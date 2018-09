SER LEGAL: Derecho de admisión en hostelería

Voz 1 00:00 o verbal o sus capacidades sean diversas como ocurre en el mundo de de la diversidad ahí de la discapacidad pues ese encuentro en un cauce para expresarse y para reconocerse ante los demás y desde luego el ballet la danza la música son son mundos donde donde los seres humanos nos encontramos de otra manera

Voz 2 00:18 ya ya a partir de ahora que Víctor Eduardo a partir de ahora que ahora pues empezar de nuevo otra vez no empezar de nuevo no porque ahí hay un cava un camino hecho ya con la Fundación con con el proyecto primeros pasos donde de donde serán becas a a niños desfavorecidos para para que para que tengan acceso a ese mundo de la danza para que todo el mundo tenga acceso a ese mundo de la danza que puede abrir T pues pues no sólo el almas y no te puede abrir una profesión con la que la vida en un futuro si tienes talento realmente tiene Si el niño tiene realmente inquietudes para ello no entonces por eso la escuela la escuela sigue sigue con con los proyectos Fundación bueno el gran proyecto es la casa de acogida de la danza la casa de acogida de la dan para niños que están en centros de acogida de toda España y que puedan venir a este centro a estudiar danza

Voz 3 01:13 ya sabéis que cuando hablamos con Igor Yebra ya ha salido antes la conversación siempre nos dice que por favor Animos mucho a los varones a los chicos varones a que no abandone cuando llega a determinada edad El mundo de la danza porque a ellas les anima pero que en esto a ellos no se les ha misma hombre de esto yo creo que Víctor fue un pregonero

Voz 2 01:32 P es de Igor Yebra Ángel Corella yo mismo Joaquín de Luz todas las grandes estrellas masculinas que hemos salido de de de su escuela fue gracias a la generosidad de Victor de ofrecer Brett de ofrecer becas a a niños varones porque había una dificultad en los años ochenta para para captar alumnos varones entonces Victor fue muy inteligente hizo eso entonces acudimos como moscas todo el mundo

Voz 3 01:59 hay Víctor que no te vas a poder del todo no te dejarán no mira lo tenemos que dejar aquí pero hasta el domingo hasta el día veintitrés de septiembre John de verdad creo que deberíamos también de acercarnos al teatro Campos porque son treinta años de danza

Voz 2 02:15 mierda de andar verdad que estaremos muy gustosos recibirá al público y sobre todo hacerle sentir que es lo que se trataba hasta ahora hacerle sentir vamos hasta la última fibra de sobre todo va tanto a gente que ha sido fan de la compañía o gente que no ha visto nunca vale se puede ver un amplio recorrido hay desde trabajos como Wonderland Copei hay clásicos hay Carme todo lo que todo lo que ha hecho para no vas a disfrutar como enanos pues nada a Robben

Voz 3 02:49 estoy Ibon esperamos haberlos también ha ayudado a que este jueves ahí fuera hace mucho calor pero aquí dentro hay de otro tipo de calor que estamos tan agradecidos gracias a todos siguen la radio unos minutos más desde Azkuna centro a otro

Voz 4 03:22 los límites dormir de que unos descubrir lo último en medicina estética intermitente clínica con certificación de calidad ISO nueve mil uno dos mil quince en todos los tratamientos

Voz 0441 03:32 cruzamos las puertas de la clínica de Ermitage con la doctora Nerea Landa dermatología o la Nerea hola hijo si con el doctor José Luis Aspiazu la Jose

Voz 5 03:40 qué tal el gran equipo de profesionales de de Armitage

Voz 0441 03:42 como siempre les decimos están esperándonos preparados en la clínica nosotros hoy aquí vamos a hablar de otra de las especialidades por ejemplo esas varices molestas anti estéticas problemáticas en algún caso que es la gruesa no

Voz 0965 03:56 que abultada la piel esa que ves como una como un bulto que tienes en las piernas y que bueno lo que traduce es que hay algo malo enfermo dentro se detecta haciendo una ecografía no pidiendo que generalmente son las ajenas las que están enfermas que son las tuberías más profundas y que son los que hay que tratar bueno pues hasta ahora se hacía el tratamiento con clásico

