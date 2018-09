Pablo Ibar, la vida al filo de una sentencia

Voz 2 00:00 yo era más alegre reía tenía sueños quería ser un pelotari como tener una familia estar con mi mujer y ahora ahora no sé si voy a tener vida

Voz 3 00:34 aquí está el dar no se lo quiso pedir ayuda

Voz 4 00:42 otros estamos vivos pero no estamos viviendo

Voz 3 00:45 son dos más

Voz 4 00:53 es difícil explicar lo que pasa aquí dentro

Voz 5 01:02 Acat que esto ha tocado ver cosas que he decidido que no voy a contar

Voz 6 01:20 todo unido

Voz 4 01:24 si en el corredor de la muerte hay mucha violencia si hay peleas duras y te tienes que defender pero no es lo que más me ha afectado lo más complicado son esas cosas de las que no

Voz 3 01:37 claro

Voz 4 01:42 yo nunca he creído en la pena de muerte y que no entiendo cómo la gente puede bien Haro matar niños Si tu pasa es la ley en que es ilegal matar lo puede romper tu propia ley para castigar eres el Gobierno

Voz 5 01:57 debe ser mejor que los criminales

Voz 4 02:14 ahora conduce cada sábado más de ochocientos kilómetros para pasar la mañana conmigo comemos juntos jugamos a las cartas charlamos aunque no tenemos vis a vis privacidad cuando se va horrible pienso cuándo podré besarla sin que un guardia me mire podré pasar una noche con ella a solas es un sueño ha dado su vida por mí siempre lo digo en con la mejor

Voz 3 02:47 por suerte

Voz 7 03:05 en no Ander

Voz 8 03:12 tener fe

Voz 7 03:16 te odio

Voz 0101 03:22 esta historia la podríamos contar desde muy diversos ángulos desde el dolor de un padre aquí en un día la vida se le vino abajo desde el amor de una mujer con un futuro incierto y claro también desde la desesperación de quién se manifiesta inocente de un triple asesinato sin embargo cumple ya casi veinticuatro años en la cárcel cumplió dieciséis en el corredor de la muerte el alguna vez han sufrido tanto que no pueden con la vida bueno es lo que me sugiere a mí la historia de Pablo Ibar faltan dieciséis días el uno de octubre Pablo tendrá finalmente un nuevo juicio lo que todos ansiaban en dos mil dieciséis el Supremo de Florida anulaba la condena a muerte pero subida lo cierto es que sigue sin una condena algo que ha comprobado el periodista y escritor Nacho Carretero que el éxito de Fariña vuelve con en el corredor de la muerte publicado por Espasa por cierto en color naranja el mismo del buzo que visten los ríos

Voz 4 04:18 en el corredor de la muerte

Voz 0101 04:20 esta mañana les saludamos con muchas ganas de conocerle y sobretodo de charlar con él Nacho Carretero bienvenido buenos días

Voz 9 04:27 buenos días muchas gracias qué tal estás abrumada bueno estoy sorprendido porque ha despertado un gran interés en libro y el caso bueno yo creo que responde a bueno tiene un gran interés pero sí un poco un poco abrumado por la atención que despierta

Voz 0101 04:43 dices en el libro que el abogado de Pablo Benjamin Waxman se ha involucrado emocionalmente en el caso de hecho ha llorado incluso durante una conversación con Tanya la esposa de Pablo también lo podemos leer hasta dónde te has involucrado tú como periodista y como persona para escribir este libro Nacho

Voz 9 05:01 bueno como periodista hasta donde me ha sido posible lógicamente para sacar el máximo rendimiento a la historia hay que profundizar en todo lo que se pueda meter permitan también los protagonistas porque estamos hablando de personas reales además un caso vivo que Pablos está jugando a día de hoy la vida por tanto ellos también saben hasta dónde quiere no pueden llegar y qué deben y qué no deben contar luego emocionalmente pues es difícil también en no involucrarse porque estamos hablando de de muchos años de de contacto en un caso muy delicado con una familia que además de transmitir unos valores tremendos y admirables resultan unas personas muy cariñoso muy cercanas a lo que hace que inevitable empatizar es una pulso no una una respuesta humana empatizar con ilusión así ha intentado que en el libro no se refiere

