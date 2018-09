La lupa de Eva Domaika. Enmienda a la totalidad de Urkullu al pacto PNV-EH Bildu

Voz 0599

00:00

esta Lupa es una fe de erratas porque ayer no vi ni una el lehendakari sí sorprendió en el debate de política general con un nuevo término de su particular diccionario político democracia plurinacional ya saben que mi tesis era que habiéndose pronunciado el Parlamento ha acordado imponer a las bases del futuro autogobierno Urkullu no iba a interferir vaya así interfirió sobretodo en su segunda intervención porque a veces parece escuchar a dos personas diferentes una por la mañana yo por la tarde dijo Lehendakari por la tarde que como lehendakari nacionalista un proyecto de autogobierno defendido respaldado sólo por la ciudadanía Nacionalista Vasca con el rechazo e indiferencia de los que no son significaría para muchos de nosotros un fracaso estrepitoso y remató el acuerdo de autogobierno debe ser necesariamente plural reunir a diferentes a mí me pareció practicamente una enmienda a la totalidad al acuerdo de su partido y H Bildu de una ponencia de autogobierno pero ya saben que últimamente no ando muy atinada