Hoy por Hoy Euskadi. Economía circular. Emprendimiento y nuevos modelos de negocio

especial hoy por hoy encuentros ser Euskadi economía circular emprendimiento y nuevos modelos de negocio desde el Palacio de Congresos Europa

Voz 0599 00:21 qué tal de Guardiola desde el uno de agosto ya hemos agotado todos los recursos que la naturaleza puede regenerar este año si los siete mil doscientos millones de personas que habitamos el planeta seguimos consumiendo al ritmo actual en el año dos mil cincuenta vamos a necesitar tres veces más cantidades de materiales y un setenta por ciento más de alimentos en ese aquí en Euskadi generamos seis millones de toneladas de residuos al año dos mil seiscientas noventa y cinco por cada persona cada vez urge más hacer algo esto de coger fábrica usar y tirar no da más de sí ese ha sido el punto de partida de los encuentros ser Euskadi que esta mañana hemos celebrado en el Palacio Europa de Vitoria Gasteiz dedicados a la alternativa ese modelo lineal la economía circular no sé para empezar si estamos todos no familiarizados con el término que asuntos relacionados con la economía circular con la biodiversidad con el medio ambiente son noticia en los distintos territorios Naiara Lupe Tejerina iba Morente seguís por aquí

Voz 2 01:27 es la queja eleva tu casualidad azul si esta mañana es entrevistado el director

Voz 0599 01:33 de la incineradora Sabah Algarve iría aunque estamos hablando de una incineradora lo curioso es que te ha venido a decir que sin incineración no puede haber economía circular así de tajante Vizcaya además hoy

Voz 3 01:46 es protagonista también porque es que ellos están convencidos de que la economía circular compete y mucho a las cuatrocientas sesenta plantas incineradoras que actualmente coexisten en Europa aquí tenemos a Vargari pero en toda España hay once reivindica en eso ese papel en la economía circular insiste Miquel Huici que sin eso no habrá economía circular ojo hay muchas críticas en su entorno eh porque consumen como sabéis mucha energía y hay quien dice que son insostenibles el no desde luego

Voz 4 02:12 que el principio termo dinámico de que cualquier material tiene que tener una transformación que es un principio básico de cualquier industria en nuestro caso es de obligado cumplimiento porque así lo ha exigido la ciudadanía europea a través de la Directiva dos mil ocho que es la que está en vigor en este momento reformadas recientemente a través de la incorporación de la valorización energética

Voz 3 02:36 bueno ya a tenor de las últimas noticias como bien sabéis China acaba de cerrar las puertas a cuarenta y cinco por ciento de toda la basura plástica del mundo la incineración Eva va a seguir siendo una apuesta también europea y no lo digo yo lo dice Rafael Guinea que es el presidente de las once plantas de toda España dice que al aire que respiramos no va a ser más nocivo por culpa de estas plantas

Voz 5 02:55 pero que la mayor garantía es que están controladas de manera continua de monitorizadas de manera continua que están sometidas a una legislación ambiental europeo ya que es la mayor que hay en en todo el mundo en cuanto la restricción de de Misiones y que de las cuatrocientos sesenta plantas que hay no ha habido ninguna que haya ido de de yo creo que que salir de emisiones de oro el mensajes esta tecnología es muy robusto

Voz 3 03:19 Robusté segura bueno Vizcaya recicla menos de la mitad de los residuos que genera Eva

Voz 1951 03:23 no en Álava Naiara buena en Alava ya sabes que tenemos corazoncito verde esos te voy a destacar dos cositas en las que se está trabajando entre de de esa necesidad de reducir la demanda de materias primas está en marcha una campaña que está llevando a cabo la Diputación para evitar generar más plástico en este caso en la hostelería se han distribuido jarras de cristal para servir agua en bares y restaurantes los últimos datos nos dicen que se han entregado ya dos mil cien Eva

Voz 0599 03:48 dos mil cien dos mil quién negada hay cien estable

Voz 1951 03:51 cimientos más de cien en Álava que se han adherido al Plan así que desde la Diputación están pensando ahora lanzar una segunda fase si en la primera querían implicar al personal de hostelería en esta segunda buscan involucrarnos a nosotras a las clientas a los clientes a todos para que cuando vayamos a un restaurante pidamos agua en jarra ya sabes eh me pone el agua en jarra por favor en vez de sacarme la botella de plástico gotita a gotita tan taca que es así como se llama esta campaña pues cambiando poquito a poco en nuestros hábitos de consumo ayer Planeta y por cierto la Diputación acaba de habilitar además una ayuda de ciento veinticinco mil euros para ayudar a las cuadrillas y a los ayuntamientos alaveses para compostaje más para cerrar ese círculo precisamente en la generación de residuos orgánicos la verdad es que la campaña está funcionando muy bien en los pueblos alaveses en las cuadrillas hay muchísima implicación y lo que se está consiguiendo es que en muchas casas se haga compostaje que las familias duraba individualmente lo aprovechen y que también se pongan con pósters comunitarias en los pueblos todavía la mitad de lo que echamos en el resto los alaveses y las alavesas es materia orgánica que podría volver a ese ciclo de la vida claro

