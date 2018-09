La lupa de Eva Domaika. Los aforados se caen del nuevo Estatuto

Voz 0599

cuántos aforados aquí en Euskadi difícil saber el número exacto entre policías jueces fiscales y políticos quitando a los primeros hay como cuatrocientos cincuenta is sólo poco más de un centenar políticos en nuestro caso además de los protegidos por la Constitución están los setenta y cinco parlamentarios vascos el lendakari su Gobierno el Estatuto de Gernika recogen los artículos XXVI seis y XXXII dos que no podrán ser detenidos ni retenidos sino en flagrante delito correspondiendo decidir sobre su inculpación prisión procesamiento y juicio al Superior de Justicia Vasco algunas autonomías como Murcia ya han cambiado sus estatutos para suprimir el aforamiento aquí la insistencia del parlamentario Gorka Maneiro consigue hace dos años que la Cámara por unanimidad pidiera al Gobierno que hiciera lo propio eso fue en junio de dos mil dieciséis sin escaño Maneiro nadie ha recordado el mandato pero hay esperanza en las bases políticas aprobadas en la ponencia de autogobierno en lo que es el esqueleto del futuro Estatuto ya no están los parásitos de los aforados ahora sólo tiene que salir adelante