'Naukas', Ciencia con humor

Voz 1 00:00 hoy por hoy

Voz 2 00:06 silbado

Voz 1 00:07 azul Tejerina

Voz 1509 00:15 si no te va a interesar a las doce y treinta y cinco minutos después de los datos que les hemos ofrecido estadísticamente hablando somos una comunidad autónoma que apuesta por la ciencia Bizkaia es ya un año más una gran plaza de la ciencia porque estamos inmersos en ese festival de divulgación científica que piensa en todos los públicos piensa o intenta se va a prolongar hasta el veintinueve de septiembre también en el Palacio Euskalduna pero hay otros escenarios Vizcaya haré toalla incluso municipios e Ondárroa Igorre Durango sale de la capital cuál es el objetivo triple complejo me atrevería decir muy complejo hacer la ciencia accesible desenfadada y entretenida Juan Ignacio Pérez director de la Cátedra cultura científica de la UPV responsable de todo esto bienvenido qué tal como esta

Voz 2 00:59 bien les agradezco mucho que haya salido de

Voz 1509 01:02 la palabra náuticas para meterse en la del Hoy por Hoy Bilbao porque claro pero bueno

Voz 2 01:05 pero no es eso precisamente es ese ese Hoy por hoy Bilbao y otras cosas hay que hay que contar con los micrófonos hasta claro oiga

Voz 1509 01:13 yo decía triple objetivo me parece complicadísimo y además después de ocho años de recorrido accesible desenfadada entretenida a ver cómo se consigue al menos intenta

Voz 2 01:24 consigue y contando con los que a mi juicio son mejores divulgadores que ahora hay en España lo demuestran casi cotidianamente con sus blogs porque es gente que se ha movido ha sido muy activa en esto a lo largo de los años han visto unos como lo hacían otros y entonces han visto cuáles sean las pautas que había que seguir no ahora mismo es muy difícil encontrar una charla por ejemplo en en el Palacio Euskalduna que el la si la pantalla esté llena de frases escritas no hay imágenes vídeos hay sorpresas sea uno son graciosos y entonces hacen chistes y otros que no lo somos pues no hacemos tiene pero por lo menos procuramos no aburrir aquí estos son cosas que conformen no las hace aprende hacerlas y las el mejor es un grupo de gente muy buena y luego también vamos introduciendo novedades cada año eso es muy importante no sea el esquema general todo el mundo lo conoce pero realmente los contenidos cambia mucho de año de un año a otro creo que la gente en los que vienen a las charlas también hay mucha variedad

Voz 1509 02:24 claro porque la ciencia es algo serio yo eso también usted nos ha enseñado a verlo así pero lo que no tiene que sedes muy aburrido muy alejado

Voz 2 02:32 eso es la ciencia es un negocio muy serio porque lo que hacemos es muy importante es culturalmente importante y socialmente importantes osea entonces es muy serio hay que hay que hacer las cosas bien pero eso no quiere decir que luego cuando lo cuentas tenga que ser en tono no es adusto sea cuando lo cuentas tiene que ser menos accesible si es posible divertido ir nosotros yo creo que lo que hemos demostrado es que eso es posible

Voz 1509 02:58 claro yo supongo que ustedes habrán encontrado a veces con científicos o científicas que les he pasado once años de mi vida estudiando esto esto es una tesis de siete mil hojas como usted pidiendo que suba a un escenario diez minutos y encima hacerlo de forma grandiosa

Voz 2 03:10 por qué no les pedimos que cuenta en su tesis que han estado tanto tiempo a hacerlo lo que les pedimos es que cuenten algo que les resulte particularmente atractivo interesante porque ese algo es lo que luego tiene que hacer de enganche para que se interese la gente en aquello no es somos muy conscientes de que nueve minutos no vamos a enseñar con profundidad una materia no es lo que pretendemos lo que pretendemos es que los chispazos que se muestran sean los que enciendan el fuego de la curiosidad que le lleven luego a quién está oyendo viendo a decir anda que cosa tan interesante voy a buscar más esto y ese es el objetivo oí sale relativamente bien

