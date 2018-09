Pedaleando con la movilidad

Voz 1 00:00 hoy por hoy día descrito

Voz 1432 00:20 doce y treinta y seis minutos lo decíamos en el avance de este programa hasta la una de la tarde queremos descubrir que aun teniendo llano Día sin mi coche sino una Semana de la Movilidad una feria en el Arenal bilbaíno hasta el domingo dedicada a la movilidad y que nuestros gobiernos lo dicen por activa y por pasiva a todos los niveles que no quieren coches en las ciudades que apuestan por otro tipo de formas de transporte sostenible queremos saber su opinión que tiene que ocurrir para que puedan quieran dejar el coche en casa os sobre todo que les puede parecer ciudades a XXX la inversión en bicicletas también a motor esos planes de peatonalización para cualquiera de esos puntos aquí en Vizcaya Il apuesta por la tecnología para ayudarnos a contar con esa ciudades inteligentes y así también ayudará a la movilidad sostenible nueve cuatro cuatro ocho siete veintiuno cero uno cero dos las redes sociales tanto el facebook de hoy Pere Bilbao como el Twitter de de Radio Bilbao hoy Whatsapp escriben y lo trasladamos a la antena seis uno seis tres siete dos cuatrocientos Carlos Mazón bicis Busi bienvenido a esta antena que tal como está

Voz 2 01:20 hola buenos días te voy a tutear porque eres muy

Voz 1432 01:23 joven Carlos no conozco persona más reivindicativa que quiera la bicicleta como medio de transporte que apueste por herir a pie también en una ciudad en la que tú me comentabas que sí es verdad que se celebra más cada vez más la movilidad pero en la que sigue habiendo muchos coches

Voz 2 01:38 sigue habiendo muchos cuál es el principal problema que vemos au que reivindicamos no que semana movilidad hay la misma cantidad de coches que la semana anterior y no se ponen ninguna traba al coche en esta semana que podía haber algún día o algún alguna muestra no de que realmente sabe cambio de de política o esa reivindicación no de del peatón etcétera no de la movilidad sostenible etcétera pues se se plasme en decir pues un día concreto que haya menos coches porque esta semana de la semana movilidad pero hay mismos los mismos coches que la semana pasada el año

Voz 1432 02:10 y que solucionaría que cerraremos un día al año cualquiera de nuestras calles más allá de entorpecer la actividad

Voz 3 02:16 ahora límite todo esto de que la gente

Voz 2 02:20 osea obligar a la que la gente un día por lo menos se moleste en buscar una alternativa sí que implicaría decidir hoy igual la alternativa que me propones o que me tengo que buscar que no es la que hago todos los días no es tan mala como la que me supone ir a aparcar tardar median aparcar etcétera entonces decir ostia igual el el hecho de coger el metro etcétera el me supone un de un un hándicap o un un impedimento supone un beneficio que no será el caso de la mayoría de la gente porque supongo que sensata ahí la gente lo lo tiene en cuenta pero muchas veces por comodidad la gente no no usa el transporte público como como podría utilizar en Bilbao que tiene muchos

Voz 1432 02:57 hay oyentes que no se están trasladando en el seis uno seis tres siete dos cuatrocientos que no les ven utilidad a una semana por la movilidad tus y debes utilidad o no

Voz 2 03:04 no nosotros tampoco sabemos por qué no se hace nada entonces sí sí nos parece interesante que se planté el hecho pero si se toman las medidas oportunas no para que ese día o esa semana porque claro es mejor un día potente que hagan actividades que se realmente se divide Sevilla civil dice el problema o la situación que en una semana que aparentemente no hacen muchas cosas no solamente postureo de varios días de de fotos de guerra es decir que se va a poner un vídeo renuevo unas bicis métricas nuevas un autobús ecológico y lo que quieran vender porque al final lo que hacen es utilizar cinco días para para hacerse cinco foto

Voz 1432 03:42 en tu opinión que deberían hacerla ahora mismo los gestores de la movilidad urbana que debería nacer

Voz 2 03:47 pues hay muchas cosas que se pueden hacer no pero bueno pues lo que comentaba de no es no solamente puntualmente un hecho no pues el principal problema es reducir el número de coches en Bilbao porque nos pueden vender que que usemos el transporte público como comentabas o como se dice por ahí pero el problema es que se siguen usando los mismos el el mismo número de coches hay hoy que hace un año que hace diez años prácticamente entonces no se reduce el número de coches puedes poner calles treinta que es para emana pasa el mismo número de coches a la misma velocidad que pasaban el año pasado porque una calle treinta donde la velocidad media de diecisiete y veinte por hora da igual que sean veinte cincuenta que el setenta o sea no van a ir más lento los coches porque haya límite treinta ni menos coches porque vayan a un límite de diferente entonces

