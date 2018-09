El Farol de Sur: 'Unidos por un reto'

Voz 0867 00:00 aquí comienza el farol del sur un espacio de la cadena ser patrocinado por el departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya las últimas doce minutos de este Hoy por Hoy Bilbao

Voz 1 00:20 vamos a dedicar como siempre a arrojar luz solidaria en este farol del sur a quién tiene un reto y en este caso además no está solo porque son unidos por un reto una organización que conoce muy bien Rubén Sanz coordinador y director de esta iniciativa Rubén bienvenido el farol cómo estás todo muy bien muy contento la que vais a liar el siete de octubre vais hacer muy feliz a un niño con parálisis cerebral ya un deportista que una enfermedad neurodegenerativa ver de dónde viene todo esto

Voz 0779 00:43 esto bueno no estuvo para explicarle que remontó un poco bueno a una carrera que organizamos estoy en la tercera edición que es la Guernica o Running bueno dentro de la organización pues siempre hemos poco en ir un poco más allá de plano deportivo no oí tomar un poco un compromiso social e pues con una obligación que bueno organizadores que quizás podamos tener una capacidad de difundir mensajes pues poder ayudar no a colectivos en este caso bueno pues por diferentes circunstancias hemos centrado el foco en el bueno en este color tuvo no que vais a conocer todos con esta serie de capítulos de Unión Pluto superando barreras y hemos centrado digamos una línea para la trabajo para bueno ayudar a dos personas a la vez que transmitir un mensaje no que bueno que es un poco el resumen de esto es que gente con una discapacidad con ayuda externa pues puede experimentar bueno una Guernica desde dentro no desde el pelotón con una media maratón

Voz 2 01:34 cuatro salidas Guernica Sor nota Amorebieta Galdakao Basauri distancias llegada a Gran Vía que se va a ser mundial

Voz 1 01:42 hasta cuándo podemos apuntar nos vale las

Voz 0779 01:44 es una estará operativa hasta la última semana de la prueba desde aquella salir desde el treinta y el treinta de septiembre será el último día hábil para poder formalizar la inscripción cada uno que elija el reto con el que quiere desafiar

Voz 1 01:56 claro porque hay varios retos no si ahí está

Voz 0779 01:58 el Bilbao que llamamos el dorsal oro que son treinta y cinco kilómetros está el dorsal plata que es en el que unidos por un reto va tomar la salida con Imanol y con Alberto como capitanes de los equipos de la Policía Municipal y Bomberos dos entidades muy importantes dentro de este de este programa de esta iniciativa que bueno que desde que se les comentó pues se han mostrado su colaboración inmediata hay creo que va a ser un día espectacular y sobre todo ese salida va a tener ese plus no luego tenemos la Galdakao Bilbao que es el dorsal bronce y luego para finalizar una más incita a ocho kilómetros que es la Basauri Bilbao y todo ello confluyen Gran Vía que pasional

Voz 1 02:30 cuando corre es porque no quiere el siete de octubre que son domingo has dicho Albertos víctima pero déjame que haga las presentaciones oficiales porque Alberto González hola bienvenido cómo estás buenas eres el aita de Urtzi el padre de Duchy haber tiene parálisis cerebral de nacimiento o esto ante la cimiento que sabe qué crees tú que sabe Uribe todo lo que se le viene encima

Voz 3 02:53 bueno realmente realmente no se da cuenta de todo lo que

Voz 1 02:58 pero a a ha dicho que algo sabe sacar algo nota que él percibe que aquí hay mucho movimiento

Voz 3 03:01 sí sí sí hombre Él se da cuenta de todo se ha dado cuenta de de de la de todo lo que están haciendo para ese día lo que pasa es que no se puede dar cuenta de lo que le va a venir encima claro claro porque va a ser más grande de lo que él sepa

Voz 1 03:17 tiene quince años quince años tiene quince años como os vais a organizar ese día a ver bomberos Policía Municipal aquí se han dicho muchas cosas como participan ellos van ayudarles van empujar la silla me parece no

Voz 3 03:28 eh los bomberos es el grupo que me meto

Voz 1 03:30 Camps detectó Katy que saben los bomberos Churchill claro porque aquí también ha tenido que haber reuniones ya habéis tenido que hacer tiene un interés mutuo por cada una de las situaciones que se viven no