Voz 1509 03:47 bueno ayer hubo un ciencia so para estudiantes de Secundaria monólogo sobre ciencia estamos inmersos desde ayer también ayer fue en aulas pro hoy ya estamos en el digamos el acto mucho más Central Martín

Voz 2 03:57 en fin principales contra la mente claro

Voz 1509 04:00 todo esto es Entrada libre

Voz 2 04:03 sí porque hay una apuesta institucional fuerte y esto es así hay que decirlo claro

Voz 1509 04:07 está claro lo digo porque hay gente que no se ha preguntado dónde se compran las entradas

Voz 2 04:10 no se compran entradas porque esto cuenta con una por una parte con el apoyo de la unirse al País Vasco lógicamente porque la cátedras de universidad yo soy miembro de unirse al País Vasco de la Diputación Foral de Vizcaya este es el apoyo a la cátedra a todas las hacías que hace en concreto el poder montar este tinglado en el Palacio Euskalduna es gracias también al apoyo del Ayuntamiento de Bilbao y luego tenemos una serie de otros patrocinadores

Voz 1509 04:36 que diga que este todos los privados además esto es cosa de todos y de todas porque todos somos parte de las instituciones públicas también hay algún problema para luego llenan siempre las últimas ediciones

Voz 2 04:45 estamos llenando estamos llenando esa es la verdad el año pasado en el Euskalduna hubo dos mil personas en los momentos buenos y pese a que está haciendo es misa sí hay muy impresionante yo el año pasado dos charlas y una era la que estaba prevista otra la tuve que dar porque falló una persona caro con sesenta setenta conferenciantes si tienes todo tipo de incidencias no hizo mirar hacia arriba y ver que sólo quedaba las dos últimas terrazas de arriba sin ocupar dices esto no es posible

Voz 1509 05:14 estoy hablando de que hablaba usted ese día con más o menos de que hablaba

Voz 2 05:16 pues yo hablé de la adaptación de los seres humanos a vivir a cuatro mil metros de altura como lo hacían no yo en ese momento estaba un poco con me faltaba el oxígeno como les falta Roser pasmoso menos narra el incremento es verdad y luego hay hemos saca algunas fotos que se ve desde arriba todo él el Euskalduna lleno si no hace ocho años no nos podíamos imaginar nada parecido esa es la verdad

Voz 1509 05:38 hay otro tipo de titulares de de las ponencias que también a nosotros nos están dejando sin y yo quiero hacer una especie de carrusel científico en el que esas personas sobre todo mujeres se nos expliquen qué es lo que han contado van a contar Juan Ignacio al otro lado del teléfono Helena Matute catedrática de Psicología Experimental de la Universidad de Deusto hola Elena bienvenida esta antena

Voz 3 06:01 hola buenos días aseguró a Vera Elena

Voz 1509 06:03 humanos algoritmos y otros bichos hoy a las seis y media de la tarde en el Palacio Euskalduna

Voz 3 06:11 a ver yo creo que hay que venir bien sí pero a cambio

Voz 4 06:17 me ha costado muchísimo reducir escucharla hasta los nueve minutos con todo lo que hay que contar que tendríamos Pasteur vías hablando sobre

Voz 3 06:25 haciéndote si no no quiero decir que va

Voz 4 06:28 es muy difícil seguir el hilo luego dos me da mucho miedo que cualquier cosa que diga ahora en el en un minuto a usted pueda malinterpretar pero bueno

Voz 3 06:35 bueno pero es en positivo esto es comparable en enmarcan Nos un poquito para que vayamos a verte a las seis y media así

