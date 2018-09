Pastores del Gorbea, el documental

Voz 1 00:00 ah no no a nada

Voz 2 00:24 no hay veintitrés minutos buscamos la definición Pastor Pastora hay dos la primera nombre masculino y femenino persona que tiene por oficio tardar guiar ya ha ganado pastor de ovejas una piara de cerdos chapotear tercamente sin hacer caso de las voces del pastor que intenta sacarlos del agua pero nos vamos a quedar con el pastor con la Pastora de ovejas porque después ya saben ustedes que hace activando poniéndolo de perro Podemos conseguir que no salga lo de que están adiestrar adiestrados para ayudar al pastor o La Pastora en el cuidado y la conducción del rebaño lo que les traemos hoy aquí es algo que estoy convencida muchos de ustedes les tiene que hablará naturaleza a conservación a parte de la historia de Vizcaya y que lleva por título pastores del Gorbea que es un proyecto en marcha un documental José Luis Urrutia guionista director de este de este trabajo que tal como está bienvenido al programa bienvenido buenos días gracias José Luis de donde parte la idea de hacer un documental de pastores del Gorbea que por supuesto no va a ser el primero yo creo que no va a ser el luto

Voz 3 01:25 Timo pues de ella parte en principio de

Voz 4 01:27 bueno es esto de hacer algo sobre los pasos de de Gorbea es una idea que bulle en la cabeza de bastantes personas de alguna de Barambio de gente que tiene ovejas lo que llama el pastoreo pero no se ha dado forma hasta que en marzo pasado en un un documental sobre pastores desierto salvada también lo hice yo entonces bueno a raíz de aquello fue algo así como es decir se puede hacer un documental sobre pastores de casi dos horas que se hable de su historia de su presente de su futuro es factible y vimos que si entonces no

Voz 2 01:58 pues ya lo hago algo mundo que me he cultivado eso le iba a preguntar dónde le viene a usted la afición ya no a Gorbea sino al pastoreo

Voz 4 02:07 pues apostó en general perdón en concreto pues yo creo que porque yo tengo familia de que campo caseros en Lezama de Álava Alá lodo Amurrio tú yo me acuerdo de pequeño pues posiciones ovejas tenían llegas tenían cerdos gallinas siempre me gustó mucho el tema de del campo del caserío del monte la naturaleza es bueno el lado Veja ha sido siempre un elemento que cuando la bella ponéis suelta por el monte aquí o en la reja o en ahorrar si era un era un bicho especial

Voz 4 02:36 pues antigüedad posó yo forma de Podemos por su relación con el ser humano hace muchos años yo aprendí hace en el rodaje de ser salvada que el pastoreo nació lo que hoy es Irak Irán Mesopotamia creciente fértil hace unos días unos diez mil años y que llegó a esta zona del mundo pues hace unos cuatro años osea que desde hace cuatro mil años de una manera u otra en Urkiola salvada hay ovejas ya ya hay pastores de otra manera porque hubo una una época hace unos trescientos quinientos años cabían más rebaños de cerdos que de que de oveja

Voz 3 03:11 bueno en qué punto está este proyecto porque creo que se ha presentado la primera fase pero aquí queda mucho trabajo por hacer

Voz 4 03:17 queda mucho trabajo porque el plan que es el proyecto es de es coger el ciclo anual del pastoreo pues entonces cogerlo esta esta como pastores hemos comido con pastores hemos aprendido hacer queso con pastores yo lo hacen mejor todavía hilo pues hemos comido con ellos hemos comido sus comidas hemos hablado su historia y queremos recoger tanto el pastoreo tradicional que se ha conocido hasta hace veinte treinta años el presidente del del pastoreo que es bastante complicado y el futuro que puede ser de del pastoreo las no

Voz 3 03:47 el futuro pastores no sé

Voz 5 03:50 sí se ahí no es un pastoreo como el que hemos conocido pero hay pastoreo ya sabe usted que hay mucha hay gente que en este documental no han pasado estas unas palizas cree que esto está más bien tirando de grasa negro

