Entrevista: Juan Antonio, el bilbaíno de OT

Voz 1 00:00 todo el corazón y el porqué de decir esto a partir todos los días para ir a la puerta

Voz 2 00:08 ah por Hoy por Hoy Bilbao azul Tejerina todo este colores soy mucho más feliz desde que no Esther queda ahora

Voz 3 00:19 los somos cuando está

Voz 5 00:40 Juan Letonia bienvenida cómo estás gracias a ver Verónica que te dejó quedar es una foto Cabezo Verónica para siempre ha pedido estar sentada junto a Juan Antonio cantante de OT injustamente echado de OT que además vivo todo lo que dices de verdad no y además es que vienes desde Otxarkoaga veintitrés añitos ya estamos escuchando tu primer Single fuera de la mirada de Mónica Naranjo una terrible Mónica Naranjo bueno Juan Antonio bienvenido muchas gracias

Voz 6 01:13 estoy muy contento de estar aquí gracias por invitarme es una gozada

Voz 1918 01:16 y nada que tengo muchísima ilusión pero bueno haber cuéntanos cómo es llegar hasta aquí después de pasar esto te pone en el mapa opte te ponen el mapa de te conoce Verónica y el resto de los fans como es llegar hasta hoteles y que luego a ver la gente ya lo sabe en la segunda te dice que te tienes que marchar

Voz 6 01:34 a ver yo creo que lo difícil es entrar salir es muy fácil ley para salir hay que entrar lo difícil era entrar besáramos diez mil personas Yves Sayez mil dieciséis tuvimos la suerte de entrar esa academia entonces yo ya me sentía supera afortunado el simple hecho de estar allí de vivir lo que yo quería vivir quedará a Operación Triunfo

Voz 1918 01:55 yo estoy ya está ya estás contento mira tenemos la canción Verónica con la que le conocimos con la que dentro

Voz 6 02:09 aquí el jurado vio talento bueno Antonia dijo venga gracias Mónica Naranjo esto es gracias a ella agradezco la vida si estamos aquí tienes una amor Diego Mónica Naranjo no es amor amor completamente contaban si total has vuelto a hablar con ella si poco pero sí por ejemplo él estas navidades eh yo recuerdo que estaba mirando así las redes de recibí un mensaje de ella felicitando made diciéndome que a a es muy guay que que que lo pasara en el año que entraba ahí esto muy bien la verdad pero pero yo le agradezco mucho a ella porque en esta gala fue un caos porque el sonido fue horrible no fue culpa vuestra eso es verdad eso es verdad

Voz 1951 02:49 vale es que yo recuerdo que verlo por televisión claro habían pasado un montón de años desde que el fenómeno OT originario digamos sigue el de Bisbal y el de Villaverde cambiando finalmente se quitó de la de la programación no hicieron más ediciones durante unos cuantos años irse relanzó además aprovechando ese programa reencuentro que hicieron en Televisión Española con los concursantes de la primera edición en sí que se creo un caldo de cultivo de toda la gente que yo creo que en su momento bueno yo era una cría tenía doce años pero seguimos mucho ese ese programa tantos años después digamos que se recupere el formato multiplicado por mil añadiendo Instagram Twitter Youtube todo el fenómeno que se llama añadía uno de forma paralela y es verdad que la gala cero fue un desastre en todos los aspectos para vosotros para el propio Roberto Leal equipo creo que para todo el mundo que estaba en aquella no sé cómo te lo recuerdas Juan Antonio pero un desastre nivel que no fue culpa

Voz 6 03:43 oye te digo yo no he vuelto a ver esa o sea yo no me he visto esa actuación y fue la primera que hice

Voz 1951 03:49 es que nadie cantaba bien

Voz 6 03:51 que es que es increíble pero no escuchaba yo no he escuchado nada

Voz 1918 03:55 el el esquema Jaume I todo cantaste así de bien pero bueno

Voz 6 03:58 el cante lo hice fatal si es que

Voz 1918 04:00 que es lo que yo estoy la eh

Voz 6 04:03 actuaciones empezaba el oído como Amir me el volumen firma volúmenes hoy el título

Voz 1918 04:08 el Single que después volveremos a escuchar es no te echo de menos aquí en Ser lo dedicas pues la verdad el realizador de sonido pobre luego hay que decir que para las siguientes gala ser regulado que todo una cosa hay primer día Alija yo es que no hubiera siguientes ya dije esto es un desastre

Voz 6 04:24 ya está no la verdad es que el el la primera gala en la gala cero hubo bastantes problemas de sonido y luego ya se fueron arreglando

Voz 1918 04:31 bueno no te echo de menos a ver lo que sabemos de Ci U intención era estudiar integración social porque te gusta mucho la gente siempre estás ahí estás alternando varios trabajos temporales negocio familiar te encanta Vanesa Martín Niña Pastori Beyoncé y todo esto y entonces te llega la oportunidad y ahora te lleva una productora y estás ya con tu primer trabajo