Voz 4 06:42 sí vamos a ver yo quiera hablar

Voz 3 06:44 de que ya te

Voz 4 06:47 están utilizando ahora pues las cuatro grandes empresas que están controlando al mundo que son Hoover Amazon y ser Facebook pasa estas qué son cuatro que están utilizando Inteligencia Artificial algoritmos que aprenden y claro quién está enseñando a sus algoritmos es que no queremos pensar en ellos pues somos todos nosotros es decir estamos todos nosotros trabajando enseñando a esos algoritmos que estamos todo el día metidos en Internet a ir de alguna forma en el que de contarlo en un minuto esto es todo pero la

Voz 1509 07:24 no pero no te preocupes porque tú como bien sabes aquí de las ondas a la red con Lorena Fernández los lunes los oyentes de Hoy por ahí fuera están muy acostumbrados a saber qué productos son ellos que nada hay gratis en las redes sociales y menos cuando hablamos de un algoritmo eh

Voz 4 07:37 bien bien de todos a saber más voy un poco más allá porque la cuestión es que a ver si están utilizando he estado pensando ciencia psicológica desarrollada desde finales del siglo XIX los principios básicos de aprendizaje por reforzamiento es lo que mueve a estos algoritmos para aprenden por reforzamiento reforzamiento que que que que a nosotros dijo o a su vez nos están condicionando a nosotros estos Honda que primero del siglo XX es Skinner de veinte en los pies sitios de modificación de conducta los principios de la psicología de la persuasión todos os está aplicando pero no para beneficio de la humanidad

Voz 3 08:20 claro como ingenuamente como ingenuamente

Voz 4 08:22 creíamos que los psicólogos cuando hemos desarrollado todo esto sino para beneficio de cuatro empresas si tú estás en medio pues mala suerte los algoritmos no tienen intenciones ni buenas ni malas sólo tienen una meta

Voz 3 08:36 ahí estaba la cuál es la meta algoritmo que está

Voz 4 08:38 previendo a conseguir que pasemos más tiempo en su web haciendo clic en la web en sus anuncios

Voz 1509 08:45 con la única meta

Voz 3 08:48 oye naves que nos estamos metiendo en una

Voz 4 08:50 bomba de relojería condicionados a los algoritmos están algo hormonas condicionan nosotros enviadas trotar como no reaccionemos Pia

Voz 1509 08:58 no los estamos bastante cómo decirlo pero es este sellados me da la sensación en general Elena esta tarde igual te quitas tú cuántos perfiles de Facebook de Palacios

Voz 4 09:07 lo sé lo sé pero es que como psicóloga es decir a mí me duele mucho que sean con colegas míos los que están haciendo esto está oscense está haciendo un uso de la psicología sin ningún tipo de ética investigaciones que la universidad no se pueden hacer las están haciendo estas empresas o sea es es como psicóloga es que tremendo lo que se está descubriendo que se está haciendo

Voz 1509 09:27 Elena te vamos a dejar preparar esta aquí el anfitrión de todo esto que es Juan Ignacio Pérez que que que la verdad es que a las seis y media insisto no sea que ahora hay que entrar para hay que entrar a una hora para verlas todas son las cinco

Voz 2 09:37 no no estaba si es bueno ir antes porque a las cinco empezamos la es que tenemos un vicio que es el de la puntualidad entonces empezamos a la hora que decimos de manera que si alguien llega tarde le puede pasar que tenga que esperar hasta que sea la siguiente charla o en el caso en este caso estamos hablando de él lo que empezamos a las cinco es con el documental igual no puede ver

Voz 1509 10:00 cuidado porque vamos ahí gracias Elena un abrazo

Voz 3 10:03 gracias a vosotros

Voz 5 10:07 yo no soy de Isaba Valle del Roncal que sólo decir que la ciencia es económicamente culturalmente importante porque no sólo ha contestado a preguntas de la cultura de la filosofía clásica sino que ha imbuido de sus aproximaciones de su forma de ver las cosas otras ramas de la cultura además es estéticamente hermosa

Voz 1509 10:33 es Pedro Miguel Echenique nuestro físico más ilustre más internacional verdad Juan Ignacio

