San Miguel Bilbokatessen 2018

Voz 1 00:00 hoy por hoy diva azul Tejerina

Voz 2 00:16 las dos y treinta y seis minutos y treinta y siete ya el veintinueve por ciento de lo que gastamos sólo en vacaciones se que todavía algunos de ustedes estarán disfrutando de ellas en este país casi tres de cada diez euros lo dedicamos a la gastronomía así que mucha de esa inversión acabará también en estos bocados aperitivos que aquí bautizamos en Euskadi como pinchos Conté X miniaturas pero para muchos alta cocina un concepto que por cuarto año consecutivo maneja muy bien este evento desde hoy hasta el domingo en Azkuna centro a y que por cierto Radio Bilbao se siente muy orgulloso de poder asistir Jaime Valdés director de planes de Maus a Miguel bienvenido cómo estás pero sobre todo gracias por volver invitarnos

Voz 3 00:55 gracias a ti pues Kerry casco azul creo que va evolucionando con el euskera eso también nos gusta sí

Voz 1907 01:03 oye Jaime te has sentado con tu cerveza San Miguel a ver esto que es defecto profesional es algo que realmente tienes e interiorizado y la recomienda por supuesto

Voz 3 01:14 la recomiendo la verdad que tenemos cada vez más más variedad de cervezas de tipos de cerveza pero yo reconozco que la Sami de siempre

Voz 1907 01:22 la Sami de siempre Jaime Bilbao Cate que de nuevo en Bilbao porque una vez más y además siempre innovando porque vamos a contar las novedades ahora

Voz 4 01:29 mismo sí bueno la verdad que nosotros es el llevamos siete años haciendo un evento similar aquí en la ciudad de Bilbao cuatro años lo has dicho muy bien a quién hace una centro bueno la verdad que nosotros sobre lo que nos proponíamos era hacer un evento donde pudiésemos ofrecer a los bilbaínos una experiencia gastronómica donde la base fue ese ese maridaje entre los pinchos algo muy de aquí con las cervezas cada año nos hemos ido renovando introduciendo algunas mejoras y este año básicamente es que tenemos más variedad de cervezas que nunca y muy especialmente la música vamos a tener durante todos los días desde hoy hasta el domingo vamos a tener música en vivo

Voz 1907 02:12 hemos empezado con Smile en la portada que se que estarán acabamos de escuchar a The Wall que también va a estar pero Mariana Gatsby su que es la productor mánager de todo esto va a haber mucho más Floridablanca a ver o la Mariana bienvenida la gente no está preguntando cuánto vale el pincho pote aquí fíjate que esto es algo muy vasco también el pincho pote cómo va cómo funciona pues mira tu por cuatro euros y medio te tomas un pincho

Voz 1855 02:34 y una cervecita de la gama que ha hecho Jaime

Voz 1907 02:38 Miguel cuatro euros y medio ya que aproximadamente viendo estará prevé producto Bay podemos escuchar música y estar aquí

Voz 3 02:44 te lo tendremos en directo a todos los días a las nueve un grupo de música anoche entre la entrada puede entrar todo el que quiera incluso en el en la hora del concierto también tenemos entrada libre para acercar esos grupos a todos los bilbaínos hemos escuchado a Ismail ha saber cómo suena habla claro

Voz 5 03:00 no

Voz 6 03:03 en la se usa una técnica

Voz 1 03:22 se llama

Voz 1907 03:24 que no les arrobo al corazón pero que sentará esto a quiénes tiene que estar quizá en los fogones en las cocinas trabajando y quizá pues con la radio puesta o escuchando música Eneko Atxa bienvenido como estas que se que desgranan gran oyente de radio eso es que sé que te sigo mucho bueno nosotros seguimos a quienes con os gustará saber esto de yo decía al principio buscando el equipo no decíamos cómo definimos el pincho para quien no lo conozca aquí está muy asentado y me he encontrado con varias definiciones la primera centro de la cultura gastronómica local que te parece

Voz 1 03:55 Gustavo poco largo pero me gustaba

Voz 1907 03:58 me gusta definir el pincho jugador de nuestro unidades

Voz 1 04:00 ya está ya está el embajador el embajador pequeñito pero

Voz 1907 04:03 matón nos gusta a todos

Voz 7 04:06 al final es el pincho podría definirse multitud de maneras una es la excusa perfecta defensa perfecta para estar con amigos para disfrutar tomar unas cervezas que más quieres lo lo que a todos nos gusta no hay nadie que no lo que ustedes esto

Voz 1907 04:19 que no empezaría está haciendo pinchos entonces primeros pasitos allá en la infancia

