Solidaridad con el olvido.

Voz 0101 00:00 cuando a una persona le diagnostican una una demencia un alzhéimer por ejemplo resulta más necesario que nunca el compartirlo el el hablarlo y tejer una red personas que saben sobre una enfermedad con una prevalencia de más de sesenta mil personas en Euskadi hablamos de un diez por ciento de las personas mayores de sesenta y cinco años una de cada diez familias en las que hay personas mayores de setenta tiene algún miembro con Alzheimer cada setenta segundos se diagnostica un nuevo caso en Europa ya entonces buena entonces uno pone la esperanza en los tratamientos sin la investigación también en el tiempo para las familias de una persona con una enfermedad grave sea una demencia u otro tipo de enfermedad a las horas son importantes los minutos importan verán el próximo veintitrés de septiembre quién lo desee podrá participar en la octava marcha solidaria por el Alzheimer en Barakaldo para recaudar fondos para la enfermedad intervención solidaria Barakaldo que está formada por varios policías municipales del municipio colaboran en esta iniciativa y el dinero que se recaude se destinará a un proyecto de investigación sobre el Alzheimer en Bio Cruces por tanto aquí aquí se juntan muchas cosas se unimos por una parte la patología lógicamente pero por otra la solidaridad y la colaboración ciudadana hemos invitado por una parte a Silvia Rodríguez que es educadora social de AFA Vizcaya de la asociación qué tal buenos días de muy buenos días ilusionada por esa cita el pasado año ha costado trabajo prepararlo no

Voz 1 01:44 todos los años cuesta trabajo pero al final sabemos que sale uno

Voz 1481 01:47 en hito que sale muy bien que la gente colabora

Voz 1 01:50 adiós al final

Voz 0101 01:51 dime una cosa en la asociación cómo se vive la celebración de esta cita cómo la viven los familiares como la Abellán también las personas que tienen Alzheimer como se les cuenta que se quiere organizar un días

Voz 1481 02:05 mira a nuestros todos los años empezamos a organizar el Mundial por Bremer au por marzo se reúne la junta directiva y Aldo les como las personas sucias que ya nos conocen de todos los años ya se ponen a llamarnos Bruno sigas este año damos acero o cuando van a ser las mesas

Voz 0101 02:20 eso que están muy involucradas CIA haber siempre es pero

Voz 1481 02:22 vamos que todo el mundo se involucre un poquito más no solamente la gente que tiene la la enfermedad algún familiar con algún tipo de demencia ha sido la sociedad en general toda la verdad que siempre que la vimos con con ilusión y con ganas de que lleguen estos días

Voz 0101 02:35 por qué crees que aquellos que están algo más ajenos a la enfermedad que no tienen a nadie con Alzheimer o cualquier otra demencia no se implican mucho no lo ven muy cerca a pesar de que

Voz 1481 02:44 sí

Voz 0101 02:45 Nos podría toca claro yo creo que no nos pase

Voz 1481 02:47 y con todas las enfermedades no cuando nos toca de cerca es cuando empezamos a conocer más esa enfermedad y cuando decimos vale ya sabemos lo que implica a nivel familiar o a nivel suciedad entonces sí que es verdad que pedimos la colaboración porque todos podemos poner ese granito de arena

Voz 0101 03:02 en las personas que tienen una demencia existen diferentes grados grados incluso también de dependencia no pero bueno la preguntes muy muy genérica a ellos y a ellas también ha explicado que el día veintitrés de septiembre bueno hay una marcha hay una fiesta cómo se les explica cómo lo reciben como es el mensaje

Voz 1481 03:24 nosotros a ellos digamos en las clases que tenemos con las personas con enfermedad no hablamos de no hablemos de esta fiesta pero sí que es verdad

