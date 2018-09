El pequeño comercio con el agua al cuello

Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:21 doce y treinta y cinco minutos cierre de negocios histórico es era el titular que la pasada semana Nos llegaba a las redacciones en Vizcaya así de contundentes la patronal del comercio aquí cuando se refiere a este dos mil dieciocho en un momento en el que la ligera mejoría de las ventas durante el pasado verano un cero coma seis por ciento según sus propios datos no han sido suficientes según Pekovic para reflotar el comercio de proximidad al de nuestros barrios pendientes de respuestas demás estadísticas abrimos debate también con todos ustedes sobre el presente y el futuro de nuestros comercios de los más cercanos y les agradecemos ya la participación que estamos registrando al menos en nuestro muro de Facebook en Hoy por Hoy Bilbao Pedro Campo presidente desde la Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia bienvenido al programa que tal como está

Voz 3 01:04 encantado de estar con vosotros según ocupado pues sí preocupado por la situación hoy porque vemos que si hay una tendencia desde hace un par de años de actualidad decreciente dos mil trece

Voz 4 01:17 de la crisis parece que parece

Voz 3 01:19 que tenía un punto de inflexión en comercio tuvimos unos años de incremento paulatino pero llevamos ya dos años en los que no se ve reflejado esta tendencia sino lo contrario

Voz 2 01:32 usted no estaba unas cifras responden al año dos mil diecisiete no sé si ya tiene el Cuende la cuenta hecha para el dos mil dieciocho cuando se refiere a que puede ser un cierre de negocios histórico en dos mil diecisiete eran Nos dieciséis mil quinientos comercios habían perdido unas trescientas mil personas autónomas del comercio no es así

Voz 3 01:49 sí vamos a la palabra catastrófico au cierra histórico que igual eran poco llamada es decir lo que queríamos hacer hincapié con con con estarán a es que año tras año llevamos e incrementando en número es decir crecimientos comercios autónomos au comercio minorista y que este año podría ser el año en que más comercios subirá cerrado en los últimos

Voz 2 02:13 en qué se basa en los datos que vamos

Voz 3 02:16 manejando hasta estos momentos sin como está la tendencia de consumo en la nota de prensa hay una ligera mejoría interanual pero no olvidemos que el comercio minorista desciende un uno coma ocho

Voz 2 02:26 cuántos comercios han podido cerrar en lo que va de año

Voz 3 02:29 eso es también lo tenemos la cuantificación pero que rondarán los doscientos doscientos cincuenta que se unieran las trescientos ya del año

Voz 2 02:37 todo esto es esto es sostenible quiero decir

Voz 3 02:41 pues mientras como no se toman medidas desde luego o esto va a seguir así y el consumo tiene una serie de factores que están incidiendo en el pequeño comercio Si es cierto que ha cambiado o está cambiando el hábito de consumo tanto a la compra por Internet pero yo hay quiero hacer un matiz nosotros estamos adaptando estamos intentando copar o competir en rueda de condiciones pero tienen que ser arreglar el juego para todos lo mismo es decir no puede ser de que determinadas plataformas que venden a través online tengan una fiscalidad que no tiene nada que ver con la nuestra absolutamente nada que ver lógicamente dicen que es más barato no es lo que pasa es que no pagan impuestos como tenemos pagar los demás

Voz 2 03:22 a ustedes acudieron a los medios de comunicación y alertaban o al menos pedían reunirse con las administraciones públicas a las que les daban una serie de consejos para mejorar el comercio alguna de las administraciones públicas apiladas les ha llamado

Voz 3 03:32 si yo tengo que decir que el Gobierno vasco tenemos una interlocución con el Departamento de Comercio con el tanto el consejero como la interlocución extraordinaria sí es cierto es que algunas de esas semillas que proponemos se les escapan es decir os son medidas que tienen que bien el Gobierno central o tiene que ver desde Bruselas entonces nosotros desde un primer hace muchos años venimos demandando la transferencia plena de en materia de comercio interior Gobierno vasco porque las otras materias los puntos que nosotros considerábamos y medidas a medio plazo no dependen del Gobierno vasco en muchos casos algunos incluso el tema de rebajas el peor rebajas que eso ha sido ya lo dijimos en el dos mil trece cuando el seguir todo el Gobierno

