Los 'otros' cursos arrancan temporada

Voz 1257 00:26 nueve cuatro cuatro siete veintiuno cero uno cero dos

Voz 1509 00:29 las redes sociales de Radio Bilbao también de hoy por Hoy Bilbao en su Facebook Whatsapp activo queremos que nos escriban leemos sus mensajes en el seis uno seis tres siete dos cuatrocientos porque queremos hablar de esas otras aperturas de curso que cada uno de ustedes puede tener en mente esas promesas para hacer deporte reforzar conocimientos sean el ámbito que sea eh se lo decíamos en portadas Dole en Bilbao en la capital esta semana desde ayer quince mil cuatrocientas setenta y cinco personas según datos del Ayuntamiento acuden a su cita previa con el personal de Bilbao quiero para descubrir si tienen plaza en alguna de las setenta y tres actividades diferentes que oferta este Ayuntamiento ojo se ofertan veintitrés mil ciento cincuenta y dos plazas pero claro cuadratura del círculo para conciliar preferencias vida familiar ubicación incluso la vida laboral Alberto Díez Lozano responsable de las instalaciones deportivas de Bilbao tiró la cola Alberto cómo estás bienvenido cómo está yendo esto de las citas cómo está yendo esta semana

Voz 1685 01:23 pues mira de una forma muy fluida de hecho un dato que hemos traído recién sacados que ya ha vivido tres mil seiscientos veintisiete personas que se han dado de alta en nuestro programa de cursillos sin incidencias a reseñar

Voz 1257 01:36 ha habido mucha frustración habido que convencerles para que cambien no cambien los primeros todavía no a partir de mañana hay otra cuestión efectivamente un esfuerzo claro porque qué es lo que está ocurriendo donde hay más demanda cuáles son esos momentos más complicados sobre estas citas más complicadas

Voz 1685 01:52 no suele haber citas complicadas salvo en el programa de agua porque hay una demanda de menores muy importante y ahí sí que solemos tener y excesos

Voz 5 02:01 de de de personas demandantes y que prioridad

Voz 1257 02:03 hace se establece o no hay prioridad esto es lo que apunta llega llega a la cita

Voz 1685 02:07 sí eh nosotros se debe al principio de a finales de mayo cuando empieza el programa de cita previa tenemos tres meses para que la gente vaya apuntándose se les asigna un número uno una vez asignado el número y posteriormente el sorteo ese nombre indica con qué en qué día ya que era te va a tocar a asistir a o bien a través on line a través de la web a través de nuestras máquinas de venta al público y cuando llegue es lo que te quede claro porque ya sabes

Voz 1257 02:33 qué otros programas en otras ediciones lo hemos hecho ha habido han dicho qué hago con el nivel de mi hijo de mi hija de natación si está avanzado y de repente nos será dado solución a esta si se tiene en cuenta

Voz 1685 02:45 si se tiene en cuenta eso no suele haber mucha ciencia siempre puede haber alguna pero normalmente somos capaces de sacar adelante porque nosotros lo que ofrecemos es una actividad física saludable pero digamos entre comillas básica entonces a partir de ahí colaboración colaborando con clubes etc etcétera solemos salir adelante

Voz 1257 03:03 pues a que me puedo asegura que ningún niño ninguna niña ahora mismo se queda sin su cursillo de natación yo creo que casi son Buscató Jorge queda grabado que queda grabado yo creo que somos capaces de darle solución Alberto es la es lo es lo más demandado la estrella la natación

Voz 1685 03:18 entre los menores si entre los adultos a las salas de fitness tienen una

Voz 1257 03:23 cuando muy importante IRC efectivamente yo sé que Azkuna centro daba por un lado lo digo cuando hablamos desde Bilbao y el resto de los polideportivos van por otro lado llevan otro tipo de datos cuáles son las las las me fitness natación que más que más porque son setenta y tres actividades

Voz 1685 03:37 sí pero algunas las de carácter mayoritario son los programas clásicos los que hablábamos también en los últimos tiempos horas las actividades cuerpo mente estar que llamamos nosotros pilates yoga que una demanda bastante importante y luego las demás tienen su demanda pero son públicos más reducidos