Voz 3 03:40 a nosotros ya nos hemos conocido los bomberos han conocido a Urtzi hemos pasado un día con ellos nos han invitado a comer hemos pasado un día en en en el Parque de Bomberos de Bilbao Miribilla y bueno pues ahora a esperar que todo fluye que llegue el día que llegue el día

Voz 1 03:59 está frente a ti y Manuel Torre hola Imanol hola buenas tardes que estamos hablando de Urtzi pero tenemos a Julio Calvo quiénes son

Voz 4 04:05 Julio pues bueno Julia es es una persona con eh que hace dos o tres años les sobreviene una enfermedad neurodegenerativa hay poco a poco va pero no capacidades físicas hasta bueno ahora estar en una silla de ruedas

Voz 1 04:17 también en una silla de ruedas eres su fisioterapeuta sí claro es tú cuando te enteras de todo esto como es quién le informa a quién que estaría muy bien que participará en una Guernica Bilbao Viñedos

Voz 4 04:31 dónde aquí Rubén

Voz 1 04:33 se ponía a plantearnos este reto al centro haya dos bueno

Voz 4 04:38 y bueno pues me lo dijeron a mí ir realmente julio había entrado a entraba al centro hace hace muy poquitos meses y eso teníamos del poquita información todavía sabemos que había sido deportista y eso pues bueno nos padeció un buen el nexo de unión entonces se lo se lo planteamos y que llevamos este es que es apunta a un bombardeo además de decir dijo si se encantado claro eh

Voz 1 04:59 pues ocaso también la Policía Municipal será la que

Voz 4 05:02 empuje no la silla miseria que me va a ayudar si nuestros policías municipales también el otro día fue una visita conjunta que hicimos entrará gente muy maja muy implicada y con ganas de colaborar ese día hay de pasarlo bien

Voz 1 05:15 ven que saque que se saca de todo esto aparte de encuentros inesperados de situaciones fantásticas porque pasar un día con los bomberos Policía llegue al centro como vosotros en el fondo aquí va a haber la inscripción cuesta un dinero entiendo ya Josephine también social

Voz 0779 05:29 sí es que tu pregunta es buena no como sea porque esto es como para nosotros de cómo empezamos a escribir este proyecto en el papel a cómo está yendo no todo lo que estamos experimentando todas las partes pues yo creo que nadie nos lo imaginábamos ellos Puebla unos comentaban hace poquito no que no esperaban esta dimensión que estaba acogiendo este proyecto yo por otro lado también reconozco a nivel personal no he particular que no esperaba tampoco pues esta este cotillón no explosión de sensaciones de cambios de pensar muchas cosas de priorizar aparte yo me está enseñando muchísimo

Voz 1 06:01 personalmente estoy convencido hay además oye tenéis un canal Youtube lo digo para nosotros somos rabia porque hicimos la radio pero cualquiera puede seguir un poco todo el reto cada martes y jueves

Voz 0779 06:10 sí esa es otra de las novedades de la Guernica Eva o Running hasta ahora bueno pues siempre hemos sido muy activos en redes sociales en con nuestro perfil de Facebook con otro perfil de Twitter con el Instagram Youtube venía un poco porque bueno unidos por un reto requería de un soporte donde poder proyectar todos los capítulos que estamos emitiendo que van a ser un total de ocho todos los martes y jueves publicamos un capítulo hoy es martes uno de ellos hay bueno y luego finalmente el noveno capítulo va a ser el día de la carrera que van a tener

Voz 1 06:36 siete de octubre dos siento curas el cierre

Voz 0779 06:39 la ser super emocionante iba a tener un equipo de grabación de seguimiento para los equipos que nos va a dar cobertura no desde lo que como bien excedía oyentes de Bilbao no están preguntando tarifas cuales cuanto

Voz 1 06:50 cuesta este dorsal vale hombre yo creo que lo

Voz 0779 06:52 mejor para él soy un poco largo porque hay cuatro salidas hasta ayer a esto promocionada eh yo les invito a la gente que tengan interés en en la página web que es la Guernica y los Running punto com tres W de las aerolíneas tarifas fijas la ir apartó de inscripciones con el formulario el reglamento que yo aconsejo siempre que el reglamento se lea porque da mucha información y aunque un poco pereza son las lógicas que que bueno que no es buena ayudar a entender todo el concepto del proyecto y nada que ver