Voz 1432 04:35 Carlos tú representas a una asociación bicis Busi que lleva reivindicando durante muchos años ha hecho estudios a lleva de informes a las Juntas Generales con la Autoridad Portuaria también con el Ayuntamiento de Bilbao para que se haga un vídeo Gorri que una está capital con Guecho se acaba de anunciar que se va a poder ampliar un vídeo esta Erandio setecientos metros desde el Arenal que os parece esto en dos meses ese anunciado

Voz 2 04:55 sí pues lo que van a hacer es algo que reivindicamos efectivamente que es quitar el el el uso del parking ilegal como es el de la carretera de de la de la ría las setecientos once que en el momento de cacao vaya San Ignacio es carretera sea no es no es calle y no se puede estacionar el vehículo en en los arcenes a quitar un arcén de de los que hay llevan por una acera hay una carril bici efectivamente es parte que reivindicamos que la de o no hace falta parcialmente satisfechos porque no se ha tenido en cuenta a la hora de valorar las diferentes alternativas que él mismo ayuntamiento tiene para desarrollar ese carril bici perdimos carriles bici no no explícitamente osea así que nos parece bien que se hagan carriles bici pero que tengan una cierta coherencia que tengan un uso etcétera Si es una carretera con muchas densidad de tráfico Sí Se prevé que hay circulen ciclistas como se dice en Delhi Krahe etcétera igual interesaría más un carril bidireccional a parte de la acera un carril bidireccional respetando los arcenes de la propia carretera que al usuario urbano le parezca menos seguro pero que lo pueda utilizar más gente porque yo como ciclista interurbano a nivel de ir a la bici de carretera in no voy a cumplir las normativas para ir un carril bici que son quince de quince kilómetros por hora no me va a poder usar con es bidireccional es es es peligroso iba a suponer como un carril bici vergonzoso que hay en en Lezama que es de pura vergüenza usarlo entonces los coches es decir no no tus a usar tu despacho tu espacio que es el carril bici como me lo han dicho muchas veces con muchas discusiones que tenía con con con con conductores que muchas titulares de dice nada criticando al que la acera te dice no no al espacio de la bici es el vídeo Gorrín y muchas muchos coches se muchos conductores creen que no tenemos espacio en la calzada yo ese es un problema grave lo más claros está derivando de muchas políticas y muchas noticias muchos titulares en ese en ese orden de de que la bici se calcula de Gorriarán nosotros reivindicamos el espacio en la calzada

Voz 1432 06:59 nada Nos escriben oyentes de Hoy por Hoy Bilbao al hilo de lo que comentábamos de qué se puede hacer para que esta persona o que las personas que nos están escuchando es están llegando mensajes se puedan dejar su coche en casa no es dice una persona trabajo en el Parque Tecnológico vivo en Bilbao sólo uso el coche para ir y venir si tuviera usaría transporte público pero trabajo a unos turnos no hay posibilidad muchos gracias por dejarnos esos mensajes escritos en el seis uno seis tres siete dos cuatrocientos te doy otro dato más el Observatorio Vasco de la Juventud nada ayer nos daba otro dato dos de cada tres jóvenes en Euskadi se desplazan a diario de forma sostenible a pie a patinete bicicleta sobre todo en transportes públicos colectivos que te parece este dato Carlos

Voz 2 07:37 es lógico no hay dinero ni hay Pampa empezaron en los que la gente no tiene dinero para tener un vehículo y lo segundo pues la gente yo creo que venimos concienciados a la misma generación sí que piensa que la solución

Voz 1432 07:51 alta de dinero yo creo que es porque

Voz 2 07:54 sí porque hoy por la gente que es eh que se conciencia en ello no pero no porque los políticos ha nada sino porque no hay pasta hay porque los jóvenes pues venimos con otra con otra cultura yo creo

Voz 4 08:06 el

Voz 1432 08:08 sí

Voz 5 08:10 venga no

Voz 1432 08:23 los políticos no hacen lo suficiente decías Carlos ahora mismo el hay una feria de la movilidad enseñaba antes de entrar a tic aquí que ofrece actividades aquí en la arena durante todo el fin de semana para todo se para mayores y pequeños ahí está el responsable de la gestión de la movilidad en Bilbao Alfonso Gil hola bienvenido a este programa como está

