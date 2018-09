Voz 1 00:00 si conocemos esa sensación sabemos lo que sientes cuando te marcas sujeto y lo que experimentan cuando mejoras tus tiempos el entrenamiento el calor el frío la lluvia el barro la soledad conocemos tus miedos sus frustraciones tus triunfos sabemos lo que es correr porque en por un sport somos corredores por un sport patrocina serlo

Voz 5 01:11 ahora todos bienvenidos a SER Runner una semana más

Voz 1509 01:14 dos horas un minuto treinta y nueve segundos un récord con mayúsculas el que ya todos tenemos grabado a fuego en la mente un capítulo más de la historia del maratón el de una mañana por encargo mediado el mes de septiembre rondando los veinte grados de temperatura y sin el menor asomo ni de viento nieve lluvia el vivido este pasado fin de semana en Berlín la sonrisa de Eli Kipchoge cruzando la línea de meta en la puerta de Brandenburgo

Voz 7 01:52 Real Madrid lucinados aquí realmente estoy feliz me siento genial por batir el récord del mundo corriendo dos horas un minuto veintinueve segundos así que estoy muy feliz y muy agradecido a todos los que trabajan te lo cerca de mí

Voz 1509 02:14 la gran marca de su carrera y eso que el keniano ya estaba entre los más grandes de este deporte pero es que el pasado domingo rebajó en un minuto y diecisiete segundos el anterior récord que obraba en manos de su compatriota Denis que meto entró casi cinco minutos antes que el segundo clasificado en la prueba el también keniata Amos bruto Jon Egaña muy buenas hola Verónica en la cifras astronómico

Voz 3 02:36 nos vamos acercando cada vez más

Voz 8 02:57 hola qué tal es así como te caes

Voz 1509 02:59 la noticia al otro día de de Kipchoge

Voz 9 03:02 pues lo primero es que hice al llegar a preguntar por la mañana que había hecho oí pensé que lo habían tenido malos esperar veinte

Voz 3 03:12 estuvo allí además estuviste en Berlín creo que también pudiste asistir Javier a la rueda de prensa posterior de que dicho no sí si yo corría

Voz 9 03:19 el maratón y nada más llegar me fui arrastrando por el parque hasta el hotel donde iba a ser la rueda de prensa en pensé que llevar bien para pues para regresar al poder largo choque

Voz 1509 03:28 claro es que esto es importante Javier porque dentro de muchos años tú podrás decir yo estuve ahí yo corría aquella carrera bueno entre comillas junto a él

Voz 9 03:36 sí sí es la suerte de estar en Monza que crea que es impresionante y ahora el récord de verdad que vamos que es que que deja sin palabras

Voz 1509 03:45 eh favorecieron las condiciones de alguna manera sabemos que el que la marca es muy complicada de lograr pero bueno tú estuviste allí viviendo lo desde dentro evidentemente el trazado es el más apropiado para este tipo de récord pero no sé si también las condiciones meteorológicas y demás pudieron ayudar a al récord

Voz 9 04:03 se amaneció con muy buena temperatura entorno a los trece grados sí que es verdad que luego cuando sale el sol calentaba bien con lo cual con más fresco hubiese sido más cómodo para todos pero las condiciones eran buenas el presupuesto se ha visto que correr muy bien no le favorecieron por ejemplo en la quiebras cosa que sí que tuvo en Monza que llevaba todo el sistema muy estudiado y muy preparado hasta el final de aquí se quedó eso de kilómetro veinticinco con lo cual todavía tiene más mérito esta marca que ha hecho

Voz 0469 04:28 bueno hemos organizado esta esta mesa de urgencia en la en la semana posterior al al récord de Kipchoge hemos hablado aquí en alguna ocasión de de ese límite dos horas ahora estamos todavía un poquito lejos pero nos vamos acercando en simplemente y antes de saludar a nuestro siguiente invitado Javier y en cuanto tiempo ves tú la bajada de las dos horas pues yo digo la verdad

Voz 9 04:49 sí a veces quedan poco más que a él a ese tienen que volver a dar las condiciones perfectas y sobre todo yo creo que es un tema fundamental que la hidratación lo lleva muy bien pero el tema divide de las libres si consiguieran cortar un grupo que les llevarse hasta el kilómetro treinta treinta y cinco se podría bajar pero claro es impensable que nadie aguanté a ese ritmo hasta aquí demuestra pinta básicamente el cierre de Berlín ya era muy buena creo que tiene dos horas cuatro maratón pero aún así se quedó solo en el XXV es que es un ritmo endiablado

Voz 0469 05:21 no hemos querido llamar a Martín a nuestro atleta de cabecera a nuestro experto para que nos dé su opinión porque ya ha pasado por El Larguero y esto es precisamente lo que decía al respecto

Voz 11 05:36 el objetivo es impresionante tal algo que la gente que estos días han estado hablando de que es una marca impresionante pero la gente todavía no se da cuenta de lo que ha hecho la gente de la élite sabemos lo que es correr a eso

Voz 11 05:51 escucha eh le que hay una una alerta africano que ha hecho que ha ocurrido en a