Voz 1 07:18 pero yo soy muy de tirar de la lengua cuanto más

Voz 0779 07:20 vale pues al el dorsal oro a partir hasta ayer ha estado a treinta euros en la son cuarenta euros el dorsal plata ahora está en torno al treinta euros entorno a treinta euros y luego tenemos el dorsal bronce

Voz 1 07:33 el blanco a diez euros a diez euros bueno y que te quieres llevar de todo esto Alberto porque estás en la radio ahora he tenido que pedir permisos en el trabajo todo exige un esfuerzo de organización con lo tranquilo que tú estabas pero que te quieres llevar de todo esto Alberto

Voz 3 07:45 es una experiencia inolvidable es lo único que quiero que lo disfrute mi hijo oí nada más

Voz 1 07:53 no está solo entiendo que toda la familia apoyando hombre claro por supuesto sí sí la familia y los amigos de más gente bueno aventaja Imanol como fisioterapeuta muy con nosotros

Voz 4 08:05 eh yo en un poquito en el trabajo en nuestro lado en un poquito es demostrar que todas las personas con el apoyo necesario pueden hacer cualquier actividad poquito demostrar eso también que es de lo que hemos lo que hemos dicho en alguna ocasión y luego llevarnos una experiencia que desde luego para mí para julio está siendo está siendo única vamos estamos todos niños pequeños ahí todos los días comentando a ver el próximo vídeo que no se ven aeronave tenemos que ir que tenemos que hacer

Voz 1 08:30 que cuenta el día de hoy Rubén vinos lo vale

Voz 0779 08:33 que esto haría he visto sólo uno que seguía la semana pasada pues tienes que verlo lo digas aprovechando que estás aquí soltando el vídeo que bueno lo primero que también a parte de hablar de la web os invito a todos a suscribirse al canal de y claro está comentarios poco donde encontramos un poco la interactividad con la gente que no siga que es bonito y aporta mucho entonces en el canal de Youtube de la Guernica o Running eh hay una lista de reproducción es exclusiva para unidos por un reto superando barreras el capítulo de hoy es la segunda parte del tercer capítulo porque el primero que un poco largo y creemos que bueno que iba a ser mejor recibido por parte de nuestra audiencia no habla eh el de hoy hoy sale Maialen Larrinaga que es una nutricionista deportiva valer es la la responsable de MLS nutrición ir va a dar unas pautas

Voz 5 09:16 de cómo debe bueno eh eh

Voz 0779 09:19 en pues interpretado o preparar planificar la alimentación nuestros deportistas tanto enfocado al equipo de bomberos y de Policía Municipal de Bilbao que va de ejemplo para el resto de corredores no claro todos los capítulos y aparte de tocar un tema concreto lanzan un mensaje que vale para todos los corredores no y bueno yo creo que esto es lo bonito de asnos no Rubén yo corro pero portó en la meta averiguar no sabía no puedo procedían a a correr

Voz 6 09:44 corre por todo León dadas pero por la verdad del box de meta si es como los periodistas de vamos a determinados eventos a mí sí me llamo Instituto cinco porque está en atenderles y corremos Dorta bueno bueno oye y que no se olvide supongo que ya habrá

Voz 1 09:56 está de espera para los próximos retos porque dando seguro que habrá más Ortí es que habrá más Julios que habrá más gente que quiere apuntas estrella sí que es cierto que bueno dentro de este colectivo no a quién digamos afecta directamente este tipo contenidos en el otro día que entre estos el presidente ya no es comentar el caso

Voz 5 10:13 que ella había socios digo bueno de otros tipos de de ellas

Voz 1 10:18 acciones que estaban llamándole porque también querían percibirá con sus sillas y que tiene la gente para ayudar no entonces yo creo que eso ya la bomba no el haber conseguido que gente cero Amy Marta quién te lo que venga Knight Alberto Olear harás un abrazo muy fuerte de parte del equipo de Radio Bilbao puesto Imanol nada dile a Julio que tú has dejado el panel de de esto muy alto aquí eh que va a ser fantástico el siete de octubre de acuerdo Rubén un abrazo fuerte que vaya todo fenomenal el siete de octubre mes que hacer de conocer el proyecto amor