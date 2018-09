Voz 2 00:00 yo vengo aquí

Voz 4 00:27 no sintonía define día además muy especial porque ya saben ustedes que estamos contándoles que también es parte de los servicios informativos de esta casa que comienza el festival por excelencia en Euskadi internacionalmente me atrevería a decir también hinchar Holanda no se lo pierde nunca el Festival de Cine de San Sebastián hola Charo además ha salido con la mochila ya preparada te marchas no sé si con qué expectativas hola Charo a ver qué propuestas Aieste ya veremos pero tú ya las tiene cheque hadas no sabes dónde vas qué vas a leer las sí más internacionales más nacionales no bueno

Voz 0389 00:57 eso de la sección oficial el horario que tenga hay la que me dispongo a ver hay bastante producción española dentro de la sección oficial vuelven otra vez Isaki Lacuesta Carlos Bermúdez Icíar Bollaín decir que siempre hay de todo hay muy bueno oye títere

Voz 4 01:12 Nadal Texaco define un poquito nada más y te voy a dejar en las series porque esta semana que ha habido mucho revuelo en Vizcaya porque evidentemente hemos sido protagonistas gracias a una serie que ha puesto en antena Antena tres presunto culpable que habrá poca gente que no sepa cómo es porque el share fue fantástico y que suena así

Voz 5 01:32 la joven desapareció hace seis años en circunstancias que a día de hoy no han sido aclaradas

Voz 6 01:38 vea Aita con esta muerto bueno estrés

Voz 4 01:42 thriller que ya sabemos que la nueva serie de Atresmedia que gira en torno a una desaparición donde todo es cuestionado la inocencia el protagonista también bueno a ti qué te parece que se ruede aquí que seamos un plato fantástico en el que cada vez se incrementa más la demanda de sacar nuestras postales bueno en principio está bien no al fin y al cabo lo que lo que hacen los rodajes es generar trabajo

Voz 0389 02:03 hay también especialización porque un rodaje lleva mucha gente no solamente el equipo técnico los actores directores sino que se necesita electricista se necesita darles de comer todo todo todo todo todo está muy bien porque es especializa permites que aquí la gente pueda trabajar en algo tan bonito como puede ser así

Voz 4 02:24 a películas claro que así ha gustado nos va mucha gente a Madrid Miguel Ángel Muñoz nuestro John Arístegui bienvenido Hoy por hoy Bilbao cómo estás

Voz 7 02:32 pues muy bien muy contento de estar aquí con vosotros

Voz 4 02:34 qué qué qué te pareció el estreno que feedback te ha llegado de Miguel Ángel

Voz 7 02:39 pues estamos súper súper contentos muy muy contentos con haber sido lidere en espectadores el martes con todos los comentarios positivos en todas las redes sociales la crítica de los que no lo habían visto en el festival de Vitoria ha sido súper éxitos no podía estar más felices

Voz 4 03:00 la verdad es que era primera visteis el placer de poder ver muchas postales muchas imágenes hay mucho rodaje de dron vamos por dónde van a seguir los siguientes capítulos Miguel Ángel es decir va a haber mucho más trama más guión más texto por dónde va ir

Voz 7 03:19 perdona perdona perdona que justamente perdido eh

Voz 4 03:22 hay vaya esto de los teléfonos quería saber un poco cómo va a evolucionar un poco los capítulos sin que tengas que hacer ningún tipo de spoiler pero que en la primera aquí gustó mucho porque era una postal auténtica de Vizcaya de Urdaibai del mundo que Mundaka que es el punto de encuentro de todo esto cómo va a ir esta serie evolucionando hay gente que pide más trama más más guión

Voz 7 03:41 pues el efectivamente la postal vacío ahí porque una de las de que diferencia esta sería del resto es que el setenta por ciento está rodado en exteriores