Voz 11 05:59 soy joven soy soy mucho pero ahora hay que hay que meterles en un campo en un en una pista de atletismo oir aún a un parque para que bien brevemente que eran quinientos metros au o minuto a ritmo que ha hecho Kipchoge los cuarenta ha sido capaz de que mantener elegimos durante los cuatro kilómetros y ahí es cuando ve que es el puede romper la edad que tiene el escuchó que es una buena edad pero lo que sí que lo que es peor tienes que tiene de once maratones ha ganado dos maratones al año siempre casi al límite en en todas en todas ellas contra matones pueden quedar eh no lo sé lo que pasa es que a él y pichón es capaz de coger eh en situaciones límite es capaz de correr con calor humedad muy como hizo en Río de Janeiro eh en pruebas tácticas seguía ganando vaginal o ganando cuando el cuando se impone como humorismo como lo ha hecho en en Berlín él está bastante va que creado oí le quedan pocas maratones ojalá me equivoque eh a este a este gran nivel pero él me imagino que el año pasado el año que viene le hará mucha ilusión volver a batir record y luego en el año dos mil veinte pues me imagino que esperar a una retirada en los hay en el JJOO

Voz 11 07:07 creo que no nadie les los que estamos ahora en este mundo a algo pero desde que hace un año en un circuito de Fórmula uno en Monza El hecho intentó bajar de las dos horas sabemos que que era la distancia de maratón pero que burdamente no era un un maratón en Ci estuvo a punto de rebajarlo lo que hemos visto este fin de semana ahora sí creo que se puede bajar de las dos de las dos horas yo no sé si será pero estoy convencidísimo que dentro de poco tiempo habrá otro ha dicho que que le multará podrá hacer esa esa marca que si tiene que dar pues las condiciones que se han dado este este año en Berlín se junta gente pues por ejemplo vamos a nombrar a gente como el británico qué Mo Farah y Kenenisa Bekele aletas de Al de alta calidad que se unan y que vamos a por el récord vamos a tirar hasta kilómetro

Voz 10 07:57 no vamos a

Voz 13 08:14 ellos nada de borró con temas rebajó a dos del atletismo derrame la verdad como no que tuvimos con estos recuerdos mundo de Kipchoge con de ayer también Endesa lo la verdad lo estoy muy pues vuelve otra vez a Bonilla

Voz 3 08:28 efectivamente lo del Decathlon a tener en cuenta mucho pero hoy nos quedamos con esa distancia mágica para nosotros cuarenta y dos coma ciento noventa y cinco kilómetros cuarenta y dos kilómetros ciento noventa y cinco metros en los que Kipchoge se ha vuelto a salir como recibiste tú la noticia Higuero

Voz 13 08:45 pues es tremenda ya digo ya donde estoy yo no hace poco Monza con el intento de bajar de las dos horas con con esas zapatillas mágicas oí con liebres no te lo desea y Javi Moro no en la clave está ahí ya sabes salas que son distanciado largas en mucho tampoco riesgo ya veces el ritmo tan frenético pues alguien tiene que tirar

Voz 1185 09:07 decir

Voz 13 09:08 lo cierto es que yo no esperaba esa amarga sabía que pues ya que podía tiene recordemos pero pegarle se colocó el más minutos a ritmos frenéticos burritas a los cincuenta y tres todos los miles de ellos son dos cinco detenidos para acabar el dos uno treinta y nueve me parece una marca de del futuro que a mi nombre el de arriba es extraterrestre sea presentado aquí en la Tierra

Voz 1509 09:33 E Higuero lo decías tú ahora de alguna manera pero ese esprín final quiero preguntar también por él lo llamo esprín porque es cierto que llevaba muy buen registro de tiempo desde el principio pero realmente el acelerón que pega a partir del kilómetro cuarenta que ahí es donde saca todavía más ventaja no a lo que era el el anterior récord tú crees que esto lo llevaba estudiado planificado o que guardó fuerzas que no se me parece imposible no visto desde fuera que después de cuarenta kilómetros corriendo haga ese tremendo esprín en los últimos metros hasta la meta

Voz 13 10:01 es tremendo no pone la mano Kronos final estuvo el oxígeno pues se va tomando poco a poco lo que pasa en ese reto ambicioso ya tan Fable para él sobre todo a ritmo de récord pues yo creo que el cuerpo le le según esos momentos algo que puede hacer algo histórico no de Defar una una un tiempo antológico no unos unos treinta y es lo que acabo yo yo eso es su última dices estoy señor entonces yo no sé dónde está con las fuerzas pero cuando alguien está pues bueno prueba y luego pues a darnos cuenta que tenía tanta presión por por hacer el Report mucho se habló en la previa yo creo que bueno pues anima el tiempo el público sobre todo pues yo no soy realmente fichó esa cola forzar porque lo que ha hecho es algo tremendo

Voz 1509 10:56 Javi pareció ese último parcial esos últimos eh bueno dos kilómetros hípico

