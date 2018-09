Zabalgarbi, ¿Valorización energética?

Voz 2 00:00 en Hoy por Hoy Bilbao

Voz 1 00:07 Rudy Tejerina

Voz 1509 00:20 veintidós de junio de dos mil cinco Salgari acaba de cumplir trece años y entre detractores y defensores su actividad llega hasta este miércoles diecinueve de septiembre del año dos mil dieciocho como anfitriona de un gran congreso europeo once plantas en España completan un mapa europeo con un total de cuatrocientos sesenta que algunos sectores entre ellos los ecos estas marcan como incineradoras pero que sus gestores denominan como plantas de valorización energética el reto en este Hoy por Hoy Bilbao está claro conocer que aportan este tipo de plantas la tan deseada economía circular y ante el reto de gestionar las miles de toneladas de residuos como sociedad generamos y si lo hacen con la seguridad de no contaminar el aire que respiramos Miquel Huici director general descabalgar vida agradezco mucho este encuentro entre los oyentes del Bilbao que tal como está

Voz 4 01:04 muy bien tengo que decir que es una entrevista que hemos

Voz 1509 01:06 alabado porque ustedes tienen una agenda muy muy muy apretada esta mañana no obstante sí que vamos a incorporar algunas de las menciones que nos han ido haciendo algunos de los oyentes sacaremos términos para empezar la incineración es equivalente cien por cien a la valorización energética de residuos urbanos

Voz 4 01:21 no la incineración tiene que llevar aparejada la valorización energética es decir quemar un contenedor en plena Gran Vía es incinerar un contenedor recoger el calor que ese contenedor en ese momento está produciendo con ese fuego aprovecharlo su valor energético es un principio termo dinámico de primero de EGB de primero de BUP

Voz 5 01:47 que Europa nos obliga a

Voz 4 01:50 a ponerlo en en practica en las plantas que gestionamos desde lo que sería la de web adverso o en este caso no

Voz 1509 01:57 por qué debemos considerar expliquen les a los oyentes que las plantas como Gabi forman parte de la economía circular por qué

Voz 4 02:05 casi en la anterior pregunta estaba respondiendo lo no porque el principio termo dinámico de que cualquier material tiene que tener una transformación que es un principio básico de cualquier industria en nuestro caso es de obligado cumplimiento porque así lo ha exigido la ciudadanía europea a través de la Directiva dos mil ocho que es la que está en vigor en este momento reformadas recientemente a través de la incorporación de la valorización energética con lo que la la mejor tecnología disponible que en estos momentos la incineración se puede hacer en esa valorización energética esa es la clave la incorporación de de la valorización mediante incineración también en el paquete economía circular en lo que es la economía circular es decir sea aprovecha el material que en este caso poder calórico ejerce o tiene el material que se está depositando por nosotros o algo en lo que no hemos hecho lo que ya hemos hecho de separación llevará su Suu sumó su correspondiente economía circular en este caso mediante valorización material y el resto es lo que nos vendrá

Voz 1509 03:12 claro ese existen informes usted los conoce de grupos ecologistas esta mañana precisamente en Bilbao también han concentrado que aseguran que estas plantas provocan un gran impacto ambiental que Valoriza los residuos de forma ineficiente porque consume mucha energía lo cual las hace insostenibles como se rebaten estos argumentos

Voz 4 03:27 los primero que también me reclamo o me proclamo ecologista porque entiendo que además los hoy como ciudadano comprometido con el medio ambiente y más en en un territorio como nuestro hombre tú conoces bien Bilbao el Gran Bilbao que sólo hay que verlo lo ha transformado los últimos veinticinco años dejémosla Algarve también que su granito de arena algo ha tenido que ver en esto frente a tener depositados los residuos en los treinta y seis vertederos incontrolados que a principios de los noventa tenía Vizcaya a no tener ninguno más que uno por si acaso en lo que es el vertedero de Artigas de que está ahí de cola con toda la tecnología en el mundo del vertedero con lo cual por esa parte me reclamo me proclamo también yo mi punto de ecologista como ciudadano porque he hecho mi labor porque además contribuye a través de desarrollo profesional dicho lo cual el desconocimiento es atrevido desde la buena voluntad el efecto ni INVI es otra efecto que también socialmente lo tenemos todos perfectamente asumidos nadie queremos un bar debajo en nuestra casa sin embargo vamos todos a tomar algo seguro a los van