Voz 0599 05:00 hoy lo ven las jarras es muy interesante y en también en Donosti y en Bilbao los restaurantes también se sirven botellas además cada vez están siendo con diseños más bonitos también pues para para que el consumidor se anime esta mañana en el Palacio Europa Nos han puesto unas jarras verdes preciosas precisamente para eso porque sea John contra sentido estar hablando de economía circular

Voz 2 05:24 por ahí por ahí bueno

Voz 1951 05:27 son unos detalles que se agradece y que además de ser de agradecen yo creo que hay que ir interioriza dando precisamente el gesto cotidiano que hemos cada uno de nosotros cada día ese cambio yo voy a salvar ir igual antes me daba vergüenza es un cambio de chip no pedir un vaso de agua no no me pido el vaso de agua Press que estoy ayudando a que no se Mona no generar esa botellita de plástico más que al final qué hacemos con ella en los de las bebidas

Voz 0599 05:53 embotellada estarán ahora mismo echando pestes pero bueno estamos hablando de que ya once titular Eva ponente estas por ahí sí sí aquí es todas por aquí poner Donosti en Guipúzcoa bueno pues también efectiva

Voz 3 06:03 mente estamos con lo del yo que todavía

Voz 0599 06:05 cuesta e hizo que algunos no te miran con buenos ojos

Voz 3 06:08 dando pide un vaso de agua en un botellín pero bueno en fin aquí también se está trabajando y mucho en este ámbito de hecho son tres los ejes principales de actuación del Departamento foral de Medio Ambiente el primero como os podéis imaginar es la gestión de los residuos que ha sido bueno pues motivo de Brown

Voz 0599 06:22 la política en pasadas legislaturas parece que ahora

Voz 3 06:24 por fin poquito a poco estamos dándole la vuelta a esto el segundo precisamente es la economía circular muy ligado a este la lucha contra el cambio climático fijaos que nuestro territorio generamos más de cuatrocientas veinte mil toneladas de residuos al año además de gestionar las basuras uno de los objetivos claves conseguir materias primas secundarias para su reutilización en la industria con el fin de evitar en la medida de lo posible bueno pues el uso de nuevas materias primas naturales Se trata de conseguir a futuro que el sesenta del cinco por ciento de los residuos sean reciclados y el treinta y cinco por ciento valorizado energéticamente en esta legislatura además se ha puesto en marcha el Cluster de la reutilización y el reciclaje también con un ambicioso objetivo duplicar la industria del reciclaje de Gipuzkoa en los próximos diez años o lo que es lo mismo pasar de los cinco mil empleos actuales a diez mil doblar la facturación de cuatrocientos millones a ochocientos para ello está por un lado la construcción de un conjunto de instalaciones que tratarán los residuos por otro como complemento la puesta en marcha de un centro de cambio climático que contará con una sección específica dedicada a la economía circular decir que los objetivos

Voz 0599 07:30 muy bien ambicioso se muy bien yp muy tú mucha gente trabajando en los tres territorios Arun Nayar a Eva

Voz 2 07:37 gracias por robo el programa hasta las dos seguimos escuchando atentamente diario

Voz 0599 07:44 esto me quedo aquí hasta las dos par para resumirles a estuve los encuentros han estado muy interesantes hemos escuchado mucha teoría pero lo más bonito ha sido que hemos escuchado muchos ejemplos concretos luego vamos ir a empresas de aquí pero Guadalupe García que es entre energía Manager de clima que Spain ha puesto ejemplos de cómo varias multinacionales muy conocidas les van a sonar todas ya están transitando con ejemplos concretos hacia la economía circular

Voz 6 08:12 y cuáles son estos modelos de negocio circulares estos modelos del futuro bueno suele hablarse de cinco el primero de ellos suministros circulares implica utilizar recursos renovables reciclables biodegradables como ejemplo luego han comunicado el lanzamiento de una nueva línea de piezas que no están producidas a partir de plástico procedente de de derivados del petróleo sino que serán piezas se obtengan a partir de caña de azúcar ahora será unas piezas que tienen forma de árboles de plantas y de hojas están vano está ya en funcionamiento segundo modelo de negocio recuperación de res de recursos como ejemplo que ya está apostando por este nuevo modelo de economía circular y acaba de lanzar una iniciativa en España Salvemos los muebles que lo que pretende es revender entre las personas los muebles que ya no utilizamos también ha lanzado una una nueva línea de de utensilios de lugar de mobiliario que se basan en materiales reciclados así por ejemplo venden puertas de cocina fabricadas recicladas y fabricadas mediante botellas de plástico Pet también utilizan películas de plástico con las que han envuelto los palets de entrega y las convierten en un material en unos granos que se utilizan para producir cojines tienen también una silla fabricada con plástico reciclado y con madera