Voz 3 04:08 estamos ya muy pocos y nos estamos

Voz 7 04:11 canto y no no tenemos relevo

Voz 8 04:22 yo no hago abrir camas Dacia lo adelantó de que ustedes obtendrán Alcoa Oltra que tu gente

Voz 9 04:54 o Nava máis estamos escuchando a IVA

Voz 3 04:57 es decir a sus pastores a esos Pastora Vega

Voz 4 05:00 pero son muy muy muy negras verdad

Voz 2 05:02 no las los que las personas que ya están llegando un poco pues pues al final de sus vidas no se lo ve negro

Voz 4 05:08 qué tienen que ser pastoreo que ellos han conocido vivienda cierra dormir en meses la sierra trabajó de una manera digamos tradicional eso no tiene relevo ejemplo Paula Menoyo principio que ha dicho que no hay relevo pues es una pastora de Amézaga al tuve creo que tiene alrededor de setenta años si tiene una filosofía de pastoreo muy peculiar porque trata a su ganado ella no nos decía son mis amigas no

Voz 3 05:34 sus amigas Paula mero yo bienvenida al programa como está

Voz 10 05:38 la ola de dos cuentas amigas tiene usted entonces Paula como cuántas ovejas amigas tiene usted hoy tengo muchas doscientas treinta de las que nacen este año que barbaridad el tráfico ya Paula porque las considera a sus amigas ah porque convive con ellas Il y me contra Feli yo las conozco a ellas a todas y bueno es algo como Moi no hay mucha simbiosis entre nosotros oiga cuando desde cuando siendo Pastora Paula pues mira es como cuarenta allí a cuatro años porque entonces era secretaria en una empresa y luego pues bueno yo dije si tengo parte hijos cuando me casé pues voy a quiero criar los yo la única forma era es de estar con ellos y al mismo tiempo pues las ovejas me iban aumentando tuve que buscar más campos va a hacerles más es de establos y cosas de esas ya ayer he vivido pues muchísimo con ellas claro entonces

Voz 3 06:41 Paula pero pero déjeme decirle que usted se merece aparte del documental un homenaje porque cuando me dice hijos ovejas cree esto de la conciliación ahí no tiene que ser fácil tampoco cómo ha sido hacerlo si no era

Voz 10 06:54 es fácil pero bueno lo hacía agosto lo hacía con ilusión he tenido cuatro hijas además de distintas edades hay una que tiene cuarenta y cuatro otra que tiene cuarenta y dos ellas mayores esta se lleva poco tiempo luego siete años más tarde tuve una tercera seis años más tarde cuando yo he cuarenta y uno todo un acuerdo ahí

Voz 3 07:17 pero bueno Paula enhorabuena eh por esa familia tan tan numerosa que que cree usted que va a conseguir colaborando con con José Luis que la está escuchando aquí en este pastores del Gorbea como documental

Voz 10 07:29 pues he querido también dio con él me me ha ofrecido la posibilidad entonces quiero aprovecharla para ver si así de esa manera las ovejas pueden continuar vivía en dos oí puede continuar este oficio que parece que es hace ancestral pero también está estamos eso siempre renovando cosas Si vamos eh con él y vamos modernizando no sé muchas cosas

Voz 3 07:57 a usted ha conseguido convencer ha conseguido convencer a alguna de sus cuatro hijas para que se haga cargo de tantas amigas no

Voz 10 08:03 no porque mira el texto la tercera la primera es la mayor es profesora además es que salió con does not Pizzi más fue premio extraordinario de bachillerato que llevado a los profesores no es así no en Bilbao en unas pruebas físicas eran les dieron el premio extraordinario luego hizo físicas en Leioa en estado sólido el luego pidió a las universidades y les dieron la universidad británica le dieron una beca bastante importante para hacer nada

Voz 3 08:34 que no ha habido forma con la mayor y con las siguientes tampoco verdad Paula