Voz 1257 03:56 público reducidos Alberto que han desaparecido del año pasado que no vuelve y que cuál es la novedad de este año para Bilbao Quirós Luck

Voz 1685 04:02 procuramos que no desaparezca nadan vi yo no este año pero que no ha desaparecido nada así si tenemos cosas nuevas tenemos algún programa nuevo pero yo creo que es mejor que que es mucho

Voz 1257 04:11 Pasapalabra Mayte Martínez verdad

Voz 6 04:14 el polideportivo de Miribilla bienvenida Maite uno porque viene como coordinador el polideportivo de Miribilla pero evidente

Voz 1257 04:19 de este conoce perfectamente el setenta y tres cursos ha desaparecido algo del año pasado hay novedades pues desaparecer una desaparecido nada pero sí tenemos las

Voz 7 04:27 tres novedades de cara a este curso que empezamos en actividades de sala sobre todo actividades en actividades de agua tenemos también alguna cosita de conciliación familiar para padres e hijos conjuntamente el como es el hijo Lasa que es el contacto con el agua poco divertimento con los padres lo hemos al agua y al agua en aguas muy demandada en Sevilla también es muy demandada la natación bebés cada vez queremos que nuestros hijos más pequeñitos empiecen a hacer

Voz 1257 04:58 el contacto con el agua que es lo mejor que podemos hacer orquestas nos lo dicen cada verano y que cada vez hay más niños que no saben nadar es algo que les sorprende así que a mí también me está sorprendiendo

Voz 7 05:07 decían que vi ya disponemos de una piscina para bebés y a partir de los seis meses ya tenemos cursillos dirigidos a los más pequeños además es que hay que potenciar los porque antes del año si no potenciamos la natación de los bebés pierden ese reflejo de apnea que tienen nada más nacer y tienes que volver les a educar en ese refrán

Voz 1257 05:27 Maite está de acuerdo con Alberto que si además lucha en todo lo que pueden hasta conseguir el cursillo de natación que corresponda a sus hijos e hijas sí sí sí efectivamente hay que buscar un hueco como sea pero bueno lo tenemos en Bilbao quiero la tenemos

Voz 7 05:38 bastante bien organizado aparte de que la las las familias que han estado el curso anterior ya van dirigidos a un nivel determinado en natación pero no tienen preferencias

Voz 1257 05:47 no sabemos a la hora de conseguir no plaza en el curso

Voz 7 05:50 no esto ha sido por sorteo entonces bueno luego ya cuando acaban las citas las citas previas siempre hay alguna manera de que de que la gente

Voz 1257 05:59 en cursillo ustedes recomendaría un incluso que cogiera en algún nivel lo superior o inferior para luego durante el año no sé si hay ajustes en esos cursos de natación

Voz 7 06:06 no pero puede haber creación de algún curso nuevo pues si hay mucha demanda ahí tenemos hueco eh pues hacemos todo lo posible por portar el servicio claro

Voz 1257 06:16 hablamos mucho de nuestros pequeños hablen unos de los mayores no sé quiénes son las edades que más de practican deporte ahora mismo en Bilbao quiero la cuál es el tramo de edad que más practica de Paul

Voz 1685 06:26 pues a partir de los treinta y cinco cuarenta años la gente vuelve a la actividad física

Voz 1257 06:32 le dije que eligen para ejercitarse el fitness que me decía anteriormente

Voz 1685 06:36 pero vamos con mucha diferencia de actividad porque son casi cuatro mil personas de las aproximadamente quince mil que te nuestros años de cursillos que practica

Voz 7 06:44 Nuestro y luego pues poco rotundos los gustos Illa te mandan no

Voz 1257 06:50 blinda que quizás se pueda valorar esa petición que quizá aparezca puntualmente no masivamente pero que pueda valorar

Voz 8 06:56 para próximos ejercicios la de Alberto enseguida a pesar de que no existe ya que de verdad son setenta y tres

Voz 1257 07:03 lo que acaba de hacer usted porque nueve cuatro cuatro ocho siete veintiuno cero uno cero dos oyentes hoy por el Bilbao que nos ayuden a buscar actividades que no existen