Voz 0101 03:30 por qué

Voz 1481 03:32 porque eso por ejemplo es un poco una parcela que dejamos más a las a las familias y que es verdad que no es un tema que les saquemos día a día porque lo UCI que hay muchas personas que igual no saben o no lo quieren hablar entonces siempre aunque ellos no sea que no pueden sacar el tema pues igual hablamos con ellos aparte pero digamos no es algo de lo que hacemos todos los días con las personas con enfermedad sí que es verdad que la asociación está el cartel de la enfermedad no lo ocultamos vale eso sí que es muy importante que alguna vez nos pasa no quiero que me lo familiar vea la palabra Alzheimer ya pero por aquí por algo estamos aquí el familiar claro el que tiene la demencia El cuidador al cuidador es el que el que más pegas o las cuidadoras el que más pegas para pero me lo dice el cuidador por él pueden enfermo eso es decir que no hay algunos que no tome forma no es exacto entonces sí que es verdad que es una parcela un poco que intentamos lo con las familias para que los enfermos también lo sepan pero es una parcela en la que intentamos no entra

Voz 0101 04:28 ir allí a García qué tal buenos días irá ya es coordinadora del centro Javed explícanos así por encima para aquellos que no lo que no lo sepan que es Javed

Voz 2 04:39 bueno sabe es un centro de promocionó la autonomía personal para una fase muy inicial de la enfermedad son tres horas diarias hay turnos tanto de mañana como de tarde acude el enfermo pues trabajar unas terapias

Voz 0101 04:56 terapias incluso a charlar o hacer ejercicios de ABC de estimulación también

Voz 1481 05:01 eso es la hacemos por ejemplo la adaptación a la realidad orientación espacial o les preguntamos por ejemplo cómo están ellos como bien el vale cualquiera actividad que hacemos con ellos es un poco no para recitar digamos la la calidad como solemos decirnos ejercitando es el cuarto voy a salir a pasear pero a veces la cabeza Nos olvidamos que la llevamos encima de los unos y que también hay que ejercitar

Voz 0101 05:21 qué importantes eso para la propia persona que padece la demencia que importantes para las familias no

Voz 2 05:27 si al final lo que intentamos es crear una rutina dentro de su actividad porque al final son gente que estaba sola en casa que no no tienen ningún estímulo externo entonces lo que procuramos es que durante esas tres horitas esté activo que al final intentar que la enfermedad vaya lo más lento posible eso sí

Voz 0101 05:45 preguntar fíjate me canta ir ya que digas eso porque siempre que escucho hablar de ejercicios de estimulación no de memoria incluso a veces físicos no porque las personas con demencia veces arrastran un poco los pies son las piernas no siempre me pregunto la eficacia de esos ejercicios realmente percibir que se ralentiza la enfermedad no diré que esa persona ese paciente mejora no no lo sé bueno igual sí

Voz 2 06:11 a ver depende el caso de ha habido casos la enfermedad como tal no va a haber un avance cosa no va a haber una mejora pero personas que igual no tenían o no se comunicaban con un Restoy personas al venir en el centro crear una pequeña familia e al final como que activa no están más espabilados pues crean relaciones entre ellos ya están bien más contentos pero la enfermedad como tal no no llegaron una mejora que pasa que intentamos eso es lo que te he comentado antes al fin que vaya lo más lento posible cada persona es diferente eh pero al final sí que notamos cierta mejoría en en ejercicios o al final la la rapidez mental si queremos que buena notaba alguna mejoría oye allá él

Voz 0101 06:59 que tiene mucha prisa pero con que me encantaría que tenemos al teléfono porque es uno de los más interesados también en que esto salga bien antes les decía que hay una asociación que se implica muchísimo en proyectos solidarios que es intervención solidaria Barakaldo y que este año precisamente participa también en esta iniciativa les Carmelo Careaga el que bueno más o menos también está impulsando esta actividad fundadores alma máter de diez asociación qué tal Carmelo buenos días asociación formada como hemos dicho antes por algunos policías municipales de de Barakaldo vosotros tenéis algo dentro que todos los años queréis sacar con diferentes iniciativas y este año queréis organizar esto recaudar fondos después hablaremos del proyecto al que al que van destinados que os mueve por dentro y que os tira tanto el Alzheimer

