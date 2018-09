Anasagasti, Rodríguez y Madrazo debaten sobre el "caso De Miguel" y los aforamientos

Voz 1 00:00 la Ventana de Euskadi

Voz 2 00:03 dado Mike

Voz 3 00:08 Sitti veintiocho voy a ver si Julia Madrazo como abogada me puede explicar si es normal que esto que dijo Jaime Tapia el magistrado del caso De Miguel al que yo conozco

Voz 4 00:21 hace muchos años desde que era juez decano en la Audiencia de Álava esto de que las partes inflan las penas la Fiscalía infla la pena para luego rebajar las ir regatear en los acuerdos de compra esto es así qué tal le Julia no allá para empezar en septiembre no primero Jaime Tapia yo creo que mucha gente le conoces un gran magistrado yo creo que es una persona muy buen profesional con una gran honestidad no yo creo que ha dado una entrevista y al final pues el titular te lleva pues a una palabra que que bueno si los pusiéramos en la realidad vemos por ejemplo no que los escritos de acusación piden una serie de penas los abogados piden la absolución por el camino te vas encontrando porque la propia Ley de juicio abeto criminal te da la posibilidad de encontrarte existe de lo que se llama al tema de conformidad y las formalidades ni son chalaneo ni son acuerdos bajo cuerda nada de eso los las con propiedades existen y se prevén hice potenciar el ALE porque es la manera también primero de evitar litigiosidad segundo de reconocer determinados delitos y tercero provocar una reparación civil lógico Si el escrito de acusación pide una serie de años si tú quieres llevar una conformidad lo lógico es que el fiscal te pidan ofrezca menos años el abogado que ha pedido la absolución que por el camino tiene que reconocer algo de pena de prisión pues por la caminos se encuentran uno y otro no yo creo que no se trata tanto de decir que los fiscales hacen mal trabajo sino que la práctica habitual es que las conformidad de ese llega un punto medio que ni es lo que pide la acusación ni es lo que solicita la defensa Tontxu Rodríguez está haciendo

Voz 5 01:57 el relato con la con la cabeza y si alguien tiene que Anasagasti buenas tardes perdón pero muy buenas tardes los años ejerzo pero

Voz 6 02:05 pero sí es verdad que que yo creo que el problema está en que no sé si es bueno ir pero conociéndole como decía Julia el reconocido prestigio de El conde de magistrado como como juez no sé si es bueno que instruyendo un procedimiento y siendo el procedimiento el a una entrevista con carácter eh previo mientras está jugando no lo primero en segundo lugar lo que ha levantado ampollas ha sido con la con la con la Junta de fiscales de El País Vasco no porque efectivamente seguramente que razón Julian lo que dice el procedimiento y criminal pero claro ha dicho así pues parece al final mercadeo no la imagen del Ciudad de la Justicia es pues es Mercader yo te pido veinte Para que tú me digas nada y al final llegar a doce después quedarnos en sí

Voz 3 02:49 pero Tontxu es que yo por ejemplo no tengo ni idea de justicia yo cuando veo la Fiscalía pide cincuenta y cuatro años de cárcel yo digo bueno estamos hablando algo serio etcétera etcétera y de repente me encuentro con que igual puede no ir de repente digo que parte me perdido

Voz 6 03:08 por eso por eso yo decía Julia por eso lo decía muy de Julia a atendamos el criminal y la legislación procesal

Voz 7 03:15 sí que tuvimos en su día enjuició a la señora Cristina Pavón y el juez Horrach no el fiscal cracks que se convirtió en abogado defensor pedía diecisiete años para Arik se quedó creo que en cuatro y ahora seguramente saldrá Navidades es decir debe ser usual no

Voz 4 03:34 no sé si es lo usual es es lo más bonito que existe no aplica la ley Lugo Se trata de decir oye pues igual evitas unos juicios permites que también el acusado reconozca aparte de los delitos normalmente las rebajas de penas tienen mucho que ver con reparaciones civiles con responsabilidad civil donde el encausado el investigado dice oye pues reparo la víctima Oporto no sé cuánto dinero porque ha habido un tema de corrupción es decir que los fiscales como interés público no sólo no tienden a que aquí de que se trata de que alguien de cincuenta y cuatro años o de que realmente esa pena tengan una función resocialización era ir permita también resarcir a la que ha sido