Voz 1685 07:11 no de verdad hacemos un esfuerzo durante todo el año para tener actualizada la oferta tanto con el nuestro profesorado habitual cualquier indicación que se nos haga desde las personas que utilizan nuestros cursillos hay un análisis constante con la empresa que presta el servicio puede quedarse cosas sí pero son tan minoritarias que no no no creo que viró la que tenga capacidad de responder a ellas

Voz 1257 07:35 hemos son los oyentes seis uno seis tres siete dos cuatrocientos un oyente nos dice mi hija quería natación sincronizada azul no lo he podido conseguir hay natación sincronizada

Voz 1685 07:43 no porque entendemos que la natación sincronizada es un algo que entra dentro del ámbito competitivo no tanto formativo y ahí están los clubes

Voz 7 07:53 Maite quería decir usted algo más y bueno que tenemos actividades nuevas en cuanto más a la para previstas para este año como suele boxing es difícil eh el FIT vale el spin Bike Express madre mía que son actividades que cuando la gente se apunta a esas actividades no sé si ese con

Voz 1257 08:11 hacen lo suficientemente si la gente ya está

Voz 7 08:14 va muy puesta en actividades nuevas y actividades deportivas diferentes y divertidas Jairo Boxing Fit es decir vale Bangui claro es que eso pues es una actividad sin impacto colgados de unos ganchos con unas o más en el techo entonces realiza la misma actividad pero sin impacto para los huesos me suena mucho a fisioterapeutas ya que pues más bien o si es madre mía

Voz 1257 08:40 es tremendo yo no sé si tiene algún reto para este nuevo curso Alberto y Maite algún reto personal a la hora de pensar en deporte actividades académicas Alberto apunta arte algo en desde septiembre yo

Voz 1685 08:54 entonces decirlo pero soy practicante de actividad física al aire libre

Voz 10 09:30 pero mira aquí donde está encargado de sacar una sonrisa a Iñaki Urquijo coordinador de en Vizcaya Lizarralde coordinadora aquí en Bilbao de los siete Euskaltel AECA bienvenidos chicos qué tal le guarde on Guardiola no estaban casos pues avisos a gustar el guiño de Iñaki que es el realizador técnico a hecho encantados Corrie

Voz 11 09:49 es un guiño además me me ha recordado a los tiempos en los que ya ha empezado a estar llegue que era una época en la que os risa cuesta canción y es que es una cosa que nosotros siempre mucha ilusión que tenga mucho

Voz 1257 10:00 lo que año sería que yo Iñaki soltaríamos

Voz 11 10:02 los ochenta y noventa entre los setenta ochenta y cinco aproximadamente

Voz 1257 10:07 dejadme que os pregunte si les euskaldún Berriz alguno de los dos

Voz 11 10:11 bueno yo empecé en la ikastola en lo que antiguamente lo bueno de la Margen Izquierda PDS de Santurce lo que ahora podíamos llamar modelo o sea que yo me verdad es aprendido desde pequeño espera pero no me considero tampoco de de haber aprendido euskera en casa abre un poco híbrido entre de euskaldún ellos aunque eso sí devota

Voz 1257 10:31 la vida hablando el uso era eso está fenomenal porque hay apoyan mucho a quiénes ahora mismo estén pensando o vienen retomar lo que dejaron en su momento o en acercarse a un Euskaltel aquí por ejemplo hay cuál es el primer consejo que daría es alguien que dice yo no me atrevo no sé si tengo ni ni hoy ni nivel mi tiempo

Voz 11 10:46 de ganas tampoco lo primero es que saque nada bien ganadas porque lo va a disfrutar a vosotros y sobre todo en África tenemos desde hace tiempo la él él mesa que se que mandamos euskera practicó el euskera práctico unos como mucha gente puede pensar es que vaya rollo porque me hace falta buena posición del euskera práctico es el que me sirvió para comunicarme con el panadero el que me sirvió para estar con una cuadrilla en Ondárroa que hay gente que que que sólo saldré uno es de de chavales exaltos que dinero y poder comunicarme con ellos y la satisfacción era el entender a la gente cuando tú vas a un sitio en el que ellos hablan euskera el poder entenderlas