Voz 6 08:40 bien aquí paseando por la Feria hay bueno haciendo un poco la inauguración oficial de la

Voz 1432 08:46 bueno bueno que los políticos como gestor dígame qué más se puede hacer que no ha hecho todavía usted

Voz 7 08:52 pues la verdad es que más allá de establecer nuevas condiciones de tránsito por la ciudad yo y a un poquito

Voz 1432 08:58 si esto último que decías otros Center te dice

Voz 7 09:01 sí hombre yo creo en Bilbao ha hecho una apuesta muy grande directos está reconociendo que algunas planes están llamando porque el Bilbao treinta ese ochenta y siete por ciento de nuestras vías de entradas a treinta por hora y sólo el trece por ciento a cincuenta es una clara vocación de que la bicicleta conquiste la calzada no puede ser que la bicicleta vaya por la acera this is sólo por el vídeo la calzada es es la gran conquista que tiene que hacer la bicicleta en estos en los que vamos a a trabajar yo personalmente on muchos años por la calzada pero

Voz 1432 09:35 qué tal lo pasa cuando va por la calzada señor Gil qué tal lo pasa cuáles son las vicisitudes de su día a día

Voz 7 09:40 yo yo he contado una anécdota que sólo yo sólo he tenido un problema una vez que fue con Un conductor de transporte urbano que me tocó por detrás bajando donde saga que bueno pues él se dio cuenta de que me estaba se empujando casi muy claro yo yo no daba más comprarlos y fíjate de aquellos Zack de aquella experiencia saquen una muy buena conclusión se que luego ha tenido una acción que es escoger ahí llamar a sus Ike en el centro de la formación que tiene nuevos todos los años que pasan unos ciento diez ciento veinte conductores se les a dos horas de convivencia con la visita de tal manera nuestros conductores y conductoras y hoy tienen más sensibilidad con la pleno

Voz 1432 10:28 el señor Gil yo le tengo que preguntar por el Bilbao a treinta usted lo citaba anteriormente han empezado a multar a las personas que no respetan ese límite sí

Voz 7 10:37 sí hemos empezado a mandarles el aviso de que evidentemente nos pilla la primera vez que la segunda pues le llegará la receta y es verdad que estamos haciendo una campaña más explicativa porque lo que no queremos lo he dicho muchas veces nosotros no queremos penalizar a nadie pero sí es verdad que el infractor eh los menos es la infracción es el mal que puede causar si por ejemplo un vehículo le da a una bicicleta aunque sea a treinta por hora con lo cual hay que estar concienciados de que frente a una velocidad que garantizan no sólo la bicicleta en caso de colisión con cualquier otro elemento por es una persona tenemos garantías de que esa persona no va grandes daños

Voz 1432 11:21 señor Gil ya para terminar el representante de bicis visible está escuchando con mucha atención a nosotros siempre nos gustan cruzar las opiniones que están de alguna manera pues en crisis es decir en cambio continuo porque ustedes evidentemente han tenido que ponerse de acuerdo usted presentada esta misma semana ese vídeo Gorri la primera parte de Erandio se podrá extender hasta Getxo lo digo porque bicis visiones vas a caer de nuevo las bicicletas a la calle en tres días en los próximas semanas no sé cómo van esas gestiones con otras administraciones

Voz 7 11:49 bueno nosotros estamos en una permanente conversación con otras administraciones nosotros ya es mucho de dicho por pasiva y además le dieron presupuesto participativo teníamos el compromiso de en este año Agger ese ese día Gorrín ese esa conexión que faltaba con Erandio el nosotros estamos permanentemente hablando con la Diputación que es la competente y es verdad que hay problemas pues con otras administraciones para que se dejen hacer y de gordo que tiene complicaciones yo entiendo qué Bilbao lo va a resolver de una manera sencilla rápida y bueno económicamente es factible y que por ejemplo el tránsito por Hernández tiene complicación pero miren nosotros teníamos comprometido con con nuestra ciudad ese tramo lo hemos hecho estaremos ayudando a que les puedan hacer su parte

Voz 1432 12:42 Alfonso Gil de dejamos además en la Feria de la movilidad donde por cierto allí se celebra que Bilbobus una de las joyas de su corona cumple treinta años cumple treinta años así que tendríamos que dedicarle un programa entero con conductores que Bilbobus se lo merece un abrazo gracias que vaya

Voz 3 12:59 el gracias a ha

Voz 1432 13:06 Carlos que quería es apuntar algo sobre Lezama porque también es verdad que lo hemos citado hay gente que no se está diciendo que que es verdad lo que tu dices sí que hay un problema con el tránsito con el vídeo y las bicicletas qué más se puede decir de Lezama es otro ayuntamiento no tenemos los responsables pero bueno podríamos intentan al Rosengard