Voz 6 04:15 sólo que la ley indica en la lengua diciendo criminal en la legislación actual lo indica eso es decir no no la imagen de chalaneo de cabaré de decir que estamos aquí negociando en un despacho todas lado ahora cuando les metemos a este no se trataba de eso pero esa imagen Sada o con las gracias

Voz 3 04:31 y al final el acusado que ha estado diciendo durante todo el juicio que no que todo esto era mentira etcétera etcétera reconoce los hechos Iñaki Anasagasti sin sellaron acuerdos negocia reconoce los hechos pero bueno yo en gestión ordenada dejarán de quién hablamos

Voz 4 04:48 bueno DD

Voz 7 04:51 dice bueno era teniente diputado general que yo me acuerdo cómo salió sabía Aguirre como Mihura no inmediatamente lo lo cesó luego el PNV el PNV tenía establecido todos estos casos llevaban a través de los tribunales internos pero como el tema había desbordado el propio PNV entonces se cambiaron los estatutos internos para que fuera Euskadi echan que pudiera expulsar están expulsado no claro al no hace daño imagen pero en instrucción no apareció ninguna ni ninguna relación entre estos señores y el PNV estos señores estaban teóricamente lucrado ellos mismos no ellos y sus familias con Gürtel Chi en un choco y hacía lo que hacía no en agosto a ellas pero no es que no he hecho sonreír entrantes eh así no te había hecho unas declaraciones diciendo que todo esto fíjate además Otegui decir eso Otegi oigo y la recordado Aitor Esteban de que ellos eran partidarios del impuesto revolucionario no que era extorsionar a los empresarios para que pagarán aquí no no no no tiene semejante pasado hombre y además en la instrucción bolos repetir una parecido nada ninguna relación pero el PNV

Voz 4 05:56 cien días del Gobierno de el Partido Socialista Obrero Español hoy Pedro Sánchez ha

Voz 3 06:04 ha dicho que les van a quitar a usted el aforamiento señor Rodríguez

Voz 6 06:06 todo hace dos años que lo pedí para que lo quitaran a todos no sólo a todos y el Partido Popular votó en contra si dos mil dieciséis eso seguro hay dos mil quince creo que también para dos mil dieciséis fijó el Partido Popular votó en contra y ahora va a votar en contra otra vez estoy convencido

Voz 3 06:21 es que vaya a salir a parte de este anunció que no voy a decir nota porque es un poco lo posible

Voz 7 06:30 los jueces no van a tener seguir con el aforamiento y la Casa Real también no sé por qué porque son de Dios la que hoy como todos los políticos teóricamente no yo he estado en el Tribunal en dos oportunidades el Supremo realmente pues fue sobreseído porque consideraban que era

Voz 4 06:46 era usted por hago claro nada claro

Voz 7 06:49 no pero era uno por el tema de la financiación de las y otra prueba por la el tema del Valle de los Caídos no de manera que tengo de ello igual no todas aforado y bueno Messi si hubiera ido a Don Juan ordinario pues vete a saber igual ahora estarías que eso se consideraba o delito

Voz 6 07:07 maquinillas imagen antes hablábamos de imágenes que el aforamiento es una privilegio que no lo remito es llevarte ante el que te juzga el Tribunal Supremo no se puede considerar un privilegio porque metas a tú cuentas haber tu porno

Voz 4 07:21 no no es lo mismo que tenemos el resto no

Voz 6 07:23 Clemente que ya te digo que yo yo propuse yo fui el ponente de la moción para retirar los aforamientos irse votó en contra en el Senado no salió