Voz 0441 04:20 engorroso un documento que tenían

Voz 0965 04:22 sus complicaciones y con una nivel de reciba de recaída muy alto del veinticinco por ciento Entonces la los últimos años comiencen en el año dos mil ya nuevas tecnologías para intentar evitar la cirugía el asistimos a esas nuevas estudios que aparecieron con láser con frecuencia ya en el año dos mil ocho dijimos esto lo tenemos que introducir en Bilbao empezamos nuestro periodo formativo en Estados Unidos en el dos mil diez comenzamos a tratar las varices gruesas con láser en menos que en qué consiste puedes introducir una fibra muy fina que está conectada al láser dentro de la vena y lo que hace es secar la Viena el paciente se coge y se pone de pie se pone una venda un perdón una media iba para su casa simbólico

Voz 0441 05:07 si se da un paseo así que tranquilo

Voz 0965 05:10 dado de veinte minutos y eso es lo que es el tratamiento es que realmente cuando lo pienso llevamos desde el año dos mil diez que empezamos con el primer paciente más de mil quinientos casos Icon nivel de recaídas inferior al uno coma cinco por ciento con ningún caso de trombosis con ningún caso de complicación digo bueno pues es que es que estoy encantado porque realmente las caras que veo las pacientes que vienen es de que están encantadas encanta

Voz 6 05:37 yo es decir que tengo otras personas de mi familia que la han hecho y están maravillados yo les invitaría a que vengan porque el el el grado de satisfacción de las clientas y los clientes que se hacen este tratamiento es es altísimo altísimo han evita una cirugía una anestesia algún postoperatorio largo es lo que ha hecho José que no te vuelve a salir o sea que cualquiera que tenga varices que vengan porque damos la consulta es con ecografía sin coste con profesionales de primera

Voz 0441 06:03 yo les invito creo que el Ángeles vamos a ayudar somos un muy buen equipo lo tengo que decir pues Fontes es cierto pasamos las puertas de clínica permite y hay muy buen ambiente entre otras muchísimas cosas como esa gran profesionalidad más información en redes sociales en su página web no duden también a través de la web de pedir esa primera consulta gratuita o pueden ir directamente al teléfono Nerea José muchísimas gracias Nati

Voz 4 06:28 que permite pase y evitarte once doce cultual fuente de Calatrava torres de Isozaki noventa y cuatro cuatrocientos uno pero uno diez lleve Internet permite punto com ir redes sociales

Voz 7 06:40 el vende coches punto es compramos coches muchos coches muchísimos coches y queremos comprarte el tuyo que ofrecemos la máxima tasación mejor precio garantizado algo inmediato y todas las cuestiones gratis acude al especialista hay recibe lo máximo por tu coche a Saura tu tasación gratuita online

Voz 0441 06:57 vender mi coche punto es estamos en el aparcamiento del Carrefour de Sestao

Voz 8 07:01 día las ofertas más fresca Sandy a racha a baja el que Veritas que era a treinta y nueve céntimos el kilo simple fresco barato Eiffel

Voz 9 07:11 eh aquí pasa sabes

Voz 10 07:13 Sala parto en todos los idiomas que enervado que están diciendo que el veintinueve de septiembre en la sala BBK de Bilbao a vivir en directo bien el Javier Cansado Cristina Pardo Antonio Castelo David Navarro Peridis Mauro Entrialgo Aleix Saló Julio Rey Jacinto Antón no sé cuánta Peña más Festival Internacional de Literatura y Arte con humor y de los límites

Voz 0441 07:34 desde el humor bueno Javier del Pino

Voz 10 07:36 los límites el humor como es tan soso hasta la crónica de corresponsal oigo pues

Voz 0441 07:43 descarga tu invitación gratuita en Radio Bilbao punto eh

Voz 11 07:46 este sábado veintinueve especial A vivir que son dos días desde la sala BBK de Bilbao

