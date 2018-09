Arquitectura y urbanismo: Construir en altura

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:20 por hoy Bilbao azul Tejerina

Voz 1509 00:31 pasan cuarenta minutos de la una de la tarde nos gusta el urbanismo la arquitectura porque aprendemos mucho los lunes que pueden nos acompaña que son la mayoría de Elías más hola qué tal bienvenido buenos

Voz 3 00:41 días muy bien oye que tiempo

Voz 1509 00:44 qué tiempo si en septiembre veranillo de San Miguel ya enseguida estará cayendo y podrá seguir paseando sin paraguas por estas calles ojalá ojalá ojalá Elías usted siempre hace referencia cuando entra estos estudios de radio Bilbao que estamos aquí en la calle Ercilla pero que miramos hacia la calle también Iparraguirre relieve efectivamente que vemos de fondo como se levantan las torres de Garellano

Voz 3 01:04 efectivamente una ahora no porque es una cola

Voz 1509 01:07 acuerdo en este lado si en este otro lado sí lo estamos viendo yo esté siempre quiere hablar de esos cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y cinco metros cuadrados que es lo que ocupa todo lo que es la zona del ámbito desarrollo de esta obra que por cierto firma una un arquitecto británico de nombre Richard Rogers que es muy conocido y no muy bueno muy bueno

Voz 3 01:27 sí de los mejores que han venido por aquí estupendo

Voz 1509 01:29 quiere hablarnos usted hoy de construir en altura donde ponemos el acento porque claro todos pensamos en lo que está pasando en Garellano que es el punto de referencia ahora de altura

Voz 3 01:38 bueno en Garellano en lo primero que ocurre es que no es todo obra de de este arquitecto y en en realidad no es han intervenido también otros arquitectos pero digamos la que será la Torre Estrella es la de de este hombre derecha rayas que has tendrá ciento

Voz 1509 02:02 diecinueve metros y tengo entendido no existe

Voz 3 02:05 se colocará en segundo lugar detrás de supongo detrás de Iberdrola eh hay bueno pues yo creo que es un proyecto en sí mismo bastante bonito pero el problema es que lo ideal hubiera sido que todo lo hubiera desarrollado Richard yo Rogers eh

Voz 1509 02:25 pero no desentonar no o usted no

Voz 3 02:28 yo creo que no yo creo que no yo además creo que le quitará protagonismo al otro qué hay detrás que en alguna medida algunas cosas son bastante bastante discutibles a usted le gusta

Voz 1509 02:40 que se construye en altura en un sitio claro decírselo a un arquitecto donde hay poco sitio porque el voto es el gocho siempre se ha dicho que la altura sería la solución a la ocupación a mi me parece que

Voz 3 02:51 las generalizaciones previas sobran es decir en un momento determinado en algún sitio se puede construir en altura y en otros sitios es un pecado de lesa majestad construir en altura no entonces y aquí precisamente donde se está construyendo sea construido en Garellano o por ejemplo en Bolueta también yo creo que no es un pecado mortal de sacrilegio sino que es realmente una cuestión más o menos aceptable más o menos aceptable si los proyectos son buenos están bien dirigidos bien realizado ven ejecutados eh es la clave ello por ejemplo viendo como vemos ahora por ejemplo está torre de ciento diecinueve metros

Voz 1509 03:38 la tener treinta y seis plantas y ciento noventa y ocho viviendas bueno todo esto ya se sabe doscientas treinta y cinco plazas de aparcamiento en la zona comercial un parque urbano todo esto claro evidentemente es un impacto brutal para la zona como Basurto ya lo venimos contó

Voz 3 03:52 andan es en ese caso a un impacto brutal yo quiero creer que favorable por qué pues porque primero los visos es igual osea podía haber diez lo puede haber cien no causan mayor problema si estará amontonados así en altura por decirlo de alguna forma por lo tanto no pasa nada ahí es más habrá una cierta cantidad de habitantes que también darán vida a la zona es decir que en este sentido no le veo problema el problema únicamente está en que el diseño sea bueno que las cosas se hagan bien y que el tema funcione es decir yo creo que que el arquitecto que es además si no recuerdo mal el que realizó el Centro Pompidou en París y ha realizado también alguna alguna obra es muy interesantes en la Polinesia y tal yo creo que el arquitecto tiene capacidad y es es vamos yo incluso lo consideran uno de mis favoritos no es ganó Tura dejó el correspondiente premio Pritzker en su momento eh yo creo que lo puedo hacer bien puede dejar una cosa que esté vivo

Voz 1509 05:06 no lo puede hacer bien quiere decir que ya estará todo cerrado Elías estos grandes arquitectos lo tienen todo esta operación ya lleva muchos años es la misa pero recuerdo cuando se cortó la ciencia anunció ya en tiempos de Iñaki Azkuna se acordará usted también tuvo mucho las críticas precisamente por lo de construir tanto y tan altura hay que se había desde desde tan lejos sorprendió mucho al ciudadano y malo

Voz 3 05:29 lo que es lo que les perjudicó al tema lo malo es que lo primero que se vio desde lejos fue los edificios que ya existen claras no están quienes más bien concebidos claro el acuerdo

Voz 1509 05:41 no le parece que estén bien no

Voz 3 05:44 que son muy simplón es en cuanto a imagen estética y no es que sea muy muy complicado el edificio de Rogers pero sí yo creo que tendrá su encanto y sus elementos con las terrazas y toda la historiad mantendrá sumó su valor en sí mismo

Voz 1509 06:06 augura usted que tengamos el futuro más torres de estas en Bilbao que nos tengamos que acostumbrada determinados solares ver construir en altura bueno

Voz 3 06:15 ya ahí juegan dos cuestiones una la necesidad de espacio hable y en ese sentido yo creo que siempre iremos más bien a más no porque sea mi apellido

Voz 1509 06:27 no por por por densidad demográfica aunque vaya lenta puede vaya lenta ya ya ya luego porque las casas mucha gente estará pensando ahora con la cantidad de vivienda vacía que puede haber pero tienen propietario propietario

Voz 4 06:39 de momento el ALE sencillo que a veces uno se pone a pensar en estas cosas de decir bueno pues doy un golpe de mano sobre la mesa y les pongo a todos en fila no no porque además usted has también que del Ayuntamiento va extraño

Voz 1509 06:54 en dos mil cinco y usted sabía hay mucho de lo que era pues todos estos argumentos los derechos a la vivienda y cómo edificar en Bilbao Elías lo cerramos aquí quedamos muy pendientes de lo que vaya a ocurrir con esta torre seguimos conversando en próximas semanas

Voz 3 07:08 seis Si hay novedades sobre la torre os sobre cualquier otro día

Voz 4 07:11 nos la escuadra ante Arabia salías hace malo