Voz 6 04:33 pues nadie queremos Un eh

Voz 4 04:36 más que un parque delante nuestra casa sin embargo también reclamamos que tenemos que tener colegios cerca y los niños pueden llegar a molestar con el ruido etcétera

Voz 6 04:44 ese efecto que es muy social muy culto

Voz 4 04:47 tal y en nuestra tierra cada vez más está bien pues también le ocurre a la valorización energética curiosamente todo esto en el norte de Europa y es una de las experiencias que nos van a poder contando en un panel que hay mañana por la tarde se transforma es decir ahora se empieza a reclamar plantas de valorización energética cerca de núcleos poblacionales potentes por qué porque la energía estos días lo sabemos todos muy bien la cara con lo cual si tengo algo como hacían misa sites en el caserío cuando utilizaban los residuos a para que los animales pudiesen comerán en algunos casos pero en otros los metían en el fuego bajo daba calor ese calor permitía hacer un cocido excelente

Voz 1509 05:30 respecto a la pregunta que han dado consume mucha energía lo cual es hace la insostenibles

Voz 4 05:34 yo no no cómo va a consumir produce energía pero también consumen también consume de los ocho nosotros ahora mismo estaremos exportando a la red el ochenta y cuatro megavatios estamos produciendo ochenta y nueve es decir estamos consumiendo cinco megavatios claro es que mi ordenador también con lo el que tengo lo en el despacho no se pulpo grúa que si esa es lo que te refieres

Voz 1509 05:56 cuánto contaminan vi en su proceso de hacer desaparecer los residuos que trata o hay riesgo cero hay cero contaminación

Voz 4 06:03 tenemos de nuestro presupuesto tres millones y medio de euros para evitar que exista ningún tipo de emisiones a la atmósfera que resulten contaminantes con lo cual prácticamente Estero es más si ocurriese se bloquea automáticamente la planta aún como cualquier industria porcina

Voz 5 06:21 toda esa en la parte de misiones

Voz 4 06:25 en la parte de misiones que serían los entornos nuestros tenemos un control exhaustivo exigido por el órgano ambiental en este caso el Gobierno vasco de absolutamente parametrizar todos los controles que tienes que tener que tenemos a nivel repito en este caso de la directiva de misiones a nivel europeo o dimisiones se está hablando aire suelos

Voz 7 06:46 y entornos

Voz 4 06:48 y en cuanto a nuestro residuos que también nos hacemos y abordo el tema si hacemos tres tipos de residuos que serían las charras los ferrys la sartén que alguno no sabemos porqué has acabado depositando en el contenedor esto lo vamos con un imán que te invito a verlo porque si pones allí la alianza que tenemos a mano apuntarlo no lleva el dedo

Voz 1509 07:08 sí a que tiene mucha fuerza sí

Voz 8 07:10 la chatarra las escolapias y las cenizas mal las escolapias es el reto

Voz 4 07:17 el reto que además vamos a abordar en otro panel fíjate yo estaríamos en el segundo panel de lo que es la obtención de absolutamente todos los metales hasta ahora las las escoltas no tenían valor en Euskadi en Vizcaya en las nuestras todavía no tienen valor en vez empiezan a acercarse muchas vienen a esto también a buscar nuestras escolia es por qué porque resulta que hay cantidad de metales preciosos que contienen estas estas es que son suficientemente atractivos para mediante cribado y más cribado se llegan a conseguir dónde están las industrias de recuperación de escolia es fundamentalmente y donde está la mayor tecnología desarrollada Holanda Holanda es el el paradigma de hacer una valorización de las escoltas también espectáculos estrés genera cuarenta y cinco mil toneladas de Orgaz que vamos a hacer con esas escoria en este momento están llevándose en en parte a la a la al a los vertederos de Igorre de Zalla allí se hace una recuperación ultima de metal fácil de extraer mediante otro cribado y es que no lo lo que no atrapar el imán es decir aluminio eh por ejemplo y ahí están de los utilizan fundamentalmente para viales es decir Si no deberían de utilizar se me ocurre para transitar en esos vertederos árido de la cantera de Lemona o árido de la cantera de Valdo