Voz 2 10:37 sí es el científico más importante que en Euskadi

Voz 1509 10:40 no pocas tiene esta tarde lo decías a las cinco una cita con él con su vida con su obra gracias a la producción el secreto de la naturaleza que estamos escuchando al a la gentileza de alguien que conocen ustedes pero que muy bien un documental dirigido producido por José Antonio Pérez Ledo José Antonio la bienvenido qué tal

Voz 6 10:56 hola muy buenas oye esto a ver

Voz 1509 10:59 Aragón una persona acostumbrada la brevedad de la radio porque te seguimos por las mañanas con Pepa Bueno sentarte delante de un cien cuántas horas para conseguir lo que nos vas a ofrecer en aproximadamente hora y media

Voz 3 11:11 veinte pues no encandilado duró una hora

Voz 4 11:13 el vas solo una hora ahora hay que buscar la indebida porque luego hay una pequeña tertulia K Echenique entró en ahora pues mira para preparar eso un montón de tiempo la entrevista en realidad fueron cinco horas sino recuerdo mal y además tenemos testigos porque Juan Ignacio estaba presente verdad

Voz 2 11:30 sí efectivamente fueron cinco horas en en en un estudios

Voz 1509 11:34 quién pregunta a los dos estabais andábamos Jose

Voz 2 11:36 junto a José Antonio apuntabas tú no habrás yo le de vez en cuando le da la hacia alguna observación a habíamos hablado previamente pero pero el guión es de José y fue él el que

Voz 1509 11:47 claro intentando José que te ibas por todo tipo de ámbitos pero no sólo por el científico no porque hemos podido ver un extracto hemos podido escuchar ya quise habla de la belleza de la intención de la subjetividad hay moraleja luego escucharemos una

Voz 4 12:01 sí sí el documental en realidad es un repaso a su al pensamiento de Pedro Miguel a toda su cuerpo teórico y en paralelo a su vida yo creo que en cualquier biografía aunque sea audiovisual como es el caso en la vida de una persona explica en parte sus ideas entonces es lo que hemos querido es combinar el documental va saltando entre sus ideas sobre educación sobre la ciencia sobre sobre la filosofía la democracia y su vida su infancia en su juventud superior bueno no quiero adelantar nada

Voz 1509 12:28 no no no ya ya hay que verlo por cierto lo vamos a poder ver esta tarde a las cinco en el Palacio Euskalduna en donde más lo vamos a poder ver

Voz 4 12:37 pues en breve lo se va a poder ver en Euskal Telebista de porqué lo emitirán todavía no sé cuando no se siete de lo sabe pero bueno he es algo semana porque si además ha decidido colaboradoras en este proyecto porque buena parte de las imágenes de archivo que necesitábamos por ejemplo en la época de Cheney que como consejero la tenían ellos y sólo ellos saben que el agua

Voz 1509 12:58 tiene que ser así pero no quieran sí

Voz 4 13:01 alguien ahora mismo algún oyente está pensando ha pues me lo veo NTV cuanto lo de no quiere que la experiencia va a ser muy distinta porque lo vamos a ver dónde euskaldun en una pantalla gigantesca iba a ser muy distintos además de que va a estar que claro

Voz 1509 13:13 a eso voy a preguntar yo que has aprendido

Voz 3 13:15 Pérez de este documental

Voz 4 13:18 de todo de todo de todo obviamente de todo yo no sabía prácticamente de nada yo me he documentado mucho a la hora de entrevistar a este que me habituados a Charles todas sus entrevistas hablé mucho con Iñako de más de todas las preguntas en una revisaba pero obviamente todo además el proceso de montar un documental es tan invasivo porque al final tienes muchísimas horas de material que tienes que compensar tienes que destilaba en apenas ahora entonces ves el material muchísimas veces e intentas que se diga lo máximo con lo mínimo claro entonces llega un momento en que tienes que conocer muy muy muy bien esas ideas y ese material

Voz 1509 13:50 oye déjame que ponga por favor la la moraleja de la Sinfonía inacabada de Schubert la última parte