Voz 7 09:56 vale

Voz 6 09:58 otro modelo de negocio es la prolongación de la vida útil del producto como ejemplo la empresa Fon es una empresa que trabaja sobre uno de los productos que hoy en día en nuestra sociedad más utilizamos más impacto ambiental tienen los teléfonos móviles ellos han diseñado el primer teléfono modular va por piezas totalmente repara hable actualiza hable que está diseñado para durar otro modelo de negocio el producto como servicio lo que implica es pasar del concepto de de poseer y de comprar por el de simplemente utilizar por ejemplo la empresa Michelin ha lanzado una nueva línea de negocio según la cual no vende los neumáticos sino que los alquila a grandes flotas de vehículos de esta forma lo que venden los neumáticos sino que son horas de uso de esos neumáticos otro modelo de negocio uso de plataformas colaborativa esto supone aumentar el nivel de uso de los productos compartiendo su empleo su acceso su propiedad la mayor parte de los materiales que utilizamos se tira a los vertederos y las cosas que hacemos están claramente infrautilizadas por ejemplo en Europa el coche medio está aparcado un noventa y dos por ciento del tiempo el treinta y uno por ciento de los alimentos se desperdicia la oficina a media se utiliza

Voz 8 11:32 menos del cincuenta por ciento del tiempo

Voz 0599 11:42 eso es cuestión de multinacionales en Euskadi cada vez hay más empresas trabajando en este ámbito hay más de ciento cincuenta que lo están haciendo facturaron el año pasado dos mil ochocientos millones de euros en productos verdes el Gobierno vasco prepara una estrategia en economía circular para animar todavía a más firmas no solamente por cuestiones de sostenibilidad sino porque creen están convencidos de que apostar por este modelo de economía es una apuesta competitiva para las empresas Isabel Cobo ha estado los encuentros con el consejero de Medio Ambiente

Voz 9 12:13 qué Arriola consejero Iñaki Arriola muy buenas e interesante la la charla de hoy

Voz 1358 12:19 yo creo que he sido muy interesante la jornada como Gonzalo un poco la el comentario de las personas que han estado asistiendo pues es muy positivo porque al final hablamos de economía circular son pues tienes que parecen muy etéreas muy de discurso pero el poder ver en prime de primera mano la aplicación práctica de estos principios por parte de empresas están aplicando que vive pues el procedimientos economía circular a sus productos a su forma de trabajar compitiendo están saliendo adelante yo creo que ellos lo más ilustrativo de todo esto no

Voz 0160 12:57 bueno economía circular lo planteó en la presentación de estos encuentros en Euskadi pero eh de qué de qué situación partimos en años

Voz 1358 13:07 bueno yo creo que la situación de Euskadi es buena en estos momentos no pero es que no es precisamente una situación de partida el Gobierno vasco viene trabajando en lo que es la crónica circula desde hace más de treinta años ya no lo viene haciendo de la mano de de las empresas buscando la la colaboración y la cooperación público privada el desarrollo de lo que supone una economía circular no de hecho yo creo que nosotros somos una región a nivel europeo que se pone como ejemplo de buen trabajo en lo que es emplea la implementación de medidas economía circular no en el índice de rendimiento ambiental se sitúa a Euskadi en un cuarto puesto entre ciento treinta y dos ámbitos territoriales en a nivel europeo no con lo cual quiere decir que estamos en un proceso avanzado que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y lo importante es que se viene aplicando prácticamente en cada vez más empresas el apoyo que hoy estamos prestando a las empresas los solamente es con con ayudas sino con acompañamiento por medio de la sociedad pública IV y sobre todo que eso es el futuro que hay mucho por recorrer que el convencimiento de la administración en ese sentido es claro y evidente no

Voz 0160 14:22 me quito la segunda pregunta porque le iba a preguntar si estaba empeñado en Euskadi el Gobierno en este cambio de modelo es evidente que si lleva una larga trayectoria hay un cambio también de enfoque interesante no hablamos sólo de de cuestiones medioambientales y de sostenibilidad hablamos de competitividad porque las empresas y lo hemos escuchado esta mañana obtienen ventajas por ejemplo para entrar en mercados de de acceso muy difícil ya no hay recursos a hacer de la escasez de recursos negocio no se escucha