Voz 3 07:48 el bueno o una precisión en la asociación sin ánimo de lucro y está fundada originalmente por policías municipales de Barakaldo me lo cierto es que a estas alturas ya somos Alicante minoría es decir tenemos la fortuna de contar con con decenas de voluntarios y con el apoyo de La Caixa había más de cien comercios entonces el el esta parte es la que nos une de hacer todos los años a todos una causa solidaria hemos elegido este año alzheimer el año pasado hicimos ictus hemos salido a también a la cual ídolo estoy con el cáncer infantil a San Filipo vemos que una vez al año nos podemos juntar todos para hacer una cosa bonita no de momento las cosas van saliendo bien

Voz 0101 08:27 bueno porque no nos cuentas frase aunque sea por encima las citas que tenemos la marcha el sorteo vale

Voz 3 08:32 el el lo junto Pagaza hemos programado es tengo un triple evento la primera es una marcha popular que es una marcha no es una carrera es decir se puede hacer tranquilamente paseando siempre que saldrá llegará en el frontón de la red saldremos a las diez de la mañana Hilario pero estanques una hora y veinte minutos el cierre lo haremos a las doce y media Yi el antes una marcha apta para todos los públicos especialmente para los pequeños de cero a seis años hemos programado hasta ayer ese juegos infantiles sorpresas para que no tengan si no quieren que tengan su propio espacio y a las doce y media ya nos juntamos todos tendremos la actuación de ilusionismo después Alá y cuarto hacemos una clase es alza aquel año pasa funcionó muy bien a las dos hacemos una clase bachata y a las tres menos cuarto digamos Éste es el segundo evento no lo lo sacara el lo que hacemos en el frontón a las tres menos cuarto asesor te haremos la macrofiesta de la campaña del año pasado que no apareció el ganador que es una Malkhaz está compuesta por bueno el valor aproximado son más definido porque tienen televisión Don va bicicleta una extensión el el todo eso fruto del donativo de los comerciantes que nos ayudan y la sorteados este año para como incentivo para la L para sacar dinero para para investigar el lo que comentabas antes del

Voz 0101 09:50 Borges no lo soltará

Voz 3 09:52 a las tres menos cuarto Yellow a Lastres hasta trescientas plazas que hay nos íbamos a comer a al restaurantes by que también está en el polideportivo de Lasesarre y para sorpresa

Voz 0101 10:01 a eso hay que apuntarse

Voz 3 10:02 sí lo más importante es que hay más de cinco metros que colaboran donde pueden coger el dorsal la gente tiene que saber que por cinco euros de donativo que van íntegros cien porcina la campaña cien por cien porque todos los gastos lo pagan los comerciantes que colaboran tiene la inscripción de la marcha evitaremos el dorsal el para el tengan arbitrariamente es importante que viven el dorsal seis en la marcha es no lo hacen pasa nada pero es importante que guarden el dorsal porque sorteo haremos la macrofiesta con el número del dorsal vale con ese mismo dorsal el que quiera puede ir a recoger a a cuatro puntos que tenemos con ese dorsal pues de coger una camiseta que regalamos uno es el punto en la propiedad en Bilbao después tres puntos en Barakaldo que lo hemos hecho por barrios es de oro otra Santa Teresa que es Mandarina Garden y otro la tienda de ojalá e inatacable para que la gente pueda ir a lo más cómodo que porque se quejan

Voz 0101 10:50 ciencia de todos los detalles que estamos dando bien informados Carmelo esto que te voy a plantearnos una pregunta personal es general sobre los integrantes de tu asociación a mi me gustaría saber primero cuál ha sido la reacción de de de tus compañeros a la hora de acercarse a una realidad una patología como es el Alzheimer yo no sé si en alguna ocasión por proximidad también de algún familiar que que lo padezca que es lo que te han transmitido como de implicados están en en esta iniciativa