Voz 9 11:01 pues la preguntamos precisamente por esto tiene tiene razón liguero que es que dice que se veía con tanto margen para el récord que le pegó un subidón y que fue su mente la que consiguió rescatar fuerzas de acabar más rápido a dos cuarenta países que es una cosa en un maratón impensable porque es lo que decía Juan Carlos que te vas poco a poco cansando cansando cantando y al final no tiene fuerzas para ese tipo de cambio dice que fue su mente la que suele ser un subidón y acabó así

Voz 0469 11:29 desde luego que hay en parte mental sin duda en el último kilómetro irá en los cuarenta y uno restantes no es la potencia de este hombre no solamente está está en las piernas quedan noventa y nueve segundos para para ese límite dos horas tú lo ves lo ves o temprano o todavía queda mínimo una década

Voz 13 11:49 después de lo visto lo visto pues todos los posibles lo único claro todos estamos acostumbro a este es un poco al redondeo no es es bueno pues hay que bajar tres treinta mil quinientos nos centramos en dos horas soy maratón ritmos otra cosa es lo que marca el ritmos una cosa él en el ver el pase el Post intentar bajar en otra yo creo que esperar todavía estamos el hecho es que es un atleta perfecto para el maratón ellos no hacer dos dos horas quién viene detrás hay que esperar yo creo que tenemos de pero ahora que se va cuajando la gente pero yo me comentó centrándonos una pregunta se realizado pues yo en esperar bastante tiempo ellos no sé si nosotros Rolo veremos ojalá que sí pero yo de momento creo que ahora mismo no hay nada porque fuera va a bajar de dos horas propio Kipchoge con lo cual tuvimos que esperar bastante tiempo eh no sé cuánto tiempo porque hicimos tengo todo posible al final pero yo creo que no sé si nosotros lo podremos ver

Voz 14 12:53 la cabeza

Voz 12 12:57 me puede bajar de dos horas la clave fundamental creo que es la siguiente la evolución natural del ser humano es muchísimo más lenta que la evolución de la ciencia ahí está la clave en cuatro palabras que son la tecnología la biomecánica la bioquímica y la fisiología ahí es donde está la clave para que ese que vaya a bajar no sólo de las dos horas sino también yo diría otro dos récords Cora parecen imposibles un récord en maratón es imposible sin tres liebres pero además las libres han de ser atletas de altísimo nivel cuando se hizo el anterior récord del mundo al paso por el Medio Maratón pasó una liebre a ritmo de récord mundial de medio maratón por tanto ahora mismo el problema está encontrar liebres que pueda seguir esos ritmos por eso las liebres de esta carrera si iban a ritmo de récord del mundo por debajo del parcial de anterior pero es que no pudieron aguantar todos los kilómetros que les habían pedido ese ritmo esa es una de las claves también para que se pueda batir el robo evidentemente el circuito Berlín es un circuito fantástico este año han tenido suerte con el tiempo el año pasado no porque llovía Valencia por ejemplo sería un circuito también ideal para poder batió el récord del mundo para eso habría que tener muchísimo dinero para traer a estas superestrellas se empieza a un debate porque dicen bueno esa es un término que es el de el dopaje tecnológico es decir es que claro si llevan unas zapatillas que ayudan tantísimo ahí donde está la línea que diga esto es una ayuda excesiva o no las últimas por ejemplo estas de de Nike con las que ha vuelto a correo le permita reducir con cuatro por ciento El el gasto calórico necesario para correr por ejemplo claro entonces la gente dice bueno ya pero las pértiga de antes eran de madera eran rígidas luego de aluminio luego hay ganas de fibra de carbono y fuera de vidrio evidentemente las pistas de antes que eran de ceniza lloras son de material sintético todo eso colabora muchísimo en que las marcas se se vaya mejorando y no creo que eso sea ninguna trampa porque estás en igualdad de condiciones todo el mundo

Voz 14 15:00 no

Voz 16 15:42 sí en realidad no es que dicho G

Voz 9 15:45 pues ahora mismo es algo su compañero como un orador que también entrena con Eli está adoptando una mentalidad muy parecida no ve a nadie pero también tengo información que está preparando otra bomba para el dos mil veinte y estoy seguro que para demostrar igual que demostraron en Monza pues la el choque y la zapatilla algo intentarán seguro estoy convencido

Voz 0469 16:07 que merece la pena recordar a nuestros oyentes a la evolución en los últimos treinta años de este récord no porque decía Higuero que quizá no lo veamos pero si nos atenemos a a lo rápido que ha ido evolucionando esto en las últimas tres décadas bueno pues puede ser discutible daros cuenta de que hace treinta años exactamente el récord estaba en manos de ensalmo dos horas seis minutos cincuenta segundos esto es hemos quitado ya cinco minutos y diez segundos por el camino hay nombres como el de Dacosta Ghanuchi Tergat vérsela Si bueno el caso es que la evolución presenta bueno pues unos picos que van yendo a más y Kipchoge ha quitado setenta y ocho segundos récord de quieto en en el año catorce por tanto bueno no se estamos en en noventa segundos que que a priori no sé si en dos mil veinte pero pero en un lustro si nos atenemos a esta evolución Verónica