Voz 7 04:23 yo hago cuando voy cuando viajo me preguntan qué es la gastronomía vasca no siempre digo mira la gastronomía vasca es muy común muy muy muy complicada de expresar en en una o dos frases no tienes que entender que dentro del gasto de la Gran Familia de la gastronomía vasca tú puedes encontrar la alta cocina a la cocina de los checos la cocina familiar y también cómo no los pinchos no es una parte fundamental y es algo que hemos sabido exportar pues te te bastante mala manera porque los italianos subieron ponerles supieron sacar al mundo las pitas silenciar a mi madre ya que se va a comer pescado crudo sobre arroz hace veinte años la edad algo sin embargo los pinchos algo que a todo el mundo que nos visite que le gusta tanto pues vamos sabiendo sacar todavía esto es hoy una promoción fenomenal para que primero los de aquí sepamos valorar que nos encanta tomar unas cervecitas ir comen los pinchos

Voz 1907 05:14 claro que sí además tú ya sabes que sabemos enseguida todo entra por el ojo la verdad es que estoy viendo la todos los pinchos que tenemos verdad Mariana Jaime estaba virando hacia el césped de San Mamés toma poéticos a sois poetas Eneko a ver el CAP Kate bueno descriptivo K Kate de Pato no me voy a poner yo tampoco del Cantábrico a mi boca también bautizadas así a ver Bautista es los pinchos de alguna manera Eneko

Voz 7 05:40 digamos que yo prefiero que sea el cliente quien vaya a poniendo los adjetivos hubo quién ponga nombre a los pinchos yo prefiero poner el sabor y la estética eso sí que es verdad

Voz 1907 05:49 cuéntame uno de esos pinchos que haber tu hace espero que te comería es también no

Voz 7 05:54 otros vamos a hacer hoy vamos a hacer un limón Grace que es un juego de palabras porque el limón Grace es un producto pero no vamos a jugar con el vamos a hacer con un limón con foie gras Un pequeño pincho es pues vamos a hacer un huevo trufado pero en directo después vamos a hacer una bayana de foie gras que en realidad los hemos traído porque no interesan parece que estamos muy lejos pero ya septiembre va va llegando a su jugador ya lo lejos

Voz 1 06:21 viendo ya las Navidades ya la gente el año pasado me gustó cuando vimos a unos truquitos para Navidades con algunas cosas que puedan amoldar después entraron claro economía de hogar de batalla de lo vas a hacer Zafra Cerdán y lo vamos a hacer dificilillo contando cómo se puede hacer fácil

Voz 1907 06:36 anda mira qué truco que bien le hubiera venido esto a nuestro próximo invitado aunque bueno ganó igualmente

Voz 1 06:45 el ganador de la quinta edición de Master Chef España

Voz 1907 06:55 sí oye que no sé si tenemos que aplaudirte Jorge porque yo creo que se te pone el corazón cómo se te ha puesto ahora mismo

Voz 10 07:05 yo una entrada que me bienvenido al programa demasiado porque ya me emociona más ventajas

Voz 1907 07:11 oye bienvenido muchas gracias por sentarte con nosotros unos minutos

Voz 10 07:14 por favor un placer estar con vosotros seguir conociendo el norte que antes de que los españoles no vayamos fuera tenemos que estar conociendo zonas de España hace de memoria prohibido salir de España

Voz 1907 07:29 no es la primera vez que vienes a Bilbao

Voz 10 07:31 vivido este viendo en San Sebastián me he pasado mucho Bilbao a haber amigos que tienen restaurantes y bueno a a empaparme un poco de todo ya es conocido

Voz 1907 07:40 ya Eneko Atxa Volga seco

Voz 10 07:43 la la la suerte que tengo es que uno de los programas de Master Chef lo grabamos en su cocina espero que ella se haya recogido allí los desastres que hicimos pero es un placer cada vez que lo veo y siempre coincido con eventos con San hermano

Voz 3 07:59 pues un placer saludar a alguien con os he visto en animada charla tantos cocineros cuando se encuentran

Voz 10 08:05 bueno yo dejo que hable él yo dejo que el de cocina dejó que hable él porque creo que la humildad es uno de mis cosas obligatorias y entonces yo no me puedo comparar al nivel de cocina de de Eneko si me puedo comparar a su nivel humano y al final todo

Voz 1907 08:21 qué bonito esto porque es verdad que muchos apreciamos aquí a os ponéis rojo los dos pero no os gusta mucho a los vascos pero eso no vendemos también en comedor canción esto de la humildad que tenemos que quitarnos de encima cuando Béjar que contesten Mariana ingenio cuando la calidad tiene un sello de calidad se puede vender y se tiene que exportar que os parece hablando de todo un poco no hay que ser humildes cuando la realidad es así tampoco hay que hallando pero hay que contarlo bueno Mariana bueno