Voz 1358 14:49 bueno hay que hacer también de la necesidad virtud al sistema

Voz 0160 14:53 que casi lo mismo extremo de

Voz 1358 14:55 acción que se viene desarrollando en los últimos muchos años no de de extraer de producir y de afinan tirando los productos es algo insostenible no entonces esto supone un cambio de mentalidad el cambio de mentalidad supone que hay que ir a un sistema que al final lo que trata es de de extenderlo más imposible la vida útil de los productos que hay que a reutilizar globos facturar los que hay que también cuando acabe su vida útil saber que hay muchos componentes que pueden ser válidos y que todo esto forma parte de una economía una economía que se abre a futuro una economía además que por la necesidad de que desarrollar que las empresas tienen que ir adaptándose a la nueva realidad y que además eh vamos a dirigirnos a un mercado cada vez más exigente desde el punto de vista de respeto ambiental de que los productos de alguna forma que se presente en el mercado o tengan un sueño con sello ecológico que garantice que se está haciendo un adecuado uso de de de las materias primas Si que tienen parte de un eco diseño etcétera etcétera y esto sin duda forma parte de la imagen de marca de de muchas empresas no que va permitió mejoró su imagen va a permitir poder competir internacionalmente mejor les va a permitir situarse también en el mercado de cara a a futuro y sin duda las empresas que están entrando en todos estos procesos de de economía circular lo tienen claro y un modelo a seguir pero muchas otras empresas

Voz 0160 16:28 sin embargo cuesta cuesta convencerles o por lo menos está costando dicen que es más caro hemos escuchado es que es más caro eh que manera hay de convencerles que hace el Gobierno vasco en ese sentido

Voz 1358 16:39 yo se lo decía no traemos una un acompañamiento claro las empresas desde hace mucho tiempo tenemos una sociedad pública ambiental que siguió ve que que acompaña a las empresas en este proceso de transformación a empresas de economía circular hay ayudas que se otorgan a las empresas pero sobre todo todo lo importante es que es el convencimiento propio de que el futuro tiene que venir por aquí no las nuevas empresas que quieren situarse de cara a futuro tienen que partir de de principios distintos a los que han sido trayecto muchos años no tiene que partir de un principio de sostenibilidad de la economía que que va a marcar sin duda el futuro de de las propias empresas y el futuro también de del planeta no porque en última instancia la economía circular es una herramienta de lucha también contra el cambio climático que es la mayor amenaza que tiene nuestra civilización no

Voz 0160 17:35 sin ninguna duda que es la estrategia de economía circular dos mil treinta de Euskadi que que está haciendo el Gobierno vasco con ese título

Voz 1358 17:44 con lo que se pretende fundamentalmente es

Voz 10 17:48 definir una serie de objetivos

Voz 1358 17:50 es tanto en la producción de las empresas como en el consumo como la gestión de los residuos y el uso de materias primas secundarias también la competitividad y la innovación de las empresas no nosotros la estrategia pensamos que podemos aprobar hacia final de año previamente a la estrategia lo que hemos hecho es una así de diagnósticos que lo sitúan como el plan de trabajo nos orienta adecuadamente para definir los objetivos de la Estrategia y lo que va a permitir tener un guión por parte del Gobierno para poder orientar la transformación de la economía vasca hacia una economía más sostenible basada en economía circular

Voz 0160 18:28 el próximo paso en esa estrategia hay uno inmediato que es lo que falta que es lo que no estamos dan

Voz 1358 18:34 pues en principio el siguiente paso va a ser la aprobación de la estrategia con tal como comento estratégico e hemos venido trabajando anteriormente en en el diseño de que nos permite llevar a este a este objetivo de la estrategia tendremos una vez aprobadas la estrategia como le decía un guión que van a permitir actuar tanto en producción como en consumo como gestión de residuos como el medidas de competitividad por parte de las empresas e innovación referente a la economía circular y eso va a ser un poco o como la la Biblia de la economía circular Cádiz no con esto con la voluntad clara de gobierno de apoyar con la herramienta de gestión que tenemos la sociedad V con el convencimiento cada vez mayor de las empresas que usted me decía que algunas dicen que es que es más caro oiga pues que que pregunten a más de cincuenta ciento cincuenta empresas que ya están a día de hoy eh con un actuando en base a los criterios y procedimientos derivados de la economía circular si es más caro o más barato en sin duda el reciclar y aprovechar los recursos el reparto facturar y sobre todo muy importante el hacer desde un inicio Eco diseño de producto es básico para para el futuro no solamente desde el punto de vista de lo objetivo general que decida no el cambio de mentalidad orientados sostenimiento del planeta y una economía en ese sentido sostenible que había en esa línea no sino también para el futuro de una semana

Voz 0160 20:05 esos que eso no sólo el gran titular sino que también hay oportunidad de negocio nudos

Voz 1358 20:10 Nadal negocio en gran medida negocie el futuro hoy en día estaba unido a la economía circular en las empresas y los emprendedores que estén barajando en estos momentos el poner en marcha nuevas iniciativas empresariales tienen que partir la económica circular

