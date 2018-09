Intervención de Kristina Apiñaniz

es de negocio e inversión en el sector ambiental Guadalupe hablaba de las startups precisamente eso es lo que trata es de hacer también en este caso a traer startups pioneras como como decía Guadalupe en todo este mundo en las iniciativas de economía circular atraer emprendedores como los atrae traéis que les ofrece is Icomos beneficiados de ellos porque esto de los Business Angels John siempre el creo que está muy bien pero bueno al final también las empresas buscan tener un beneficio no de de esta colaboración

Voz 3

01:42

en las redes de aprendizaje que ya existen en las aceleradores que ya existen no hemos crea dado algo nuevo tenemos relación pues con diferentes entornos de aprendizaje Make Up tamos sobre todo proyectos medioambientales de carácter industrial porque lo que nuestros socios nos han pedido es que quieren invertir en industria esos y eso es lo que hace hemos como este procedimiento bueno pues entonces identificamos una oportunidad de este tipo hacemos previamente un un análisis para ver si encaja con los intereses de los socios si encaja pues en las reuniones que celebramos cada tres cuatro mesas se lo presentamos lo incluso si hay un interés por parte de las empresas invitamos al al promotor de la idea a que la ha que la cuente una cosa curiosa igual un poco diferencial no nos ponemos todos en modo ayuda gano está a la gente con la escopeta al paso la paloma va a ver si este me gusta invierto no si nos ponemos todos en modo ayuda le ponemos en contacto con determinados agentes o con determinadas empresas o le damos consejos sobre el enfoque del negocio y una vez que ya lo hemos ayudado a ese emprendedor probablemente luego sí que hay empresas que tienen interés en invertir ya ello está avanzan porque a nosotros no salimos y que les pedimos que nos va encontrando pues porque nuestra satisfacción es que esto luego S