voz 3 42:01 de un niño nueve meses en el caso de un adulto de tres a cinco años y en el caso de un de un anciano de hace veinte años

Voz 7 42:08 el anciano como como el DNI casi que no

Voz 3 42:11 claro que te lo dan ya por que no es una persona tan activa es una plantilla que esta hecha con materiales muy blandito para quita para curar una úlcera para cuidar no sé que entonces no es un paciente y a luso no es no es un paciente que ese esa plantilla La Macha que hay Diego también el el desarrollo la anatomía el pie ese va a frenar mucho partido de los setenta años hasta los cincuenta sesenta años cambiando poco a poco se va a ir aplastando a más entonces han de mayor le va a durar muchísimo más una plantilla a un paciente joven como decíamos antes de tres a cinco años depende el uso que le un paciente en vías de desarrollo pues lo que crezca el pie nueve meses un año y medio seis meses dependa

Voz 1951 42:48 en el caso del runner claro que hace un uso más intensivo aunque en el caso de que las utilice para para correr también hablamos de saturación o como con las zapatillas se cuenta más en kilómetros

Voz 3 42:59 es complicado yo te diría que para una persona que ya es una persona profesional del del correr y tal habría que mirarlo prácticamente anualmente o como mucho cada dos años y también es cierto que no la paciente de esta índole vamos a utilizar materiales como fibra de carbono vamos él es más robustos matinales con más resistencia que mantener mucho más durabilidad lo que también va a suponer que el precio más caro obviamente pero bueno ahí está nos podemos acomodar en hay muchos materiales ahí es un mundo más o menos ya te digo de ciento cincuenta doscientos doscientos veinticinco euros nos podremos mover en las plantillas muy muy muy funcionales no palpita siempre y cuando estén prescritas correctamente sean utilizadas de forma correcta no

Voz 7 43:40 yo he oido precios Verónica bastante

Voz 11 43:42 Boris en bueno no sé si peor eso

Voz 7 43:45 pero en cualquier caso bastante más caro

Voz 3 43:47 sí sí sí sí sí y también va va a depender mucho de cómo Se que cómo se elabora esa plantilla quién te este prescriben esa plantilla por ejemplo en el mundo de la podología en Bilbao un nuevo he estado diez años trabajando en Inglaterra de dar la clínica en Bilbao con lo que no voy a poner la plantilla quinientos euros yo entiendo que la agenda de decir bueno tú quién eres no cobra este dinero por cierto que reputación tiene

Voz 7 44:09 dime si es una tontería o no eh yo te hago la pregunta cuál igual siempre hablamos de dos plantilla

Voz 3 44:14 es correcto muy muy muy importante ya que si escribimos solamente una plantilla estaría mal porque

Voz 21 44:24 a automáticamente estamos creando una eh

Voz 3 44:28 disminuiría no entro en una pierna y otra no al darle una plantea un soporte en el arco de cinco seis siete milímetros la otra no darle nada al estamos creando una una a la otra

Voz 1951 44:38 salvo que ocurriese que ese fue el problema de origen

Voz 3 44:41 si el problema origen es que hay una clara otras siempre se prescribían dos plantease igual

Voz 5 44:45 ah sí también la plantilla va va con un alza

Voz 3 44:47 pues vamos a intentar mimetizarse con una asimetría darle un poco de soportes esos dos expira aunque no es bueno aunque no lo necesite no dar soporte vamos a una plantilla que sería neutra un apoyo muy muy neutral palpa el pie pero esa plantilla vamos a poner un alza que vaya desde el talón sales de que vayan disminuyendo poco a poco a poco a poco para que compense hemos así esa esa disminuiría para que os hagáis una por ejemplo estáis en casa un día Hayes un calzados ponéis un zapato y el otro no dar vais a ver que no andes cómodamente saber que torcidos por un lado

Voz 5 45:20 se va a depender mucho la horma ese calzado pero sí

Voz 3 45:23 siempre siempre dos plantilla si en el caso de tener una es metería una de las dos plantillas con una altitud para compensar

Voz 1951 45:28 en una última yo es que soy muy curiosa con esto de los pies ya sabéis que me ha interesado especialmente este verano ha sido el gran descubrimiento que que hemos hecho gracias a Aritz pero decías que has trabajado durante unos cuantos años en Inglaterra