Voz 6 04:52 es un sueño que que que lo cumples no oí nunca yo por lo menos nunca había imaginado cumplirlo no es siempre lo he soñado toda mi vida sea yo tenía siete años cuando empezó el primero de lo lo viví pues eso desde mi infancia en y un sueño que siempre quieres vivir es como hay que así sea pero

Voz 1918 05:12 pero formar parte de esa familia y luego vivir de esto luego claro cómo va a ser eso sí que estaba ayudando en casa a tus padres tienes que seguir

Voz 6 05:19 a ver no no yo gracias a Dios ahora mismo vive de la música que mi muy bien gracias a Dios estoy viviendo bastante o sea es muy guay y quiero tengo la intención de seguir haciendo expreso estoy ahora con mi Single gracias a Dios está yendo las cosas muy guay estuve número uno en iTunes nada más salir

Voz 1918 05:38 y estamos dando pues que pensaba que no iban a pasar esa que tu pensabas que después de esto

Voz 2 05:56 escucharte que

Voz 5 06:16 esta foto última estos tienen noté tú piensas que después esto ya se acababa

Voz 8 06:20 sí ya me voy a desnudar el alma el cuerpo y todo hice voy a cantar una canción que sienta de verdad porque ya me voy sea yo dije me voy

Voz 6 06:29 a ir entonces voy a disfrutar esto que que me queda no

Voz 5 06:34 pero que estás satisfecho de esta actuación si está sonando muy bien no soy una experta pero suena muy bien

Voz 6 06:39 la verdad es que estoy muy contento y la aceptación de la gente esa es una canción que llevaba bastante tiempo en el mercado y las niñas de dieciséis diecisiete años no la conocían puesto de moda claro y están todas súper súper emocionadas con la canción y les gustó muchísimo y salir por ejemplo es muy imponente salir a un escenario nueve de igual ese es de cinco mil personas sin como en el Bernabéu y que tú sabes que una canción que no es de la generación si están encantando todo el mundo sea es muy muy emotivo es porque es como que tú les ha enseñado la canción sabes

Voz 1918 07:14 oye Verónica me ha dicho que vuelve hotel próximo miércoles

Voz 1951 07:18 nadie darle una oportunidad de este año no va a pasar todo esto azul que pasó el año pasado ya verás tanto con birdie M que me engancha a usted pero no sé

Voz 6 07:25 con homilías y lo viste lo otro que era el que quería que hubiese

Voz 1951 07:27 a ti te da igual porque no nos culpen a reunir os voy a ver a ver yo es famosa que hay una ser presida yo creo que podemos contar o bueno por lo menos a mí algo me han contado va a haber una presencia vale no voy a decir qué forma se podrá contar no si me entretiene a vale haber una presidencia de todos los concursantes del año pasado en el arranque del hotel de esta nueva temporada es en directo

Voz 1918 07:48 eso está grabado ya no en directo es que tienes que estar en Madrid el próximo miércoles del martes vendremos ensayo y el miércoles sí sí sí para estar en la nueva gala cero que hay

Voz 1951 07:58 entre el casting final creo que bueno hay muchas teorías sobre quién va a entrar y quién no va a entrar pero todos los últimos participantes que están en la criba final para entrar ahí a una chica de Bilbao por lo menos

Voz 1918 08:10 pero tú no lo sabes Juan Antonio creo Sapa todo nuestro

Voz 6 08:13 especie Single la full entonces no no podido mirar quién a nadie

Voz 1951 08:17 pues bien porque todavía no se sabe si va a entrar pero bien igual el año que viene estamos aquí repitiendo texto hemos de llamar aquí Juan Antonio el próximo año yo de momento lo que quiero es disfrutar que te pide que te podemos llamar aquí cuando bengala de Bilbao hablar con sí

Voz 5 08:29 otro si no te echo de menos que no sabemos aquí dedicas que no me queda muy claros y Samuel parece que no que lo que tenemos que desear suerte porque tengo que decirte que se está incentivando y mucho hoy nos lo decía el Ayuntamiento en octubre va a haber una nueva edición de los Cursos musicales sobre medios audiovisuales una haga tu barrio

Voz 1918 08:50 creo que hay mucho talento también pues sí

Voz 5 08:52 es que hay más de él que parece algo del que se cree bueno pues gracias por la visita muchísimas gracias hecho feliz a mucha gente pero a Verónica tan así que en algo hay que

Voz 1951 09:01 gracias agur Verónica gracias por invitarme Gurría encantada hasta luego

Voz 2 09:26 claro que me reí mucho más feliz desde que nuestra ahora que ya tiene ahora que yo sé que no experta claro