Voz 12 07:51 este jueves a partir de las doce y veinte Hoy por Hoy Bilbao

Voz 0136 07:57 nos vamos de pinchos al sal Miguel Bill Gates en emitimos el programa desde esta cita culinaria que el año pasado congregó a diez mil personas en el atrio de las culturas de Azkuna centro a Iker vuelven dos mil dieciocho con destacados establecimientos hosteleros de Bilbao os esperamos hoy

Voz 12 08:13 tu cita con la actualidad más cercana a mediodía en Radio Bilbao

Voz 0441 08:21 qué estás pensando facebook punto com barra Hoy por hoy Bilbao y ahora ser legal un espacio para conocer tus derechos y obligaciones con Estudio Jurídico

Voz 3 08:43 siete minutos para terminar este Hoy por Hoy Bilbao y los jueves fíjense estemos o no estemos dentro de lo que esos estudios centrales de Radio Bilbao y estamos haciendo programa Azkuna centro en el atrio nosotros tenemos que hablar de obligaciones y derechos y lo hacemos siempre con el equipo de estudio jurídico Manu Pernas bienvenido

Voz 5 08:59 muchas gracias de han contado que has aprovechado

Voz 3 09:02 todo muy bien el tiempo inmediatas tomado dos

Voz 5 09:04 dichos impresionantes de verdad dos pincha en prisión antes de Osasuna

Voz 3 09:09 la verdad de que de cuál es cuál será el eje de vamos

Voz 5 09:13 este de lengua de aquí abajo ya dictar impresionan

Voz 3 09:16 si bien cervecita tan bien fresquita sin duda alguna oye me dicen que les hace un calor pero calor calor como si estuviéramos en pleno agosto pero bueno está muy bien a ver si yo te digo a ti hostelería derecho de admisión

Voz 5 09:29 tenemos un problema de la pena para definir a mi madre que estamos hablando yo creo que es un tema que está como siempre a la orden del día y creo que es un tema pues casi escabroso no porque colisionando es derechos pues me imagino el derecho por un lado del hostelero a intentar resguardar su negocio y el derecho pues de la gente de inyectar a acceder al mismo

Voz 3 09:49 o sea que hay una regulación evidentemente que muchos hemos visto porque hemos visto a veces en nuestros valores nuestros sitios preferidos reservado el derecho de admisión esto estará regulado

Voz 5 09:58 es una ley es la ley diez barra dos mil quince aquí lo que se trata es de que puedes puedes impedir el derecho de admisión pero lo que no puedes hacer es discriminaciones pues por lugar de nacimiento raza religión

Voz 3 10:10 por ejemplo por llevar una silla de ruedas son carrito de

Voz 5 10:13 año en absoluto eso nunca tiene que estar

Voz 3 10:15 el establecimiento preparado gustar el establecimiento además

Voz 5 10:18 preparado lo que es seguro es una cosa no puedes discriminar a nadie por esas circunstancias otra cosa es otra cosa es que pretendan que pues tu establecimiento tenga pues no se un determinado baremo de gente a la hora de entrar me explico oye si me explico por ejemplo eh tú tienes que tener muchísimo cuidado en el supuesto de tú puedes impedir el acceso siempre que por ejemplo el Alfaro el aforo Sáenz de completo una vez que se ha cumplido por horario de cierre cuando veas que entran menores lógicamente tienes que impedir el acceso pero por otro lado también podrías también podrías impedir el acceso a personarse en zapatillas de de por de verdad pasa por la vestimenta no por la de estoy hablando estamos hablando del tema escabroso pero en principio tú podrías tener derecho mientras lo explicaras claramente fuera fuera un un documento no que estuviera digamos legalizado si las autoridades competentes esto podía llegar a explicar que no admiten pues por ejemplo personas sensatas

Voz 3 11:15 anda mira hoy hay una hay un reglamento que se aproxime que lo va a desarrollar esta ley no que que prevé

