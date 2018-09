Tertulia 'Sobre la Mesa': La actualidad de Bizkaia analizada por nuestro tertulianos (20/09/2019)

Voz 2 00:00 aplausos en este de fondo porque estamos en el atrio donde estamos aprendiendo y mucho hacer pinchos fáciles con Eneko Atxa casi nada es Roberto San Salvador bienvenido cómo estás Guardiola oye nos venimos hasta aquí trasladamos la la radio hasta estos eventos seguimos aprendiendo yo pensaba porque hablábamos antes con Eneko Atxa les acabamos el asunto de lo que es hacer marca de ciudad hablábamos de Bilbao Vizcaya la cocina por supuesto la gastronomía Si queremos los pinchos pero también nuestras ciudades y como director de la cátedra que eres de la Universidad de Deusto hemos dicho bueno pues hoy que venga Roberto también hablarnos en la Semana de la Movilidad de tantos y tantos asuntos que bueno me parece que tienen que ir y mucho en concordancia con este Bilbao no del siglo XXI

Voz 0024 01:14 sí la verdad es que la la movilidad es un tema tema clave en este momento pero no ya solo en la ciudad de Bilbao sino el conjunto de las ciudades del mundo

Voz 3 01:22 Hay en el mundo ese mismo no

Voz 0024 01:25 posiblemente porque la sociedad ha cambiado mucho con con el avance de la ciencia y la tecnología y uno de esos impactos principales ha sido la aceleración del tiempo no esa necesidad que ahora tenemos de llegar más rápido y mejora todos los destinos no para ganar tiempo que decimos en el desarrollo de la de la movilidad pues realmente hay dos temas muy serios a a tener en cuenta uno es el impacto medioambiental y en la sostenibilidad que la movilidad puede detener por otro lado la necesidad de garantizar la accesibilidad universal es decir que la gente pueda todo el mundo puedan volverse pueda garantizarse le un sistema de transporte que le permita llegar a destinos que a veces son son obligatorios innecesarios como desplazarse al trabajo a mi familia educación etcétera por lo tanto esto estos dos retos van a ser dos temas estrella en los en los próximos años desde muchos puntos de vista desde el tipo de transporte que utilizamos para que tenga un menor impacto medioambiental hasta un debate muy interesante que se ha abierto con toda la polémica de los taxi etcétera etcétera que es el tema del acceso del acceso al transporte de la propiedad del medio de transporte entre los jóvenes yo detecto cada vez más un menor interés por comprar un coche sin embargo un gran interés por garantizarse un acceso a casi todos los lugares donde quieren llegar pero esto supone un cambio de forma económica sabes están es verdad

Voz 2 02:53 pagar lo que la no sé en fin lo que ahora mismo pues igual te puede pedir porque tiene que hacerlo así porque está están las ordenanzas un taxista contarlo un poco todo hoy hablando de taxistas de ordenanzas asentado Ibon Areso tu compañero de mesa

Voz 4 03:07 eh hola Ivo bienvenido acabamos de empezar acabamos de que era una y media en esto nuevo plató que es la una y media algo diferente si hoy a la una y media quién ha venido ya él

Voz 5 03:20 pues choque por favor pasara a todavía no sé no sé

Voz 2 03:22 sí pero a la una y media quién vendrá es Víctor Ullate que ya está aquí está dando una vuelta por nuestro Atrio tomando un buen pincho con una cerveza como estamos haciendo que esté Azkuna centro a tenga todo tipo de eventos y que siga siendo parte de lo que se quería ir bien tú que lo he visto en hacer

Voz 5 03:40 es un poco más desapercibido que el Museo Guggenheim peor el número de visitantes año tal vez con mucha más presencia de visitantes local que va a hacer deporte o hacer alguna actividad cultural es más del entorno nuestro derecho del Bilbao metropolitano pero tiene el millón de visitantes años también lo mismo