Voz 3 11:22 pues que adelanten el resúmenes adelante el el pues mira una compañera falleció el padre hace unos años hice yo creo que ya no sé si lleva ochenta dorsales entre sus allegados conocidos compañeros de cuadrilla el el adelante el otro ejemplo la plancha de Eibar que nosotros somos policías locales bueno pues la Ertzaintza Dívar un un persona en este caso un amigo en común el pues llevan sesenta dorsales en dos días es decir es que las explicamos bien ante el el quién no conoce en su entorno más cercano a alguien conoce mes entonces tener la oportunidad de de cinco oros que en este caso sabes que van cien por cien aquí al lado a Cruces el pues la gente se tiene que algo pues todavía con más motivo

Voz 0101 12:06 van aquí al lado a cruces sobre eso vamos a hablar enseguida pero comenzaba diciendo que Carmelo tiene mil cosas que hacer mil cosas que preparatorio de preparativos

Voz 3 12:14 que nos quedan evitaron nos quedan nos quedan cuatro días para la campaña y estamos mirando a ver como como hacen hemos en la red destrucción porque hay locales que están sacando los dorsales hay locales que no tenemos que hacerlo rápidamente probablemente el el lo tenemos complicado porque el verano nos ha matado en el verano habitualmente no es a las campaña las hacemos de cara a Navidad y teníamos septiembre octubre alguien medición teníamos pero este no albergaron Sonata entonces estamos a cuatro días yo invito a todo el mundo que lo genial que son día familiar que el el domingo veintitrés nos acompañen no se van a arrepentir

Voz 0101 12:49 muy bien bueno pues Carmelo tomamos nota entiendo que todos los que os están escuchando también Carmelo Careaga que es el uno de los alma mater de esta asociación déjame que eso sí que lo diga Carmelo que vaya muy bien

Voz 4 13:01 de acuerdo si muchísimas gracias

Voz 0101 13:03 abrazo muy fuerte a Dios

Voz 4 13:06 Carmelo mencionaba Bio Cruces

Voz 0101 13:08 cruces de hecho yo también decía el dinero que se Valle recaudar va ir destinado a un proyecto de investigación sobre el Alzheimer envío cruces sabemos exactamente que están investigando

Voz 2 13:18 no

Voz 1481 13:19 el proyecto que se va a llevar a cabo es relación entre el deterioro cognitivo de trastornos de conducta por enfermedad de Alzheimer e impacto en la calidad de vida de El cuidador o cuidadora sede exactamente el proyecto al que se va destinado el dinero

Voz 0101 13:32 trastornos de conducta tiene algo que ver a lo mejor con los estadios iniciales cuando las personas con Alzheimer también bueno en ocasiones no se sabe muy bien el diagnóstico no y ahí a veces se confunde con alguna patología relacionada con la salud mental

Voz 1481 13:47 normalmente los extras dolor de conductas suelen ya en una fase do más o menos vale pero sí que es verdad que el Alzheimer no tiene digamos unas características de esto pasen el grado uno exactamente va a pasar esto es decir hay unas consecuencias que pueden qué paso pueden ser un poco más generales vale pero no solamente en los trastornos de conducta no tienen por quedarse en todo en todas las demencias pero sí que se dan entonces claro digamos que el cuidador la cuidadora hizo enfrenta algo que dice cómo hago esto ya no solamente tiene una demencia sino que encima tiene un trastornos de conducta como tengo que hacer como tengo que actuar entonces sí que es muy importante sobre todo en este tipo de investigaciones que afecta directamente a la calidad de vida del cuidador

Voz 0101 14:25 diríais que en estos últimos años vosotras llegáis Un tiempo ya trabajando en en esta asociación en AFA Vizcaya había una evolución en la forma de tratar a estas personas la forma de cuidarlas incluso en en los modos de terapia se están descubriendo algunas cosas eso repercute en la forma de trabajar con ellos y con ellas