Voz 1509 08:33 por dónde pasa el futuro inmediato descabalgar de estas plantas para ampliarlas y después lo haremos una forma llamas nacional e internacional esta preguntas en la sala traslado usted porque como bien sabe Vizcaya acaba de firmar un acuerdo con Guipúzcoa por el que seguirá recibiendo basura habría que hablar también de tipos de Basauri demás pero estamos lejos en Euskadi reciclar el setenta por ciento de los residuos urbanos que pide la Unión Europea para el año dos mil treinta aunque hay varios datos que se ponen encima de la mesa de la comisión por dónde pasa el futuro inmediato de este tipo de plantas aquí en Euskadi en Vizcaya

Voz 4 09:00 yo supongo que estar atentos a a lo que sería la tipología y generación de residuos que que hacemos nuestros hogares para mejorar constantemente que lo hacemos lo que sería la valorización energética no sé si acabará siendo la incineración gasificación priorización hay mucho es de plástico que va a retornar que ahora mismo en la economía lineal en la que estábamos metidos lo terminábamos en las cataratas o en el embalse de China

Voz 1509 09:28 ya de todo el choque no Martín ha dicho que no entonces vuelven vuelven

Voz 4 09:32 círculo para

Voz 1509 09:34 ser un poquito más exacta cree usted que tendremos que construir nuevas plantas en Euskadi sería necesario habría que haber de ampliación de la que habría

Voz 4 09:42 preguntarlo a otros a otras personas más más que tienen más visión que yo a nivel de la comunidad autónoma no pero no lo sé yo creo que Guipúzcoa ya va a dar sobradamente cuando esté en marcha capacidad para lo que es Guipúzcoa faltaría lo que sería el territorio histórico de Álava no lo sé si que ahí sí que apeló a que preguntes esta misma al consejero viceconsejeros saber mucho

Voz 1509 10:04 tienes que es usted tan evidentemente Salgari Rafael Guinea presidente de la Asociación Española de Empresas de valorización energética de residuos urbanos bienvenido esa entrevista cómo está

Voz 7 10:12 es bueno pues estoy encantado de estar aquí en mi segunda casa

Voz 1509 10:16 oiga yo porque Bilbao para esta estas conferencias anuales porque ustedes restante presenta representando once plantas en España pero en todo Europa

Voz 7 10:25 bueno de hecho este congreso de hoy lo que representa a las cuatrocientos sesenta claro al final este Congreso un congreso que es el noveno ya que se hace cada dos años lleva veinte años realizándose se hace históricamente en la en el país europeo que ostenta en ese momento a la capitalidad europea este año surgió la oportunidad de de de de romper esa tradición es descabalgar vieron una iniciativa decir oye vamos a a tenemos tenemos un Bilbao precioso atractivo para hacer este congreso hagámoslo en Bilbao y así ponemos un poco a España la situación de España un poco en relieve no porque si a la incineración para eliminar residuos una apostar más por el compostaje programas de reciclaje no no hay que elegir no hay que elegir para hay que apostar más por el compostaje hay que apostar más por el reciclaje sólo aquello que no hayan podido ni en mi reciclar es lo que tenía en energética pero yo iría más allá antes de eso hay que apostar por reducir lo que no podía reducir lo que tiene que dar compuesta o reciclar no yo creo que hay una jerarquía aclara hay que intentar seguirla no Nos jugamos todos

Voz 1509 11:29 o sea que usted augura que podamos cerrar todas estas plantas en un futuro próximo o medio a medio largo plazo porque no será necesario porque recicló vemos porque utilicemos ya no haga falta la incineración

Voz 7 11:39 los números cuando hace los números yo esto lo lo comparo muchas veces las excursiones lo compara por ejemplo con los hospitales no tú dices bueno los hospitales lo ideal sería que no existiera que la medicina va avanzando hace más más más medicina preventiva y lo ideal sería tener los menos hospitales posible la realidad es que eso pues ojalá en un futuro lo consigamos pero a medio plazo no es así no si no los tienes el daño que generas es mayor pues con esto igual no ojalá largo plazo logre es tener tanta reciclaje que no te haga falta pero lo cierto es que el el mejor de los escenarios vamos hablando del objetivo al setenta por ciento que no hay ningún sitio del mundo ha conseguido no

Voz 1509 12:17 mira ella estamos en el cuarenta tengo entendido aproximadamente verdad señor wifi

