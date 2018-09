I al Cuadrado. Investigación e Innovación (18/09/2018)

Voz 1 00:00 al cuadro investigación e innovación en Hoy por Hoy Bilbao

Voz 1257 00:17 muy al cuadrado cada tercer martes de mes nosotros intentamos acercarles innovación investigación y sobretodo hablar de conceptos que nos interesan muchísimo que tenemos que socializar que tenemos que averiguar porque nos jugamos mucho desde punto de vista social y también desde Euskadi desde Vizcaya cuando hablamos de grandes equipos que no están al alcance de los medios de comunicación pero que es verdad que cuando Estíbaliz León como responsable de proyectos también de muchas historias de innovación les llama ellos siempre acuden para intentar explicárselo lo más fácil posible hola Estíbaliz bienvenida cómo está en racha

Voz 3 00:50 fenomenal siempre hablamos de un concepto

Voz 1257 00:52 cuadrado del cual aparece después una entrevista interesante y en este caso te fijas en el listado de Forbes de las cien empresas de los sectores también más innovadores del mundo a ver

Voz 3 01:03 eso es Forbes saco por octavo año consecutivo en junio su listado de las tiene empresas más innovadoras bueno pues no no hay sorpresas este año no en el top diez tenemos como el el sector el ámbito digital son las empresas más más innovadoras y sobre todo este este top diez de Forbes lo lidera sobre todo empresas estadounidenses no hay tenemos en primer lugar service Now que se dedica a la recopilación de datos en la nube y a la creación de Software en el segundo Work Day que también con temas de aplicaciones cloud para las empresas os elfos luego ya tenemos en el cuarto Tesla

Voz 1257 01:39 sobre los vehículos eléctricos la fortaleza

Voz 3 01:42 es la hombre Amazon estaba tardando en salir eh sí sí tanto este año en el quinto premio servicios de Internet Netflix

Voz 1257 01:50 detenimiento se nos va

Voz 3 01:52 sexto y luego Facebook bueno pues que también estaba tardando en salir como dices tú azul Noval décimo luego tenemos también otro tipo de de empresas no Unilever bueno aquí hay también

Voz 1257 02:04 por lo que veo bueno por supuesto Estados Unidos el liderato del mercado cuando hablamos de este tipo de y de proyección pero me estabas explicando que te interesa porque se establece de qué manera este tipo de rankings

Voz 3 02:15 siempre que traemos ranking creo que quienes nos están escuchando se tienen que preguntar primero cómo se hace eso es entonces esto es muy interesante yo quería traerlo porque así como otros ránkings que hemos traído otras veces se realizan los elaboran estará a partir de mediciones de gatos que recopilamos del pasado esta lo que hace es recopilar datos proyectamos es decir estas empresas fueron seleccionadas a partir de un cálculo que mide la proyección estabilidad económica en el futuro obviamente les ponen unos requisitos de partida para poder entrar en este ránking como llevar siete años de datos financieros y que los hayan público que tengan un valor en Bolsa de diez mil millones de dólares o más etc pero es muy interesante porque lo que te dice Forbes Estados Unidos es yo te doy mi ranking pero en base a la capacidad de innovación que va a tener estas empresas y la capacidad de debilidad económica de IBM defiende diosa que van a tener para tener ellas osea que hay una expectativa de futuro a ser una especie de de listado

Voz 1257 03:18 ocho de cada diez hemos dicho que son estadounidenses y la mayoría las hemos citado pero la inmensa mayoría de listado de Forbes a qué se dedica a estas tiene empresas

Voz 3 03:27 pues sobre todo en el entorno digital o aunque sean del ámbito biotecnológico sean del ámbito de la distribución sí que vemos que hay un componente de transformación digital en todas estas empresas no o venden servicios por ejemplo para el sector de la alimentación pero la innovación radican esa transformación digital la primera española donde está en el puesto cincuenta y cuatro no podía ser de otra manera IS Inditex vamos que claro innovación supongo que será desde algún otro punto de vista que se nos escape pero la venta de ropa más se populariza hice extiende entiende que es el potencial la capacidad de distribución también de la cámara de seguridad eso es ideal

