Raúl López Romo presenta ‘Retratos del terrorismo en España’

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:02 eh

Voz 3 00:07 en Raúl López rango qué tal arratsalde on buenas tardes un doctor en historia escribiendo un libro sobre memorias sus compañeros le estarán dando caña no

Voz 4 00:18 sí estaba antes pensando en mis compañeros precisamente pero bueno ellos son indulgentes creo

Voz 3 00:22 bueno como se le ha ocurrido eh ya no usted ha escrito libros Informe es ahora es nueve viene a la cabeza el informe Foronda sobre terrorismo pero en esta ocasión no en esta ocasión recopila historias memorias porque este salto pues

Voz 4 00:39 yo creo que tiene relación porque precisamente buscábamos las dos caras de la misma manera no pues por una parte el informe Foronda más objetivo digamos no con con un tono muy neutro con muchas cifras con muchas estadísticas intentando desvelar cosas como dejar dejando sentado no por ejemplo que el noventa y cinco por ciento de los asesinatos cometidos por ETA fueron después de muerto Franco entonces que no se sostiene esa idea de una ETA antifranquista fundamentalmente porque la inmensa mayoría de sus crímenes los cometieron ya en democracia no ese tipo de datos y sin embargo nos faltaba eso el contrapunto que es el de las historias personales que hay detrás de esas cifras

Voz 0599 01:17 memorias desde el terrorismo en España ese libro que está presentando Raúl López Romo estos días son los testimonios de sesenta y cinco personas que han vivido muy de cerca distintos tipos de terrorismo porque nos encontramos hasta la hija de Publio Cordón hasta testimonios de ETA Víctimas del Batallón Vasco Español

Voz 0720 01:37 de del 11M es decir hay muchísimos tipos de terrorismo muchísimos tipos de víctimas desde historiadores periodistas

Voz 0599 01:47 personas que han trabajado en asociaciones de víctimas que trabajan en asociaciones de víctimas víctimas porque este crisol que quería conseguir con ello

Voz 4 01:55 pues queríamos hacer un mosaico de lo más variado posible para intentar reflejar lo que es el propio país no y entonces bueno es un libro que promueve el centro memorial de las víctimas del terrorismo que es una entidad una fundación pública y nosotros nuestros mandatos que nos debemos a las víctimas de todos los terrorismos sean del signo que sean entonces en este caso queríamos hacer un libro un compendio muy variado muy variado tanto en la naturaleza de las víctimas no víctimas de ETA por supuesto que es la organización que más asesinado hoy por tanto también la mayor parte de los testimonios que figuran en el libro son de de ese ámbito pero también víctimas de la extrema derecha víctimas de de la ultraizquierda de los GRAPO fundamentalmente el terrorismo yihadista que es el que ha servido porque golpeando hasta la actualidad y entonces queríamos hacer la combinación de que no solamente hablasen las víctimas del terrorismo es decir bueno más que habla sin que escribiese no yo les pedía a todas

Voz 0599 02:51 ya por qué a los testimonios son distintos algunas parece que son como cartas no son usted les pidió que escribieran que Alves eh

Voz 4 02:59 libertad entonces yo les les dejaba que pusiesen sobre el papel sus reflexiones para algunos era la primera vez que lo hacían otras ya están más acostumbradas pero bueno en eso también hay variedad no digamos personas más conocidas otras más anónimas no se llevó en ese sentido estoy contento con el resultado

Voz 0599 03:17 interrumpido este decía que que estaban las víctimas a las que les había pedido que escribirán ir luego hay reflexiones de historiadores periodistas es decir que que hay un poco cada uno ha elegido lo que quería contar

Voz 4 03:29 están intercalados digamos y entonces las los capítulos más testimoniales más basados en las experiencias concretas que ha vivido las víctimas no muchas veces desgarradoras porque es un libro serio sobre un tema doloroso intercaladas como digo con otro tipo de textos más reflexivos más buscando claves elaborados en este caso pues bien por historiadores por profesionales activistas que han vivido o que han trabajado muchas veces cerca de las víctimas pero incluso en esos casos también les pedíamos que su reflexión partiera de de lo personal de subir vencía porque ellos también están en un contexto concreto Pais Vasco España en el cual han tenido cerca el fenómeno del terrorismo

Voz 0599 04:09 empezó con un blog todo esto

Voz 4 04:11 cuando un blog hace dos años tuvimos la idea de intentar llevarlo a cuanta más gente posible mejor creo que funciona bastante bien porque ha tenido cuarenta y ocho mil sí

Voz 3 04:24 incluso consultar de vez en cuando hay claro hay vi vienes

Voz 0599 04:27 bastantes historias precisamente de de víctimas etc etcétera pues no

Voz 4 04:32 está cerrado de vez en cuando seguimos publicando alguna entrada nueva pero ya no con la cadencia con la que lo hacíamos antes llevaban al final unas cincuenta mil visitas habrá tenido bueno Se trataba de de llevar ese testimonio más allá de de lo que puede ser simplemente un libro que queda un libros más no están efímero digamos pero claro la y la capacidad de difusión que tenga Internet no el acceso universal y gratuito etcétera pues no la tiene un libro

Voz 0599 04:58 por qué estas sesenta y cinco cuando podrían haber sido usted podía haber hecho una selección de Matemáticas se poco pero podría haber hecho muchos libros como éste con sesenta y cinco testimonios distintos

Voz 4 05:11 pero efectivamente no descartó que en él

Voz 0599 05:14 no podemos hacer nada lo demás no algún otro por qué ha empezado por estás hay muchos conocidos personas con

