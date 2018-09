Intervención de Eduardo Uribesalgo

Voz 1 00:00 el Ibex algo director de unidad de innovación y sostenibilidad de turno

Voz 1 00:10 pero no ha como saben es una marca de Arrasate que viste a los que disfrutamos de la naturaleza que en Euskadi somos legión una empresa que se autodefine en la tercera línea de lo que cuenta de ella en su página web como comprometida insostenible que protege al planeta ya las personas desde un símbolo que representa la relación yo respeto entre ambas es decir que se lo creen desde el principio eu además es uno de los fundadores qué tal Edú de tú no lo tuvisteis también muy claro desde el principio no

Voz 3 00:43 bueno cuando creamos la marca de mil novecientos noventa y cuatro ya la primera colección que sacamos al mercado utilizando tejidos reciclados que es la calidad de los productos todavía no era la que hoy en día es era difícil encontrar proveedores pero era algo que teníamos claro desde la creación adquirimos un compromiso de minimizar al máximo el impacto negativo que que nuestra actividad podía ejercer en el medio ambiente y desde ese desde esa ese compromiso hemos ido dando pasos en esa dirección siempre buscando alternativas a diversos problemas como maltrato animal químicos dañinos uso excesivo de los recursos naturales au la gran cantidad de residuos

Voz 4 01:23 que se generan no teniendo claro que el sector en el que estamos

Voz 1 01:27 claro es que yo no sabía que la industria textil es la segunda más contaminante el planeta me decía Hereu cuando se vaya el petróleo cualquiera se queda con el primer puesto número

Voz 3 01:36 lo que nadie quiere ser no efectivamente

Voz 1 01:39 qué pasos ha sido dando el primero ya no es has contado desde que naces ya lo tenéis claro por ejemplo en el maltrato maltrato animal que que comentabas Aznar resultado también muy curioso es decir es también es responsabilidad social que que

Voz 3 01:56 dentro responsable desolada también estamos trabajando la RSC internamente tenemos muchas cosas hechas eso no lo tenemos de es somos una empresa que es pequeña también que grande tenemos una estructura ahí tenemos mucho hecho un cajón desastre entonces lo que estábamos haga dándole forma no pero bueno en el maltrato animal Alves eh ante todos los movimientos otras asociaciones animalistas es lo que están haciendo es eh

Voz 4 02:20 de pedir a las marcas que

Voz 3 02:23 los productos que nuestros ponemos en el mercado proceden de animales que no han sido maltratados nosotros somos muy pequeños Si era muy difícil para nosotros de alguna manera demostrarlo entonces tomamos una decisión de solamente utiliza campo pluma que proviene de de prendas de de otros productos cuyo ciclo de vida ha acabado

Voz 1 02:44 más respetada los estropeemos

Voz 3 02:47 lo vamos y lo puedo vamos a poner en el mercado

Voz 1 02:51 es curioso porque además de materiales reciclados se obtienen prendas muy técnicas no sé si saben ustedes que las camisetas que llevan los pelotaris de Aspe y Asegarce están hechas de material reciclable

Voz 4 03:08 es sí son unos conocimientos de una iniciativa que estaba liderado Torres del departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Guipúzcoa y flema sabían

Voz 3 03:19 puesto cuatro barcos pesqueros a recoger basura en los puertos equipos de Iparralde que no tenían claro el objetivo era recoger en tres años cien toneladas pero no tiene ninguna solución a lo que que hacer luego posterior con lo recogido entonces entramos nosotros en el proyecto como asesores lo que hemos hecho ha sido recoger botellas de plástico de lo hemos reciclado hemos cometido en Francia hilo y hemos hecho las camisetas de arte de alguna manera para demostrar que que es el residuo puede ser una materia prima de primera primera clase porque nosotros hemos demostrado que con eso hemos hecho lo que puede esa lo que a lo más técnico Casto le puede aspirar no a la pelota profesional

Voz 1 04:02 sí sobre ese proyecto hay en este caso pues venían de Ferran sale son la Diputación y decía que podemos hacer ahora con esto pero sidrería as se ponen en contacto con ternura por qué qué residuo tiene la sidrería es que sino no comemos todo residuo tiene que no podían que no sabían qué hacer con él

Voz 3 04:23 hay también tuvimos conocimiento de que era posible utilizar reír realizar colorante a partir de residuos agrícolas no comestibles entonces no se nos vino a la cabeza en seguida estos los de las seis qué harán con las porque claro es algo que que se consume ahí dentro de la Si debería es el único residuo que generan que no sé aprovecha el único entonces pues contactamos con ellos a redes y era como cuánto cuánto generaban para nosotros era empezar a no tenían venida de como de como podía ser posible entonces Bono vimos que que son cincuenta y cinco toneladas de lo que se consumen cada año la temporada nosotros hemos hecho una prueba piloto con cerca de seiscientos kilos y eso unas diez mil prendas entonces lo que hemos hecho ha sido recoger las las en cuatro sidrería seamos involucrado también a los clientes que son los clientes los que tienen que echar las que luego el los recojamos nosotros entonces eh hemos hecho hemos tenido que mandar las me pesa triturar organizada nuestros todas la cadena la recogida llevar a tu del Molino para triturar luego hemos llevado a tener un colorante indique qué color y el residuo tiene el color sale del con los que tienes resido

Voz 5 05:36 sí marrón no

Voz 6 05:39 un último proyecto

Voz 1 05:42 luego si la gente quiere preguntar más pues ya pero por dar paso a nuestro último invitado y que también pueda hablar el público ahora estáis investigando para revalorizar la lana de la oveja Nacha yo no sabía pero es muy basta para textil chino

Voz 3 05:59 hemos estado durante varios años haciendo los estudios con centros tecnológicos si hemos llegado a la conclusión de que no es posible realizar unirlo porque lo que es muy muy vasto pruebas que hemos hecho en fabricantes para la máquina para la máquina osea que no no se pueden meter misma que no se puede industrializadas en lo que nosotros queríamos hacer pero hemos llegado a la conclusión de que el ala tienen las propiedades termales horas muy fuertes incluso el aislante funciona incluso en mojado entonces estamos viendo la posibilidad y estamos muy cerca de de de de utilizarlo como aislante nuestros propios a la flamante técnico mucha no es sería la construcción de hilos sin nuevo sería pues

Voz 5 06:40 la pluma ponerla si fuese los países nórdicos la Dama se utiliza mucho precisamente para

Voz 3 06:46 pero es la Ana Merino entonces la Mary no tienen las propiedades eso es la lata