Voz 1257 04:04 sector farmacéutico biotecnológico tenemos algo

Voz 3 04:06 pues en el puesto número siete tenemos incite que es la primera empresa biotecnológica que aparece en este ranking de Forbes ahí sólo otras ocho compañías más de este sector del sector Pharma o el farmacéutico perdono del sector biotecnológico quiere decir hilar lo

Voz 1257 04:21 muy fino porque aquí en Euskadi en un sitio muy concreto has encontrado una

Voz 3 04:25 presa que no sé si pudiera estar en Forbes

Voz 1257 04:28 haciendo méritos para ello quiénes son pues es

Voz 3 04:30 una empresa especializada en bueno enano inteligentes de aplicación biomédica que están en Vitoria que se llama más mezzo y me

Voz 1257 04:39 Imet Manu Muñoz qué tal hola director Dimas Med bienvenido al programa cómo estás

Voz 4 04:45 hola buenos días muy bien muy bien escuchando todas estas cosas está interesado

Voz 1257 04:50 Estíbaliz os propone como alguien no voy a ser tan arriesgada no es que quiera que estéis en Forbes pero sí que es verdad que habla de lo que el sector farmacéutico biotecnológico está haciendo hoy se está colando ya en el top ten los diez mejores de estas compañías con expectativas de futuro y proyección dentro de todo eso Manu explícanos de verdad que son los Nano Hydro geles que es lo que hacéis exactamente

Voz 4 05:16 bueno nosotros eh nos dedicamos a al tema de los geles siempre enfocados al al tema de de la salud el tema de la Biomedicina en los otros los lo digamos nuestro experto nuestro conocimiento dentro de lo que es es el mundo de los Nano Hydro geles en lo definimos como como nosotros somos expertos en vehículo Izar moléculas ahí el ejemplo que ponemos es un ejemplo muy gráfico muy muy de la calle de andar por casa para para que todo el mundo el tiempo no nosotros al final lo que generamos es aún una especie de ponemos el simil de de una malla de naranjas no donde todo el mundo conoce esa mayoría naranjas no entonces nosotros lo que generamos es esa red esa esa malla tridimensional e ir luego digamos introducimos dentro de esa malla tridimensional pues las moléculas con las sustancias activas no todo esto va esa malla tridimensional ese enano Hydro se carga de estas moléculas y luego digamos que que tiene forma de de líquido de de gel se introduce dentro del cuerpo humano luego de una manera controlada y prolongada en el tiempo pues esas moléculas a sustancias activas Se van liberando dentro del organismo humano

Voz 1257 06:36 para para Endika motiva curarnos para hacernos más felices para qué sirven esas esas sustancias activas

Voz 4 06:44 exacto de todo el tema de de la liberación controlada digamos que es una nueva tendencia en en biomedicina elle se lleva ya trabajando unos años en ella llegamos que es para liberar a a los pacientes a las personas de de las tomas diarias de que llegamos en lo que beneficia al paciente es que estamos aplicando en el punto villana decir siempre ponemos el ejemplo con el dedo pequeño del pie no si a ti te duele el de lo pequeño del empleo pienso una intervención en el dedo pequeño del pie pues digamos que que el tratamiento tendría que ir en ese dedo pequeño al pie no en el todo el el el organismo humano

Voz 1257 07:24 ahora que también es preventivo de alguna manera hay sobre todo conservador no para el resto de que el cuerpo no sufra y que todo vaya muy muy dirigido terapéutico cuenta aprendemos la diana terapéutica no que les estaba explicando mal

Voz 5 07:35 las este ahí Manu

Voz 3 07:38 qué qué ejemplos no qué diferencia hay frente a un tratamiento farmacológico tradicional no por ejemplo

Voz 6 07:45 no nos sometemos una intervención

Voz 3 07:47 dedica que por ejemplo hornos pues nos ponen una prótesis au te has roto la cadera no iré a nosotros trabajamos