Voz 3 08:46 no será que el carácter vascos un poco así no

Voz 1855 08:48 lo de barrer para casa y nos cuesta abrirnos no tendrán

Voz 3 08:52 yo no soy asturiano no venga si es si sois humildes o no pero lo cierto es que lo nota se Bilbao ahora mismo es que es una marca en sí misma es verdad que sale

Voz 1907 09:03 cuando mucho por eso eh el Bilbao Vizcaya verdad negó que tú conoces muy porque a ti te llaman para todos los eventos se desmarca a Vizcaya

Voz 7 09:09 yo no soy parte me gusta además representadas lo que soy y lo que siento y además ser parte de ese trabajo tan bonito hubiese está haciendo los últimos años yo creo que hay mucha gente intentando poner en valor el trabajo que hacemos no los cocineros sino todas las disciplinas y todas las personas que estamos aquí el mayor en menor medida

Voz 1907 09:26 Jorge vuelvo a ti y a ver en iconos ha dado por cierto a qué hora se va a poder ver esta exhibición cuando estarás trabajando delante público

Voz 7 09:33 pero tú seguido después llevábamos ya ahora

Voz 1907 09:36 sea justo a partir de la una haber oyentes de Hoy por Hoy Bilbao Azkuna centro a gratuito consejos a ser que voy a vender yo para Navidad Nos ha prometido que va a ser fácil toma yo también nota Itu Jorge estará están bien dadas

Voz 10 09:50 también después de él es verdad que tengo que prepara muchas cosas todavía yo voy con un poco de presión pero lo vamos a solucionar

Voz 3 09:56 estupendamente es lo sé qué vas a hacer pues voy a hacer una una capita o pincho que aquí se dice

Voz 10 10:03 de una todos pueden guacamole unas anchoas un rábano en curtido y una mayonesa así de menta

Voz 3 10:09 bueno poco divertido o sea que te gusta el mestizaje si no tengo ningún una identidad concreta soy de Granada me gusta mucho la especia

Voz 10 10:16 si al final el cocino sin receta hay

Voz 3 10:19 a ver lo que lo que me va

Voz 10 10:21 transmitiendo Jorge estudia tienes

Voz 1907 10:24 esa dedicar a esto o todavía no

Voz 10 10:26 yo lo tengo claro me estoy dedicando me ha cambiado la vida mucho estoy llegando justo ahora muchos hogares e transmitiendo que parase el cocinero para enseñar cocina enseñar siempre entre comillas no hace falta nada más que servir transmitir que todo vale y que la receta están bien pero que afectan mucha flexibilidad por parte de quien que sal

Voz 1907 10:48 donde aprendes tú porque tienes que seguir innovando te te exige un esfuerzo el programa en el que estás ahora de Telecinco verdad nos comentabas anteriormente donde te sigues tú formando o aprendiendo estás

Voz 11 10:58 prueba error yo estoy prueba error

Voz 10 11:01 sí prueba error e incluso me gusta que sea así porque me me ayuda a tener la inquietud de hacer cosas nuevas sin ningún tipo de reglas soy un desastre en organización pero al final todo surge Hay queda como ha salido

Voz 1907 11:15 no me puedo creer lo de que soy un desastre de organización porque se os ve que va directo a todo más con los tiempos que os ponen

Voz 10 11:22 ya es en innoble tempos y dinámica en la cocina pasan a la final cuando me centro me centro pero a nivel de preocuparme no yo me ocupo que alguien que pare oyen ecos que aporta

Voz 1907 11:32 todos estos programas todos estos nuevos estrellas del rock que siempre digo que son ahora mismo que se los cocineros a la cocina al a tu verdadera pasión

Voz 7 11:41 pero yo creo que ayudan a a la divulgación no hacer que nuestro trabajo se vea con cierta anormal normalidad en los hogares también que se pueda entender aunque sea desde la distancia pues que nuestro trabajo está siempre focalizado en que la gente disfrute en que la gente se lo pase bien pero sobre todo desde una cocina antes hablábamos no de que os muchas mucha gente no tiene tiempo para dedicarle en casa a la cocina etc pero tenemos que hacer una una labor divulgativa ya no es sólo lo que es de los programas de televisión sino desde las escuelas donde tenemos que centrar a las personas sobre todo que divulgan que el comer es importante enseñar a cocinar es una herramienta para que se pueda vivir mejor que tenemos que entender o aprender a cómo podemos focalizar el esfuerzo en un breve tiempo para poder cocinar todos los días en casa antes se hacían casas con cocinas enormes donde la familia se reunía comían y ahora se hacen lunes enormes con cocinas pequeñas eso significa que se cocina cada vez menos Easy come más delante del televisor que no está mal siempre y cuando juguemos grueso con con un rato de cocinar todos juntos la gente te dice no me gusta cocinar cuidado si pones una copa de aquí ha habido la copa de vino una cervecita el refresco que te gusta el programa Radio o la música que a ti te guste los ingredientes bien preparados que has iba a comprar como si fuera parte del rito y empieza a disfrutar después reconoces que para quienes has cocinado están encantados de que lo haga es para ellos