Voz 1685 11:24 a entender a tu nieto que viene de la ikastola

Voz 11 11:27 esa satisfacción de que desde Jo le entendida también a mi nieto que me he dicho gorrilla esta semana por lo menos en Bilbao Margen Izquierda para nosotros es una satisfacción que ese será el primer el primer paso soñado con Gemma

Voz 1257 11:42 el va preguntando si en algunos categoría de casi puede enseñar os enseña el euskera Bizkai himno ojo buena pregunta yo no sé si quieres hacer partícipe porque eres el que responde quizá al día a día Galder euskera vizcaínos está enseñando ahora mismo en las aulas de acá

Voz 12 11:59 en Bilbao hace años que no ha salido grupo días es que tenemos un mínimo de de nueve alumnos para sacar cada grupo entonces ese no es tan fácil y y yo sí que nadie AECA por ejemplo este verano que está hoy en en el en el en el despacho del Casco Viejo Szeemann pregunta o preguntado en la zona de Munguía en serio Urdaibai cuando era claro el Eurogrupo siempre lo he dicho hay un mínimo que no se exige la que de alumnos Si ICIT sale yo encantado que si vienen nueve vizcaíno que vengan a cualquier Euskaltel que que hacemos grupo

Voz 1257 12:35 claro hay quien puede pensar que aprender euskera están aquí Alberto y Maite ellos han confesado que su objetivo sigue siendo el deporte nosotros estamos hablando de otras historias de los nuevos cursos académicos hay quien puede pensar que euskera puede servir solo para superar una oposición que le diríais

Voz 11 12:50 que está muy confundido sirve también para superar una oposición es decir al final cuando tienes el título Barça las oposiciones están pidiendo un perfil determinado euskera cuando lo consigues tienes más facilidades de de acceder a la administración pública pero no sólo sirve para eso es es decir lo que me está comentando es decir yo tengo anteayer yo trabajo en Ondárroa quiero trabajar en una serie de empresas como puede ser otros a empresas que están apostando fuerte por mantener el hay que los trabajadores puedan trabajar en el entonces turca tras una empresa que no iba a tener que trabajar en euskera porque tienen los programas también de la empresa los están adaptando de manera a que la utilización del euskera no sola se quede en el ámbito académico y en el del título que tengo el título bueno pues voy a todo el mundo me preguntaba en castellano yo les contesto que Caster Perea como ya gana la con la oposición ya parece que se nos olvida el euskera nosotros por eso reivindicamos el euskera práctico que es el que hace no que está en el parte

Voz 1257 13:45 Alberto Maite animando papeles de acá eh no han dejado aquí en la redacción recibe una clase de euskera gratis hasta aquí hemos tenido que llegar con el tema el marketing como es esta vez adelante

Voz 12 13:57 antes justo justo hoy igual en este momento han recibido algunos ya su primera clase gratuita ya la tarde también a producción

Voz 1257 14:05 parece como si estuviese abierto las puertas de los Euskaltel y habéis dejado a la gente que sepa cómo es una clase

Voz 12 14:10 Jornada de puertas abiertas así suele ser entonces hemos preguntado a los profesores que andan por aquí con nosotros todavía no han empezado el curso a trabajar y lo hemos dicho basaron da una clase gratuita en septiembre y entonces a todo el que se ha animado a cualquier Euskal de ida Eka que que al que tenga

Voz 1257 14:28 más cerca a dar una clase a ver cómo funcionamos y cuánto nos costaría un un curso en África el curso completo una hora a la semana dos no sé cómo es saber un uno está claro

Voz 11 14:38 pues en principio te puedo decir traído el dato los cursos que son los que nosotros más e intentamos potenciar que son eso es un pequeño esfuerzo que son dos horas de clase a la semana si lectoras al al día en Bilbao por ejemplo serían unos seiscientos setenta euros el curso completo desde octubre

Voz 1257 14:54 hasta junio en Bilbao quiero la cuenta no sale el año más o menos Alberto aunque ya sé que son precios municipales porque todos aportamos a a la caja municipal

