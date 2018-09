Euskara gailurrean.

Voz 1 00:00 buen día algo horadado Darín

Voz 0101 01:39 que un grupo de jóvenes va a llevar a cabo en las próximas semanas fíjense que se han propuesto aunar el euskera con las cumbres impulsar la solidaridad entre los pueblos y apoyar las lenguas minoritarias el próximo diez de octubre quince jóvenes saldrán hacia Nepal en lo que han llamado oxígeno al euskera también a seis mil metros es un proyecto de trekking para el que están recaudando fondos dicho esta tarde a las siete la iglesia de San Miguel de Oñati va a acoger un concierto destinado a tal fin esta expedición va a estar capitaneada por el montañero Felipe Uriarte a quien queremos saludar Felipe han cómo estás

Voz 3 02:16 vais a su hondo hondo es que ricas como uno menos de un mes

Voz 0101 02:22 qué queda por cerrar a estas alturas Felipe

Voz 4 02:25 bueno no solamente le mochilas y lo expresa este si hay que hacer muchas más cosas entonces ya estamos detrás de de los euros que no faltan para completar el el presupuesto ten en cuenta que el presupuesto es grande viajamos a al Himalaya en Nepal para una expedición de casi un mes qué intentando dos cursos de seis mil mucha gente presupuesto pues es tan gordo como grandes la expedición todavía pues te toca cerrar las bolsas con los euros necesarios para acometer el viaje pero bueno que estamos en marcha

Voz 0101 03:06 muy bien

Voz 3 03:09 durante estos veintiocho días

Voz 0101 03:11 es cuál va a ser vuestra actividad porque esta semana ha estado con algunos de estos jóvenes enseguida les vamos a escuchar pero qué importante es sembrar la semilla de la difusión del euskera desde joven no que es lo que vais a hacer allí durante esas cuatro semanas Felipe

Voz 4 03:25 bueno vamos a caminar en el Himalaya en la zona alrededor del del Everest y vamos a conocer a cinco valles cercanos al ex verdes y vamos a a a ver el Lhotse deberé es el club el Cho Oyu vamos a hacer cuatro intentar subir cuatro cumbres de cinco mil metros que son sencillas se pueden hacer Si no hay nieve con con zapatillas de ETA Talking intentar también dosis miles a la vez pues vamos a eso había somos nosotros hacemos solamente nosotros saltó aquí sino que un grupo de jóvenes sherpas de la misma edad que los jóvenes vascos se unen al grupo y entre todos realizamos esta expedición y de esa manera bueno pues vamos a ayudar a los jóvenes vascos conocer la realidad de los jóvenes sherpas que viven nacen viven y muy desde a cuatro mil metros y creemos que va a ser interesante para Ellos a nivel cultural a nivel personal también para los dos idiomas en los dos idiomas que está en minoría no podremos hablar en nuestro sitio realizados el pase para con nosotros nosotros en euskera con ellos mezclar los dos idiomas aprender a una comunidad y otra los diferentes algunas palabras de la otra de la lengua igual sobre todo en un ambiente de montaña en un ambiente de valores de de de solidaridad de amistad pues de crear un vínculo entre dos culturas muy lejanas entre dos culturas especiales oye

Voz 0101 05:09 Felipe sobre el concierto de esta tarde los fondos íntegros irán al proyecto no

Voz 4 05:14 claro claro en es hemos conseguido para el de para este concierto en financiación por parte de tres entidades en nos ayudan a completar el presupuesto del del del concierto la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Oñati he hormona Fundació entonces entre las tres entidades pagamos lo que los músicos para cierto si el dinero que saquemos de las entradas será para la expedición

Voz 0101 05:45 muy bien bueno pues en la cita es a las siete de la tarde la iglesia de San Miguel de Oñati y ellos van con un sueño I de empaparse de la cultura de allí pero sobre todo el de llevar el euskera allá donde vayan Felipe Uriarte Zor te on ETA asco Gonzalo Suárez

