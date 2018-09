Voz 1185

01:37

era consciente no que que que que llegaba en una situación privilegiada porque había acumulado pues muy buenos resultados y eso me permitía pues no sólo yo sino que además no necesitaba hacer una carrera excepcional sino me bastaba con catorce ha propuesto por lo que era simplemente pues no cometer errores y tener un pelín de suerte en cuanto a problemas mecánicos posibles pinchazos caídas en bicicleta o lo que me podía privar de de luchar por el campeonato y afortunadamente no hubo ningún inconveniente y además pues tuve muy buenas tierras me encontré bien y a pesar de que en mi compañero de entrenamientos es el Luis el francés pues era una carrera espectáculo varios fue justo ganador de la prueba en muy satisfecho con un segundo puesto y por supuesto por el campeonato