Voz 1509 16:58 sí bueno hay fíjate en otro detalle porque es verdad que en los últimos años abatido en varias ocasiones el récord de manera consecutiva pero tu hablabas del de Dinamo hablamos del año ochenta y ocho

Voz 0469 17:08 tardó una década en rebajarse esa

Voz 9 17:30 sí sí sí vamos como siempre el muy expresivo muy sonriente y que estaba estaba con la adrenalina

Voz 9 17:41 no se tiró fotos que se acercaba nada estaba feliz es verdad que luego la rueda de prensa el pobre dos pero claro el bajón es inevitable

Voz 9 17:55 pues de premio se se que se ha llevado unos ciento veinticinco mil euros de premio lo que no es el fijo con el que iría y luego pues bueno la de de su marca patrocinadora pero bastante dinero sea llevado sí seguro

Voz 9 18:17 claro es que no sabemos el montante total pero no está nada mal

Voz 9 18:28 en los en los niños tienen tienen como diferentes bonus les vienen pues si bajar de esta marca tanto si bajar esta marca tanto y hasta que llegó al récord del mundo que son los ciento veinticinco mil euros

Voz 9 18:49 el premio a que es que la repercusión que tiene

Voz 9 18:52 a nivel mundial seguro que no suele ser premio por el récord mucho más dinero

Voz 9 19:00 pues como digo yo todo lo rápido que se puede a estas alturas de la vida me dije marca personal también

Voz 9 19:07 visita el Muro de Berlín en los últimos cinco quiso pero estoy contento bien él

Voz 13 19:18 no no no no no pensado pero ahora sé que está tranquilo me hace un anillo sobre todo pintor desgarra pero cuando allí corren lo que ves es esa distancia mítica de momento no me atrevo pero prometo que bueno que prevé pues intentaré hacer una no sé a qué ritmo por lo menos acabarla todo esto es bueno que las sensaciones se bueno yo hablo con muchos amigos no es del mundo pues al equipo que son tremendas dicen que la vida no hay nada que hacer esa sensación de acaba una maratón no sea que vamos a intentar a ver si en breves pues lo pudo hacer alguno

Voz 1509 19:54 tú lo que te preocupa Isidoro que te buscamos un par de buenas liebres y la acaba seguro

Voz 13 20:04 recurridos

Voz 13 20:07 es una referencia a su nombre ni mil quinientos el poder par nosotros somos un poquito más psicológicamente más pagos no en cuanto a las distancia porque estamos acostumbrados a hacer entrenamientos de pista quinientos tres cientos miles que te robamos largo en invierno pero no en verano ya bajamos muchas con lo cual la maratón sí que se nos hace un poquito más cuesta arriba en cuanto a pensar que son cuarenta unos ciento noventa y cinco pero bueno a cambiar esa mentalidad hacerla en como decía así Reyes ha podido hacerla que es un hombre puro y duro de quinientos todos ojalá que yo pues pueda conseguir también acaba de alguna

Voz 9 21:00 dos cincuenta y tres el

Voz 1509 21:19 pero perdona tú ya estás dando por hecho que la gente puede correr el kilómetro a dos cincuenta

Voz 1509 21:26 o sea es un Springsteen sí sí sí

Voz 13 21:31 eso fue hace buena sobre todo para para verla proeza no de fetiches de unas oposiciones de policía de bomberos en una prueba que es el es bajar de tres y eso o de tres minutos puso dicho del bache cuarenta y dos de Sarkozy cincuenta inscritos cincuenta y dos cincuenta y cero tres y no es tremendo

Voz 1509 21:49 el jefe del cuerpo de Bomberos claramente no sé qué vamos no tiene canciones e ir muchísimas gracias como siempre por estos minutos que ha sido un placer charlar con vosotros que lo dicho eh ya no te tomamos la palabra IS maratón queda pendiente ojalá ojalá pueda

Voz 18 22:20 aquí Verónica que de repente

Voz 3 22:22 estando en la redacción además llega una nota de prensa de estas cosas que pasan a veces acababa de verlo de Kipchoge una Asociación Bilbaína desafía a Kipchoge MD lo podríamos completar con

Voz 1509 22:35 este dicho que está bastante manido para eso somos de Bilbao que dice más de uno y más de dos si es tal cual

Voz 1509 22:42 va a ser por relevos se no van a intentar esa hazaña de bajar el tiempo de de Kipchoge ese récord del mundo pero sí juntando a ciento seis atletas relevos de cuatrocientos metros montar no para mañana en Bilbao Il organiza así como decías una asociación gol Welcome proyecto que ha montado este Challenge dos mil dieciocho desafiando el récord del mundo de maratón vamos a saludar a su director Miquel Rentería o la Miquel muy buenas

Voz 16 23:06 a para muy buenas esa sino de repente

Voz 16 23:11 sí efectivamente es un reto que tenemos planificado desde hace un montón de meses casualidad eh bueno sabíamos que estaba haberle injustamente sí que corríamos ese riesgo pero casualidad así nos lo ha puesto todo este fin de semana pues un minuto y pico más complicado de este hombre

