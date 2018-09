De las Ondas a la Red: Compartir noticias y memes en peligro

Voz 1 00:00 es la hora de escuchar de las sondas a la red espacio ofrecido por la Diputación Foral de Vizcaya guasa

Voz 1481 00:11 Lorena Fernández bienvenida cómo estás será el azul bueno sí que ambas dándole vueltas a Bruselas por muchos motivos tu cabeza está en Europa pero él quiere hablarnos de prohibir

Voz 2 00:23 si no prohibir compartir noticias y mes con esa nueva ley de copyright que todavía en fin tiene un desarrollo que tenemos que ir estando muy vigilantes si estando muy vigilantes y sobre

Voz 3 00:32 dado que la ciudadanía está este año a alerta de lo que es está ahora mismo no definiendo

Voz 1365 00:38 en lo que tú decías en Bruselas pero que luego probablemente no afecte a todos y a todas por lo cual eh como ciudadanía crítica informada es nuestra labor azul desde las ondas a la red si ponerles a a todas las personas que nos escuchen en la ONU

Voz 1934 00:51 era era las mejores Maitane va el de canto responsable del área de propiedad intelectual industrial y derecho tecnológico del grupo Tax o la Maitane buenos días azul cuál es la fecha que estáis vosotros mirando respecto a la nueva ley de copyright si aprueba o no se aprueba aquí dos artículos en juego muy importantes no si fundamentalmente yo creo que una de las cosas eh principales a contar es que todavía no se ha aprobado la la nueva directiva que lo que se aprueba es un texto que se van lo hará con los estados miembros y una vez que se negocie saldrá un resultado final que se volverá a votar en el Parlamento esto de momento hasta dos mil diecinueve ni se plantea teniendo en cuenta que las cosas vayan muy bien en todo caso vamos a entrar un poquitín el el lo que lo que no está trayendo este propio texto Iker fundamentalmente ha generado mayor debate que son artículo once y el artículo trece sabes que quieren prohibir compartir enlaces de noticias en redes sociales y además obligaría empresas como o Facebook vuelve a salir Youtube a poner filtros para derribar contenido con derechos de autor

Voz 2 01:47 pero bueno en fin es complicado Maitane hasta qué punto over es complicado porque

Voz 1934 01:53 existe un principio general para las empresas en general intermediarias que lo que presupone y lo que lo que impone de hecho es la no obligación a los intermediarios del control del contenido subido por terceros esto es lo que tenemos hasta el momento es decir si yo subo en contenido Maitane de cantos a Facebook facebook no tiene por qué filtrar lo que yo estoy subiendo lo que tú estás subiendo lo que está subiendo todo el mundo sin perjuicio de que si tienen un deber de colaboración de retirar contenidos una vez que infrinjan cualquier tipo de derecho pues pues el del honor por ejemplo no tiene que ser necesariamente propia intelectual claro qué es lo que se busca ahora imponer una obligación de supervisión de Content entonces para qué para evitarlas y las Bono las infracciones en materia de derechos de autor esto es cuadrar lo en un justo equilibrio de los derechos en juego es muy muy muy complicado muy complicado porque rechazamos el límite de la censura rechazamos el límite de la retirada de contenidos que no necesariamente tengan que infringir los derechos de autor y al final sí a una plataforma que encima es de privada no es pública tú le imponen sanciones por cada vez que esto ocurra va ser especialmente prudentes y entonces va tenderá a eliminar mucho más contenido probablemente lo consigue

Voz 2 03:07 no sé si usuarias

Voz 1934 03:09 yo no no yo creo que esto se vaya a producir sí creo que puede tener una una un gran impacto en el hecho de de bueno tutelar la libertad de información la libertad de expresión la libertad de creación incluso la libertad creativa porque hay ciertos bueno ciertas obras derivadas como por ejemplo son la la parodia dentro del aparato podríamos meter alguno de los me eso incluso vídeos que parodia han otros vídeos en realidad un algoritmo no va a medir si entra dentro de un límite de la Ley de Propiedad Intelectual lo no directamente lo va a rechazar por lo tanto no entraría entonces