Voz 2 14:52 a nosotros en el centro intentamos reciclar constantemente con las terapias visitamos en los dientes

Voz 0101 15:03 centros de investigación

Voz 2 15:06 nos entonces vemos también lo que hacen otras asociaciones nos ponemos en contacto con ellos para también pues cambiar un poquito de

Voz 0101 15:13 el que ha cambiado ida ya me interesan mucho saber que que hay esperanza que las cosas cambian pensando en cualquier familia que tenga un integrante con con una demencia

Voz 2 15:22 hemos introducido hace poquito recientemente lo las pizarras interactivas bien Tarrasa interactiva si son métodos Un poquito a ellos sé que al principio están un poquito como nerviosos no esto es para el nieto eh

Voz 5 15:36 no nos para nadie vamos siempre suelen decir no no esto yo

Voz 2 15:39 no no no me debe nada tardan minutos que es una pasada

Voz 0101 15:43 yo hacer qué hacen con esos pues tenemos

Voz 2 15:46 un programa nuevo que hemos introducido que se llama una neurona que es una plataforma con actividades especiales para ellos osea específicos para para esta enfermedad y al final pues trabajan grupal e individual son pues simuladores de cómo sacar dinero en un cajero o cómo poner vajillas para que ellos se vayan arreglando extraordinario y la verdad es que sí tiene muy buena acogida bueno

Voz 0101 16:16 tan sólo un ejemplo de lo que hacen en estas asociaciones que asesoran con las que también se habla muchas veces que importantes dedicar un ratito a hablar verdad con los cuidadores y las cuidadoras nos parece mucho a veces hablar es terapéutico no Silvia

Voz 1481 16:31 la verdad es que sí por es muchas veces a los familiares siempre les decimos que es hacer acerquen que porque muchas veces relacionan el centro con lo que con el centro Javed puso las terapias para ellos no que también la Asociación para familiares entonces muy importante que andan a los grupos de apoyo porque el hecho de que ver que no solamente me pasa a mí esto

Voz 0101 16:48 claro a muchos aconsejan entre

Voz 1481 16:50 las familias entonces la verdad que tienen que acercarse no le hacer esa esa piña

Voz 0101 16:55 AFA Vizcaya Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer bueno tenéis un montón de actividades organizadas el diecinueve el veintiuno el veintitrés no quiero dejar de destacar que día diecinueve Ana Urrutia la doctora que estuvo aquí por cierto con su libro cuidar lo va a presentar también en vuestra asociación

Voz 1481 17:14 no vamos a presentar en el Casco Viejo en el edificio de la Bolsa en la calle pelota muy bien todos todos los que quieran puede llamarnos a la asociación para inscribirse abierto no tienen por qué pertenecer a la asociación

Voz 0101 17:24 bueno pues en su página web de toda de todas formas está todo el programa unidos y unidas por la investigación es el lema de este año bonito como decía antes muy esperanzador ir allá García hay Silvia Rodríguez son integrantes son trabajadoras sean AFA Vizcaya ira ya está es coordinadora del centro Javed tus Silvia Rodríguez educadora social en la asociación muchísimas gracias que vaya muy bien que la gente se anime

Voz 0809 17:50 gracias

Voz 6 17:52 dado a las como nadie eso tú me ves que me da Moria se escapa con mi trabajo

Voz 0809 18:49 en Guipúzcoa también eh habrá diferentes actos y actividades mesas informativas que hay instalado a Fali el día veintidós La Sexta cadena humana solidaria desde Alderdi Eder y el día veinticinco charla con Pedro Martínez Lage director científico de la Fundación CITA Alzhéimer bajo el título ensayos clínicos preventivos la enfermedad de Alzheimer trae clínica investigación pionera en Guipúzcoa hacia la prevención de la demencia en Araba el mismo día veintiuno en concreto en Gasteiz acto informativo de calle y ese mismo día en el aula Luis de Ajuria a las siete de la tarde Coloquio con familiares

Voz 6 19:26 de personas