Voz 3 23:28 bueno vamos a explicar a todo el mundo que nos escucha Mikel que es lo que pretende y eso sea estás desafiando pero la valentía bueno pues queda hay un poquito porque seiscientos seis contra uno no exactamente qué es lo que queréis concede

Voz 16 23:41 vale el el reto y además es una manera de visibilizar el ritmo tremendo que pues que hizo que hay y los anteriores plusmarquista también no el reto es ciento sensacionalistas a de cuatrocientos metros en un circuito urbano en la Gran Vía de Bilbao tratar de bajar el tiempo quiso Kipchoge en Berlín el el fin de semana pasado así el primer reto que teníamos era conseguir esos ciento seis facetas quizá haber conseguido veinte o treinta en relevos más largos que bajará de ese tiempo que corrieran su relevo de turno por debajo de los de los tres minutos habría sido más sencilla no pero no es el primer esta conseguir ciento seis y además ciento seis en una composición de equipo que incluirá aspectos de género de manera que para un equipo mixto eh un equipo en el que también hubieran muy diferentes edades entonces tenemos atletas que van desde los doce años al más veterano que que tiene sesenta y tres años y horquilla importante ya sí sí muy importante muy estable tenéis las cuentas bien hechas no

Voz 3 24:53 lo que perdí por un lado quizá lo ganáis por otro

Voz 16 24:55 no es correcto eso es un así va a estar súper apretado porque es una barbaridad la mayor parte de los atletas

Voz 16 25:03 es son personas federadas que que están corriendo que están corriendo mucho pero es que es muy complicado yo era ese ritmo

Voz 1509 25:11 habéis hecho algún ensayo Miquel con ellos y ellas

Voz 19 25:21 claro claro efectivamente cada uno ha ido entrenando con lo cual hay otro ingrediente añadido de complejidad porque el cabe el tema del rendir porque el pasado al relegó pues tampoco tampoco se ha entrenado no no es no es muy habitual la gran parte de ellos nunca han pasado en León aparte del circuito que son cuatrocientos metros en la Gran Vía es de dos rectas de doscientos metros hay dos giros completos de trescientos sesenta grados que hay se pierde bastantes segundos según nuestros cálculos y todo el mundo hiciera las mejores marcas que nos ha declarado han daríamos y pitos para conseguirlo

Voz 0469 26:00 ver cuál sería al margen claro ahora tenéis más ajustado cuál sería el margen en el que os movéis

Voz 19 26:08 pues mira el ritmo medio de cada relevo tiene que ser a sesenta y nueve segundos son ciento y pico milésimas que hayan dados en una horquilla entre los sesenta y seis sesenta y nueve le eh

Voz 0469 26:20 pero el tiempo total le

Voz 19 26:23 para el tiempo total de las dos horas

Voz 3 26:28 algo para para el tiempo exacto vale vale

Voz 19 26:34 está la cosa Piedrahita así como el ritmo medio que debemos hacer es sesenta pues esa horquilla tenemos que si todo el mundo hiciera su mejor marca lo cual pues es imposible eh pasaríamos en los sesenta y cinco así con lo cual lo batiría Goss pero pero bueno pues veremos veremos qué sucede

Voz 1509 26:50 dan buen tiempo Mikel para el fin de semana

Voz 17 27:09 Alonso tiene ese con esta asociación

Voz 19 27:23 correcto el Círculo está homologado es un circuito homologado por la Federación Vizcaína que forma parte de la la Federación de Atletismo que forma parte de la organización es el mismo circuito que se utilizan en la Milla Internacional de lo que hemos tenido que homologar cinco metros más en cada cada recta ir el relevo en la alrededor de la ingrata en una franja de metros la verdad que va a ser un paseo al alza veo eh pero dentro de de la garantía de una

Voz 17 27:54 en unos pero hay que entregar

Voz 17 27:58 estamos no es un testigo festivo

Voz 19 28:01 que además eh bueno esto esto que les estoy contando esa mañana a la tarde a las seis de la tarde pero a lo largo del día partiendo a las ocho de la mañana ese testigo que salgan a pasar los atletas va a viajar desde la cima del Gorbea que para nosotros tiene un simbolismo muy especial tras haber pues realmente una trail y durante el día que partirá a las ocho el apunta el Gorbea allí partirán a cuatro personas que les subir al Pastor del Gorbea hasta la cima hay iba a recorrer los cincuenta y tantos kilómetros que están desde la cima del Gorbea hasta la Gran Vía de luego vamos a hacerlo por Monte por impago a Curro de de ahora caldos subirán al gran eco a Lee y hay además invitamos a la gente a que se sumen a partir del aquí

Voz 1509 28:54 en buenas un buen plan E por tanto no solamente para esa tarde a partir de las seis en el reto definitivo culminante de este evento montado por la Asociación Guo compre y sino durante todo el día para la gente que es tembló o alrededores que se acerque también por aquí eh Miquel no sé qué tenéis más y corredores de fondo o gente especialista en en corta distancia y con un esprín potente porque claro hablamos de cuatrocientos metros no es lo mismo que que un maratoniano no que una persona que tiene esa resistencia para hacer buenas marcas en cuarenta y dos quilombo