Voz 3 03:49 el el regulares

Voz 1365 03:51 esto de una forma jurídica hay proporcionales es complicado requiere debate profundo encima claro estamos hablando entonces que son artículos que van enfocados a esas grandes empresas de Internet o los usuarios también podemos sufrir denuncias directas seguramente si ninguna de las cosas que se me sorprendía no es que los principales lobbies que han estado detrás de siguen estando detrás de la aprobación de de esta nueva ley de copyright son por ejemplo empresas de noticias la SGAE etcétera que dices pero sí el mayor tráfico que les vienes a través de los enlaces que se comparte redes sociales no vale eso es en relación al

Voz 1934 04:28 bueno ya se aprobó en España lo que pasa que no ha tenido un gran calado ni un gran impacto de hecho la Comisión Nacional de la Competencia se pronunció en contra de que se aprobase porque ya existe una una sentencia europea que fue la que marcó todas las posteriores que decía que siguió el lazo en contenido que ya es legal sea es decir el obligado el propio periódico yo sólo estoy enlazando ese ese comportamiento es ilícito esto lo dijo la sentencia Svensson yo creo que en dos mil catorce si no me equivoco entonces qué es lo que se aprobó que los agregadores de contenidos es decir no todos sino aquellos agregadores de contenidos que publicasen contenido eso fragmento significativo es tendrían que cerrar una licencia es decir pagar por hacer esto vale y quedan al margen la el compartirlos enlaces cuando se utilicen palabra suelta vale esto sí que hay que comentarlo porque no es lo mismo decir ya no se puede enlazar que decir ya no se puede enlazar y coger parte de la noticia y copiar la como texto para llevar a parte de de tus usuarios au de tus lectores nada es exacto claro porque en realidad es lo que estás haciendo es copiar parte de esa de de esa noticia o de ese contenido sin embargo si tú lo coges una noticia ir dices pues en esta noticia se habla sobre lo que sea ahí no habría conflicto no habría que pagar y por lo tanto yo creo que esto también es algo que hay que contar sin perjuicio de que hayan cosas muy malas las que no son tan malas hay que hacerlas

Voz 2 05:47 también es verdad que esto exige un llano es tengo facebook voy subiendo siendo aprender a utilizar Facebook puede cambiar también la forma en la que nos aproximamos a determinar redes sociales por ejemplo el humanista gran todo es mucho más sencillo de hecho está subiendo mucho en usuarios en usuarias pero no Facebook me está dando la sensación de que se están poniendo también muchas puertas a determinado campo

Voz 1365 06:06 para preservar lo que es verdad a los ciudadanos y ciudadanas en el fondo no entiendo que Bruselas lo que qué era eso o no Lorena tienes tus dudas bueno a ver a mí lo que me suscita siempre no cierta ciertos recelos es los lobbies que hay por detrás de de la implantación de esta ley es realmente de hecho una de las cosas que le quería preguntar a Maitane es como ciudadanos de a pie que podemos y qué herramientas tenemos para participar en el diseño de esta nueva ley que todavía está

Voz 1934 06:33 bueno yo creo que la presión pública y siempre es necesario sobre todo el debate debate y fundamental que es el que realmente hizo que en julio no saliera adelante el texto el que el hecho de que en julio no saliera adelante el texto fue entre otras cosas por esa presión que hubo desde en distintos sectores entre ellos la población lo que ha propiciado por ejemplo es que plataformas como Wikipedia o pequeñas empresas ya no estén vinculadas a este texto por lo tanto con la presión social pública y la presentación de enmiendas se ha conseguido que el texto sea distinto sea un poquito mejor aun así requiere de mucho a reflexión jurídica y creo que la labor que les queda ahora de negociación tiene que ser profunda para que no tengamos pérdida de derechos entre manos esa que no podemos hacer nada más que esperar y confiar en quiénes están negociando intentando salvar guardar también los derechos de ciudadanos y ciudadanas sobre todo porque hasta que ese texto no salga es muy difícil saber cuál va a ser la regulación final o cuál va a ser la regulación que va a ser sometida a votación a partir de ahí tenemos que confiar en que nuestros representantes vayan a hacer lo que deben para que eso sea adecuado Lorena Fernández de Val de cantos la ley de copyright la nueva en la que hasta dos mil diecinueve viene entrar

Voz 2 07:49 según comenta la experta no no sabemos si vamos a poder leerla en esta mesa ha sido un placer gracias por otro argumento que esperemos no siga dando qué pensar gracias chicas muchas gracias

Voz 1 08:03 aquí agarran fichó Adela Mickey dice acta Francia día en Tahití aparte Arthur Ekin