Voz 3 06:02 Ellos que de paisano Verdi no importa

Voz 2 06:05 eh eh hizo

Voz 0101 06:37 bueno esa expedición parte como les decíamos el próximo diez de octubre esta semana me he desplazado hasta Oñati y allí viven tres de esos quince jóvenes que van a partir hacia en Nepal en muy poquitos días como les estamos contando son mal en penosa Igor Muguerza ay Miley hoy a Garay por cierto quiero agradecer a todo el equipo de Oñati Irratia su ayuda y que no se hayan acogido también porque nos han prestado sus instalaciones allí charlamos con estos tres jóvenes de catorce y quince años y esta es su historia son quite jóvenes que están muy dispuestos a llevar el euskera allá donde vayan por eso himnos hemos venido hasta aquí queremos conocerles queremos conocer dónde pone en sus metas y sobretodo de queman era quieren trasladar el euskera haya donde van déjame que les saludemos Maale nos atiende quince años hay se Maleno la Igor Muguerza quince también hola Igor cómo estás in my aquí o Garay te catorce hola qué tal allí oye si yo os preguntara qué es lo que más ilusión nos hace de este proyecto Igor que me contestaría yo te

Voz 5 07:54 a que conocer otras culturas así pues claro que sí se ubique en una montaña seis mil metros para mí eso sería el gran objetivo de este proyecto puedes conocer otras culturas siguen intentarlo sube la montaña de seis mil metros

Voz 0101 08:13 claro porque no es una tarea sencilla no Malle yo no sé cómo se gestó como comenzó esto es decir tú por ejemplo tú eres montañera si Joan mucho con mis padres avales a todos los que estáis aquí en el grupo de seis metales vino a vale entonces fueron a por vosotros y vosotras o como Malena haber no mira pues eh

Voz 6 08:32 siempre con esto empezó todo Feli arte que han estado muchas veces en Nepal pues el punto sobre el pues reabierto pero si tú no sea así tú querías apuntar pues te apuntaba al pero acaso le da fue que sumaban unos apuntaban apuntamos nosotros tres Si otra persona que no ha podido venir pero los cuatro después hemos seguido recabando dinero y eso hemos iban nosotros cuatro

Voz 0101 08:57 Icomos explicaron el proyecto Un buen día os dicten oye que nos queremos ir a ir allí al Nepal queremos llevar el euskera hasta allí eso explica Rubio

Voz 5 09:08 las no es Felipe vino San Felipe fue a la haré todo de la ikastola ahí toda las clases teníamos que era una hora a ver lo que Felipe iba a presentar allí no sabíamos que iba a presentar y de repente empieza a enseñarnos Potosí vídeos y cosas de esas de Nepal Nos dice que va de podemos tener la oportunidad de ida visitar ese pueblo esa ese sitio son de montañas y eso

Voz 0101 09:43 a me pero lo fue fue inesperado

Voz 5 09:45 si no sabíamos nada de sorpresa nada

Voz 0101 09:48 cuente os abre los ojos y nos da la oportunidad de ir hasta allí si entonces eso fue hace cuanto hace mucho en noviembre en una relación paciente no bienvenido empezáis a hablar de miembros y entonces empecé a hablar entre vosotros y que ya ilusionados con el proyecto que

Voz 6 10:05 sí pero al principio no era tan si realistas pues no Sala por la la el porcentaje de que teníamos que recaída recaudar mucho dinero ir al principio iban sólo dos de cuatro entonces pues no creíamos estar muy seguros pero cuando ya nos dijeron que éramos los cuatro ya compramos los billetes del avión y está todavía

Voz 0101 10:28 porque cuánto dinero necesitaban

Voz 5 10:30 cada unos seis mil euros cada uno

Voz 0101 10:33 los noventa mil entre todos los habéis conseguido a los seis mil cada uno

