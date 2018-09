I al Cuadrado. Investigación e Innovación (2ª parte)

Voz 1 00:00 M M M M M M M Hoy por Hoy Bilbao Cadena SER

Voz 4 00:43 desde Iker vas que estás trabajando une desde tanta en esa estáis dando muy buenas noticias porque hay mucha gente que está siendo reconocido internacionalmente pero tu campo de actuación está muy relacionado con las proteínas y esas células que interaccionan porque decía yo que una de las palabras

Voz 6 00:59 habéis Aitor puede ser el Alzheimer

Voz 5 01:02 bueno te cuento un poco la las líneas generales de lo que nailon trabajamos nosotros hacemos ciencia básica bastante básica pero siempre con un punto de mira en la aplicabilidad de lo que de lo que estudiamos entonces trabajamos en cómo proteínas dentro de la célula se dedican a reciclar otras proteínas que no entiende reciclaje no todo el mundo en casa recicla su plásticos sus latas vidrio pues las células también reciclan sus proteínas entonces nosotros trabajamos en cómo esto sucede como cuando éste me estos mecanismos de reciclaje fallan pues dan lugar a enfermedades algunas de las enfermedades asociadas a parcialmente a estos fallos en el reciclaje de las células pues pueden ser el Alzheimer o el Parkinson entonces estamos un poco trabajando en en en esos sistemas de recicla

Voz 4 01:50 bueno para entender todo esto claro necesitáis entender a las proteínas allí es donde viene la clave

Voz 5 01:55 exacto se nosotros trabajamos con unas técnicas muy básicas que tenemos que ver las proteínas a nivel atómico es decir realmente los más mínimos detalles en como ellas interaccionan si tú quieres conocer cómo funciona un coche pues tú lo lo desee ensambla explícita princesita y acabas entendiendo cómo funciona pues nosotros miramos todos las complejos de proteínas como entre ellas interaccionan pero lo miramos de ETA en ese detalle mínimo

Voz 6 02:18 cuántos cuántos tipos de proteínas podemos tener

Voz 5 02:22 hoy muchísimas mías sólo las proteínas que dependen del reciclaje que nosotros ahora mismo estamos trabajando pues se calculan entre tres mil y cinco mil proteínas que es están constantemente reciclando entre un sitio de la célula a otro sitio y todas esas proteínas están haciendo funciones diferentes entonces imagínate son como como mecanismos de de sin que te sensaciones que van percibiendo la célula no unas transportan alimentos al interior otras mandan señales entonces todos estos tipos de proteínas para distintas digamos vías eh pues están constante reciclando o en un momento tú no quieres oír te te paras las orejas pues en un momento una una célula no quiere tener una señal esconde uno de esos proteínas para no exhibir la medio entonces y luego si quiere volver a oír pues se destapan las ollas o las células directamente la vuelve a exponer esa proteína al ver extracelular

Voz 7 03:12 igual que intentamos un poco más el Alzheimer o el quiero irme a como el Parkinson que comentabas eh vosotros analiza el funcionamiento de estas proteínas que es lo que falla en ese función

Voz 5 03:22 entonces claro si así continuaba un poco con un símil el los complejos de proteínas las que nosotros trabajamos forman como una especie de de vehículos de transporte imaginar como un autobús un camión que tiene que transportar estas porque se tienen que reciclar entonces no es lo mismo llevar una un pasajero de un punto origen a otro punto de destino que que que mandarle a otro lado porque entonces se puede cabrear ir a hacer su función en un sitio donde no corresponde entonces nosotros trabajamos en entender cómo estos mecanismos de transporte estos vehículos de transporte reconocen quién tiene que montarse en ese momento que lleva el ticket correcto como se le lleva al destino correcto como en ese momento en ese destino correcto se le suele deja entonces hay proteínas que ese cuelan Se se acumulan dentro Se ese digamos Seagle eran entonces eso de dar lugar a enfermedades neurodegenerativas en el caso de las nuevas neuronas son proteínas son sólo células extremadamente largas en donde precisamente el transporte es muy importante porque una célula redonda pues básicamente tiene a la misma distancia Jasikevicius

Voz 4 04:27 al otro sitio neurona no es muy larga claro hay que analizarlo y hay además todo esto es en la hipótesis porque cuando habla Aitor siempre dice puede puede porque no siempre no será dos más dos cuatro

Voz 5 04:39 no no siempre es obviamente esto siempre pues el rangos nosotros trabajábamos muy diferentes a los ingenieros un ingeniero por un cero uno por ciento de de beneficio o de mejora en un motor por ejemplo ya está

Voz 4 04:49 hola curvatura de Puente ya está claro otros

Voz 5 04:51 tenemos que ver efectos realmente muy muy claros parecido oye esto funciona realmente estamos manipulando el sistema no porque esa es otra no sólo queremos conocer cómo funciona sino que luego lo queremos manipular o alterar para corregir

Voz 4 05:06 Aitor todo esto llega de tu pasión por la bioquímica y la biología molecular como llegas a este mundo

Voz 5 05:13 pues yo empecé licenciatura en Bioquímica en la Universidad del País Vasco allí en doctores y luego ya me fui seis años al a Estados Unidos estuve en los Institutos Nacionales de la Salud allí como como pues DOT que es digamos la carrera pues doctorado pues no he dado que todo el mundo que quiere seguir una carrera científica ese altamente recomendable hacer no tenían una larga experiencia en el extranjero y luego pues bueno hay ya decides donde quieres continuar tuviera como investigador independiente ahí en ese momento pues el vídeos Gunners tenían ofertaba unas muy buenas posibilidades Si tomé la la decisión de colores con que sueña con conseguir que

Voz 4 05:53 tú y tu aunque siempre de equipos básicos

Voz 5 05:56 la gente e intentamos buscar una aplicación en en estos sistemas en manipular estos sistemas de transporte es decir si conseguimos manipularlos a nuestro antojo pues podemos reducir o retrasar la aparición del Alzheimer por ejemplo obviamente es es una es una hipótesis con la que trabajamos mucha otra gente otro tipo hipótesis pero eh pues algún día esperemos que alguna de ellas llegue a su vueltita

Voz 4 06:19 en la semana de los actos para recordar y siempre poner en valor las investigaciones en el día de la acción me que será aproximar el veintiuno de septiembre suele ser ése sería internacional que placer contar con Aitor hierro sobre todo saber que hay gente que se está preocupando mucho por nuestras Tegui nas es Ci ha sido también un gran descubrimiento la innovación de hoy no darnos citamos la próxima el próximo mes yo creo que hay no seguirá escuchando estoy convencido