Voz 2 13:22 el siempre las las los problemas se reducen a ámbitos está muy sectorizado entonces lo mismo pasa con el carril bici por ejemplo de Barakaldo Bilbao cumples tu su tramo hasta hasta dónde termina su jurisdicción y luego cuando empieza a Barakaldo sacaba y hasta que no pudo conectar bueno o cruces au o algo que sea entonces cuando cuando comí entre entre municipios no hay una coordinación suficiente entonces pues pasa eso que el carril bici en te hablo de de Zorroza acaba ahí no no tienen una conexión bueno entonces lo con Lezama pasaba lo mismo al final eh Bilbao puede tener una movilidad muy buena interna pero el problema también de movilidad Ésa es que Bilbao es Gran Bilbao entonces el el número de coches de gran Bilbao sigue siendo trescientos cincuenta mil al día

Voz 1432 14:09 te como hace el metro no es por culpa

Voz 2 14:13 es la gran Bilbao entonces conectar Bilbao con Guecho es nuestra reivindicación pero claro Bilbao con Lezama igual y el transporte público de Bilbao Lezama es bastante pobre por no decir malo porque es que Carabantes teníamos un tren un tren que te permite bicis etcétera horas punta estuviese es uno de cada diez minutos etcétera una conexión buena conectado con el metro etcétera pero es que caro quitan la línea de de Eusko Tren antes pasaba por etcétera ya no existe lo pisaron con el metro tenemos otras alternativas de transporte pero claro ha hoy otras que han muerto todo el mundo concibe cada Zamudio va en taxi o en coche porque el autobús el ambiente es es normal lo lo tratamos como normal pero hay un problema de de movilidad y eso es lo que se tenía que tratar en esta semana decir oye aquí hay un problema Ícaro mucho va de luego hacer unos etcétera y eso sí que se tenía que tratar porque es un mito de artistas de Vizcaya y no

Voz 1432 15:05 Nos escribe otro oyente iremos paso a otro asunto que nos parece fundamental porque queremos hablar de las ciudades inteligentes que están también muy de moda como ayuda de una movilidad sostenible hay un oyente que no que hoy no el primer paso para ir de Miribilla Santutxu luego trasbordo más trayectos para llevar a mi hija una hora esta es la movilidad de los chavales que tienen la suerte de tener el colegio Santutxu porque Miribilla no tiene plazas Txurdinaga San de Ignacio Miribilla bueno pues saludos a quienes nos están escribiendo en este asunto que creíamos que la semana de movilidad no daba pero sí que sigue dando de qué habla

Voz 8 15:46 eh

Voz 1432 15:51 Carlos es es es una persona joven y activa no sé si tienes alguna Pete descargada en tu teléfono móvil para alguna vez que te ayude a lo de la movilidad de tránsito no sé si eres el usuario de este tipo de tecnología

Voz 3 16:04 pues francamente no porque metros no lo cojo prácticamente nunca no estaba porte públicos van a poco bueno

Voz 1432 16:10 pues nosotros hemos localizado a alguien que es experto en Smart City que son ciudades inteligentes eh en nuestro idioma y que ha desarrollado la Smart a PP City ya hace unos años y sigue asesorando a gobiernos Daniel Menchaca hola bienvenido qué tal cómo está

Voz 9 16:24 hola buenos días bueno sé que has además rotando por no

Voz 1432 16:27 por países yo sé que en el año dos mil quince salió esta Noticias Mara PP City la PTOP para las ciudades inteligentes en que ayudan a la calidad de vida allí sobre toda la movilidad sostenible Daniel

Voz 9 16:38 bueno eso dentro mar de movilidad lo que permite es que no eran una sola aplicación todos los datos de los Servicios Urbanos dos por ejemplo antes de salir del trabajo de casa pues por ejemplo conectar Iber en tu teléfono las diferentes cámaras de tráfico para saber en qué zonas hay atasco no puedes ver la posición de los autobuses cuánto van a tardar el o de los metros incluso de las bicicletas que muchas veces en las bicicletas públicas igual vas a ir a es decir en bicicleta seis años todas a la paraba ninguna o justo ellas cogía la bicicleta ir donde la vas a dejar su trabajo no hay hueco para dejarla porque es normalmente los los tránsitos suelen ser aprovechando bajadas siempre al final es no son asimétricos en dos puedes instante pues si hay sitio donde la Bazán has dice bicicleta acoger dentro ya decides si vas a coger un medio de transporte u otro