Voz 2 03:55 a él está está fenomenal bueno enseguida vamos a seguir hablando de algo que os apasiona a los dos ya he roto el tema con la movilidad y con Roberto pero siempre ponemos deberes los medios focalizamos todas las semanas en determinadas noticias lo que son las aperturas de lo que debemos o no debemos hablar pero vosotros también os dais una idea de esas otras noticias que os puedan interesar y quizá al oyente también entonces pregunto Ibon cuál es esa noticia que quieres compartir con los oyentes

Voz 5 04:22 por eso ya no es compartir porque yo creo que se lleva igual además no es muy fresca pero es a mí la que más mi inquietud me ha dado para las que no tengo una respuesta es decir no sé qué contestar es el tema de las bombas tú cerraría en unos astilleros por no vender de las bombas

Voz 2 04:39 Arabia Saudí impone la

Voz 5 04:41 la ética lo de la guerra el suministro de munición está muy mal insumiso ante pones eso a la comida ya la posibilidad de vivir de seis mil personas eso yo no tengo respuesta para eso es decir a mí la gente que dice que sí que está clarísimo y que primero es es evitar el comercio de armas aunque sea cierre es porque ellos no pierden ese puesto de trabajo y digamos los que pierden lo tienen clarísimo que no si yo estuviese en política tuviese que tomar esa decisión yo no me atrevo por ética entendiendo que la guerra es mala a echar a seis mil familias digamos de su puesto de trabajo

Voz 2 05:21 este tema nos ha arrancado la temporada

Voz 5 05:24 que además no tengo cuanto estación paso y me trae recuerdos el famoso bombero que envíe en el Puerto de Santurtzi se oponía digamos a dar ese servicio a mí me parece muy bien y me parece muy ético por parte del bombero si está dispuesto a jugarse su puesto de trabajo pero en cuanto le abrieron expediente se armó la marimorena qué sería del camionero autónomo que tiene su camión que tiene que hacer de transportes de la fábrica de la munición hasta el barco Si ese dice no yo por ética no hago ese transporte sapo es que yo con ese estoy absolutamente de acuerdo lo claro con el que está diciendo yo hago esto Peirón Si jugarme Mis alubias eso es para mí es una duda terrible ignoto

Voz 2 06:08 solución quiere añadir algo más Roberto

Voz 0024 06:12 Bona ha vuelto descansaban

Voz 2 06:14 pero no que lleguen con las pilas bien adiós yo creo que

Voz 0024 06:18 a corto en la inmediatez pues posiblemente además Ibon que a estas situaciones ha enfrentado mucho en la en la política cotidiana de una ciudad compleja como Bilbao yo entiendo su respuesta pero yo me pondría deberes es decir podría comprender al Gobierno pero le pediría a continuación un compromiso serio de analizar a corto y medio plazo como a nivel interno plantea esto dentro de su política hoy como lo plantea dentro del marco la Unión Europea porque el problema de fondo evidentemente no son las bombas es como una Unión Europea presiona o no presiona a Arabia Saudí en su comportamiento con relación a Yemen el el respeto a los derechos humanos etcétera pues posiblemente no no tengamos margen de maniobra en las bombas pero sí hay margen de maniobra en la diplomacia internacional en la diplomacia de la Unión Europea para reivindicar una serie de cosas que a corto medio plazo y Kerry ir modificando

Voz 5 07:10 pero yo voy más allá sin perjuicio del conflicto directo ídolo falta de ética que tiene ese conflicto de que Arabia Saudí no se está portando digamos civilizadamente entre comillas pero voy más allá hay que Fabra ahí hay que cerrar las fábricas de armamentos

Voz 2 07:27 fíjate lo estás diciendo en una tierra que ha habido fábricas de armamento

Voz 5 07:30 verdad hay claro es más el ayer me parece que haya mucha gente que

Voz 2 07:33 Nos está diciendo por redes sociales que el fin no justifica en los medios