Voz 5 05:20 que que trabaja usted en en el día

Voz 0599 05:22 a día pero hay personas testimonios que yo desconocía no me acuerdo ahora como se llama la mujer que cuando fue a la playa de Muskiz de explotó una cartera bomba no recordaba que había que que que los terroristas podrían carteras Bumba en la playa

Voz 4 05:38 es un atentado totalmente indiscriminado sea una bestialidad como tantas sean cometido no en el año noventa y cinco si mal no recuerdo en la playa hemos Muskiz efectivamente hubo otra cartera bomba Amis aludían Artxanda si otra persona un señor jubilado también resultó con heridas graves y mutilaciones no entonces por qué esta selección pues efectivamente yo en la introducción lo que digo es que todos los que están son pero no están todos los que son y que en ese sentido los que están no representan al resto a través de ellos pues podemos acceder a a historias ya temas universales evidentemente no no pero su voz su voz y ya está entonces en principio empezamos por personas que pudieron ser más próximas a nosotros no porque las conocíamos en persona etcétera después fuimos ampliando esa bola de nieve y claro pues hemos acabado tratando con con personas de de toda España yo de hecho cuando enviamos los ejemplares a los autores a los sesenta y cinco autores para que los estuviesen pues no me fijaba en en las direcciones postales que marcan una especie de geografía particular de España no Valencia Madrid Sevilla Extremadura

Voz 3 06:49 es curioso pero yo esperaba leyendo el el prólogo no no el prólogo

Voz 0599 06:55 Domínguez pero sí cuando usted empieza a contar el libro cuando empieza a de escribirnos lo que quiere contar yo pensaba que dentro me encontraría con el testimonio de Irene Villa porque usted cuenta que a usted personalmente le marcó que si está escribiendo este tipo de libros cree que a veces tiene que ver con las imágenes del atentado en

Voz 0720 07:14 que el que quedó mutilada en hebillas

Voz 4 07:18 si no bueno lo cuento porque es una cosa que que de niño me marcó mucho no yo entonces tenía unos diez años y bueno queda para el próximo libro pero si yo haya personas no la conozco a su madre si es una señora encantadora muy implicada también en el en el mundo de la atención a las víctimas del terrorismo militan en el colectivo de víctimas del terrorismo

Voz 0599 07:41 como hay muchas historias son sesenta y cinco destaque me un yo le destacó otra ya Lacy vuelo para que la gente sea comprendo es difícil

Voz 4 07:49 hacer una selección pero me acuerdo por ejemplo ahora de la historia de José Alfonso Romero si se tiene un nombre contundente Hay bastante literario también bueno él de hecho era guardia civil estuvo destinado en la Comandancia de Guipúzcoa del setenta y nueve al ochenta y tres y después ha acabado siendo novelista escribe

Voz 0599 08:08 la hija del Chuck Urra

Voz 4 08:10 entonces el cuenta una una historia la cuentan muy bien porque se nota que tiene mano y entonces él explica cómo con un compañero pues que si querían hacer vida normal como cualquier joven y salían por San Sebastián a los bares y demás se encontraban pues el ambiente de la época que desde pelotazos en la calle en las manifestaciones gritos contra la Policía hasta el camarero del bar que les atendía mal porque se intuía no que que eran policías y luego como a la vuelta de vuelta ya al cuartel pues se dos personas que estaban apoyadas en la barandilla del paseo de La Concha de San Sebastián pues no se fijan en algo raro y empiezan a seguirlos y echan mano al bolsillo y entonces ellos aceleran el paso ir simulan que es echar la mano al bolsillo como si tuviesen una pistola que que no tenía nada y más adelante ya a la altura del túnel de Ondarreta echan a correr cada uno en una dirección para escaparse cuando llegan al al cuartel se salvan llegan al cuartel les les enseñan unas fotografías y entonces ambos coinciden que uno de ellos era el el carnicero de Mondragón estaba arte son bueno sabéis Salvadó de también Laura Vega las historias que dejan que deja el Estado

Voz 0599 09:15 la pistola les decía verdad

Voz 4 09:17 sí sí para autoprotección claro efectivamente

Voz 0599 09:20 bueno a mí me ha llamado la atención simplemente porque es recordado cuántos atentados no recordamos tanto porque quizás nos quedamos con los cuatro o cinco más conocidos a los que hacen homenajes etcétera etcétera pero yo me acuerdo que me ha sorprendido recordar el atentado del bar Aldana aquí como cuenta el hijo de uno de los asesinados como la de su padre decía que su padre era un hombre pueblo que murió con las marcas puestas que te vas a tomar algo a un bar de repente no vuelves no vuelves a casa él se hizo ertzaina

Voz 0720 09:56 cuenta en el libro

Voz 0599 09:59 qué se hizo ertzaina para saber quién ordenó el atentado que se atribuyó el Batallón Vasco Español pero que todavía a día de hoy no no lo ha conseguido y la verdad es que en en el libro hay muchas historias en varias ocasiones se repite algo parecido a puede cualquiera de nosotros puede ser una víctima ocurría por ejemplo con el tema de Lemóniz creo que es Pérez El que cuenta que una compañera de su clase estaba llorando porque decía mi Mi padre es ingeniero en Lemóniz le iban a matarle van a matarle van a matar

Voz 3 10:33 bueno pues éstas historias son las que cuenta las que ha recopilado Raúl López romo en el libro Memorias del terrorismo lo presenta estéis ayer en Bilbao después dónde vais a ir pues lo presente

Voz 4 10:47 veremos el lunes veinticuatro en Donostia

Voz 3 10:50 si después ya el diecisiete de octubre en Vitoria para que no se nos olvide por ejemplo que en este país había quién tenía miedo de decir que tenía miedo que eso también sale en el libro y le pone a uno los pelos como escarpias Raúl gracias por haberte a esta Ventana Euskadi esta tardía gracias