Voz 4 12:20 una entre cincuenta cuarenta y cinco cincuenta y dos años ahí estábamos dando por ellos

Voz 7 12:26 Copa nosotros puesto el listón más alto que nadie nadie bueno pues vamos a ello vamos a ser vamos a intentar liderar el mundo en esto no con el setenta por ciento reciclaje te queda un treinta por ciento que tienes que gestionar y no sólo eso pues tener en cuenta cuando Brice setenta por ciento reciclaje el reciclaje es imposible que tengo rendimiento mayor del ochenta por ciento con lo cual de ese setenta por ciento el XX porción

Voz 1509 12:46 siempre habrá un veinte por ciento más o menos

Voz 7 12:49 ha los cules que habrá un treinta y cinco por ciento de ese orden cuarenta que es que o son vertedero o les sacas la energía sustituye para acallar

Voz 4 12:59 por por si me permitís que haya para que haya reciclaje tiene que ha reciclado el reciclado tiene que poder vender su producto e muchas veces ocurre esto también que te encuentras tú has hecho una buena recogida selectiva de vidrio por ejemplo pero si luego la sociedad no consume vidrio qué hacemos con el vidrio no que no sería para el caso lo que va perfectamente entendible por la audiencia

Voz 1509 13:20 de las partes de todo esto señor Guinea y cómo podemos estar seguros ojalá me diga que sí qué protocolos están obligados a seguir cómo podemos estar seguro de que el aire que respiramos no contiene absolutamente ninguna partícula que contaminan la incineración

Voz 8 13:33 en las plantas de valorización energética con el oro

Voz 7 13:39 esto va muy asociado también al al a los muchos debates que hay en la en la sociedad no es es intentar creen en la ciencia es decir desde el punto de vista científico tú los gases los gases que se emiten en cualquier combustión pues tú lo puedes analizar los puedes depurar de hacer transformaciones químicas para que cualquier contaminantes esos gases pues lo lo lo retenga no cómo podemos garantizarlo yo creo que lo mejor es mirar hacia aquellos sitios donde tienen más experiencia en hacerlo

Voz 1509 14:08 pero hábleme de España hábleme de nuestras plantas de la vizcaína cómo garantizamos al oyente ahora mismo que no hay ningún problema

Voz 7 14:14 bueno yo creo que la mayor garantías que están controladas de manera continua monitorizadas de manera continua que están sometidas a una legislación ambiental europeo ya que es la mayor que hay en en todo el mundo en cuanto la restricción de de Misiones y que de las cuatrocientos sesenta plantas que hay no habido ninguna qué Cy L de yo creo que que se ha ido emisiones creo el mensajes esta tecnología es muy robusto es una tecnología muy robusta muy fiable tanto es así que todas las plantas están monitorizadas por la Administración porque no olvidemos no olvidemos que la gestión de residuos de una u otra siempre es una gestión pública con lo cual la administración siempre está vigilando la misa en somos todos

Voz 1509 14:53 pero claro todos somos los que mantenemos también la vigencia de esta

Voz 4 14:56 de todas formas entre lo que sería el depósito en vertedero la incineración valorización energética qué diferencia hay porque residuo no no no está más expuesta es es factores contaminantes de ese residuo si están al aire libre expulsando sus gases que de una manera controlada esos gases está José gestionan la manga control

Voz 1509 15:15 sí pero también es verdad que intervenimos que no generemos también algún tipo de riesgo para cualquier tipo de nuestros ciudadanos una vez que se apuesta por este tipo de valorización es el problema del del ciudadanos

Voz 4 15:25 pido que genera es él él tiene que tener en cuenta si él coge lo que cualquier elemento y es capaz de de de no gestionarlo correctamente que sabe perfectamente que es contaminante que lo vamos a hacer si lo echa la ría hoy un alguien lo que sea pues estaremos contaminando alardea tiene la culpa el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia porque la ría ese día está contaminada porque había una persona que Tirado no sé qué sustancia química