Voz 4 07:55 en un tema de de recubrimientos de con tema de prótesis au o de Nano Hydro geles para para introducir cuando está digamos es el hecho abierto cuando usted incorporando la prótesis entonces digamos que dentro de ese Hydro geles entrando Hydro gel no incorporamos un cóctel de medicamentos que previamente ha sido definido por el equipo pero el equipo médico entonces bueno aquí el el equipo de investigación digamos que lo que hace es generar digamos ese ese Hydro geles en el libro gel y luego el paciente una vez que es el incorpora la la prótesis pues digamos que es enano hidrógeno durante una semana durante dos semanas le van liberando ese cóctel de medicamentos que pueda haber pues antiinflamatorios analgésicos es decir el se libera al paciente digamos de esas tomas lo que hemos hablado antes es decir no hay no hay efectos secundarios porque porque digamos el tratamiento va en el en el punto Diana

Voz 3 08:51 es decir que sus vuestro tratamiento o esta malla no de naranjas que utilizaba esa este simil lo que hace es sustituir a inyecciones diarias para las que se puede haber sometido a alguien en un postoperatorio no

Voz 4 09:03 exacto no

Voz 1257 09:05 la pregunta que quiero hacerte Si ahora mismo todo esto se practica en nuestros hospitales en nuestros centros de salud hasta qué punto esto es algo que está socializando que toda la gente que no esté escuchando ahora pueda reconocer en caso de que haya tenido que padecer una intervención hasta qué punto está extendido

Voz 4 09:20 bueno en principio hay tratamientos que ya se llevan a cabo hay digamos dispositivos que se introducen es decir de pequeños dispositivos reservorio donde va encargados de medicamentos y se van liberando digamos prologar la mente sí que hay tratamientos que se están llevando ya a cabo ya hay otros digamos que están en fase de desarrollo un poco la novedad que nosotros incorporamos al al mercado es que nosotros trabajamos con con vio polímeros queríamos que una vez de que el el se ha llevado a cabo todo el tratamiento de el propio organismo todos los reabsorber por lo tanto no hay no hay que digamos volver

Voz 1257 09:59 a pasar por quirófano para para quitarlo vio polímero tengo que incorporarlo también a los diccionarios Cuadrado que es un vio polímero

Voz 4 10:09 un polímero bueno nosotros trabajamos con diferentes vio polímeros pero para eh digamos para hacer lo mismo otra vez que la calle el oyente lo entienda nosotros al final lo que intentamos trabajar es con sustancias que que sean luego vio compatibles con con el cuerpo humano es decir que nuestro organismo cuando las introduzcamos no lo no lo rechacen

Voz 1257 10:32 eh intentamos asemeja

Voz 4 10:35 esos vio polímeros a sustancias endógena que son las que el propio organismo humano pues produce no

Voz 3 10:41 una última pregunta más este ya para que ahora sí hay Manu cuáles son vuestros próximos retos au en que en que estáis trabajando ahora no

Voz 5 10:49 si nosotros estamos trabajando en varios proyectos digamos que uno de los proyectos que tenemos en marcha que que bueno pues se desde Europa no nos lo han avalado es es un tratamiento con vidrio geles para el tratamiento de él de los del dolor crónico decir cuando hay operaciones quirúrgicas pues se produce un dolor posoperatorio dolor agudo que bueno que si no se trata digamos en ese punto concreto pues muchas veces se se unifica te llevas digamos que ese dolor de de por vida no entonces bueno tenemos un proyecto para para tratar ese ese dolor posoperatorio y que no sincronía es que íbamos uno de los retos a a corto plazo de

Voz 4 11:34 eh eh trabajando en esta línea de investigación y bueno

Voz 1257 11:38 cubriendo los pasos cuántos empleados mano tenis ahora mismo

Voz 4 11:42 pues nosotros y todavía no

Voz 5 11:45 queda un poco para llegar a la lista Forbes somos aprendizaje nacimos en junio de del dos mil catorce pero bueno vimos forma de cooperativa a de cooperativa investigadores empezamos cuatro cuatro personas que a día de hoy pues bueno hoy precisamente ya somos

Voz 1257 12:02 no hay bueno enhorabuena enhorabuena

Voz 5 12:05 a tener en cuatro años pues bueno