Voz 2 04:09 central del Partido Popular el tema de rebajas

Voz 3 04:12 todo esto es que además a otro parece ser que todo se puede regular excepto el comercio el comercio barra libre para todo entonces no lo entendemos ya advertimos cribas iba a ser una puñalada bueno porque los datos y los hechos nos han dado la razón las rebajas prácticamente han desaparecido en pleno aumento Gobierno vas o o no estuvimos en un impasse unos años hasta cobren el Tribunal Superior pues lo anuló hoy dijo que era una ley básica doblado cumplimiento

Voz 2 04:35 qué más se puede hacer dígame tres cosas fundamentales que se deberían hacer los están haciendo

Voz 3 04:39 primero igualdad de competitividad el tema de los frente a los portales online un mayor seguimiento cuando a a poner impuestos porque iban a poner en base a que tienen que tiene que haber un control de ventas alguno que hay en contra el de ventas de tienda física segundo el periodo de rebajas tiene que volver a estar limitado cuanto todos los aspectos que entendemos nosotros que no es quitar libertad sino poner cortapisas sino es es eh crear igualdad de oportunidades para los chinos formatos institución comercial tercero la fiscalidad que tenemos estos momentos el comercio minorista entendemos que es desorbitada totalmente sobrevalorada a todo lo que tenemos en cuatro de de medidas en el cuál es pues el consumidor y sobre todo información concienciación de donde tiene que hacer sus compras por qué tiene que hacerlas hay ese decir que lo ven con tono consumidor tiene clase cuenta que su entorno donde habita va a ser lo que él quiera si vamos a atender a que desaparezca el comercio de estos barrios de estas comarcas en su entorno va a estar con ladrillos tapiado con carteles de vende la inacción suciedad seguridad etc eso contribuye también ha vuelto a hacer las compras

Voz 2 05:50 oyentes de Bilbao tenemos muchos vamos a intentar ordenar nos a través de las redes sociales unos escribe Josemi muchas cosas cambian los modelos tradicionales cambian necesitas tiempo para comercio tú puedes acceder a una tienda online hasta viajando en el metro mientras vas a trabajar incluso aunque vivas en pareja no sé si algún comercio debería plantearse cambiar de día libre abrir sábados abrir domingos cerrar lunes martes como en la hostelería si hubiera una legislación que lo pudiera permitir podría ser la solución gracias a Josemi a otros tantos que iremos comentando mientras tanto saludo a nuestros comerciantes Rafa Gardeazabal responsable de derbi en este caso tienda textil o la raza bienvenido

Voz 1157 06:33 es bueno en Buenos días ustedes se pueden plantear algo de lo que hay

Voz 2 06:35 Josemi cambiar de días a hacer algún tipo de cambio han cambiado ya su forma de vender

Voz 1157 06:40 sí sí por supuesto claro que hemos cambiado nosotros tenemos nuestro portal de venta online desde hace muchos años lógicamente los comercios a par de todo lo dicho Pedro que tiene toda la razón y los comercios también tenemos que mover ficha tenemos que evolucionar y tenemos que cambiar nosotros hemos apostado básicamente sobretodo nuestros haber en el textil la venta online es muy complicada vender una corbata por por Internet es dificilísimo

Voz 2 07:00 bueno a algunos otros grandes no voy a citar leen no les parece tan complicado grandes marcas

Voz 1157 07:06 efectivamente porque es es fácil acceder a esas marcas pero un comercio pequeño acceder esa posicionamiento que tienen esas marcas es muy difícil

Voz 2 07:13 posicionamiento en los sitios donde toda la red y eso es muy completo

Voz 1157 07:15 no lo tenemos muy complicado nosotros hemos apostado básicamente por una especialización muy concreta en un segmento que nos va muy bien desde hace setenta años que es la sastrería a medida esto es nuestra defensa que es que en ese renglón por suerte por desgracia en Bilbao estamos prácticamente solos entonces en nosotros cuando hablamos de comercios que cierran y además yo sí decir nosotros no vamos a a nosotros estamos encantados peleando luchando muchísimo en un momento muy complicado Si siguiendo un poquito lo que

Voz 2 07:43 pero bueno dicen no vamos a cerrar es por por lucha numantino porque realmente los números dan

Voz 1157 07:48 los números dan lo justo para mantener la lucha sencillamente yo te digo una cosa si nosotros fuéramos una enorme anónima normal hace muchos años hubiéramos vendido local ganan mucho más dinero sin sin levantar

Voz 2 08:01 ejemplo que le ubique a los oyentes que seguramente Nos están diciendo sabemos dónde está pero no están ustedes muy cerquita de la Gran Vía de El Corte Inglés tuvo por por el Urquijo seis Future corte eso es yo soy vende