Voz 10 08:38 no no estoy contando que claro eso fue hacer el doctorado luego en Escocia e y ella hizo el doctorado y el Il en la tesis y todo y ahora da clases en la Universidad de Vitoria y además eso es combinando con la Universidad de Holanda italo se están haciendo muchas cosas y luego las tengo una segunda hija que también está hizo ingeniería P bueno primero sometido

Voz 3 09:03 bueno el caso es que para los oyentes quién es decir la currículum a sus hijas fantástico inmune bien pero yo te quería preguntar qué haremos con las ovejas y entonces De Paula que haremos con esas ovejas

Voz 10 09:12 es decir que eso que coche puede pasar página de son las ovejas con la crianza también de los hijos por esos me explicaba eso

Voz 3 09:19 sí sí se lo agradezco era esculpe luego las aquel tiempo como está el límite

Voz 10 09:23 todo perfecto perfecto eso es mira voy voy ahora entonces yo creo que hacemos con las ovejas bueno por saber a ver si hay gente joven que viene a chicos y chicas que quieran continuar eso yo les facilitaría mucho porque les facilitaría mi rebaño les además con muy buenas condiciones les facilitaría Mis establos inicie ilesa

Voz 3 09:45 una especie de arrendamiento o o de traspaso sería del todo

Voz 10 09:49 de nada más que nada que también harían compañía a mí entonces yo tampoco no lo iba a ser por interés sino porque contiguas en las ovejas yo lo que quiero es eso que continuamente de esas ovejas hay otros terrenos además que de esa manera sigue manteniéndose limpios que de la otra manera está diario

Voz 3 10:06 sí sí sí sí sí sí

Voz 10 10:08 que además que además que aporta dinero también a la a la Junta Administrativa y a particulares sea que todos esos beneficiándose de las ovejas ir más

Voz 3 10:18 claro esto en Amézaga al tuve nos has dicho nada José

Voz 4 10:23 de Paula hola buenos días soy José Luis te cuando estás oye oye de de te que te que te quiero comentar habló de que cedería estuvo ventanillas tu rebaño explotación pero si alguien viene alguien joven tú que les señorías de lo que ya sabes digo

Voz 12 10:40 todo trucos todos los trucos que tendrá un montón Paula conjunto de trucos que que que enseña son chavales jóvenes según la chica joven

Voz 10 10:50 por qué ahora sí de pronto los trucos no me viene porque

Voz 3 10:53 muchas cositas claro que habría que encendida

Voz 10 10:56 las pues día a día a mí haga el tu beber

Voz 3 10:58 de Paula tendríamos que acercarnos hasta allí Paula tengan más pastores quiero conocer a más gente como tú enamorada de lo que hace y lo agradezco muchísimo que está al otro lado del teléfono un abrazo fuerte Paula sí

Voz 10 11:10 os agradezco también vuestra colaboración entre este aspecto

Voz 13 11:13 de jerarquías Paula

Voz 14 11:17 bueno este es que a la oveja que le tengo puestos los GPS aquí con este aparato pues ellos Se dónde está el rebaño

Voz 2 11:38 el GPS a las ovejas a esto te referías verdad José Luis cuando me decías que era modernidad también llega

Voz 4 11:43 totalmente sí a mí cuando Aitor me dijo que tiene una vejatoria GPS y me decía yo escribo desde casa

Voz 16 11:49 el móvil luego mi rebaño no

Voz 4 11:51 me pareció cosa de otro mundo no más después de haber estado el día anterior con un señor de ochenta años haciendo que eso a mano ir hablando ustedes cuando subía andando hasta hay China o hasta hostigar min pero un chaval joven como Aitor veintiséis años lo que tiene es sube todos los días baño ya incorpora las nuevas tecnologías te das cuenta de que el Boss pues es posible adaptándose a esas tecnologías