Voz 1685 15:02 eventualmente buen depende el precio exclusivamente de las sesiones semanales que de la actividad que vaya a realizar sale ahora mismo once quince sesión multiplica por doce si en nuestro semana y te da al precio de

Voz 1257 15:14 hasta aquí hasta cuando los va hasta junio hasta mayo hasta junio

Voz 1685 15:18 el programa va hasta junio pero me

Voz 1257 15:20 la actividad pero cualquier persona puede forma

Voz 1685 15:23 a tomar parte ocasionalmente durante todo el año en fin es eso estamos abiertas Équipe quería decir a raíz de lo que han comentado desde que nosotros también nos sumamos a lo de la gratuidad de los veintitrés de cada mes cualquier persona sea buena tiró puede ir a nuestras instalaciones aprobarlas

Voz 8 15:39 actividad que que sea de su interés que te hagan beige de inglés los cuatro que me acompañáis los estado complicado ultimaba

Voz 10 16:38 bueno que os parece haber estado pobre es una forma de esforzarse no sé si es la mejor pero yo creo que a cualquier profesor de inglés que tienen que estar ahora bueno bueno rompiéndole los oídos hablasen

Voz 6 16:50 esta directora de Quito as en que estoy en Barakaldo bienvenida Alazne

Voz 14 16:54 bueno hacía seguirlas en enero Arreta Legarra

Voz 1257 16:57 ha apuntado en Legorreta disculpa no saber en el Whatsapp del programa seis uno seis tres siete dos cuatrocientos hay alguien que nos acaba de escribir ha dicho pero

Voz 10 17:04 Toxo saber euskera y no saber inglés

Voz 1257 17:07 queríamos que aquí tenemos que saber de todo yo creo que me lo puedes saber euskera y saber inglés que te parece las dos

Voz 14 17:12 al final el inglés es una herramienta de futuro y es una herramienta que va a ser necesaria Hay ya está siendo no sabía hoy en día a todos los niveles con lo cual nosotros un poquito lo que proponemos es el hecho de que desde bien pequeñitos estando en edades tempranas ambos de crecer en el idioma ahí podamos evolucionar el aprendizaje de la lengua inglesa

Voz 1257 17:35 a las que se apunta por porque se apunta ahora mismo teniendo también en los colegios reforzado todo lo que es el aprendizaje en inglés en los centros de Euskadi demás porque es apunta a de apunta a un niño tan pequeñito a inglés en vuestras Academias cuál es el principal motivo

Voz 14 17:50 bueno al final Kitchen unas es un método que ha revolucionado el modelo de enseñanza de idiomas que lleva más de quince años en funcionamiento con hace trescientos veinte centros y más de ciento veinte mil alumnos distribuidos en diferentes países entre Japón Méjico Italia Bruselas España con más de doscientos centros Llesta vienen con un método pues bueno que cae lo que trata es de trabajar de la misma forma que aprendemos nuestra lengua materna aprovechando al máximo las capacidades de los niños en edades tempranas según el momento cognitivo y madurativo de los p que es importantísimo que empecemos cuanto antes y al final es como si a un niño nace e inglés dejamos quién sin exponerle a a un idioma

Voz 1257 18:31 eso Bonis buenos acaban de decir desde bueno lo lo lo intuyo porque desde luego Haika es lo que lo que hay que apostar por el aprendizaje temprano aunque puestos a partir de los dieciséis años no tenéis las clases

Voz 11 18:42 nosotros hicimos nosotros en principio lo que nos dedicamos es la salinización de adultos hasta que está embarcada Un poco a partir de dieciséis

Voz 1257 18:50 dieciséis años pero cuando hablábamos de las piscinas los niños cuanto antes llegaban no nos decías Maite a partir de los seis meses a partir de los seis meses en en inscritas a partir de queda coges

Voz 14 19:00 pues nosotras no ha perdido los nueve niños menores de edad quitar en en esta idea de que cuanto antes mejor porque no hacer una serie de cuestiones que que va a ser difícil veinte el el Zar como posición del paladar cuestiones de la musicalidad de los Veïns del idioma de cómo cómo acentuando pronunciarnos hay cuestiones es fundamental fundamentales un tema como éste en inglés que se escribe dice le de forma diferente