Voz 1907 13:17 salgo supere satisfactorio mañana yo creo que te está hablando aquí eh altamente pero a ver pero la sensación que tenemos todos es que no hay que romper el tabú el miedo no se está diciendo con esto que con un buen

Voz 7 13:33 producto con han esto es esto no es caro e una vez al mes

Voz 1907 13:39 qué más tiene que haber para empezar a ver que qué me

Voz 7 13:42 ahora la gente piensa que el tomates siempre es en agosto este año el tomate está en septiembre esta espectacular tú encuentras un buen paisano que tengo un tomate curioso sito bares en tomate curioso le echa encima una cebolleta picada le añades después imagínate el mango puedo decirte una frío se Mango lo pelas lo picas un poquito compras unos Cobo y todos los abres que vienen bastante limpios ya hechas esta vinagreta justo encima pues tiene en la primera parte de hace nada más que echa fresca dietética saludable más quieres y te lo pasas bien para los críos

Voz 1907 14:18 con su colorido esto estoy Sally bando habría perder sintonía por favor vamos a ver qué está pasando detrás de vosotras dos van a esperar en nada Jesús arriba dónde estás con quién estás hola adelante

Voz 1 14:37 el invitado de lujo maja lo ves eh te suena Ariza

Voz 1907 14:42 otro café hombre ha dado por supuesto que me va a sonar belga no me digas que estás con Manu Eduardo ni más ni menos

Voz 1 14:48 yo creo que una algo en día yo creo eh ya directamente en la plaza del pueblo hola qué tal hola buenos días dispuesto a ganar otra vez o cómo va el tema bueno intentarlo ella

Voz 1907 15:00 pero entonces lo lo lo lo bonito sería conocer que has traído este año

Voz 3 15:04 bueno este año hemos tenido una propuesta tan poco divertida pues casi casi para niños casquería de de pan de especias y chocolate con Pato eh bueno esperemos que sorprenda y que gusta es poquita atrevido es algo un poquito diferente a lo que hemos hecho hasta ahora así jugando por el dulce salado

Voz 1907 15:25 sí bueno y esperemos que a la gente le gusta

Voz 3 15:28 la propuesta este pero como no va a gustar a dicha Gastro

Voz 1907 15:30 hace estamos en la mesa salvando digo insisto insisto esté Cup Kate de pato con que lo quieres dar sí te pido una cerveza cual me cuál me dices que le iría bien

Voz 3 15:39 bueno yo creo que una cervecita fresca algo así con toques un poquito de de especia de Di de limón Larralde vivía muy bien para limpiar la grasa del del dado que es el el foie y bueno yo creo que sería una cerveza que muy bien no

Voz 1907 15:55 es alegría muy bien es es de acuerdo a ver aquí los expertos cerveceros María

Voz 1855 15:58 Ana yo me lo tomaría con una ratio con una Manila que es el nuevo lanzamiento de San Miguel que esto teniendo mucho éxito es que Isabel de Manila una cervecita un poquito especial pero que también con con el pacto yo creo que que iría muy bien

Voz 3 16:10 qué te parece yo estoy yo ser esos sí es una cerveza que Tina signos lúpulo es especiales pero es a la vez fácil de beber y es muy fresca como está diciendo el seguro que Bancaja encajar vosotros

Voz 1907 16:21 Saviola temperatura que hay fuera de aquí que es que hoy hablar de cerveza y hablar de pinchos es que el Bilbao Catair no ha podido elegir una fecha mejor Jesús adelante que te cortado antes disculpado

Voz 1 16:31 no no que yo estaba alucinado porque me encanta como analista en el tema la cerveza para eliminar la Graham el esquí esperan a este punto eso lo dicen ellos sino a nosotros que no tenemos ni idea

Voz 3 16:41 yo cuando piensas Don pincho no piensas algo al azar es algo premeditado lo cual hay unas intenciones y las intenciones es bueno que que que es una historia yo esa historia comenta bueno ya te cuento una historia historia luego no convence está claro que arriba no

Voz 1907 16:56 esta consideras que el pincho que has traído este año es arriesgado

Voz 3 17:00 sí es arriesgada propuesta para estar arriba por lo menos yo intentaré estar ahí entre los tres contendientes gallo del corral

Voz 1907 17:07 oye vamos a ver qué se lleva el primero porque aquí hay premios o que o hay elecciones

Voz 3 17:11 a ver Jaime I o los hay el el domingo el jurado designara el vencedor de esta cuarta edición de San Miguel bicoca