Voz 4 03:51 claro como tenemos unos paisajes tan

Voz 7 03:54 impresionantes como lo estaban acabadas de nombrar y otros tantos de en alrededores hace que cada plano sea una postal define preciosa sí es cierto que el primero los capítulos bueno concretamente el primer capítulo tienes que hacer un ejercicio de guión de presentar a todos los personajes en este caso aunque hay un personaje principal es que yo interpreto yo narices Aristegi todos las dos familias enfrentadas los Arístegui los Ochoa tienen bastantes miembros eh en las que había que presentarlos a partir de ahora es decir de este martes que entra la trama va todo en ascendente co muy muy muy trepidante y a pesar de que seguimos mot mostrando paisajes increíbles todo va avanzando hacia la preocupación de es el personaje de qué paso aquella noche cuando desapareció eh porque su padre se ha suicidado pensando que él era el asesino

Voz 4 04:46 claro en San Juan de lo tenía más ni menos lanza llama momento oye cuánto frío pasas tres durante el rodaje Miguel Ángel

Voz 7 04:54 no te haces una idea te haces una idea Miralles el yo el han cambiado muchas cosas desde que comencé la serie ahora esto fue no hace un año pero casi por lo menos nueve meses pasamos un invierno muy duro

Voz 4 05:10 sí para mí una también pues normalmente

Voz 7 05:12 intolerancia tolerancia al frío y lo pasamos fatal yo concretamente que soy súper bueno ahora tengo que decir que era súper soy yo Lero no daba crédito el paisaje es tan bonito como frío hace en vieron no tengo ganas todos los días sin excepción de repente grandes estaba de repente salía un rayo resume en buena vía ahí está la verdad es que eso ha sido lo más duro has dicho que Pablo

Voz 4 05:39 has prometido en Miguel Ángel resolver una anécdota con un surfista no sé si tiene que ver con esto con el frío con que cuando la contaras en Twitter las lanza hace no me lo ha dicho mi compañero Juan Carlos dicen el Twitter a lanzar algo de un surfista que tiene contar una anécdota

Voz 7 05:53 así que no sé que sea muy buenas ventas

Voz 6 05:57 pero que igual tiene que ver con el frío o con qué o con qué no sé ya veremos

Voz 7 06:02 el pero que yo he lanzado yo yo haya Jay ha dado hoy vale no no no pues se bueno no pasa nada vale bien pero en cualquier caso es uno de los actores de las

Voz 4 06:13 me están corrigiendo no fuiste tú fue uno de los actores de Villabuena disculpa en mayo oye una cosita gastronomía creo que te queda este enamorado de la Arginzoniz no

Voz 1855 06:22 sí

Voz 7 06:23 me me me quedaban enamorado de tantos sitios no no ese es otro de los grandes regalos que me ha dado rodar presunto culpable en toda esa zona porque en mi vida a mi me gusta mucho comer desde siempre desde que soy muy muy pequeño me gastaba

Voz 1855 06:39 el sueldo que ganaba en las películas ya obras de teatro

Voz 7 06:42 el serbios que hacía el comercio sólo conoce restaurantes en Madrid

Voz 6 06:45 ahí porque la gente nombre claro si te diría

Voz 7 06:49 el que el el la cosa ha ido a más aún y ahora pues uno de mis planes favoritos de la vías comer en esta zona en el norte de España pues tenemos el lugar en el mundo donde hay más restaurantes con ese de Michelin por metro cuadrado ha sido pues un mes que hemos ido a seis restaurantes estrella Michelin nos hemos dejado el sueldo

Voz 4 07:10 que lo que decía echado que que también colabora a la economía local a todo esto oye están al otro lado del teléfono alguien que yo creo que que estará eternamente agradecida no lo sé que lo cuente ella batió la concejala de Cultura de Mundaka hola bienvenida

Voz 1855 07:25 qué tal caso maitines

Voz 4 07:28 qué se cuenta en el pueblo después de ver el primer episodio

Voz 1855 07:31 Jobs pues estamos como locos ha sido super emocionante nuestro pueblo además en esas imágenes tan espectaculares estamos alucinando todos la verdad

Voz 4 07:39 o sea que todo mundo está una experiencia mágica

Voz 1855 07:42 a todo el rodaje finalmente verlo bueno que te voy a contar

Voz 4 07:47 oye Mayte de no por igual pusisteis una pantalla grande o algo o no no no aquí en Euskadi lo hacemos más cada uno en su casa

