El adiós a la danza de Victor Ullate

Voz 1 00:00 el Ballet todas sus variantes Ibon tú eres de ballet clásico me decías fuera de antena y además me encanta me encanta lo que pasó

Voz 2 00:25 que hay poco el baile moderno unas cosas sí y otras no

Voz 3 00:29 bueno pues oye pues se irredento más actual digamos y Roberto que seguimos unos minutos más en esta tertulia con unos invitados muy especiales Roberto San Salvador a ti qué te parece el ballet pues la verdad es

Voz 4 00:39 que no he llevado nunca a dominarlo y adoptarlo como debiera y luego además la la influencia del contacto con la gente joven me llevó también a las expresiones más urbanas actuales no iba a veces pienso que que todos tenemos una una faceta nuestra en la que somos analfabetos yo reconozco que que en este ámbito soy un poquito analfabetos

Voz 1 00:59 mira nos viene muy bien la clase que nos va a dar Víctor Ullate bienvenido a este escenario de Hoy por Hoy Bilbao fuera de digamos

Voz 3 01:06 los de los estudios dentro porque estamos en la zona centro a donde por cierto también vemos muchas danzas contemporáneas y mucha modernidad como está

Voz 0225 01:12 estoy muy bien muy contento de estar aquí precisamente pues me trae muchos recuerdos Bilbao es una ciudad que me encanta y me encanta los pocos claros no vamos a ver treinta años de danza

Voz 3 01:24 no se puede ser más explícito en el espectáculo que Roberto y los que estamos aquí iremos a ver porque estáis hasta el domingo en el teatro Campos

Voz 0225 01:30 a los treinta años la gira de despedida Víctor se dice pronto pero la verdad es que treinta años han sido treinta años de éxitos treinta años de felicidad a treinta años de ilusión también se me pasa pasado momentos difíciles siempre por lo económico no pero la verdad es que ha sido una vida maravillosa muy intensa y que no perdería por nada del mundo quiere de ahora sí porque ya es el relevo digamos hemos pasado el relevo al uso

Voz 1 02:00 la Karra hombre Lucía Lacarra la quiere

Voz 0225 02:04 como mi niña no siempre siempre los fue siempre fue la la niña de mis ojos como como dicen la verdad bueno pues Eduardo ya dejaba o la diré

Voz 1307 02:15 yo hola Eduardo Lao director artístico durante

Voz 1 02:17 los últimos veinte años CDC Varela bueno está bienvenido al bardo eh decías ahora sí que lo hay

Voz 0225 02:24 he hecho muy bien tengo que felicitarle porque ha sido espectacular y además a estos treinta años el ha hecho los vídeos fantástico está la edición de vídeo ha seleccionado las músicas o a las partes musicales las las las partes de danza también bueno es un espectáculo muy bonito y que se lo ha regalado a su maestro a decir

Voz 1 02:46 lo fantástico que barbaridad Ibon recuerda a los oyentes de algunos lo recordarán ese momento en el que el Ballet de Víctor Ullate el Teatro Arriaga por las puertas que está

Voz 2 02:56 estreno se presentó en el Teatro Arriaga yo entre con Josu Ortuondo en mayo en las elecciones de mayo del noventa y uno de era mi alcalde yo fui primer teniente alcalde y al de muy poco tiempo en ese primer mandato en el teatro Arriaga yo descubrí la compañía de Víctor Ullate en aquel momento yo sur Tondo era de Deusto tenía también cierto cariño por otro de los presentes

Voz 1 03:19 que queda Igor Yebra hombre lo que Víctor no sabrá si eran los dos de Deusto estos son muy

Voz 2 03:29 hace unos cinco años yo yo no sé siendo alcalde pero yo creo que fue antes de morir ante eh se lo teniente alcalde alguien me soplo que se iban a celebrar los veinticinco años de esa presentación de Víctor Ullate siendo muy prudente porque en esto dicen que los políticos yo nunca llegó cultura

Voz 1 03:50 hay que llevaron de votantes más de arquitectura

Voz 2 03:53 que se que se meten mucho en tal y que hay que dejar a los profesionales le de una insinuación

Voz 1 04:01 pese a Sagi para ver si el XXV aniversario habiéndose presentado en el Arriaga volvía al Arriaga creo que te hizo caso muchísimas gracias pues si alguien me días lo sabía no lo sabía pero yo lo pero ahora de que no pues vale no habrá habrá la verdad es que me hubiera gustado volver a la riega

Voz 0225 04:24 pero entiendo que tienen su programación todos queremos estar ahí ha seguido difícil bueno tenía lo hemos tenido la oportunidad de ir al teatro Campos ilesos que es muy hombre bombonera es muy bonito la verdad es que fue una sorpresa del año pasado cuando estuvimos que no pensábamos que había un teatro tan bonito como como este

Voz 1 04:43 Eduardo si yo te dijera que no comentaras cuál es tiene

Voz 3 04:47 en qué estar si y cuál es vamos a poder disfrutar sí que esas coreografías que ha sido durísimo la selección porque claro las hijas de todas las no

Voz 1307 04:54 en la selección siempre lo fue en el XX aniversario y en el treinta ha sido más difícil porque es del treinta años dices este este es la despedida hizo entonces

Voz 5 05:05 bueno pues cuando ha sido coreógrafo Víctor ha montado tantas cosas contigo que luego han quedado como clásicos suelen la compañía todos te tocar el corazón de alguna forma o de otra no

Voz 1307 05:17 bueno pues al final pues yo creo que están lo que tienen que estar dentro de de todo lo que hizo puede estar pira yo creo que a ver