Voz 0101 05:51 eso te iba a decir porque libre de de acciones está escrito la verdad es que de forma aséptica con un trazo muy sencillo relato de todo lo ocurrido temidas que este libro se comprometiera es decir es difícil reconocer que se cree en la inocencia de Pablo cuando unos periodistas

Voz 9 06:10 es que claro muchas veces y que yo me pronuncie que yo me posicione es humanamente entendible pero desde el punto de vista periodístico ya no es que no sea entendible sino tampoco es necesario no yo lo que intento en el libro es convertirme en un narrador lo más aséptico posible que observa unos hechos que los expone para que sea el lector el que saque sus conclusiones el que viendo cuál es el escenario cuáles son las ideas y reflexiones de sus protagonistas pues considere si Pablo es inocente culpable cosa que yo puedo intuir cosa que yo puedo tener una idea o no pero que tampoco es importante que yo no no reflejo en la historia

Voz 0101 06:51 tú te has visto con él a través de un cristal has hablado con él lo sabes casi todo de él muchas

Voz 9 06:58 a al menos eso sería mucho decir porque Pablo es una persona que lo he visto dos veces el corredor de la muerte una de ellas con una mampara de por medio a la otra ya no pero aún así hay que tener en cuenta que Pablo es una persona que lleva media vida veinticuatro años encerrado luchando por salir y abrir declarándose inocente desde el minuto uno es una persona que ahora mismo empieza a un juicio que lleva persiguiendo desde desde hace muchísimos años en el que se juega la vida literalmente se va a jugar ir a su casa con su familia y vivir lo que les resta vida o morir no ser ejecutado en entonces claro cómo se afronta esa situación para mantener una entereza mental pues Pablo ha creado una coraza para evitar más sufrimiento en la medida de lo posible para evitar nuevas decepciones una coraza que también le hace evitar el optimismo es decir te costó entrar es muy complicado porque porque él mide mucho lo que dice es preciso conocedor de su caso

Voz 0101 07:57 sabiendo que todo el mundo está pendiente de lo que diga

Voz 9 08:00 exactamente hay que tener en cuenta que pues sí cayesen una contradicción en una incoherencia en un error hecho el Se podría volver en su contra como todos podemos caer al al tener un discurso pues se podría volver en su contra y en caso de Pablo que seguro a su contra sería de poner su vida en riesgo por tanto es complicado saber qué hay exactamente dentro de una persona que lleva media vida encerrada y luchando por por porque no porque no la ejecuten

Voz 0101 08:27 de todo lo que te ha contado de todo lo que te ha contado Cándido Tania George Michael de su forma de vida en el corredor de la muerte y ahora fuera del corredor de la muerte lo que más me ha impresionado sobre todo la mayor lección Nacho que has sacado lo que más ha sorprendido no sé incluso a valorar la libertad Nacho Pablo decía es que me encantaría poder elegir yo aquí no puedo abrir la puerta ni mover una silla

Voz 9 08:56 si te invita a conocer una historia o seguir una historia tan de cerca que tiene que ver con la con la privación de la libertad sobre todo te invita o te te permite ponerte a pensar en detalles que cuando uno sigue una historia más por encima no no se detiene a reflexionar sobre ello por ejemplo uno muy evidente es que el castigo sobre Pablo también es un castigo sobre su familia sobre su mujer sobre su padre su hermano entonces esa te te hace ver o a mí me interesa mucho también el foco en ponerlo en en cómo es ser la mujer de un condenado a muerte que estigmas le provoca como el afectan su día a día quise yo lo cuento en el libro que problemas encuentra también al hermano en el trabajo es el padre en sus en su estado anímico en sus nervios en su salud entonces me me interesaba mucho poner el foco en en como la familia como es ser la Familia Un condenado a muerte que supone una medida tan extrema hay tan cruel no sólo para el el que el que recae sobre si sino sobre todo su entorno

Voz 0101 09:56 tú decías antes que se la juega a partir del uno de octubre bueno primero pasarán cuatro o cinco semanas hasta que se forme el jurado el otro día hablaba con Andrés a Ken Berger a quien tú también en citas en el libro Amigo por cierto de este programa Aloña hasta que empiece el juicio bueno pasarán unas semanas tal vez a principios de noviembre mediados pero en cualquier caso hay una confluencia de de casualidades pero también de detalles que nos han tenido en cuenta el ADN no coincide en el lugar de los hechos los rasgos de del rostro que aparecen en esas imágenes a cámara del lugar donde fueron asesinatos los asesinatos los tres tampoco tú desde fuera como ve este caso cómo ves el desenlace