Voz 0160 20:28 hay que darle una consejera muchísimas gracias esperemos que sí que tome todo el mundo nota nosotros hemos querido plantear con ejemplos concretos lo que puede ser no el futuro ya el presente

Voz 1358 20:39 efectivamente como les decía es muy importante que todo esto se veía que ya a día de hoy tiene un componente practico muy importante no está bien el discurso general está bien los objetivos del Milenio está bien la lucha contra el cambio climático está bien tener herramientas que nos permitan practicar esa lucha pero lo evidente es que ya a día de hoy muchas empresas están ya dentro de este mundo y además están sabiendo competir

Voz 11 21:09 Gere también las oportunidades de negocio en el mercado no solamente nacional sino internacional en base a su imagen de marca economía circular sin casco consejera

Voz 0599 21:22 dos menos veintiséis minutos en tres tan sólo verán que curiosas lo que pronuncia lo que produce ternura Group aparte dir de las cáscaras de nuez que tendrían que tirar sino las librerías

Voz 12 21:38 a los niños

encuentros ser Euskadi economía circular emprendimiento y nuevos modelos de negocios desde el Palacio de Congresos

Voz 12 21:56 no esto

Voz 0599 22:05 volvemos a esos encuentros ser Euskadi sobre economía circular nos faltaba conocer casos concretos y hemos conocido cuatro hay algo que une a las cuatro personas a las cuatro firmas que nos han acompañado y es que son muy apasionadas muy apasionados del medio ambiente han hecho de la sostenibilidad marca propia pero por convicción no por interés y además las cuatro nos han dicho que lo que están ganando es mayor que el coste verdad su Segovia

Voz 1153 22:36 buenas se base cuatro empresas pioneras ya en economía circular que nos han mostrado con ejemplos como aplicar en sus productos en su quehacer diario el modelo de economía circular primera muestra ha sido la del Cluster de Medio Ambiente a clima subdirectora generales Cristina Peña Nieto

Voz 13 22:49 tenemos relación pues con diferentes entornos de aprendizaje Leica optamos sobre todo proyectos medio ambientales de carácter industrial porque lo que nuestros socios nos han pedido es que quieren invertir en hindús

Voz 7 23:05 fría esos y eso es lo que hace

Voz 13 23:07 hemos lo como este procedimiento es bueno pues entonces identificamos una oportunidad de este tipo hacemos previamente un un análisis para ver si encaja con los intereses de los socios si encaja pues en las reuniones que celebramos cada tres cuatro mesas se lo presentamos me incluso si hay un interés por parte de las empresas invitamos al al promotor de la idea a que la ha que la cuente hay una cosa curiosa igual un poco diferencial no nos ponemos todos el modo ayuda no es para la gente con la escopeta dar paso la paloma para ver si éste me gusta invierto no si nos ponemos todos en modo ayuda les ponemos en contacto con determinados agentes o con determinadas empresas o le damos consejos sobre el enfoque del negocio y una vez que ya lo hemos ayudado a es emprendedor e probablemente luego sí que hay empresas que tienen interés en invertir ya ello está avanzan porque claro ayer nosotros no salimos sí que les pedimos que no para encontrando pues porque nuestra satisfacción es que esto luego es para entrar

Voz 9 24:06 mira claro qué tipo de proyecto impulsado Jo pues fíjate que en

Voz 13 24:11 estos tres años han llegado como sesenta iniciativas como de las cuales han pasado el filtro unas veinticinco empresas veinticinco pues no se me estoy acordando dar algún compostadora vertical de recibos de un diseño de Palais de plástico muy original una empresa que tiene un semaforito derruido que ponen los Janto Kiss y que cuando se supera el ruido ese un semáforo rojo y los niños hacen caso

Voz 9 24:38 bueno es que creo que Educación que

Voz 14 24:41 sí extenderlo este año a los comedores si a los comedores ahí están diciendo que para la radio también porque algunos hablamos un poco alto e ir para casa pero es verdad que Educación lo equitativa entre los comedores escolares durante este curso escolar que eso sí surgió ahí esa avenida

Voz 9 24:59 esa esa propuesta ha pasado por por este grupo no es bueno y hay pues más hay de todo tipo bueno hay una que se ha concretado en un negocio que es la gente con una planta en Amurrio de REM manufactura de automoción sí

Voz 13 25:14 bueno nuestra máxima satisfacción es que hay una empresa industrial que está en Amurrio y que ya está facturando eh automóviles más al principio nos parecía pues poco ambicioso pensar en un proyecto no nos parecía que teníamos que sacar más resultado pero la verdad es que E igual uno ya es bastante también no porque es un negocio que ahora está dando de trabajo dándole trabajo oí está en una línea un poco innovadoras no como decía Ignacio la red manufactura es una de las claves yo creo que es una de las más desconocidas no porque cuando pensamos en economía circular nos viene a la cabeza inmediatamente el reciclaje manufactura es muy interesante hay mucho potencial

