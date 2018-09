Neo, un perro peregrino en el Vaticano

Voz 2 00:00 eh Nuestra siguiente historia se lo adelantábamos antes de la publicidad es la de un perro que ha sido capaz de crear un puente entre el municipio guipuzcoano de Aretxabaleta el mismísimo Vaticano verán mañana parte hacia la Ciudad Eterna neo Coli de seis años el primer perro acreditado como peregrino que va a visitar al Papa el pasado mes de marzo realizó el Camino de Santiago logró que en cada etapa de sellaron la credencial canina incluso logró la Peregrina lo que equivaldría a la Compostela de los humanos bueno

Voz 0101 00:57 dice con el Papa Francisco es el próximo diecinueve es decir este próximo miércoles

Voz 2 01:02 han ensayado el saludo del can al Papa cuando Maricarmen Astigarraga su dueña diga Su Santidad neo le dará la pata al Papa bueno lo pueden ver en Cadena Ser punto euros en un vídeo que hemos colgado ahí esta bueno yo hice este camino en este caso con con Neo en el mes de marzo

Voz 3 01:33 sí bueno en principio la idea era hacer un un camino reivindicativo en el cual mostrar las dificultades que tenemos a las personas por ir acompañadas con nuestro compañero animal no las que consideramos que el animal es parte de nuestra familia es uno más pues vamos con ellos a todos los lugares entonces por qué no al Camino de Santiago aquí en principio era era ese el objetivo pues visualizar un poco cuál era la situación de ir acompañado de un animal que dificultades que es satisfacciones que reaccione sabía entre los peregrinos humano se por por el hecho de que nos vieran caminando con con con cualquier animal ya está el problema ya comenzó con el tema del transporte un perro que pesa más de ocho kilos no tiene acceso a ningún medio de transporte con lo cual no podíamos ir en autobús no podíamos ir en tren no podíamos ir ninguna manera más que nuestro coche particular eso implica que ya a nivel de infraestructura tienes que pensar dónde dejar el vehículo y luego como acceder a él una vez terminado el camino porque para salir de Santiago nos encontraremos con el mismo problema a nivel de infraestructura bueno en a los sitios para dormir los albaranes públicos no permite entrar con animales

Voz 2 02:54 bajo ningún concepto

Voz 3 02:56 en algún caso hasta para poder entrar a sellar también enseguida te ponen ya la pega nosotros conseguimos

Voz 2 03:03 estar en Arzúa in que nos que no se hallaran

Voz 3 03:07 entonces tienes que ir exclusivamente a lugares privados que sucede que el coste económico es inmenso porque el precio de un albergue público ves pues de de cinco a siete diez euros ya ir a un Otello a una pensión supone ya de treinta a cuarenta euros

Voz 0101 03:27 claro los estás contando algunas de las dificultades económicas con las que os habéis encontrado no pero a la hora de firmar la credencial porque neo tiene una credencial como la de los humanos no que lo colgaremos en nuestra web y también en las redes para que para que lo vean hay también te encontraste con algún obstáculo con algún problema

Voz 3 03:44 no la verdad es que a la hora de de presentar la credencial como era el primer perro que iba con esa credencial pues lejos de de la gente mostrarse o de negarse al contrario lo bueno la gente estaba entusiasmada decían que era una idea genial conseguimos entrar en todas las iglesias y hasta nos ven dijeron eh sellaron todo lo contrario mayoritariamente les ha encantado incluso en los sitios donde me aloje con Neo pues nos pidieron por favor ser un centro de no ser un lugar donde pudieran vender Idaira y dar cabida a que más perros pudieran ir con esa creencia sin embargo

Voz 0101 04:26 yo una vez que realizas esos cien kilómetros requerido eso que llegas a Santiago de Compostela a los humanos si les conceden la llamada Compostela pero no a los perros y ahí surge el comienzo de esta historia no Maricarmen

Voz 3 04:43 pues sí el comienzo de surge a la entrada de la catedral yo ya sabía que no me iban a dejar pero ya un y todo entre con él

Voz 0101 04:51 a la catedral en trastear nos pusimos

Voz 3 04:53 en una en una exquisita enseguida ya a la policía me invitó amablemente a que me fuera eh yo pues les preguntaba el por qué no que a mí lo que me habían enseñado desde pequeña era que los animales eran hijos de Dios igual que nosotros entonces que no entendía que hubiera esa discriminación no bueno intenta alargar lo máximo posible las preguntas hasta que ya bueno pues ya menos amablemente pues ya me instaron a que teníamos que sale bueno con eso ya la verdad es que ya contaba después para obtener la Compostela tienes que ir a la llamada Oficina del peregrino que es un edificio adscrito allí a la Catedral bueno yo entré perfectamente con él cuando presente la credencial salieron los voluntarios a saludar a Neo eh todos híper amables muy bien a mí me dieron la Compostela surgió el problema cuando yo pedí para neo que ya vino al responsable que dijo que bueno que eso no se podía permitir que eso no se había hecho nunca bueno pues no se ha hecho nunca pero es la primera vez también que viene un perro con su credencial pues que no que los animales no piensan que los animales no deciden y bueno yo le que yo había hecho el camino antes con mi hijo bien pequeño mi hijo tiene la Compostela tampoco el decidí hacer el Camino Mozárabe de decidí yo como su madre no bueno entonces pues ya la sientes puesta fue que no porque no porque no yo en ese momento dije bueno pues no se preocupen que yo apelaré a instancias superiores a ver si esto es así porque previamente a Paca había dado ya aviso había pedido una una cita con el deán de Santiago hoy con el obispo pues explicándole pues nuestra idea