Voz 1157 08:12 local pues lógicamente sin dar un palo al agua Issing levantarse sin madrugar ganaríamos muchísimo más pero no se trata de eso yo el lo que digo lo más importante que parece que ha dicho Pedro es que nosotros queremos luchar en esa lucha numantina en igualdad de condiciones nada más yo no puede ser que pase por delante de la puerta de El Corte Inglés ya haya veinticinco personas vendiendo artículos que admitirlo

Voz 2 08:36 está poniendo el acento en el top manta es lo que más yo es lo que más daño está haciendo a usted ahora

Voz 3 08:39 no no no es una de las cosas una de las como una de las

Voz 2 08:43 se sienta frente a usted Alberto Gómez hola Alberto bienvenido

Voz 6 08:46 que hay buenos días comerciante en este caso de la tienda

Voz 2 08:48 tipo de viaje en la calle Ribera número veinte Alberto ustedes cómo les va

Voz 6 08:52 Nos va bien pero vamos base de mucho trabajo e ilusión todavía no lo han conseguido quitarnos hola con lo cual pues eso lo que han dicho mis compañeros vamos lo es al cien por cien verdad cuesta mucho levantar la persiana pero vamos todos los días estamos al pie del cañón es evidente que si no estás online realmente no estás

Voz 2 09:12 primero hay que estar online se gane o no se gane dinero con online

Voz 6 09:15 eh ganes más hogares menos dinero pero hay que estar llevamos nosotros también seis años online es evidente que cada vez vamos a más y cada vez

Voz 2 09:24 con él es está ayudando la caja por supuesto aquí

Voz 6 09:26 claro que todo empiece a encajar tanto la tienda física como la tienda online y bueno también tenemos un grupo de personas muy bueno muy bueno muy bueno que es fundamental que también te ilusiona a trabajar con gente con ese perfil

Voz 2 09:42 en el caso de de vista claro la competencia es mínima porque a su sector no habido quién haya podido sobrevivir en su en su caso en su terreno yo creo que en toda competencia

Voz 6 09:50 yo también yo vendo maletas íbamos se venden por pero siempre tienes un hueco a base de esfuerzo sede de quitarte margen porque si no eres el más barato desde luego no vendes nada entonces tienes que ser el más barato ir nada comentar lo que dicen mis compañeros yo estoy muy enfadado con la fiscalidad que tienen las plataformas estas por lo que yo he estado investigando sobre el ocho por ciento John la última declaración de la renta he pagado el veintiocho coma nueve por ciento es indignante yo no puedo antes empleada

Voz 2 10:26 tiene usted abierto y yo ahora mismo tengo

Voz 6 10:29 o cuatro ha entregado una chica antes de verano oí tiene pinta de que va a continuar

Voz 2 10:35 qué bien qué buena noticia derbi cuántos empleos

Voz 1157 10:38 somos doce Dance Dance Dance personas

Voz 2 10:40 Pedro ustedes dicen que lo que hay que hacer para dinamizar el comercio en los núcleos urbanos es por supuesto desarrollar actuaciones gracias a la Administración que por lo que me ha dicho no se han reunido con ellos un plan estratégico de profesionalización para pymes del comercio consideran Alberto que ustedes están profesionalizado

Voz 6 10:59 lo intentamos salgo de aquí voy a la tienda que tenemos una charla que nos dan dos horitas para para estar al día parece que que de puertas para fuera no pasa nada

Voz 2 11:08 Sobrequés la charla hoy Alberto

Voz 6 11:10 no es sobre cómo atender a los clientes es que para el ciclismo me encantaría una pequeña Cuiña me encantaría que fuese y Sammy tienda

Voz 1157 11:18 ah

Voz 6 11:19 va a ver qué tal se trata osea cuando queráis This alucinado

Voz 2 11:22 pero no no nosotros dice lo vale cualquier oyente

Voz 6 11:25 nada ha puesto lo que queráis Un vino hay ahí a la vuelta de la esquina sino se salís realmente satisfechos de nuestra tiendas una forma de atender pues que ha evolucionado tenemos que ser bueno entender al cliente preguntarle qué es lo que quiere y bueno está haciendo te sigo en la cabeza

Voz 2 11:41 los supuesto del Rafa porque es la única for antes cuando

Voz 6 11:44 se vendía todo todo valía ahora a los que nos gusta el comercio apostamos por eso Poor por nuestros clientes por tratarles como se merece