Voz 5 11:20 lo que está previendo sobre todo el reglamento además de fijar lo básico que es decir sea si el aforo está completo se cumple el horario las edades lo que está diciendo es que también ocurre ahora pero luego a especificar más que no se va a permitir la entrada pues lógicamente a personas con armas a personas en actitudes violentas fíjate en este tema parece que no nos damos cuenta pero algunas veces catalogamos incluso mal pues por ejemplo a porteros de discotecas pubs es sin embargo estas personas lo que están consiguiendo es que no entren a colisionar con la gente personas que fuera como demostraban comportamientos agresivos que es lo que ocurre por lo que estamos hablando que es que en el fondo son la colisión de dos hechos muy ser muy cercanos y te encuentras pues pues pues pues que

Voz 3 11:59 los juzgados yo dije vosotros tendréis trabajo a veces con este

Voz 5 12:02 que hace poco sin ir más lejos en su en Albacete condenaron a una a una discoteca por permitir entrar gratis a las mujeres permitir entrar gratis a las mujeres y obligar a los hombres a pagar pero pero

Voz 3 12:15 doctora en ellas lógicamente es que al final te acaba

Voz 5 12:18 diciendo que el porqué hay esa discriminación a qué qué sentido tiene eso sí hay chicas

Voz 3 12:23 pues evidentemente quizá los chicos paguen lo que les pidan la entrada y eso no hay que pagar oye a todo el tema del acceso de mujeres a los choques ya que estamos en esta tierra

Voz 5 12:32 eso sí tienes que cada hablamos de este tema es más peligroso yo creo que en este sentido en lo que se refiere al acceso mujeres a los chicos yo creo que el debate ya se ha acabado está claro que que el acceso debe ser como siempre absolutamente libre parece que el debate ahora se está poniendo en otro lado que no es el acceso no sino ser socios no yo creo que hay un supuesto actualmente en Vitoria donde está hablando exactamente de es una mujer que heredó la condición socio de su padre verdad están decidiendo qué hacer yo creo que es evidente es imposible poner puertas al campo es imposible que que a estas alturas

Voz 3 13:05 a ver ya no hay recomendaciones de Alarte

Voz 5 13:08 el Ararteko está continuamente diciendo que ojo con lo que se está haciendo en este sentido también es cierto también es cierto repetimos que pues el responsable de hostelería tiene que tener sus derechos el Ararteko lo que está diciendo por favor no me discrimine seis por cosas como sexo raza religión Grecia no gays eso en absoluto hacerlo por otras cosas pero no me lo hago es por eso ahora bien lo que está diciendo una el Ártico también es que no hay una cultura exactamente para denunciar estos casos sabes lo que está diciendo negros y Hardenne sea bueno hay hay muy poco y hay muy pocas denuncias es decir cuando deber de verdad veamos pero de verdad con criterio cuando de verdad veamos que hay un establecimiento que hemos estado negando injustamente el acceso ya Greco criterio entonces es muy sencillo pide sus ganas de reclamaciones pide un par de testigo site si crees que el problema es muy grande incluso puedes llamar a la policía a la Policía Municipal

Voz 3 13:59 qué les dijo no me dejan entrar en un establecimiento público

Voz 5 14:03 esto puedes demostrar perfectamente con móvil osea no me dejan entrar pese a que cumplo las condiciones porque no claro que puedo demostrarlo la cuestión es que tengamos en cuenta que en general el hostelero prefiere que entre a su establecimiento literalmente todo el mundo no el problema que sino te parece que hay algo de trasfondo fijaros sin ir más lejos el debate que hay actualmente con la posibilidad de que entre los niños no

Voz 3 14:25 Manu Pernas abogado del equipo de estudio jurídico gracias a vosotros

Voz 5 14:30 Solís

Voz 15 14:30 dudas fiscales dudas legales necesitas expertos que te ayude en Bilbao Estudio Jurídico previene y solución a los problemas legales de empresas y personas suele equipo multidisciplinar trabaja todos los frentes para conseguir la mejor protección legal posible consulta tu caso en estudio jurídico abogados y economistas el fin a veinticuatro Bilbao