Voz 15 25:57 y es más desconocida

Voz 13 26:00 bueno pues nosotros como todos los sectores no sabemos

Voz 1358 26:03 ha subido al tren de la

Voz 13 26:05 la digitalización de la utilización sobre todo de el Internet y de de de la conexión entre las cosas eh para que nuestros servicios ambientales sean mejores en estos momentos el área estratégica en la que estamos trabajando tiene cuatro ámbitos de aplicación no es la parte de agricultura de precisión utilizar eh nuevas tecnologías para que los impactos ambientales en la agricultura sean menores agricultura y ganadería también tenemos un área muy interesante en temas de Biodiversidad de Espacios Naturales de control de de especies que es una sorpresa porque tampoco pensamos que iba a haber mucho potencial pero sí que lo hay

Voz 9 26:44 en qué sentido que hace Jo pues fíjate

Voz 13 26:47 se puede controlar incluso hay una de las cosas que hacen las diputaciones sobre todo que es el conteo de especies en los parques no los parques naturales y ahora se hace espero que no haya mucho biólogo por aquí se hacen un poco hacía

Voz 7 27:03 no vale unos biólogos y ven cuantas Weiss

Voz 13 27:05 has cuantas acciones y avista a cuantos han visto no tanto cuántas especies y ahora lo que se pretende es utilizando estas nuevas tecnologías digitalizar ese ese control no por ejemplo a través de pues de información de de imágenes satelitales

Voz 15 27:24 yo o de cámaras en determinado

Voz 13 27:26 los puntos incluso la utilización de de drones para ello en industria igual es más evidente no todo el tema de control de de impactos es otra de nuestras áreas luego la que ya estás tan manida incluso que el tema es City es no como digitalizándolos nuestro nuestra gestión de residuos la gestión de las aguas el ruido la calidad del aire es más evidente cuando alguien piensa en cuatro punto cero y Medio Ambiente divina

Voz 9 27:49 pero la realidad es que por ejemplo si la ascensores

Voz 13 27:52 la de contenedores y demás pero hay muchísimas más aplicaciones

Voz 1153 27:56 otra firma ternura conocida por sus productos de equipamientos de montaña deportiva todo es bueno para el convento podríamos decir las nueces de la sidrería esos plásticos que se vierten al mar reciclar reutilizar así nos lo explicaba Eduardo Uribe salvo director de I más D

Voz 16 28:10 el desconocimiento de una iniciativa que estaba liderado por el tratamiento de Medio Ambiente de la Diputación de Guipúzcoa que Life lema sabía han puesto cuatro barcos pesqueros a recoger basura en los puestos de Guipúzcoa Iparralde no tenían claro el objetivo era recoger en tres años ciento nadas pero no tenía ninguna solución a lo que que hacer luego posterior con los eh

Voz 1358 28:32 cogido

Voz 16 28:33 entonces entramos nosotros en el proyecto como asesores lo que hemos hecho ha sido recoge y botellas de plástico o demás lo hemos reciclado hemos cometido en Francia ahí lo hemos hecho las camisetas de arte de alguna manera para demostrar que que es el residuo puede ser una materia prima de primera primera clase porque nosotros hemos demostrado que con eso hemos hecho lo que puede a lo que a lo más técnico puede aspirar no la pelota profesional

Voz 9 29:01 sí

Voz 16 29:03 hay también tuvimos conocimiento de que era posible utilizar Generalitat colorante a partir de residuos agrícolas no comestibles entonces va se nos vino a la cabeza en seguida a estos los de la sidrería qué harán con las porque claro es algo que que se consume ahí dentro de la sidrería es el único residuo que generan que no se aprovecha el único entonces pues contactamos con ellos a las redes decidiera cómo estás cuánto cuánto generaron a empezar a no teníamos ni idea de como de como podía

Voz 7 29:31 posible vimos que

Voz 16 29:34 que son cincuenta y cinco toneladas es lo que se consumen cada año la temporada nosotros hemos hecho una prueba piloto con cerca de seiscientos kilos y eso unas diez mil prendas entonces lo que hemos hecho ha sido recoger las las nueces demuestre hoy en cuatro sidrería hacemos involucrado también a los clientes que son los clientes los que tienen que he hecho las compras que luego los recojamos nosotros entonces hemos hecho hemos tenido que mandar las metes a triturar con nuestros todas la cadena la recogida llevada a estudiarlo Molino para capturar luego hemos llevado a Barcelona para el color te qué color eh el residuo tiene el color sale del con los que tienes recibidos

Voz 9 30:15 en su ánimo es marrón no

Voz 15 30:19 un último proyecto

Voz 9 30:22 luego si la gente quiere preguntar más pues ya pero por dar paso a nuestro último invitado y que también pueda hablar el público ahora estáis investigando para revalorizar la lana de las ovejas dacha si yo no sabía pero es muy basta para textil chino Xi