Voz 3 12:14 claro que sí Aitor a Cueta bienvenido que talón de Torre

Voz 10 12:18 hola se llevó los días veintiséis años cuentas

Voz 3 12:21 dejas Aitor

Voz 17 12:23 pues sí yo ahora tengo entre Tordera digital pues habrá unas doscientas sesenta sí sí

Voz 3 12:33 menudo rebaño Aitor oye cómo decide un esto es por herencia es por convicción como llega a saludar a este mundo del pastoreo

Voz 17 12:42 sí Bono a que pues se siempre ávido ovejas y vacas pues y siempre ha habido antes el abuelo el padre y poseyó siempre he visto aquí ganado y yo pues cuando venía de las con las pues estaba pues a todo correr McCann en enseguida íbamos a la cuadra ayudarle al padre y pese a que anda quítate

Voz 3 13:06 me encanta lo que hace es te encanta no como las hijas de Paula que han encontrado otro recorrido la vida verdad tú te has quedado en casa

Voz 11 13:14 sí sí

Voz 17 13:15 qué Aitor pastores del Gorbea

Voz 3 13:18 el documental te lo pregunto directamente por qué colabora es que quieres conseguir enseñando esto en el documental

Voz 17 13:26 pues bueno me comentaron lo comentamos me me me parece una cosa bonita aquí Bono pues como esto poco a poco pues cada vez hay menos gente pues no se ha Bercy esa misma más gente au

Voz 3 13:44 sí se borra más gente he pedido una cifra a José Luis que no se está aquí con nosotros ayudándonos a contar todo lo que queda por hacer no se ha hecho ya yendo se atreve a dar una cifra porque es tan complicado Aitor saber los pastores que sois pastoras

Voz 18 13:59 pues pues no sé

Voz 17 14:02 eh pues antes eramos unos cuantos de ahora pues

Voz 19 14:07 a de daños daños porque la gente los mayores se jubila Ny pues los jóvenes pues bueno e algunos eh siguen hoy o se no siguen ir pues cada año hay menos

Voz 3 14:21 menos menos José Luis Vuelvo a ti porque quienes Pastor aquí también hay una discusión que queréis aclarar en el documental no no todo es pastoreo que creemos que lo sabemos no no

Voz 4 14:33 pues eso es una pregunta quiénes Pastor que ya aprendí Sierra salvado aquí como más enraizado hay dicen que unos Pastor o es arrollador

Voz 3 14:42 pues a que no es lo mismo una en

Voz 4 14:45 a cualquiera con palo aclaró la oveja sube pero

Voz 3 14:48 ejemplo Pedro el de Heidi por ejemplo

Voz 4 14:51 sí sí sí sí nos un chaval a un mayor que cuando sube pero un pastor dice que es el que sabe de enfermedades que las cuida el que se preocupa por ejemplo como como monitor en hacer que eso no lo he dicho yo estuve en su explotación en la enmienda en saldrían no comprando que eso sí porque no voy para Madrid mañana que eso para allí

Voz 3 15:15 puede que eso hace Aitor

Voz 17 15:17 pues se yo hago que eso estaba mal invencible una denominación y viajaban

Voz 20 15:23 sí eso hago muy bien

Voz 3 15:26 qué bien bueno pues si yo estuve en

Voz 17 15:28 el dos mil doce estuve en la escuela de Aránzazu aquí vendiendo hacer que son nosotros antes vendíamos la leche pero cosas que hacer que eso pues no no sabíamos si yo pues en apuntar el cursillo y estuve seis meses allí aprendiendo a hacer queso oí pues luego empecé a Fede en casa

Voz 3 15:51 hay que yo tengo muchas ganas de ver el documental no sé si nos va a dar una fecha José Luis más o menos cuando estará disponible este trabajo

Voz 4 15:58 de octubre de diecinueve pues para entonces

Voz 3 16:01 nosotros vemos a reunir en torno al mundo del pastoreo Aitor mías así que

Voz 20 16:07 vale Bardem vale agur

Voz 13 16:09 José Luis Arrese y ha asegurado un abrazo que vaya bien seguimos