Voz 1509 15:46 no pero de lo que salga de la planta de Algarve usted era responsable a esos eso déjeme que vaya al año dos mil uno Convenio de Estocolmo firmado por España aún falta ratificación sí lo ha hecho Alemania pero este país no me retrotrae con mucho y ustedes se que tienen informes más recientes se hablaba entonces de contaminantes químicos conocidos como la docena sucia que se que conocen son los perjudiciales para la salud este convenio certifica que el incineración de residuos aparece entre las principales fuentes de emisión de al menos cuatro de estos contaminantes son disfrutó les diste dice este informe endocrinos hormonales hablamos de metales pesados de dioxinas de foráneos qué medidas se aplican para evitar que estos contaminantes lleguen a nuestro organismo insisto tiene que ver con la pregunta anterior señor Guinea pero me gustaría estar muy segura de que todo esto está controlado

Voz 7 16:31 muy bien además a mí me gustaría intentar dejarle a usted y a todos los oyentes camino a los oyentes efectivamente se de tranquilidad con esto no es al final los contaminantes a los que se refiere supongo que son las las dioxinas yo parto de la base que dé en dos mil uno no conozco los detalles de ese protocolo porque hace

Voz 1509 16:49 es un convenio sí si más eso

Voz 7 16:51 entonces ha habido mucha normativa no probablemente esa fue la que dio base a la normativa dos mil cuatro la directiva europea el problema es que España no lo ha ratificado Silva firmado debería ratificarlo cosa que no ha ocurrido todavía se pero es es indiferente porque esto de derivado una directiva que es la directiva marco de gestión de residuos en la cual está en la ponencia energética y en la que fija todos los parámetros de qué niveles de emisión máximos pueden tener las plantas de energética no por ejemplo a nivel dioxinas es cero lo que no puede cero cero coma cero siete por diez al menos nueve porque es el límite humano con el que podemos medir Pride por debajo no puedo garantizar que mínimos no entonces probablemente vino a través de ahí no pero es curioso porque cuando hablamos de Estocolmo lo tenemos como un paradigma yo creo que es así de de de de Medio Ambiente no idea del ecologismo que nos lleva unos cuantos años de ventaja es curioso porque después de eso Estocolmo o Estocolmo Suecia en general está siendo el país europeo que más plantas de nuevas está poniendo

Voz 1509 17:49 cuántas tiene pues ahora mismo todos

Voz 7 17:52 memoria creo que son treinta hay tres eso sí

Voz 1509 17:55 estar aquí en este congreso Estocolmo ha venido a este congreso y claro

Voz 7 17:58 gracias vamos que les van a preguntar a argumenta

Voz 1509 18:00 que les que les que quieren aprender de Estocolmo bueno asunto

Voz 7 18:03 al centramos en en Suecia pero estamos a todos los países no

Voz 4 18:06 los treinta y tres XXXIII tres

Voz 7 18:09 es difícil que tiene noventa y nueve el asunto es que ahí están volviendo a poner más de las que necesitan para sus residuos porque cada ayuntamiento quiere tener el suyo por qué porque consiguen tener consiguen tener energía generada de manera local gestionar sus residuos tener calor tener electricidad gestionada por su propio municipio no tener que depender o bien del combustible el petróleo de los países árabes o delegadas de Rusia no lo está metiendo dentro las ciudades porque porque saben perfectamente llevan cien años es decir no pero setenta con esta tecnología saben que es es inocuo para para para el medio ambiente vamos mucho más comparado con con las calefacciones de las casas con o con cualquier tipo de contaminantes

Voz 1509 18:52 tengo que ir terminando el tiempo es si te limitado los minutos en Ray además obtienes ustedes tienen que ser anfitriones de de este gran evento que va a tener lugar en Bilbao durante tres días pero antes determinar me gustaría trasladarle señor Guinea la pregunta que le hacíamos al anfitrión Salgari así abrirán nuevas plantas de este tipo en este país después lo que nos ha dicho los países nórdicos quizá no me quepa duda pero quiero escuchar sólo usted habrá más plantas en España de incineración de valorización energética

Voz 7 19:15 se queremos cumplir las directivas de verdad queremos hacer una gestión responsable residuos es necesario no que sea una más plantas que se multipliquen casi por tres las que hay ahora ahora mismo sólo se energéticamente un diez por ciento se envía a vertedero un cincuenta y cinco por ciento o residuos que se producen en España somos el país europeo que mandamos doce millones de toneladas al año a un agujero y somos el país europeo que más más vierten con lo cual hace falta un cambio mentalidad y buscar soluciones a los problemas