Voz 1855 07:53 pues mira es que nos lo pidieron pero bueno pues todo el estreno y todo tan rápido que yo creo que nos dio tiempo ni a procesar lo sea pero pero bueno igual en algún momento encontrar casamos muy de de hacer eh pues bueno ver retomar las películas que se han grabado idea hacer igual en verano se venga ponemos la Penya mira parece allí toda la comarca verlos si se podría hacer oye

Voz 4 08:21 Maite qué hacemos Si Miguel Ángel y todo el equipo de presunto culpable consigue un efecto bumerán como el que ha ocurrido en San Juan de este lugar Txikon Juego de Tronos Kepa pasar

Voz 8 08:33 pues bueno la verdad es que bueno el otro día lo que ha mostrado Antena tres verás ha sido un paraíso no eso nos queda claro a todos es sí que lo lo estamos cogiendo con respeto también no

Voz 1855 08:50 porque claro he es verdad que pues Mundaka tiene la capacidad que tienen sobre todo de vehículos entonces pues bueno yo de verdad que me encantaría

Voz 7 09:01 aprovecha este momento que estamos aquí hablando y que no saliéramos seis

Voz 1855 09:04 la gente para decir que que ha montado acudir todo el año no solamente en verano en fechas señaladas de hecho nuestra ola fantástica en verano no está la tenemos a partir de ahora de septiembre en adelante

Voz 4 09:18 bueno mira Miguel Ángel como está aprovechando Maite de Eden aquí también te digo te te vendieron todos los productos de Mundaka seguro a Miguel Ángel

Voz 7 09:26 de ha sido para nosotros un viaje increíble seis meses viendo viniendo en los que peor lo han tratado muy bien donde el el lugar como se ve la serie es espectacular y merece mucho la pena

Voz 4 09:41 bueno pues esto está esto está fenomenal Miguel Ángel te vamos a dejar la verdad es que vamos a esperar esa trama que nos anuncias echaron si efectivamente a ver cómo se desarrolla porque Charo está en el Festival de San Sebastián pero igual va a estar ahí íbamos a ir viendo cómo se desarrolla hoy ha sido un placer conversar contigo y que busques unos minutos para los oyentes de Hoy por Hoy Bilbao vale

Voz 7 09:59 muchísimas gracias a vosotros gracias os mando muchos besos signos vemos el próximo martes a las veintidós cuarenta y cinco durante un año

Voz 4 10:06 ahí está agur Miguel Ángel Agudo abrasado Maite de lo mismo decimos supongo que seguirán ustedes muy expectantes ya a ver a ver qué ocurre porque aún sí

Voz 1855 10:16 quería insistir en el tema de lo que me decías no a ver cómo cómo podremos abarcar a toda esa gente que seguramente nos visitarán no

Voz 4 10:26 sí es muy importante que la gente sepa

Voz 1855 10:29 tenemos Rent una conexión de tren y autobús cada media hora desde Bilbao vamos que que es desde la mañana hasta la noche se puede venir también en transporte público más

Voz 4 10:39 este está preparando para la ola es la de Mundaka eh

Voz 6 10:43 para la hola y no es la de Mundaka

Voz 4 10:45 Maite Eder que que es Kerry casco que queríamos hablar de algo que nos afecta a todos por por la repercusión que pueda tener iremos viendo a ver hasta cuándo esta esta serie hoy una pregunta por curiosidad no abra algún Aristegi en el municipio no

Voz 1855 11:00 pues real tenemos antena y Ares ha dicho no no tenemos el Mundaka así que bueno no no no

Voz 6 11:08 el mundo pues se identifica bueno Maite ver es que ricas de Aragón

Voz 4 11:20 Charo lo vamos a dejar aquí danos esos dos títulos de películas rodadas también aquí que se van a estrenar

Voz 9 11:25 en breves de dos a tres rápidamente mira el día cinco de octubre va a estrenar Gracia Querejeta o la de crímenes e Julio Medem en uno de noviembre creo que está prevista el estreno El árbol de la sangre hay que sean rodado en Vizcaya también bueno vamos sirviendo Sir