Voz 1157 11:54 a ver hay que tener en cuenta que probablemente nuestro arma más importante contra la venta online es la atención al público es decir una persona que comprar una camisa por internet le llega a casa se la pone ya saber cómo Le puede quedar en un comercio por lo menos en demuestro a parte de la atención el asesoramiento el arreglo de la prenda el trato de persona a persona de que se da en un comercio no tiene nada que ver con la venta de Internet lógicamente el es el mismo

Voz 2 12:20 pero que me ha traído a los dos top top no no suele ser lo habitual sino ustedes desde la patronal no lo estarían pidiendo esto no suele ser lo habitual

Voz 6 12:27 sí

Voz 2 12:28 lo lo que han dicho es costoso trabajo pero si está pidiendo la grande estratégico de profesionalización para pymes es porque faltan esto es Thiago estamos hablando

Voz 3 12:36 las otras serie de talleres puntuales además con con Diputación hemos rezo catorce ya empezamos a otros ciclo tienen que involucrarse el comercio de mucho en las comarcas dejadez y tal yo me encanta escuchar lo que viene de los comerciantes de hilo de que están involucrados esa es una de nuestras armas y la cercanía profesionalidad y luego estamos viendo yo voy a poner un ejemplo en por ejemplo en en cualquier desde formatos de de actividad comercial equipado la persona tú entrasen en uno x a comprar de una camisa de hoy es que ETA ya uso ahí la cosa va centímetro o verdad en cuentos formatos grandes y tal vemos que una dependienta tiene un centímetro para medir el cuello cuando no entrase en un establecimiento profesional por ejemplo derbi lo que sea más mirar de tú la cuarenta y tres no se equivoca nada eso es profesionalidad lo otro son reponedoras entre nosotros hablamos de profes unidad en nuestro sector y es lo que queremos hacer un plan estratégico de profesionalizar estos empleados al a los titulares de los establecimientos etcétera talleres cursos eso es lo que está

Voz 2 13:46 doce y cuarenta y ocho minutos está que arde y es una expresión

Voz 3 13:49 en permítanme en la eh leguas

Voz 2 13:51 de Radio Bilbao seis uno seis tres siete dos cuatrocientos quiera no no los comercios tienen que replantearse los horarios no puede ser que entre uno y medio cuatro y media más o menos esté encerrados en un Bilbao con cada vez más turistas dando vueltas y los sábados por la tarde ni te cuento cuando viajan ellos les gusta encontrarse los comercios cerrados más Borja nos escribe el comercio online está veinticuatro horas ya que durante tres meses cerramos los sábados por la tarde no abrimos festivos y salvo la Gran Vía a las ocho está todo cerrado los precios del metro cuadrado tampoco ayudan la fuerza de las grandes firmas véase Inditex Primark han forzado a abandonar unas calles y priorizan otras con sus propios intereses y tengo más alguna respuesta para el asunto de los horarios el tema de horarios

Voz 3 14:30 permites primero tengo gente esperando al teléfono oye eso es un debate que que no ha lugar en el tema hubo una encuesta hombre Cedrés me voy a decirlo en los cuales consumidores entendían que no hacía falta modificar este nueve de la mañana a nueve de la noche de lunes a sábado están abiertos los comercios en verano sí es cierto que determinados sectores están cerrados los sábados por la tarde pero hay un convenio colectivo que lo negociamos la patronal con los sindicatos en el cual hay un artículo desde hace treinta años que no lo podemos modificar primero porque los sindicatos no que y segundo porque en las mesas negociadoras de los sectores en los que se cumple no hay una demanda de esto aquellos comerciantes que entiendan que hay que habló sábados asocien que participe en la mesa negociadora que plantee sus reivindicaciones segundo los turistas nosotros el turismo el turismo que tenemos seguir una hay un dato de de diez euros al comercio no dedica el cero coma dos sea el turismo que tenemos no es un turismo de compra el comercio a ver si nos sometemos la verdad nuestro comercio es de consumo de consumo Pedro

Voz 2 15:31 las oyentes el tema de de evoluciones es complicado no devuelven el dinero y si no hay nada más que me gusta en el comercio que hago más oyentes en Hoy por hoy que hacemos a ver la política de estos dos comercios sino que responde a Pedro

Voz 1157 15:41 yo no creo yo que primero quiero mantiene una cosa respecto a lo de los horarios sí y es muy sencillo la gente pueda hablar de decir que hay que abrir que hay que los domingos rosados yo invito a cualquiera que vaya un sábado a las seis de la tarde a mi comercio a ver cuánta gente hay un sábado por la tarde a ver cuánta gente desearles sábados abrimos pero pero que el sábado no es ya el día de demanda que ir antes que hay que ver que a cambio el ocio el consumo ha cambiado abrir el domingo hoy en día hoy en día con los gastos de consumo que cuesta hoy un comercio es perder dinero