Voz 5 10:38 ahora estamos en ello a todo el grupo más comunes tenemos tentase exenta a mí lo así

Voz 0101 10:46 tenéis que llegar hasta noventa mil que habéis hecho para conseguir ese

Voz 7 10:49 bueno pues nosotros hemos vendido nueces también tenemos unas camisetas y muy chulas y a Irán

Voz 5 11:00 ponte ella ejército y así

Voz 0101 11:02 es vendida luego también

Voz 5 11:05 son con un concierto a quien el pueblo otro ver Llosa You a lo que se dice sólo también en el pueblo y las empresas

Voz 6 11:17 de la de todo el país que nos han dado el dinero que podía a a llevar

Voz 0101 11:26 para poder pero a decir una cosa vosotros hacéis todo esto porque es una aventura de iba a decir de la leche y lo le lo digo porque porque son veintiocho días en el Everest no o lo hacía por el queda fuera más colza qué importancia vosotros sois súper euskaldunes es vuestra lengua materna no es qué importancia de ahí sale euskera a ver cómo me explica cómo me argumenta es que queréis llevar el euskera hasta la cima del del Himalaya

Voz 6 11:56 pues a ver el euskera en España pues no se habla mucho y todo eso soy pues la gente igual creo no queremos enseñar a la gente que pre tan importante o con pues con tantos problemas para sacar adelante pues que sólo utilizando lo espera porque no hemos utilizado una cosa ninguna otra lengua hemos hecho todo con el euskera pues que se puede lograr una cosa tan grande que es llevar a tan lejos

Voz 0101 12:22 queremos ganar espacio y una vez que Weiss allí qué vais hacer en esas cuatro semanas

Voz 5 12:27 pues nuestro objetivo es hacer un diccionario de euskera Sherpa Sherpa es la lengua que hablan las personas de allí de limar La Haya yeso Nuestro objetivo Nos vamos a comunicar con ellos en inglés pero nuestro objetivo es aprender cincuenta letra cincuenta

Voz 0101 12:52 desde las palabras en el sherpa ellos

Voz 5 12:57 en euskera cincuenta Se

Voz 0101 12:59 a la vuelta os pregunto qué habéis aprendido de las cincuenta palabras

Voz 6 13:04 hemos empezado un poco así ya sabéis alguna vez

Voz 7 13:08 así de les Illes patada Tata ha

Voz 0101 13:15 palabras un poco básicas para el día a día de hoy oye que va a pasar con con la ikastola durante ese mes

Voz 7 13:23 pues vamos a perder la ópera

Voz 6 13:30 pero no nos vemos que trabajar más brillantes

Voz 7 13:33 bien porque reordena

Voz 0101 13:36 claro porque luego volveremos a lo mejor te enriquece exámenes o qué

Voz 5 13:40 sí

Voz 0101 13:41 ajá a Iceta euskera Aziza Rabat Honduras de T

Voz 5 13:47 Maserati han pensado tienen se salten abandone Nepal se esto RTE que van Aguero ya proyectaba data que es tenían Felipe que un atentado lava así era está asegurado de ese pasado vida Ana Nestares se baña ya el grave Project Joan in proyectado al otro día ETA Lahm pilla en esa lacra

Voz 6 14:16 hay que ir a ETA Irak arrebato Aspar detecta algún queda

Voz 0101 14:24 ETA está de Urduliz fue quién era coto Agustí a cenar iraní de ya Vera llora todo hace está aquí

Voz 7 14:33 a esta tarea hacer

Voz 8 14:40 hagáis quién se queda

Voz 0101 14:42 ser mayor

Voz 5 14:45 la llamen Ndi salia a ETA da asco y

Voz 6 14:48 Nuestro aún aún pisamos hola a El me han es respetuoso Obilla normal a la llanta altura reta baña Aneri dos ayer a amigos dotarnos herido eh