Voz 0469 29:23 todos

Voz 19 29:24 claro la más común en en el pues en la gente que hace ahora mismo Ramin es son personas que hacen distancias medias largas no es lo habitual entonces Solbes de todo lo que tenemos son personas que hacen en distancia corta es pues a atletas que están compitiendo en cuatrocientos ochocientos pero luego es verdad que también hay un conjunto de corredores populares dentro dentro del equipo pero que pues que Zynga mucho es gente que bueno pues que tiene que tiene también velocidad parte de fondo

Voz 1509 29:57 una última te voy a lanzar un poco el reto Miquel Isidro conseguís que

Voz 19 30:03 bueno nosotros a través de esta esta acción aparte de de ponernos esa ese reto por delante es lanzar un mensaje no es lanzar un mensaje de que como sociedad como equipo desde desde esos valores no de la generosidad del equipo el esfuerzo pues podemos conseguir cosas increíbles no en concreto nuestra batallas contra las enfermedades neurodegenerativas pero vamos cualquier cosa que merezca la pena no sé si lo conseguimos pues ya estaremos lanzando el mensaje si no deseando lanzaremos otro que es hemos dado exactamente el máximo de cada uno de nosotros eh y así seguiremos no esto no para aquí

Voz 0469 30:42 a mí una cosa que me gusta Verónica de estas iniciativas que bueno aparte de que pueden ser más o menos ocurrentes llamativas vistosas atractivas que tienen que serlo también para que enganchan al que obviamente tienen que serlo no y es lo que se busca por eso estamos hablando aquí de ella pero que una vez que sean pues me gusta el tono de Mikel no que que se toman en serio esa yo yo me creo que es doscientos seis van a ir a darlo todo en ese momento y eso hace el espectáculo atractivo porque si estamos de chufla estamos de chufla pero el hecho de que haya ese tiempo bueno pues tan ajustado y de que la gente se lo vaya a tomar en serio y que haya gente de diversas edades no sé yo yo creo que puede ser muy bonito llegar a ese final y sobre todo también bastante estresante para los últimos cuatro o cinco relevistas

Voz 1509 31:24 quién es el último última Miguel lo tenía decidido

Voz 19 31:27 pues mira los dos últimos que va a ser un el único relevo lo que van a participar dos personas a la vez que es para cubrir las ciento noventa y cinco últimos metros que son cuarenta y dos kilómetros seiscientos noventa van a ser los dos capitanes de los equipos que son Imanol Loizaga

Voz 16 31:42 qué es el campeón de España de maratón de hace unos años hay Begoña Beristain y ellos van a Cruise esos ciento noventa y cinco últimos metros y los previos al sido absolutamente aleatorio

Voz 19 31:56 la lista de de atletas

Voz 16 31:58 da una función aleatoria ya tocado pues a su último creo que se llama Beñat el es un chico de diecisiete años y que no tiene el mejor tiempo de todos en absoluto a que va a tener pensiones nombre

Voz 1509 32:12 bueno pues igual va a ser definitivo oye los cuatrocientos metros que haga Beñat no queremos meterle presión pero bueno que mucha suerte para todos que que vaya bien insistimos estaremos pendientes este sábado por la tarde a partir de las seis de ese gran récord que se quiere conseguir en las calles de Bilbao en esta Gran Vía superar entre ciento seis atletas hombres y mujeres en relevos de cuatrocientos metros el récord fijado el pasado domingo por Kipchoge en el maratón de Berlín Miquel Rentería director de Guo con project de esta asociación que trabaja hay mucho decíamos por las enfermedades neurodegenerativas pero que también nos anima unos cuantos fines de semana el año que está muy bien Miquel que vaya muy bien y gracias por estar con nosotros

Voz 16 32:50 Caracas claro nítido

Voz 1509 33:24 oye increíble de este programa de hoy pero John vamos de buena noticia en buena noticia de homenaje en homenaje podríamos decir

Voz 3 33:30 es que ha sido una semana pródiga en bueno récord Irán victorias y además en este caso hablamos de de un viejo conocido del programa un hombre que trabaja mucho que que atiende siempre a a los medios que nos traslada sus planes de entrenamiento sus esfuerzos esos esfuerzos han vuelto a tener recompensa un grande

Voz 1509 33:50 como la nos cuenta su historia su último triunfo ese tercer mundial consecutivo nuestra compañera Estefanía Salvatierra

Voz 0270 34:11 Mario Mola consiguió este domingo su tercer título mundial de triatlón consecutivo y asiste sintió nada más terminar

Voz 1185 34:18 hoy Rafael equidad porque aparece también el alivio ahora o después de de toda la temporada pues también terminar con una buena carrera hay asegurar el campeonato pero pero bueno premia la la la felicidad ver plasmado pues en él durante toda la temporada pues el trabajo de muchos años

Voz 0270 34:35 consciente de que los buenos resultados que había ido acumulando le permitían adoptar una postura cómoda durante la prueba y un decimocuarto puesto era suficiente aún así consiguió hacerse con la segunda posición