Voz 0101 06:44 a Paca que aclaremos es la asociación que ha impulsado la creación de este perro negro y no que es la Compostela de los de los perros

Voz 3 06:52 exacto así una asociación que vela por los por el bienestar de todos los animales a lo largo del camino no

Voz 0101 07:01 entonces a partir de ahí tomas medidas que haces enviar una carta al Vaticano

Voz 3 07:06 pues a partir de ahí ya me eche el órdago y dije bueno esto no quedará así en cuanto llegar hecha Valeta pues me puse a investigar a ver cuál era el medio más certero de que le llegara una carta

Voz 0101 07:19 a su santidad santidad

Voz 3 07:21 bueno pues hay investigando al final pues se escribe una carta de dos páginas en las cuales les solicitaba una audiencia para poderle explicar cuál era la situación de los animales en el camino que se reivindicara el y que por tanto neo pudiera obtener la Compostela entonces a partir de ahí todos los animales que llegaban por parte del también pues una mención a la importancia de los animales

Voz 4 07:50 en Historia del campo

Voz 1 07:52 eh

Voz 2 07:55 bueno Maricarmen envió la carta ahí espero que ocurrió después

Voz 3 08:04 bueno pues yo me encargué de que tuviera acuse de recibo además porque nadie de mi entorno se creía que me iban a contestar en un mes lo recibe el acuse de recibo de que ya la había llegado a la carta

Voz 0101 08:16 qué rápido no sé pues la verdad es que

Voz 3 08:19 es que si a partir de ahí pues al en unos quince días más pues ya recibí el correo por el cual ya se ni estaba aquí para que pidiera para cuántas personas etcétera hay

Voz 0101 08:32 vais a acudir allí es porque me lo has dicho así literal neo Le de la a Su Santidad el Papa y al mismo tiempo que el entregará una carta que basa intentar hacer que no se de cuánto tiempo dispondrá

Voz 3 08:47 claro a ver un cómo no sabemos pues saberlo hemos preparado un cordón de un cordel de ciego en el cual pues hemos puesto tanto con con gráficos no con ilustraciones como con como versos pues cuál ha sido nuestra aventura en este camino lo que hemos visto di bonito menos bonito pues para que lo tenga constancia creemos que es algo original igual no tiene porque entre tantas sí sí estamos origina luego una foto de Neo que tiene con la Concha de estudio con la peregrina debajo un montaje fotográfico una camiseta que hemos hecho reivindicativo de este de este camino pedirle son una foto con él pues que que muestra que es un compañero de vida no

Voz 0101 09:37 habéis puesto en marcha una campaña sino me equivoco de crowdfunding precisamente para poder coste aros este viaje que más o menos llega a ser que cuanto mil euros aproximadamente

Voz 3 09:48 dice los cálculos en en estas webs que hay de de peaje gasolina etc bueno pues lo que pues exclusivamente el viaje de ida y vuelta gastos de peajes gasolina ahí la campaña más bueno eh a Paca conseguido tener un patrocinador pero nosotros la verdad es que en todos los sitios donde me he mandado ni siquiera han respondido pero bueno la gente sí la verdad es que puse a la venta las camisetas sin hundía ya teníamos vendidas ochenta camisetas entonces la gente la verdad es que todo nuestro o lo que es nuestro entorno a mí no está alrededor se ha portado muy bien

Voz 0101 10:26 vamos a estar muy pendientes de esa cita neo corretea por aquí por este monte de Aretxabaleta en un día espléndido de vez en cuando de hecho reclama nuestra atención aunque está ahora mismo muy centrado en un palo que encontrará en este bosque yo quería preguntarte por la historia de de Neo el ex y lo hemos dicho ya tiene seis años tú lo tienes desde desde los dos años si no me equivoco pero neo estuvo a punto de no poder vivir esta historia ni siquiera de de vivir con vosotros no Maricarmen

Voz 3 10:56 sí bueno pues como con las personas pues cuando alguien muestra algo diferente pues no a veces no no lo aceptamos en este caso neo era hijo de de un creador la cama criadores entonces pues digamos que porque tenía un tiene un ojo o de color diferente una pequeña manchita pues claro perturbada digamos la línea la línea del criados y entonces pues la opción era o darlo en adopción que alguien lo cogiera o sacrificarlo lo acogió afortunadamente una familiar de Tarragona IU LOAPA esa familia pues cuando vio que por sus bueno pues Swiss por su situación familiar no podía hacerse cargo convenientemente de NO pues lo lo dio en adopción ahí pues apareció en nuestra vida y gracias a eso

Voz 0101 11:47 Neo podrá vivir esta experiencia el día diez

Voz 3 11:50 nueve ya hay cerca de trescientos

Voz 0101 11:52 los que han logrado ese documento que avala el Camino de Santiago paso a paso había sido haciendo el camino Maricarmen que vaya muy bien que lo disfrutes que neo también lo lo disfrute nos contarás a la vuelta a ver cómo ha ido

Voz 2 12:06 pues hombre estaremos ahí todos

Voz 3 12:09 todos entusiasmados muy nerviosos pero contentísimos sido gala