Voz 5 07:37 evidentemente pero jugando yo estoy de acuerdo con ese señor pero si es consecuente y se juega su puesto de trabajo no hay dijo puestos de trabajo de otro que has comentado antes

Voz 2 07:46 tenemos tan poco tiempo la una y veintiocho minutos tu tema Roberto

Voz 0024 07:50 sí bueno yo me iba a referir a a la feria de Voluntariado que casualmente coincidía hoy promovida por las instituciones vascas voluntad la agencia de voluntariado en el campus de la propia Universidad de Deusto ironía venía dejamos caliente porque porque he visto allí el movimiento de gente joven he visto el movimiento de gente que que todavía está dispuesta a hacer un cero siete así un cero siete de su tiempo pues no seguramente no son gente que disponga de recursos pero si aplica ese principio del cero siete a su tiempo y piensa que que puede dedicar unas horas pues a los problemas de los demás un poco en la línea que iba diciendo Yvonne de de implicarse de comprometerse con aquellas cosas que no funcionan bien en nuestro entorno en las necesidades de la gente no por eso también era una invitación a la audiencia a que en esto no bajemos la guardia seguro que tenemos unos minutos unas horas para dedicar a las personas mayores a las personas con alguna diversidad funcional a inmigrantes a todos los colectivos que en este momento no necesitan

Voz 2 08:49 ya me gustaría dar un paso más hemos abierto antes el debate porque como bien sabes Ibon Roberto es el director de la cátedra de la Universidad de Deusto yo no quiero cerrar esta esta primera parte del programa sin saber tu opinión respecto a como lo estamos haciendo en esta ciudad para favorecer la movilidad sostenible y sobre todo que seamos como eres tú que practicas mucho muy peatones con facilidades claro

Voz 5 09:13 pues yo creo que está haciendo claro no es que yo no me puedo habrá ciudadano no pueda juzgar todo Navidad Hay lo que diga yo pues esta canción eso no pero creo que se está haciendo a hoy por hoy olvidarme del pasado muy bien qué es lo que se está haciendo regular el aparcamiento porque la tendencia a venir en coche está en función de la facilidad que tenga aparcar Si yo peatonaliza más zonas y quita aparcamientos hago disuade el coche privado hipotensión mucho el transporte público yo a mucha gente que a veces se queja del transporte público ya no hablo de Bilbao Vizcaya pediría viaja más protesta menos si fuese es por ahí nos verías lo que tenemos aquí yo creo que tenemos un transporte público de excelencia a un precio de risa que es muy fácil es decir todo es muy caro es de risa y esa es la forma de verdad de junto al al hecho de que tenemos unas ciudades muy peatonalizar les da mucho digamos andando y eso es el otro complemento pero para el desplazamiento largo tenemos un gran transporte público antes Roberto decía pues que la gente tiene digamos menos necesita del coche cuando yo era joven yo ahora tengo setenta años y la aspiración del coche

Voz 4 10:29 mira lo la lo cierta independencia etcétera no claro

Voz 5 10:33 hoy un chaval prefieren mucho más tener un teléfono móvil que un coche es mucho más imprescindible para el el teléfono móvil que el coche y eso yo creo que es ir en la buena dirección no lo digo por el teléfono móvil sino por lo del coche última

Voz 2 10:48 acción antes de ir a buscar a quién nos va a ayudar después entender lo que son treinta años encima de los escenarios bailando

Voz 0024 10:56 yo creo que la la la última batalla que nos queda para completar lo que señalaba Ibon ahora es eh todavía un profundo cambio de hábitos no en el entorno de Bilbao se ve que el problema ya no está entre las ciudadanas y ciudadanos de Bilbao que nos movemos cada vez de un modo más sostenible y razonable sino está con toda esa entrada y salida de vehículos que todavía se producen en la ciudad y en el área metropolitana y qué es lo que yo creo que tenemos que ir modificando mentalmente no