Voz 1185 34:47 era consciente nueve que que que llegaba en una situación privilegiada porque había acumulado pues muy buenos resultados y eso me permitía pues no sólo depender de mí mismo sino que además no necesitaba hacer una carrera excepcional sino me bastaba con catorce ha propuesto por lo que era simplemente pues no cometer errores pues tener un pelín de suerte en cuanto a problema las mecánicos posibles pinchazos caídas en bicicleta o lo que me podía privar de de luchar por el campeonato y afortunadamente no hubo ningún inconveniente y además pues tuve muy buenas tierras me encontré bien y ya a pesar de que en mi compañero de entrenamientos es el Luis el francés pues era una carrera espectacular pues justo ganador de la prueba es muy satisfecho con un segundo puesto y por supuesto por el campeonato

Voz 0270 35:33 mantenerse en la élite de este deporte no es nada fácil en la entrevista que ofreció a SER Deportivos explicó que es para él lo más complicado

Voz 1185 35:41 bueno al final es un deporte de resistencia hay eso hielo conlleva pues muchas horas de trabajo y dedicación pues plena absoluta al final no es sólo lo que el tiempo lo dedica a practicar los deportes que sillas mucho sino sino al final toda una vida dedicada pues a a poder entrenar lo mejor posible por tanto descansar cuidar seis y vivir lo dicho cien por cien para para ir por el deporte

Voz 0270 36:05 el español Javier Gómez Noya consiguió los tres títulos mundiales anteriores pero ahora mola está sólo a dos títulos mundiales de igualar ese palmarés aunque de momento mola se muestra humilde dice que lo ve complicado

Voz 1185 36:18 había el lo pienso yo creo que pues Javi ha hecho algo increíble ya no sólo eh en esta distancia o la modalidad en la que yo estoy compitiendo el durante pues todos sus años de carrera pues ha ha dominado en pruebas de es X Terra ha hecho pruebas de media distancia lo de Javi estratosférico yo ya sólo el hecho de que estén es un orgullo pero yo voy a seguir pues centrándome intentar mejorar con el objetivo puesto ojalá de acercarme a sus cinco títulos porque no oí de seguir mejorando pero Patino mejorar alguien como como Javi de eso sería muy tímidos es imposible

Voz 0270 36:55 mientras este balear no deja de cosechar éxitos ya se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veinte

Voz 1185 37:02 bueno pues que momento de la preparación sigue sigue bastante bien nacional cada año por supuesto un año de experiencia un año en el que si uno va mejorando y encontrándose Setién pues es un año en la buena dirección pero una carrera de un día que cada cuatro años no una lotería pero pero parte de ellos si hace falta un poco de suerte que tengo una carrera musical Pinal de uno depende de muchas dos factores de que como es trabajen Piti ya de cómo se encuentre sus rivales más directos por lo que yo voy a seguir trabajando que es lo que está en mi mano inventando la mejora cada día hay ir con la misma afición Illa veremos el lo que dictaminará pues de Tokio la carrera el en agosto de dos mil veinte

Voz 1509 39:00 esta semana nos vamos a marchar quedándonos para nosotros en Euskadi que os vamos a presentar la cuarta edición ya de una carrera de la que hemos hablado aquí en SER Runner en otras ocasiones es la Media Maratón de La Rioja Alavesa el entorno es precioso la organización también quiénes han participado ya os digo que hablan muy bien de esta prueba así que un año más os la queremos presentarse celebra este fin de semana al frente de la organización presidente del Club la Blanca Miquel García o la Miquel muy buenas muy buenas el domingo veintitrés de septiembre es vuestro día es verdad que el fin de semana va a comenzar antes pero para abrir boca esa carrera por así decirlo senior o la principal de esta Media Maratón que un año más vuelve a La Rioja Alavesa así que entiendo que cuando algo funciona no hay que tocarlo mucho no es parecida a la de el año pasado

Voz 8 39:47 sí sí sí mismo recorrido con recorrido además que está muy poblado que lo mismo la verdad es que como has dicho un paisaje muy muy bonito y bueno la verdad es que con bastante éxito y bueno pues como vemos que otros años quitó

Voz 1509 40:05 bueno esa es la prueba estrella pero hoy también más opciones una carrera popular sobre ocho kilómetros más o menos opciones a patines también carreras para los pequeños no The Walking en resumen Mikel haznos una especie de calendario de lo que va a ser este intenso fin de semana

Voz 8 40:20 bueno pues los juventinos a las seis de la tarde la carrera normal igual de de alguna con un recorrido que pasa por ahí para el ciego una prueba aprobadas once kilómetros doscientos a la misma hora sale la carrera de enorme igual que impopular desde lesa nada heridas exijo desde también final ICO la distancia más o menos cercana a los siete kilómetros a válidas a partir de los instar de las seis de la tarde tenemos carreras a los esquís en todas las categorías desde prebenjamines hasta antes qué duda entre las seis y las siete de la tarde aproximadamente eso para el y domingo veintitrés diez y veinticinco las patines con el mismo recorrido que hacer la prueba de medio maratón pero sino claves a los pueblos pues lógicamente por el tema de toda la carretera no ya en Samaniego letra la manidas sigo bien bueno de Samaniego aproximadamente veintiuno kilómetros IEC y media salida conjunta de la Media Maratón ya carrera popular