Voz 9 10:40 es complicado hablar del desenlace sí que veo un caso con un montón de irregularidades jurídicas y policiales que es precisamente lo que convierte a esta historia desde un punto de vista periodístico en digna de ser contada precisamente todas esas irregularidades todo lo rocambolesco de esta historia la convierte merecedora de un reportaje que al final este libres lo que es un reportaje

Voz 0101 11:01 discúlpame precisamente sobre lo que dices alguna vez has tenido dudas

Voz 9 11:06 sobre la inocencia de Pablo bueno y a medida que que ido profundizando se me han ido disipando de todas formas yo insisto en la idea en la que en en que hace por cien creo que nadie lo puede saber él sólo tendrán la cabeza Pablo hay puntos

Voz 0101 11:24 bueno y Tania no que estuvo esa noche con eh

Voz 9 11:26 en el fondo quiénes hayan vivido ese momento serán los que lo sepan lo los demás tenemos que que pasarnos en un en un tribunal que es el la manera que que podemos llegar todos a un acuerdo en decir si alguien exculpado inocente en el caso de Pablo como decía todas las pruebas jurídicas y toda la investigación invita a pensar que él no lo hizo es muy no da a día de hoy con las pruebas que hay nunca ha habido otras no se puede demostrar la culpabilidad de Pablo y creo que eso es mucho decir para alguien que que va a ser enviado a a ejecutar y hablabas del ADN en todo el escenario donde se comete el triple asesinato no se no se localiza a un solo rastro de ADN en una camiseta empapada en sudor en huellas pelos sangre pisadas esos virtualmente imposibles sólo hay una imagen de Un vídeo borroso mala calidad en el que efectivamente aparece una persona que tiene un gran parecido Pablo sólo falta que no se apareciesen por supuesto que se parecen pero que aún así existen peritos expertos faciales que desmienten que sea Pablo por tanto es a día de hoy no existe ninguna ni una sola prueba

Voz 0101 12:26 contundente casi diría Nickon Duran

Voz 9 12:28 ante que que demuestra que Pablo es el culpable

Voz 0101 12:31 fíjate Nacha estamos en Euskadi y aquí el caso de Pablo Ibar lo estamos siguiendo mucho pero después de toda esta historia ideó otra que ahora que ahora mencionar no sé si la vida entiende de casualidades yo no sé si crees en las casualidades Cándido pelotari estaba a punto de de viajar a Filipinas y debutar en aquel país pero al final no salió ese viaje pero hubo otro pelotari que si lo cuentas tú viajó a Filipinas que era amigo bueno conocido de Cándido que era Manuel Larrañaga bueno pues en mil novecientos noventa y siete ya saben de qué les estoy hablando su hijo Paco sería detenido fue condenado a muerte si después bueno pues finalmente ese libro de esa pena capital en el año dos mil seis no por tanto los dos se conocieron cuando eran jóvenes eran pelotaris los hijos de ambos fueron condenados a muerte uno con más suerte que otros esperemos que el otro que el pero también con la misma suerte no Pablo tiene cuarenta y seis años sueña sueña con la libertad Cándido les recomienda que si consigue salir de Euskadi que no se quede allí cuándo fue la última vez que te carteras T con Pablo

Voz 9 13:44 pues hace unos meses y esa idea de de que algún día recupera la libertad quiere irse inmediatamente allí venir a Euskadi la mantiene y la y la y lo repite constantemente iraquí y es comprensible el el tiene mucho miedo al sistema allí un sistema judicial de Florida que es muy conservador y bueno hay hay que entenderlos claro el dice que que está ahí en el corredor de la muerte que ha pasado media vida encerrado porque se parece a alguien que aparece en un vídeo que esa razón ha sido suficiente para estar ahora peleando por su vida por tanto que no quiere vivir en un lugar así siempre insiste que el primer día que recobre la libertad saldrán volando de ahí in vendrá a sus orígenes en realidad como tú decías Cándido efectivamente un pelotari que tuvo que como tantos otros que buscarse la vida fuera de del País Vasco y a punto estuvo de Filipinas donde había frontones donde sí fue el padre de Paco Larrañaga iban a ir juntos lo hablaron yo lo cuento también en el libro esta historia que es que es un giro casi literario como muchos no encono como como hay muchos en esta historia no y al final pues una cuestión política le hizo esperar a decidir que que que finalmente era mejor irse a Florida y esos dos padres se volvieron a encontrar años después en un programa de televisión aquí en Euskadi sobre la pena de muerte debatiendo y hablando de los casos de de sus hijos es es curioso es casi casi parte de una película