Voz 5 13:55 en tocar las horteras se empleó excesivo esfuerzo esto es un refinamiento innecesario recomiendo que las notas condena a la corteza más cercana y así podemos emplear personal de baja formación finalmente señalarle señor presidente que si hubiese tenido la suerte de tener un director de personal como los que tiene usted ciertamente hubiese tenido tiempo

Voz 6 14:23 bueno Torminosus

Voz 3 14:26 a ver a ver

Voz 1509 14:28 en fin me parece Juan Ignacio ayúdame a entender esta moraleja esto es una alegría tu la burocracia ahí estás básicamente esto es lo que es

Voz 2 14:38 sí lo que pasa

Voz 1509 14:40 los puesto sólo la parte final porque hay que verlo en directo aquí

Voz 2 14:43 en directo que verlo aquí

Voz 4 14:45 es una escena muy espectaculares

Voz 1509 14:47 la orquesta que le ha vuelto loco a Juan Ignacio sabemos algo pero lo has conseguido José

Voz 7 14:52 ya se volvió loco primero quiero ir removió Roma con Santiago y resulta que teníamos yo no lo sabía tenemos la orquesta en casa en el País Vasco es nuestra Orquesta Sinfónica coro fuente

Voz 2 15:04 pero en esto joder les les convencí para que subieran un sábado allí a interpretar esto sí fue bueno es que

Voz 1509 15:12 era ya entonces la burocracia que queda clarísimo aquí

Voz 2 15:14 sí lo explica muy bien la una cierta lógica productiva que es inaplicable a los procesos creativos estancia Ésta es la cuestión no sea el además dice Pedro lo dicen dice el diagnóstico correcto pero equivocado

Voz 1509 15:29 claro claro porque qué haríamos nosotros no tuviéramos la Sinfonía inacabada de Schubert que a mí me parece una delicia como eh que que Borja Puyol los miércoles aquí con la voz unos nos guía pero bueno que está diciendo este señor José Antonio hay que verlo es para todos y cada uno de los públicos en un lenguaje entiendo cómo te gusta a ti que llegue a todas las edades

Voz 4 15:46 sí sí es es es un sea es completamente entendible absolutamente todo ese es el esfuerzo de eso que se que se entienda absolutamente todo tampoco se habla de Ciencia e en realidad no se habla de quiero decir de física se habla de que es la ciencia que aporta la ciencia a la sociedad son cosas que cualquiera puede entender creo que además que todo el mundo debería escuchar

Voz 1509 16:07 pues nada Pérez Ledo que me encanta decir el apellido de que siempre ponen el que estar ahí las mujeres que esta tarde que esta tarde lo disfrutaremos un abrazo fuerte Palacio Euskalduna entrada libre cinco de la tarde agur un abrazo

Voz 8 16:28 bueno bueno

Voz 1509 16:36 como decíamos ya han empezado bueno ya estamos inmersos en todo el Cáucaso Bilbao hoy esta mañana otra mujer protagonista y hablando de matemáticas es complicado las matemáticas cuando se suben a Ana o casco como lo lo lo experimenta esta mañana como el aviso

Voz 2 16:50 esta lo he visto muy bien porque además declara hoy nos ha contado de nos habla de de una una investigación en la que ya ha sido protagonista

Voz 1509 16:59 bueno pues se ha publicado el las mejor

Voz 2 17:01 previstas del mundo y ha contado una historia muy bonita de de una nuevo cuerpo geométrico

Voz 1509 17:09 guau pues Clara Grima gracias por estar al otro lado del teléfono cómo estás hola Clara sí Iratxe para intentar localizarla porque estaba esperando a que entráramos pero bueno la la ponencia yo entiendo la que se ha publicado en esa prestigiosa revista Juan Ignacio no se llamara igual que la ponencia como ha titulado en porque aquí la el título era ha sido boro no hoy por si las moscas