Voz 16 30:39 no estado durante varios años haciendo los estudios con centros tecnológicos y hemos llegado a la conclusión de que no es posible realizar un hilo porque el y lo que es muy muy vasto pruebas que hemos hecho en fabricantes para la máquina para la máquina osea que no no se pueden meter en que no se puede industrializadas en lo que nosotros queríamos hacer pero hemos llegado a la conclusión de que el Alhambra tiene las propiedades termales burlador hace muy fuertes incluso el aislante funciona incluso en mojado entonces estamos viendo la posibilidad y estamos muy cerca de de de utilizarlo como aislante en nuestros propios a la adelante técnico mucha no sería la construcción de irlo sin no sería pues

Voz 9 31:19 de credibilidad pluma poner lana

Voz 1153 31:23 tercer ejemplo el que nos mostraba Jon Kepa Izaguirre director de calidad de imagen así de I B laboratorios de Björk terminología los productos químicos también se pueden reconvertir en favor del respeto por el planeta otro de los beneficios de esta economía circular

Voz 10 31:37 en este mercado preferentemente siempre ha sido nacional somos humildes de aquí pues en el territorio lo más cercano no parece que es lo lógico y lo que empezamos a a peor ya desde hace ya cuatro años si tres años ya muy patente era que efectivamente se valoraba mucho el nuestro tipo de producto hacemos son producto de profesional dentro del ámbito químico o de mantenimiento industrial pues detergente hecho picantes productos de mantenimiento general que pueden ir a cualquier tipo de empresa y entonces el tema de esa varía ambiental que luego podemos comentar esa diferenciación menor impacto ambiental y la seguridad de uso pues efectivamente de Pirineos para arriba que solemos decir pues estaba muy bien bueno pues eh muy muy grato hoy ver pues qué sacamos camiones que van a Holanda o que van a la India que les tenemos como no he pues unos países de muy representativos de de esa conciencia ambiental y como somos proveedores de en esos países

Voz 9 32:36 has hablado de hace cuatro años pero la Fundaspe y se en dos mil uno desde el principio estuvisteis muy clara esa apuesta medioambiental no productos químicos tradicionales no Iggy cuál es la alternativa que utilizáis

Voz 10 32:50 si la empresa nace dos mil uno estamos en la adolescencia por eso somos tan inquieto delgado vemos tanto ir y entonces bueno pues desde la propia plantilla el personal del laboratorio que estábamos investigando químicos biólogos pues se bueno pues éramos conscientes de que los productos químicos porque tienen un impacto me impacto de usos son peligrosos cualquiera un producto químico hay unos pictogramas pone atención peligro hiló también veíamos que los puertos químicos pueden generan residuos y muchas veces acaban con la canalización la alcantarilla o al sistema es decir bueno porqué en vez de ser parte del problema podemos ser parte de la solución no tenemos por qué no hacemos esto de otra forma no que ya antes se ha comentado los otros ponentes entonces empezara a la creatividad enfoques empezamos a ver el ciclo de vida sin saber que aquello era con diseño pero ver cómo podíamos elegir otras materias primas como se podría fabricar de forma diferente y luego de ahí pues no quiero Pia ya que hay dos modelos el eco diseño que hemos comentado que puede reducir ochenta por ciento desde el diseño al producto

Voz 13 33:49 en lo que nosotros veníamos buscando claro

Voz 10 33:52 los lo implementemos Si bueno estamos en ese continuamente ahí dando los cambios has dicho

Voz 9 33:58 que trabajéis con microorganismos devorando la limpieza la grasa vamos no la limpieza dejándolo todo limpio

Voz 10 34:04 bueno pues ese viendo que los productos químicos los tradicionales eran peligroso lo que nosotros pues todos que a veces conocemos hemos estudiado al menos en en esta época de Bachiller la los ácidos las a cosas de este tipo bueno pues eso contaminante que hacemos sin hacer con productos químicos pues parece que es que no puedes hacer nada bueno pues nos dimos cuenta al final todo un poco hemos hablado de Medio Ambiente el tema de las nuevos productos el enfoque es el parte desde de la solución pero también vamos al tema de sociedad al final somos personas todos y tenemos se inquietudes hemos tenido la suerte de estar trabajando en grupo a personas con inquietudes similares y entonces el tema de sociedad enlaza con el tema de los ODS no ya en dos mil quince la unos propone diecisiete objetivos motivar desarrollo sostenible retos planeta ID a las organismos gubernamentales pues que que hagan tractores y estos a su vez que las diferentes empresas pues también podamos ahí tirar aunque parece que podemos hacer poco o nada de muchos de ellos pues bueno aportamos nuestro granito al menos lo intentamos si trabajamos en ellos

