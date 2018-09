Hoy corremos en… Lucena (Córdoba)

Voz 1 00:00 ya Bakio va

Voz 2 00:04 con Forum Sport abrimos el calendario runner

Voz 1951 00:22 el último punto de atención de este SER Runner de hoy va a ser Lucena en Córdoba hasta allí nos vamos para hablar de la segunda subida al Santuario Virgen de Araceli que tiene lugar este domingo día dieciséis por la mañana en la Organización Álvaro De la Fuente hola Álvaro muy buena

Voz 3 00:38 hola buenas tardes según la edición así que es de lógica os estrena estéis el año pasado por qué repetir

Voz 4 00:44 sí la verdad que yo bastante éxito de no decir también que la y permita pues la feliz eso también se llama a la carrera así entonces como una peregrina Quito ciento de ahí que subieron hasta la ermita entonces gracia esa participación decidimos hacerla la segunda la segunda peor eh

Voz 1951 01:11 hablamos de una subida evidentemente entiendo Álvaro que hay un desnivel son diez kilómetros no se claro como de exigente eso sí todo el mundo lo hace corriendo bastante que acaba subiendo casi casi caminando

Voz 4 01:21 tampoco tampoco a es una carretera no hay todo estos falto pero bueno la verdad es que el primer tramo hasta la mitad durante pues un poco más suave pero es verdad que hay unos cuatro hasta diez porque esta carrera suelen decir que hay algún del nivel que se explique un poco dura pero bueno por los demás ya ya aparte de de esta carrera pues no no es lo mismo la obligación hacia la ermita lograsen porque es que bueno una ruta senderista hace media hora antes de hace que no atletas cuando estén pasando por entre tres yo sé sí vamos a jóvenes tipismo no solemos decir una especie de nudo para que la gente animara durante todo el trayecto

Voz 5 02:22 bueno nosotros en el programa y nos está costando más de lo de lo que pensábamos pero hace hace rato ya que que queremos unir

Voz 6 02:29 y el hecho religioso y el Running estábamos

Voz 5 02:34 buscando gente que bueno esa está encontrada no pero queremos animar a hablar

Voz 3 02:38 hecha si alguien oye hacen llamamientos quizá alguien nos escuche al otro lado a Parro instancias divinas a obispos

Voz 4 02:45 a monjas nunca nunca no

Voz 5 02:49 pero los tenemos localizados pero bueno pues por un motivo u otros se resisten pero queríamos hacer y bueno pues esa unión de los mundos plasmarlo en en antena y lo vamos a hacer de hecho cuando cuando se pueda pero a lo que te iba en este caso vosotros de alguna forma sí que lo Unics no la devoción y el Running todos los que suben o muchos de los que suben son devotos de la Virgen

Voz 4 03:13 claro que casi todo aumenta poco sí pero bueno mucho sobre todo los senderistas los senderistas Txiki son personas mayores que que lo que hacen eco como bueno normalmente se peregrina tanto en la subida de la Virgen como la de la bajada no en hacer en en en mayo por opinar de vale eso de bajar después llegaron telefilmes sobre su y ahora sí entonces como una peregrinación parte yo como una vez que se sumen a él y bueno hay que ha descalza Vicente qué la espalda verbalmente son personas que son devota hecha

Voz 5 03:49 a ver a ver una una cosa una una cosa Álvaro de espaldas has dicho

Voz 4 03:54 y si ves gente que si hay gente que que vamos ha ido a ya es como si hay gente que nace pues en este caso no ha ocurrido pero pero bueno depende de lo que él decía que yo te diga algo pero bueno sí que se llama un poco la atención que que hay gente que que es muy devota Hay y sobre todo muy afín a esta a este servicio

Voz 1951 04:24 el Onís con una tercera cosa que es la parte más festiva e Álvaro no sé si luego es un día también de celebración para todo el pueblo de alguna manera bueno una vez que termina la parte más deportiva por así decirlo tenéis esa parte más de bueno pues de pasarlo bien

Voz 4 04:38 en este caso bueno decir que nosotros allí una paella gratuita para todos los participantes pero bueno es día grande de de la Virgen pues suele ser el pinten no es algo que él la fiesta de la patrona de mayo en este caso porque nosotros queríamos una tercera peregrinación tres uno en este caso no es la festividad de la Virgen pero bueno nosotros intentamos que arriba pues se fiesta para todos