Voz 1432 17:34 sí es es constatable que ha supuesto un incremento del uso del transporte público colectivo o de o que haya facilitado la movilidad este tipo de tecnologías

Voz 9 17:43 sí sobre todo en ciudades por ejemplo para donde la gente no está muy acostumbrada a coger el autobús porque no sabe dónde te para donde van cuánto tarda en llegar pues como no todas las paradas tienen pantallas para saber los minutos que faltan y todo el mundo y a llevar a la pantalla en el bolsillo pues muy fácil en un segundo ya miras dos minutos que faltan destaca sobre todo para los turistas que no saben dónde bajarse es está muy parada esta no pues como lo vas viendo geoposicionan donde están las paradas más pues ya han para ir a este museo que parada de todo relacionado con los puntos de interés entonces muy fácil moverse por la ciudad

Voz 1432 18:19 sabemos que estás trabajando de municipios de Vizcaya donde

Voz 9 18:22 sí en Vizcaya hayan implantado la succión por ejemplo en el Ayuntamiento de lengua ampliando iría ahora va a poner aplicación muy también NH aprovechando la aplicación móvil municipal pues por ejemplo Lemona recoge todas las sugerencias de los ciudadanos entonces cualquier cosa a Rota una baldosa o algo no funciona o o cualquier sugerencia veracidad

Voz 1432 18:43 la vida de rival por ejemplo ya que esta cambios aquí

Voz 3 18:46 estaba loca del delegado el puente Euskalduna está las de tres meses

Voz 9 18:51 ahí calar un audio vídeo una todo lo que esté roto

Voz 6 18:57 lo escribes así

Voz 9 19:00 por real también aprovechan mucho para los presupuestos participativos e para para que los ciudadanos pues les hagan sus propuestas a través del teléfono móvil también pues si les sirve para pues para esas alertas qué bandos cortes de calles al tener todos los ciudadanos o casi todo pues no sé igual el sobre el cuarenta cincuenta por ciento seguirá tiene instalada pues mandan una notificación y les llega todos real

Voz 1432 19:26 ya ya encima donado llegado claro Daniel ya para terminar secas estado por nueve países de todo el mundo aquí se vende lo digo más si muchísimo no se nos cuenta a los medios de comunicación que Bilbao está en el en el camino de las smart city en qué momento tú que tienes una visión más global está Bilbao en este asunto de las ciudades inteligentes

Voz 9 19:46 el eso pues por ejemplo así queda buena que les ha costado a otras ciudades como gota que la tarjeta Varig sirva para todos los medios de transporte eso ya es un paso adelante en otras ciudades está costando integrar el autobús con el metro tranvía con las diferentes medio enseguida muy paso recuerda que aquí costó mucho que entré entonces otras ciudades pues para la Teide casos extremos de totalmente inteligentes como con consecuencias si esa misma tarjeta la utilizan para muchas más cosas incluso para hablar juntos al ciudadano entonces por ejemplo en algún sitio hay escaleras mecánicas y escaleras normales pues igual ponen cercadas escaleras normales un punto para que tú pases por ejemplo tu Bike que de algunos céntimos en lugar de subir por la escalera mecánica utilice las escaleras para favorecer así un poco la vida sostén inmigrar Emery de que tiene que te va abriendo con las escanear sí sí sí sí el con con ahí y cuando pasos lo apoyas Irán unos sentimientos que pues con dos o tres veces que lo apoye ya tienen su billete gratis del metro

Voz 1432 20:48 a ver a ver si nos escucha alguien porque estos que fomenten habría eh

Voz 9 20:52 por ejemplo Amberes tiene como una moneda local suya por ejemplo tienen muchos problemas próximas Bilbao de partido cuando hay conciertos de todo el mundo intenta ir hay todos a los que dejan su coche innovan en coche a al centro este deportivo pues dan una cerveza gratis en en en el recinto cosas así como un poco para favorecer que sí sí sí sí la hacía Ximena sí al final dices bueno es que dejó mi coche voy más rápido ahí no atasco la ciudad me dan una cerveza o un agua lo que se han el recinto meses

Voz 1432 21:32 Sando encantados Carlos está haciendo así con la cabeza con lo cual suscriba es que pueden ser de iniciativa estatal

Voz 3 21:37 en cuenta oye no por supuesto Mi encajarían con la Semana de la Movilidad no plantear estas tareas a me parece genial

Voz 2 21:44 estupenda Daniel cuando éste Bilbao ha Bilbao