Voz 0101 15:06 totalmente el sistema las robado hasta los sueños dices tú en el libro bueno el uno de octubre

Voz 9 15:13 once Pablo I te Pablo empieza

Voz 0101 15:15 el juicio la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar ha puesto en marcha otra vez otra campaña de crowdfunding para recaudar fondos con los que costear estos altísimos costes y valga la redundancia de un nuevo juicio no en Pablo Ibar punto com ahí está el número de cuenta sólo pienso Nacho estos implicarme involucrarme demasiado como periodista pero si cada uno pusiésemos un euro a lo mejor se podrían conseguir los doscientos y pico mil euros que faltan para llegar a ese millón cuarenta y cuatro mil creo que que que hace falta no si vuelve la asociación

Voz 9 15:47 a Pablo Ibar y bueno está intentando recaudar el dinero que precisa la defensa porque efectivamente los abogados de Pablo ahora mismo como no puede ser otra manera son de los más prestigiosos que existen por qué sacar a alguien del corredor de la muerte es extremadamente complejo desde el punto de vista judicial en en el estado de Florida por tanto se necesita abogados de renombre para poder llevar a cabo una empresa que pone en duda el sistema mismo sacara un inocente del corredor es poner en duda el sistema por tanto es es muy complejo y son minutas de más de un millón y medio de dólares que mediante Pablo no tiene y que necesita de esa recaudación y además la recaudación a través de un crowdfunding no es porque si yo que en lo que no está diciendo en y el propio Pablo en el asociaciones darnos dinero para sacar a Pablo en la cárcel porque si lo que están diciendo es que Pablo como cualquier persona merece un juicio justo no lo tuvo Pablo padeció indefensión Ésta es la piedra angular de todo este caso el abogado de oficio que es el asignó porque no tenía dinero para pagar un abogado fue un tipo que no hizo caso eso al caso Dante eh que empezó va a tener problemas de adicción a medicamentos que acabo detenido por agredir a su mujer

Voz 0101 16:58 del mismo reconoció que que conociendo

Voz 9 17:01 que no estaba capacitado por tanto Pablo y padeció indefensión y lo que sí está pidiendo ahora lo que está pidiendo la asociación el propio Pablo es negamos ayuda simplemente para tener un juicio justo eso es lo único que pedimos con la certeza de que si tiene un juicio justo saldrá se podrá demostrar su inocencia

Voz 0101 17:16 reflexionemos sobre sobre esta idea eh bueno tú decías que es una historia digna de de película o de o de serie yo no sean Nacho qué haces con las historias o con los libros pero esto también se va a llevar a la televisión no

Voz 9 17:29 sí en principio la misma productora que Fariña Bambú les ha comprado los derechos porque están muy interesados en hacer una serie bueno luego los proyectos pues tiene un desarrollo muy largo y aún no se sabe pero en principio sí que hay un interés yo creo que es que es una historia que ya lo de lo comentaba el otro día que que Si algún guionista sala inventase hola hola presentase como ficción eh resultaría inverosímil por por la cantidad de giros IVE enredos que existe pero es una realidad creo que una realidad interesante de demostrar bueno

Voz 0101 18:02 pues esperaremos también esa serie Pablo Ibar sueña con besar y con abrazar a Tania sueña con poder elegir como decíamos antes estando en prisión fue padre de dos hijos tienen haciendo cálculos

Voz 10 18:15 nueve y siete años aproximadamente sus dos hijos la estabilidad física emocional en una prisión es un desafío dice él y su familia ahora mismo es es su motor las visitas de ellos y todo lo que están haciendo desde fuera en el corredor de la muerte Nacho Carretero placer charlar contigo lo mismo digo muchos gracias por tiempo

Voz 11 18:58 la vida de Pablo Ibar de origen vasco sobrino

Voz 0101 19:02 no de Urtain se acuerdan