Voz 2 17:32 sí pero esto tiene una explicación que realmente es muy complicada de dar y entonces no creo que merece la pena a ella es especialista en en creo que diagramas de Borbón hoy tienen una aplicación también en muchos ámbitos en fin del conocimiento y de la vida no

Voz 1509 17:49 diagramas de boro no pero no es lo que se llaman así

Voz 2 17:52 no las figuras geométricas que cumplen una serie condición

Voz 1509 17:55 pues nos está escuchando ya ahora sí hola Clara bienvenida

Voz 3 17:58 hola qué tal tengo que decir además

Voz 1509 18:01 no no te preocupes la radio también tiene esta situación es clara y además toque decir que alguna vez te hemos leído en yo da esa revista que algunos nosotros la tenemos encima de la mesa claro que sí

Voz 3 18:11 ha hecho para de tiro que es la persona que viene un evento más chiquitito que se llama ciencia yo tan en evidencia como me ya pues al que va os encontráis

Voz 1509 18:22 vez más todos en todos los sitios bueno dice

Voz 3 18:24 pues ya sabes Alzate no FERE que oye pero bueno esto se está convirtiendo en un club de la comedia

Voz 1509 18:30 yo científica me da la sensación clara

Voz 3 18:32 pues un poquito más serio no una consulta no

Voz 2 18:35 a un club de amigos en cierto modo si la chica con cariño

Voz 3 18:37 oye clara en Hoy por si las moscas qué tal ha ido esta mañana a las once y media estabas pues bien Belén ya estaba muy nerviosa como siempre que vengan porque toda la charla que doy para mí ETA en la que me parece que tiene más trascendencia el impacto que tiene aquí Bonnie yo creo que ha ido bien con alguna gente me ha felicitado como que me ha gustado lo dicho es decir

Voz 1509 19:00 dado muchas sonrisas porque al final también queremos sonríe bastante sorprende se sorprende al público

Voz 3 19:06 igual yo se trata de ETA de la ciencia con amor y con y con cariño entra muy bueno pero intenta hacerlo de forma simpática amable que extraer los detalles técnicos de lechal Lacko aunque Amine apasionan pues igual no era el momento

Voz 2 19:21 ya me parte aclaran tiene muy buenas ocurrencias eh

Voz 3 19:24 es rápida

Voz 2 19:27 si las prepara o los suelta allí mismo porque parece que es el acaban de ocurrir

Voz 1509 19:30 sí clara aseguro que es una es un guión bien improvisado cómo va

Voz 3 19:35 bueno algo los guionistas y nuevos ciudadanos que dicen mira como sois como poblacional a Kaká en la que todo lo que estaba ocurriendo voy soltando ocurre algo una conferencia pues ni boca Chanquete pues hace que la viga directo

Voz 1509 19:50 es clara para quién no te conozca que les dirías si te preguntaran llano por Voronin sino por las matemáticas ahora mismo antes estábamos hablando con Helena Matute de los algoritmos hemos hablado también de la física a través de de José Antonio Pérez Ledo hablando de Pedro Miguel Echenique yo te pregunto sobre matemáticas de una forma desenfadada que me dirías la Mata vaticanas

Voz 3 20:12 es la mano que me dice el futuro no porque actualmente casi a la estaba ahí la base de la ciencia nazca un lenguaje en el que describe la ciencia pero actualmente pues la potencia de la fuerza que te las matemáticas indudable todavía que bueno va ya que como acaba de hablar del turismo no todos los algoritmos y todas las nuevas tecnologías están basado en modelos matemáticos Matemáticas que en son nuevas que han diseñado para estos algoritmos como masas del siglo XIX pero que evidentemente hace falta tener muchos matemáticos porque sólo los que controlan el poder y lo hace cenas

Voz 1509 20:45 lo que necesitamos es ahora mismo estoy pensando nietas y además es que nuestros niños y niñas estén con los mejores profesores y profesoras de Matemáticas para que desde aquel años no le tengan miedo a las matemáticas privada