Voz 16 41:22 los hemos recorrido que los patines popular hemos dicho basta Villabuena vuelve a Samaniego que son muy bueno para todo hacia una de la tarde

Voz 8 41:31 el día no os vais a aburrir a vosotros este fin

Voz 1509 41:33 semana Miquel

Voz 8 41:35 no no es mucho trabajo porque son va a explorar distintas además que no tienen que ver unas con otras distintos recorridos señalizados a tirar volver a montar una cosa que era bastante trabajo las cosas

Voz 1509 41:47 bueno esperemos que salga todo bien y queremos lanzar un último bueno una invitación no a toda esa gente que nos esté escuchando que quizá no conocía la prueba es verdad Miquel que habéis cerrado ya las inscripciones pero que hay una última oportunidad para aquellos que se encuentren sin plan para el fin de semana no

Voz 8 42:01 sí vamos a vamos a Alfaro ahora no de cualquier edad antes de la prueba el ciego pero yo sigo en las cuatro y las cinco de la tarde del sábado poder hacer la inscripción para esa prueba en la prueba Chiki tendrá abierta la inscripción desde las áridas donde así mismamente podrían hacer reescritura aquellos que quieran correr el domingo Antón patines maratón como la prueba popular el domingo en Samaniego desde las ocho y media de la mañana hasta una hora antes de cada prueba pues haremos excepciones para las pruebas no

Voz 1509 42:34 insisto es un recorrido muy bonito en el que evidentemente entiendo que los viñedos son protagonistas de ahí el nombre de la carrera Media Maratón Rioja Alavesa toda esta zona tradicional de cultivo de viñedos que no sé si luego van a estar presente de alguna manera en la fiesta digamos aledaña a la a la carrera

Voz 8 42:52 bueno pues ahora el nazi estaba para hacer los premios no los premiados de todos los primeros clasificados en cada una de las categorías

Voz 1509 42:58 sí la verdad es que sí

Voz 8 43:01 lotes de vino de Bodegas tiró uno a todos los participantes hay sorteó el año pasado por encima de cien botellas de vino para para los lotes de vino que bueno a colaborar todas las mujeres de la zona no y que bueno tan también de los asentamientos en nuestra carrera

Voz 1509 43:16 bien no es mal plan E desde luego maridaje que siempre con moderación pero que desde luego acompañe muy bien a la actividad deportiva como es el el caso del sin una última Miquel recomiéndanos un pequeño recorrido turístico por la zona para aquellos que no conozcan toda esta región de la de la Rioja Alavesa son unos cuantos pueblos la mayoría de ellos muy bonitos así que yo te traslado el marrón infieles recomendarías para visitar este fin de semana a alguien que se acerque allí y que no conozca esta zona de de Álava

Voz 8 43:43 bueno pues yo yo llevamos cuatro años haciendo la la carrera y cada año sorprendo bueno lo secreto con luego ser Kalu de estos pueblos no de los cinco no el ciego tiene un atractivo especial bueno ya sea

Voz 16 43:55 por por el edificio de Frank Gehry de las bodegas

Voz 8 43:59 bueno tiene unos muy bonitos pero cualquiera de los nuevos de los pueblos tiene su encanto yo aconsejaría a la gente no ha gustado pasa por ellos porque la verdad es que va a disfrutar

Voz 1509 44:09 son pueblos chulos yo eso sí que si me lo permites añadiría que los visiten fuera de los meses de invierno porque hace un frío tremendo eh

Voz 8 44:16 sí ese veto de la creación restante bastante estuvo en invierno pero ahora parece ser que este domingo vamos a tener buena temperatura he bueno se agradece

Voz 1509 44:27 bueno pues que vaya bien para todos los participantes para vosotros para toda la organización esta cuarta ya edición de la Media Maratón Rioja Alavesa que insistimos sábado y domingo se celebra en toda esta comarca de Álava Mikel García presidente del club la blanca lo dicho que gracias un año más por atendernos y que vaya bien el fin de semana completo

Voz 8 44:44 gracias a vosotros

Voz 1509 44:55 mañana en Guadarrama en Madrid trigésimo novena carrera pedestre popular de la localidad organiza en el Club de Atletismo Guadarrama y el Ayuntamiento una carrera corta de ocho kilómetros La salida será a las seis de la tarde

Voz 3 45:06 en Castilla La Mancha una carrera que nace hablamos del primer centenario de Moya en Cuenca que esta semana celebra sus fiestas la carrera tiene lugar mañana sábado salida a las diez de la mañana el recorrido es de once kilómetros

Voz 1509 45:17 por último una propuesta en la que cabemos todos se Family Ram Lleida dos mil dieciocho también el sábado durante toda la mañana a partir de las nueve y media y estancias para todas las edades para los runners más jóvenes desde trescientos metros hasta la carrera senior por decirlo así de siete kilómetros en lugar de salida para todas ellas el par de la semana