Voz 7 07:29 pero Julia quiere hacer hago eso te agarra y te

Voz 4 07:35 parece que España es de a nivel europeo y así es de los países que más aforados tiene sin ningún tipo de justificación a mí me parece una muy buena medida y ojalá que el accidente de Cea pues quitarle aforamiento a la Casa Real yo sí que creo que si no hubiera habido aforamiento casado hoy estaría ha investigado y que estaría imputados cualquier juzgado de instrucción de Madrid no le temblará llegan las todo eso es eso es que al final todo ese sabemos que al final el poder judicial el Supremo y tal tiene una parte de elección que tienen mucho que ver con los partidos políticos y a veces pues bueno pues esas cosas eran en cuenta no y a mí me parece muy a la medida

Voz 6 08:16 pero fíjate fíjate qué respuesta dar el Partido Popular que ha hecho es que como actor relevar imputar y entonces que un acuerdo que ha llegado a Pedro Sánchez con los independentistas separatistas catalanes para beneficiar a todos

Voz 4 08:28 que lo juzgan juega también fuste normal

Voz 7 08:31 el tío peligroso porque es más peligroso

Voz 4 08:34 el primero ya la pregunta de los cien días si no eh quiere de este anunció que con que te quedaría yo me quedaría con un gobierno pues eh bastante solvente ha habido dos situaciones con unas dimensiones que yo creo que lo importante ha sido que no la propia dimisión en sí que yo creo que sea elevado el umbral de exigencia ética de cara a situaciones donde tienen que tener los cargos públicos e me parece que la ministra de Sanidad ciertamente el tema de la Universidad de Las de la sanidad me parece algo muy muy importante creo que en ese sentido de cambio hay unos acuerdos parlamentarios que aunque puedan ser precarios me parece que también van interés Si creo que fortalecen lo que es la base democrática yo sí que creo que tiene una serie de retos no por la partes Cataluña creo que hay yo entiendo que tiene que haber más Habbo decía política etílica armas política ya hay elementos como el hecho de no investigar a Corinna que hay Anasagasti hayan Asaga dar la razón seguro y El hecho de Arabia Saudí y demás pues que yo creo que son incumplimientos en relación a acuerdos au a a a anuncios que había hecho que los incumplimientos veremos qué qué peso tiene no como se titulará

Voz 6 09:42 la transparencia cambia necesariamente claro pero

Voz 5 09:45 eso ya me imaginaba yo que Rodríguez iba a estar diciendo que estaba muy bien

Voz 7 09:49 vi la entrevista no si lo dices vosotros eh de Ana Pastor ha dado el presidente de gobierno un auténtico Peñato

Voz 5 09:56 bueno ya parte de la entrevista los primeros días de los cien primeros días ha venido

Voz 7 10:03 no porque no me gustó la periodista porque es demasiado y a educada bueno mal tiempo no pero bueno pero yo creo que hoy lo hemos dicho públicamente es decir a nos interesa que que este Gobierno persevera ahí termina la legislatura pero al alabar unos saltos en el vacío es muy mediático en el sentido de que a un tal redondo que parece que le dice el presidente lo que tiene que ir haciendo en cada momento en que le guste al personal hoy mismo lo ha hecho público el tema de aforamiento tener en cuenta que el ochenta y cuatro los diputados salir fue todo el mundo con el exterior del mundo no hay tiene que sacar adelante los presupuestos es complicado que no solamente ahí a Podemos sino que está pero por ejemplo que en el tema catalán que están pues un día te dice una cosa y otro día pues tan callado ahí ahí estuvo callado con el tema catalán yo creo que es lo más importante que en este momento no he tenido la valentía de decir yo puede hacer esto y esto aunque han eh eh la derecha española que es bueno sabes si trabajar

Voz 6 11:00 en otros ámbitos para que lleguen las realidades esta trama

Voz 4 11:03 cuando en ello como decía Aznar mucho

Voz 6 11:05 o sea que sí que se habla mucho más fácil

Voz 5 11:08 bueno le ponen buena nota no Toño y cuando va a ver cuánto va a durar porque de elecciones no dijo nada ayer

Voz 6 11:14 pues eso está que el cuerpo on como ahora presupuesta yo espero que sí

Voz 5 11:22 bueno pues seguiremos hablando de ello se nos han quedado muchos temas como siempre aquí pero bueno afortunadamente hay muchos días para el análisis Julia Madrazo o Tontxu Rodríguez ya que no hagas Ci hasta otro día