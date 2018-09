Bizkaia Chic: Paola Guimerans en Euskadi

Voz 1 00:00 ya

Voz 4 00:10 este es el rinconcito que tenemos cada quince días para hablar de moda en el más amplio sentido de la palabra y hoy la verdad que estoy muy orgullosa de decirles que hemos conseguido hablar con alguien

Voz 1432 00:20 que es instructora de cursos sobre textiles cursos que se van a realizar en Tabacalera pero también en el Museo Cristóbal Balenciaga así que Paola Guimerá no pierdo más tiempo gracias por estar con nosotros hola

Voz 5 00:33 egun on eh a su muchas gracias por invitarme a tu programas

Voz 1432 00:36 estamos encantados la pena es que fíjate Monica de Pretty es la que nos aliado las dos y además con Le lanzo desde aquí un beso muy fuerte porque estos días está en unos talleres muy interesantes ella me decía mira Paola es una de las mujeres azul que más sabe sobre moda y tecnología hay además junto con material conexión que es el mayor centro internacional especializado en la búsqueda y asesoramiento de materiales innovadores aquí hemos hablado con ellos ella sabe mucho de procesos de transformación de sobretodo Paola de cómo aplicarlo a los nuevos métodos

Voz 1 01:05 enseñanza que es muy difícil transmitir la pasión que tuvo además maneja es muy

Voz 1432 01:11 eh

Voz 5 01:13 bueno pues no no es difícil lo que pasa que al final estamos hablando de un campo que es nuevo que es bastante novedoso toda esta idea de que ahora tengamos que sabe programar sobre todo las escuelas entonces bueno yo digamos que es especialista en Educación el nada de los textos de los fusiles y la electrónica

Voz 1432 01:30 sí pero es una área que nace digamos

Voz 5 01:32 en los Estados Unidos está acuerdo pues poquito a poco entrando en bueno pues en este caso en el País Vasco lleva ya un tiempo pero que que es bastante poder empezar con gente como material conexión Bilbao pues abrir este campo a nuevas audiencias para que empiecen a formalizarse con este campo tan interés

Voz 1432 01:50 si tuviera que explicar su alguien como yo mira no me importa que además me parece que es una entrevista para situarlo en el mapa a que alguien que jamás lo hubiera entendido como lo harías qué aporta esto a la sociedad o al mundo de la moda en general

Voz 5 02:03 bueno y en general a la sociedad básicamente digamos que vamos es la primera vez que la historia que es accesible poder vincular la electrónica y la programación y lo que son los ordenadores a los textiles es decir desde los noventa ya hace vienen estudiando en centros de encuentros privados igual lo que digamos en grandes lobbies sí se vienen realizando investigaciones pero unos casos clan cercano como sea ahora que en las escuelas se pueda hablar con un niño o una niña sobre qué proyecto quiere hacer de moda y tecnología son por un lado a nivel modas estamos entrando en una etapa en la que la moda se tiene que reinventar no sólo Poor porque bueno al final la tecnología avanza y con el alza la moda sino por ejemplo en temas de medición de de Data el tema del data es un tema que es sabio tengo la la industria cuatro tutor pero de alguna manera lo que es el campo de La Muela tecnología hace que los diseñadores de moda adquiera también un compromiso con este nuevo cambio cómo diseñar prendas que recoja nuestros datos que por otro lado como esas prendas eh de alguna manera son sostenibles y al mismo tiempo pues Nos digamos que la forma la la la los datos que no recoge pueden ser de alguna manera están incontrolados

Voz 1432 03:16 claro que te a la que nos asusta tanto control fíjate en la primera parte del programa hemos hablado de algoritmos de empresas de Facebook que hay gente que cuando te esté escuchando ahora para que les tranquilice esa Paola pero bueno como que más control abre un ámbito sanitario muy interesante también no

Voz 5 03:33 eso es verso es yo pienso que tal vez bueno tal vez no lo más importante lo sanitario e incluso en relación a a esta esta cuestión que tú lanzas eh una una una alumna me escribió diciendo Paola yo estoy muy interesante el tema de Medicina eh tú crees que soy bueno que encajaría en el en el curso dirige no es que yo creo que sería perfecto que destruidas al curso porque qué maravilla si alguien que tiene que que viene el campo de la moda y además tienen interés por bueno pues me por mejorar sobre los demás no sea yo creo que al final lo que se abren son nuevos campos de investigación que repito como los textiles y la electrónica era un campo que no estaba accesible a todos lo ató a todas las a todos los ciudadano pues es algo que realmente está aún por descubrir y por explorar que es con lo bueno lo malo no ha cuando hablamos de innovación tiene esas dos dos caras

Voz 1432 04:19 claro que él achaca que la que la cacharrería que la herramienta aquí siempre hablamos con Lorena de esto no tiene la culpa de luso que le vayamos a dar y entonces no se puede parar la innovación y el avance Si yo te dijera que me contaras un mano hemos abre una tela Un textil ahora mismo Paula que no imaginamos que vamos a llevar puesto pero que en breve igual lo lo acabamos viendo en las tiendas me atrevería a decirme algún tejido que que este por ahí

Voz 5 04:43 bueno yo es que creo que lo que son los materiales ya están casi todo

Voz 1432 04:47 ya está todo desarrollados el problema o no

Voz 5 04:50 está realmente la parte más fascinantes en la parte sostenible no como como como otros materiales en este avance tecnológico se vuelvan biodegradables si era una manera que no contaminen tal vez sea el debate más grande que se abre pero bueno digamos que se ha tenido que abrir esta puerta para llegar a la otra da y que para mí sea muy interesante contar con eh como como invitados el curso con material conexión Bilbao porque tal vez ellos son digamos los más punteros en hablar sobre esta sólo este cambio

Voz 1432 05:16 no tú me hablabas cuando decías que es que interesante que en la educación escolar que no suelen la superior universitaria o en clases como las quedas tú hable de todo esto llevas desde hace una década participando en foros en conferencias nacionales e internacionales en Nueva York bueno tú crees que esto llegará a nuestras aulas aquí sí

Voz 5 05:32 sí sí además bueno yo tengo la suerte y estoy súper orgullosa aquello colaboró desde el dos mil dieciséis consta de Felipe que es la reportar responsable de Educación el uso Balenciaga entonces bueno con ella llevo impulsando diferentes sin acciones educativas dentro del museo vinculado este campo y no todas están vinculadas al campo de la moda por ejemplo desde el dos mil quince eh eh la actividad política creativa e que está dirigidas desde de tercero y cuarto de Educación Secundaria funciona estupendamente por lo tanto que todos los alumnos que asiste

Voz 3 06:05 claro al menos se país

Voz 1432 06:09 a sí si no tengo más tiempo pero que cuando vengas por Bilbao no tranquila tienes que venir de hoy por hoy Bilbao nuestro espacio de moda en este Vizcaya Achi ha sido un placer conocerte