Voz 6 05:06 arriba dan paella lo recordamos que hace falta después de esos diez kilómetros de subida hasta el Santuario de la Virgen de Araceli

Voz 5 05:15 domingo dieciséis de septiembre nueve de la mañana antes de concluir Álvaro no sé si me permites esta pregunta responde si quieres o no pero podemos saber que vas a pedir tú

Voz 4 05:26 en cuanto bueno yo ya varios años pidiendo comentaré que es bueno nosotros somos del truco aventura en este caso pues vemos subió a la División Mayor de general hiciesen lo que vamos llegamos cuatro años esto es muy poco años hemos odio tres en Segunda División la subió a la máxima enfrentar pues equipos como el Playas Castellón el Barcelona la red social

Voz 5 05:48 sea que funciona

Voz 4 05:52 yo no ha funcionado pero la verdad que ha ido muy bien el pequeño creado el equipo hoy en confiando nosotros ya le digo que si hasta ahora que nosotros lo que hemos pedido es que no me ha concedido ahora lo siguen no no voy a pedir nada trajeron algún campeonato de nacionales de delicadeza Ciudadanos porque es muy complicado pero bueno a vez más o menos ahí realmente todo es yo te diré cotas muy espía para que el equipo pues ser más contento y seguramente pues lo intentaremos dentro de nuestras posibilidades porque se intentará

Voz 1951 06:24 rara es la que has liado Álvaro ahora porque claro la gente que lo esté escuchando dirá cómo esto funcione Nos vamos para allá Il Lucena se va a ver desborda Hadid Sima este fin de semana con toda la gente que va a querer también bueno pedir éxitos deportivos o cualquier otra cosa para ellos en una última hablarnos un poquito de Lucena del entorno de la ermita como ese ese paraje

Voz 4 06:44 cuarenta y cinco mil quince interpreta a una cierta somos más Gregory suele decir porque está todo todo lo más a todos los campos alrededor de sesenta puede ser y digo que esto conlleva por este existen en Europa pienso pero bueno aparte de hecho la ermita suegro de alrededor con pues pues esta obra entonces en Benamejí Encinas Reales aparte pues un María Montaña dentro de su suscita cordobés aparte de eso bueno también decirle que no tiene María zona de de Judería donde bueno pues hubo tuvo ante ante en este paso no he intentado que dentro hay que podamos llevar el nombre a todos y a todo lo que en España no

Voz 1951 07:43 pinta bien y desde luego es un plan que para el que aún esté pensando qué hacer este fin de semana sin duda le invitamos a que se acerca esa docena hasta la provincia de Córdoba esta segunda subida al Santuario Virgen de Araceli la disfrutara a pedir lo que le parezca ya disfrutar de la paella también no solamente de la carrera así que Álvaro que vaya bien muchísimas gracias

Voz 4 08:02 está para que de ahí cómo cómo se forma esa esta carrera está invitado a las clases la resaca

Voz 0781 08:20 empezamos en Cataluña en concreto en Lleida este fin de semana se celebra el rival Chicote desde dos mil dieciocho es una prueba de trail con tres modalidades en la localidad de Rial el maratón cuarenta y cuatro kilómetros al este sábado a las cinco y media de la mañana a la misma hora comienza la distancia ultra sesenta kilómetros el domingo día dieciséis a las ocho de la mañana comienza la milla con un recorrido de veintitrés kilómetros

Voz 1951 08:39 más Montes saltamos hasta Murcia séptimo Peñarrubia Lorca Trail este domingo a las nueve de la mañana comienza en Lorca con dos opciones para los amantes de las carreras de montaña la más corta doce kilómetros la larga el doble veinticuatro

Voz 5 08:50 tercera y última también te en Extremadura décima

Voz 0781 08:52 Herrera por montaña contra el crono as perillas en casas de El Castañar provincia de Cáceres organizada por el Ayuntamiento de la localidad son catorce kilómetros y medio salida este domingo a las nueve y media desde el Colegio Rural riscos de Villavieja

Voz 2 09:27 si conocemos esa sensación sabemos lo que sientes cuando te marca sujeto lo que experimentan cuando mejoras tus tiempos el entrenamiento el calor el frío la lluvia el barro la soledad conocemos tus miedos sus frustraciones tus triunfos sabemos lo que es correr porque en Forum Sport somos corredores por un sport patrocina sardanas