Voz 2 16:16 qué hacemos con las devoluciones ya para ir avanzando tengo más llamadas

Voz 6 16:19 la verdad que a nosotros nos lo estamos planteando hoy por hoy hacemos un vale el típico Valley codificada

Voz 2 16:25 bien pero hay que planteárselo

Voz 6 16:27 muy seriamente me lo estoy planteando hay porque claro on online me acompaña que en la tienda actúe de la misma forma en manera

Voz 2 16:34 el derbi

Voz 1157 16:35 no nosotros utilizamos el tema de vale también la única diferencia que hacemos es que nosotros a diferencia de otros comercios lo que hacemos es que el vale es como dinero no caduca nunca cosa que otros le dan un margen más

Voz 2 16:47 más oyentes no se escribe Sergio el futuro es incierto se necesita una apuesta decidida por el comercio urbano las respuestas son muy complejas quiero resumir uno aparcamientos gratuitos disuasorios en las entradas de las ciudades poder competir así con las grandes superficies dos obligatoriedad por ley de participación de todos los comercios instalados en la ciudad en asociaciones de comerciantes esto ocurre en el norte de Europa en Estados Unidos unos llamados PIGS y tres prohibición de venta a pérdidas canal web otra adicional tenemos al teléfono Alberto hola Alberto bienvenido al programa

Voz 8 17:28 hola buenos días según on Alberto usted tenía una pastelería en Barakaldo que pasó el treinta y uno de mayo

Voz 0662 17:35 pues qué pasó que me me vi abocados al cierre de la misma

Voz 8 17:41 su clientela era local evidentemente muy

Voz 0662 17:44 actualmente local hayan pues los pendientes unos trescientos cincuenta accidente es diarios y el ochenta por ciento era de viario estamos no pocos días repetían cuenta Pedro en la pastelería

Voz 2 17:58 ya abierta Alberto cinco años y en esos cinco años hubo algún momento de alegría en qué plazo en qué época

Voz 0662 18:05 pues igual en los primeros meses da el pum de la novedad de consienta mucha mucha gente de Estado estabas en cuatrocientos quinientos a clientes diarios

Voz 2 18:21 eso sí lo podía mantener a quién echa si es que le echa a alguien la culpa del cierre de de esta pastelería en Barakaldo

Voz 0662 18:27 bueno al final es una mezcla un poco de de varios parece varios factores pues tenemos el tema de primero en la tienda era una franquicia las las aplican mucho aquí sólo sabe en cada final defienden más tres es el de el propio franquiciado o cosas alquileres en este cantaron en las avenidas principales de Barakaldo y aquí no había posibilidad de negociación

Voz 3 18:59 a ver cómo todo

Voz 0662 19:01 gracias para quieres debes un poco acotado a tu forma de expandir el negocio suelen poner una como equipo de votación tal hay hay mucha hay diferentes

Voz 8 19:14 criterios diferentes también Alberto éste se vuelve ese volvería a plantear abrir un come

Voz 2 19:20 nació local

Voz 0662 19:23 pues sí sí sí lo devolvería si mejoras un poco el ambiente

Voz 2 19:27 que tiemble que tendría que pasar para que usted abrieron un comercio local que tendría que pasar

Voz 0662 19:32 es más facilidad más facilidad de me tema burocrático y administrativo he que los alquileres estuviesen masa de adecuado y claro la vamos he luego

Voz 5 19:49 a eh porque la Administración

Voz 0662 19:52 no te tanta tramas

Voz 2 19:54 administración Alberto gracias por llamarnos porque es muy complicado cuando alguien ha cerrado un negocio darla a los que nos acompañan parece que les va bien pero usted me unas parece muy valiente gracias Alberto un abrazo fuerte no sabéis qué cantidad de oyentes escribiendo a través de lo agradezco a todos no voy a poder Derek todos los mensajes que nos están llegando por las redes sociales Nos dice lo leo el último gran programa el de hoy azul grandes interlocutores ojo el tema de liberalizar horarios es peligroso coincido con los entrevistados en qué lo que vale unos días

Voz 9 20:26 herencia es el valor añadido de la atención Pedro Rafa Alves

Voz 2 20:31 gracias por estar con nosotros que vaya bien el cursillo Alberto eh y tendremos que seguir hablando del del comercio de proximidad y esperemos que no se cumpla este titular que puede ser un año histórico de cierres el año dos mil doce