Intervención de Jon Kepa Izagirre

has hablado de hace cuatro años pero la empresa la Fundaspe y se en dos mil uno desde el principio estuvisteis muy clara esa apuesta medioambiental no productos químicos tradicionales no ir cuál es la alternativa que utilizáis

Voz 3

01:37

si la empresa nace el dos mil uno estamos en la adolescencia por eso somos tan inquieto se me lo vemos tanto ir entonces bueno pues desde la propia plantilla el personal del laboratorio que estábamos investigando químicos biólogos pues eh bueno pues éramos conscientes que los productos químicos pues tienen un impacto muy impacto de uso son peligrosos cualquiera de un producto químico hay unos pictogramas poner atención peligro hiló también veíamos que los puertos químicos pueden generan residuos y muchas veces acaban con la canalización la alcantarilla o al sistema es decir bueno porqué en vez de ser parte del problema podemos ser parte de la solución no tenemos porqué no hacemos esto de otra forma no que ya antes eh ha comentado a los otros ponentes entonces empezara a creatividad enfoques empezamos a ver el ciclo de vida sin saber que aquello era diseño pero ver cómo podíamos elegir otras materias primas como se podría fabricar de forma diferente y luego ahí porno Quiero Pia ya ver que hay dos modelos el eco diseño que hemos comentado que puede reducir ochenta por ciento desde el diseño de producto entonces si era casi lo que nosotros veníamos buscando crear entonces lo implementemos Si bueno estamos en ese continuamente ahí dando los cambios has dicho