Voz 3 05:24 vamos a dar pistas a ver si hemos acertado con una que nos parecemos nos parecía que quizás y debería estar hemos encontrado la música que es tu lo hizo para hacer la promoción de Wonderland dos mil diez

Voz 1307 06:08 sí sí aunque esta música no es

Voz 1 06:10 no es verdad

Voz 1307 06:13 entero es es es Philip Glass si está en el treinta aniversario evidentemente no podía haber sólo una pieza hay dos dos dos piernas

Voz 1 06:22 ahora ver a ver aquí has metido tu día va seguro que has dicho venga cuando el que te tocó

Voz 1307 06:28 sí me tocó el alma y además es una coreografía que cada vez que la veo se me encoge el corazón me emociono y no me hagas emocionarme porque no quiero eso es cierto que es una coreografía que Ath

Voz 0225 06:42 a todo el mundo le tocará que hombre pues

Voz 1307 06:45 que el mundo de la de la psiquiatría de los disminuidos mentales es es algo que te toca tenga eso no tengas gente relacionada o en tu familia con ello es algo que te toca y sobre todo el trabajo lo de Víctor que hizo tratando de de que los baila los los bailarines entraran cada uno en en en en en esa en esa situación es individualmente fue y lo sigue siendo de hecho en en en el dos mil veinte lo ponemos en el Teatro Real de Madrid iba a ser de nuevo un reto porque cada vez que reponer ya es un reto por lo emocional porque es donde realmente necesitas no bailarinas necesitas artistas

Voz 1 07:24 mira cada bailarín tenía una patología

Voz 0225 07:27 ente no y claro eso trabajar con cada uno de ellos horas y horas y horas y horas para mi fue una de las creaciones que más disfruté porque me quedaba hasta las cinco de la mañana a tope la mis la música de Philip Glass y pensando en cada momento que que que que enfermo podía poner en cada segundo de esa música no fue

Voz 3 07:49 espectacular la verdad yo antes de que llegara estábamos conversando con con Roberto y con Ibon sobre el voluntariado y esos segundos esos minutos que podemos aportar todos alguna causa yo creo que en este escenario y con esta obra allí en estos treinta años también han aportado mucho a la Causa no sé si estás de acuerdo Roberto un desenlace

Voz 4 08:07 pero yo creo que es muy importante que la sociedad entienda que no sólo el lenguaje verbal es el método de comunicarnos entonces todo el mundo de la expresión

Voz 2 08:16 eh

Voz 4 08:16 en todos los ámbitos de de las artes yo creo que es fundamental para que personas que tal vez no se muevan tan a gusto en el mundo verbal o sus capacidades sean diversas como ocurre en el mundo de la diversidad ahí de la discapacidad pues encuentren un cauce para expresarse y para reconocerse ante los demás y desde luego el ballet la danza la música son son mundos donde donde los seres humanos nos encontramos de otra manera

Voz 1 08:44 ya ya a partir de ahora que Víctor Pardo a partir de ahora

Voz 1307 08:49 ahora pues empezar de nuevo no empezar de nuevo no porque ahí hay un cava camino hecho ya con la Fundación con con el proyecto primeros pasos donde donde se dan becas a a niños desfavorecidos para para que para que tengan acceso a ese mundo de la danza para que todo el mundo tenga acceso a ese mundo de la danza que puede abrir abrirte pues pues no sólo el alma sino no te puede abrir una procesión con la que ganarte la vida en un futuro si tienes talento realmente tiene Si el niño tiene realmente inquietudes para ello no entonces pues son la escuela la escuela sigue sigue con el con los proyectos de la Fundación

Voz 0225 09:27 bueno el gran proyecto es la casa de acogida de la danza la casa de acogida de la dan para niños que están en centros de acogida de toda España y que puedan venir a este centro a estudiar danza

Voz 3 09:39 ya sabes que cuando hablamos con Igor Yebra ya ha salido antes la conversación siempre nos dice que por favor Animos mucho a los varones a los chicos varones a que no abandone cuando llega a determinada edad el mundo de la danza porque a ellas les anima pero que en esto a ellos no se les ha bien

Voz 1307 09:55 hombre de esto yo creo que Víctor fue un pregonero por ver

Voz 6 09:58 que es de Igor Yebra

Voz 1307 10:00 Ángel Corella yo mismo Joaquín de Luz todas las grandes estrellas masculinas que hemos salido de de de su escuela fue gracias a la generosidad de Victor de ofrecer Brett de ofrecer becas a a niños varones porque había una dificultad en los años ochenta para para captar alumnos varones entonces Victor fue muy inteligente hizo eso entonces acudimos como moscas todo el mundo

Voz 1 10:24 hay Víctor que no te vas a poder ir del todo no te dejaran no mira lo tenemos que dejar aquí pero hasta el domingo hasta el día veintitrés de septiembre yo de verdad creo que debería

Voz 3 10:35 hemos también acercarnos al teatro Campos porque son treinta años de danza

Voz 0225 10:40 de andar verdad que estaremos muy gustosos recibirá al público y sobre todo hacerle sentir que es lo que ha tratado hasta ahora hacerle sentir vamos hasta la última fibra de sobretodo a tanto a gente que ha sido fan de la compañía o gente que no ha visto nunca

Voz 1307 10:57 se puede ver un amplio recorrido de hay desde trabajos como Wonderland Copei hay clásicos I

Voz 1 11:04 Carme todo lo que todo lo que ha hecho echara una vas a disfrutar como pues nada a Robben