Voz 1153 35:11 la cuarta empresa ABB el coche eléctrico la electricidad lejos de ser una materia prima cara limitada incluso contaminante una buena planificación y gestión puede ser totalmente eficiente eco eficiente como los vehículos eléctricos no es lo describía Álvaro Vázquez el director comercial

Voz 7 35:26 el sitio donde tú puedes cargar tu coche fuera de una gasolinera puede ser lento rápido y hay muchos tipos y hay mucho mucho mercado por decirlo así muchas tipologías desde muy pequeños hasta gigantescos no existe ni puntos buenos ni malos existen puntos adecuados a negocios y negocios que requieren ciertos puntos de recarga es decir cierto

Voz 1358 35:48 no

Voz 7 35:49 según eso tu punto de recarga tu negocio puede cambiar si esta mañana me ha gustado mucho la parte Guadalupe porque es es es muy relacionado con nuevos conceptos que la gente pues nos pregunta por ejemplo hoy la gasolina a su una constante el precio sube el precio baja con vehículo entre agosto cambia tú te conviertes el dueño de tu propio combustible Si puedes proveer de combustible perdón a los a tus clientes o hacer nuevos modelos también emoción restaurantes acompañadas de taxis en reparto de flotas creaba unas sinergias y una economía diferente donde además de la compra del cargador que es la par de más visible tiene que haber un cargador donde cargo es encarnado es un medio para un fin nosotros dedicamos a la infraestructura sobre la infraestructura es donde se generan los negocios la cuestión es si yo tengo capacidad de decidir cómo el vehículo como trabajo me infraestructura puede decidir el modelo de negocio

Voz 9 36:53 por ejemplo vamos a poner un ejemplo un hotel llama a Álvaro le dice estoy pensando en poner qué es lo primero que Álvaro les recomienda supongo que un estudio del consumo de electricidad que hace ver si consume bien si puede ahorrar como puede optimizar

Voz 7 37:13 Ponos un caso concreto claro por ejemplo los hoteles los autores que han restaurante los menús del día son un caso claro es gente que me restaurante a comer ya que viene iba a aparcar su coche en un coche que hemos dicho que se pasa un porcentaje altísimo el día parado lo puede recatada mientras come el cambio paradigma está ahí ahora vamos a retar a recargar combustible luego recordaremos combustible mientras hacemos cosas mientras trabajamos mientras vamos al fisio mientras vamos a un hotel mientras vamos a comer la gran e una una modelo negocios pensar si tú puedes un cargador aquí en esta misma sala Hinault miras nada más probablemente

Voz 10 37:51 eh

Voz 7 37:52 el consumo de energía no esté optimizado eso tiene unos costes soplar unos tarifas incrementar términos de potencia sin embargo sí lo primero que haces es ordenar tus consumos estudiar tú disponibilidad en Egipto consumo negocio el precio de tu gasolina directamente eres el dueño o tienes capacidad de decidir cuánto va a pagar por tu combustible según cuanto pueda asociar ascender a unos nuevos negocios pueden ser negocios muy propios atraer a más clientes puede ser sinergias con otras empresas me siempre un ejemplo muy claro es el restaurante de menú del día sí está claro que tiene una tipología de clientes muy clara en mi Parking pongo puntos de recarga para que la gente recuerde más o menos rápido según comen pero porque ese punto de recarga se retrotrae sólo al dueño de aparcamiento a la mañana puede darnos taxis de madrugada una compañía de transportes que va más allá seis de la mañana a repartir las tardes ese negocio que es algo muy propio muy natural de para mis clientes para que esté mejor para que vengan más que es el pensamiento tradicional eh esto es un reclamo pueda ampliar mi negocio colaboro con empresas colaboró con organismos ir hoy un servicio aparte los él mayores han comentado lo importante que es para el mundo en el que estamos en el País Vasco de compromiso que tenemos especialmente en Vitoria lo importante que es verde siete suele sumas que poder recibir esto lo generamos con placas este lo generamos con eólica sabemos dónde viene la energía tu restaurante que es un negocio aparte de la Trinidad aparte de las recargas se convierte en un punto verde puedes convertir tu negocio puedes ampliar tu tipo de empresa el mundo que eres no no no salimos del resto no ante el combustible de pasas a otro yo soy usuario de ese combustible a ser un jugador integral

Voz 1153 39:45 ejemplos que han servido para insistir todos han coincidido en ello Eva en que es necesario el cambio de mentalidad pasar del modelo de negocio tradicional el lineal al circular no usar y tirar sino usar reutilizar

Voz 0599 39:58 gracias Yosu au Segovia cinco minutos para las dos de la tarde vamos terminando

hoy por hoy es Euskadi

especial Hoy por hoy encuentros ser Euskadi economías circular emprendimiento nuevos modelos de negocio desde el Palacio de Congresos Europa