Voz 3 20:56 te tengo que acabar con ETA porque además como no hago en el en el inconsciente colectivo Iquique este que es generar situaciones que yo he vivido que somos un poco esperpéntica que que un niño o una niña a cinco años de oiga es que ellos un hermano para las matemáticas yo siempre respondo pues esto nota de matemáticas proteja más todavía acuerdo no es malo pero cómo lo vas a escuchando desde pequeñito

Voz 4 21:18 no

Voz 3 21:18 puede van a las matemáticas como a la me gusta el que eso sin haber probado el que si tiene que

Voz 2 21:25 no iba a decir aclara que no saber matemáticas es prescindir de una herramienta fundamental para la vida cada vez más

Voz 3 21:31 es el efectiva la gente es mirar la crisis

Voz 1509 21:34 es lo que nos ha acarreado hoy con la ignorancia que hemos demostrado muchos de nosotros no ante lo que lo que se nos venía encima cara sigue sigue extra sigue estando Mathieu en tu vida esos mate aventuras me acuerdo mucho de ese libro de hasta el infinito y más allá digo para nuestros niños y niñas con los jóvenes de la casa

Voz 3 21:51 bueno matizan poquito para este nada que tenga ese año así publiqué un artículo que precisamente también tiene que ver con que Guinea aquí a a Bilbao al a la celebración del pide y que también va retó prometí en directo te iba a escribir un capítulo de Matti me la tomé lo escribí yo ahora prometo que es menos Domecq exhibiciones os traiga Mathieu hombre tramiten la máxima así porque aquí ya no no sé si hemos escenario

Voz 1509 22:22 va a estar clara va a estar Matti vamos a traernos ojalá ojalá encontráramos bueno pues Clara un abrazo muy fuerte a seguir disfrutando de Bilbao de gracias

Voz 3 22:31 dado un abrazo dijo mucha gracia Ezker Caco

Voz 8 22:37 cuarenta que está claro por los datos quedaba

Voz 1509 22:39 hemos al principio del programa que exportamos talento científico es verdad que somos la quinta comunidad autónoma con mayor producción son datos que nos daban el año pasado desde Iker Basque se ha incrementado en un ciento cuarenta y ocho por ciento en los últimos diez años esa producción ahora mismo hay una ralentización que tenemos que seguir haciendo para que esto ya no se ralentice a tenor de la economía mundial sino que sigamos impulsando lo de menos

Voz 2 23:01 mira precisamente Pedro Echenique suele decir que en ciencia funciona el el teorema en la reina roja es una cosa Alicia al país de las maravillas no recuerdo si de Alicia en las maravillas au a través del espejo eso de que en este país para estar en el mismo sitio hay que correr cada vez más rápidos esto es lo que viene a decir que una renta bueno creo recordar que es el el con no me acuerdo exactamente cuál de los personajes espero bien la idea es decir la idea es no quedarse para estar en mismo sitio hay que ir cada vez más rápidos por qué porque los demás van cada vez más rápidos y por lo tanto para mantener un nivel científico acorde con el nivel de vida que queremos tener porque en definitiva este es el el el elemento clave acorde con el nivel cultural y el nivel de vida que queremos tener hace falta seguir aumentando el esfuerzo en ciencia y tecnología no debemos quejarnos demasiado yo creo que no nos va tan mal yo creo que en términos comparativos hemos mejorado pero insisto para estar en el mismo sitio hay que correr vez más rápido no

Voz 1509 24:09 queda vamos meridiano y sobre todo de verdad que este fin de semana puede ser una buena ocasión para poder recorrer esta ciencia con humor y además de forma muy interesante vamos a darles toda una oportunidad Juan Ignacio Pérez director de la Cátedra cultura científica de la UPV a disfrutarlo porque lo hecho aunque bueno sí sé que hay algún ponente no pero lo hecho hecho está

Voz 2 24:28 eso es de dos mil dieciocho ya va galante gracias a lo bien gracias