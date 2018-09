Generación Z - Youtubers (24/09/2018)

Voz 1 00:00 hoy día los jóvenes no tienen voz en los medias quizás no usan su lenguaje los temas que tratan no les interesan puede que sea porque pertenecen a otra generación generación Z la voz de los nuevos jóvenes con la grande

Voz 4 00:29 dos a un nuevo podcast de la Cadena Ser Euskadi en colaboración con Unicef País Vasco nuestro Ejército Z nuestro ostenten IANS ya están preparados para hablar en esta ocasión acerca de youtubers un universo que les pilla muy de cerca eh la definición de youtuber la voy a colar para los de mi generación y anteriores por si las moscas sacada de Wikipedia por cierto eh es un tipo de celebridad de Internet que ha ganado popularidad gracias a sus vídeos colgados en Youtube desde el pasado junio pide y PAI es el youtuber con más eh suscriptores del mundo más de sesenta y seis millones en este nuevo podcast de la SER por tanto hablamos de youtubers corrige hablan de youtubers bienvenidos a generación Z

Voz 5 01:14 pero qué pasa es todo bien todo correcto yo tenía como eras que aquí cubrir cuyos comentan Schuster mierda a hablar de un asco

Voz 6 01:26 cosa que odio muchísimo y es el puto positivo de los

Voz 4 01:53 por cierto que en esta ocasión vamos a poder charlar también con la youtuber entre otras cosas hoy una prolongada que escuchábamos de hace unos segundos de ahí este pequeño homenaje en forma de música con Ripoll hacia ella que están amante de los Drake en fin al lío hablamos de youtubers con este Maider Patsy María y Marta qué tal chicos bien venir hay dos o la bueno empezamos de lleno ya sois carne de Youtube en traéis mucho en Youtube Patxi por ejemplo demasiado más de lo que debería si haber eso computado en horas cuánto puede ser aliado idea idea

Voz 0911 02:28 yo creo que sí que dentro pero no soy de seguía los youtubers por ejemplo yo soy más escuchar música y cosas así pese a que entrase en Youtube para escuchar música de todo tipo la que a ti te guste y eso es de todo un poco hay hay veces que me tiro toda la tarde yo toda la tarde en el todo pero haciendo qué

Voz 9 02:44 pues escuchando música cosas varias pues yo cada vez menos pero yo soy más de Mary tú Versina escuchando música

Voz 10 02:54 youtuber es que youtubers

Voz 9 02:57 pues rollo moda hay belleza en Lleida poblado en un del Rey ya

Voz 3 03:04 no está invita a ese le va a gustar mucho pero bueno María tú a mí no me va mucho porque no me entretienen y los youtubers ni los vídeos de maquillaje prefiere usar Instagram o ver una serio a esas cosas

Voz 0911 03:21 no eres de Youtube Maider tú eres de Youtube de de youtubers porque no yo de youtubers no de ninguno sigues alguna bueno a ver hay algunos que sí que me gusta por ejemplo que más me gusta es por Fast que con la verdad que me gusta porque tiene un contenido diferente a lo que hacen otros youtubers por ejemplo lo que ha hecho Marta y así porque va haciendo preguntas sobre cultura general lo temas pues yo que sé que sean queden ambigüedad o controversia iba preguntando a la gente joven pues ver pues el nivel de cultura que hay en la calle eso me parece muy interesante

Voz 3 03:51 oye conocéis a su inapropiada si si os parece bueno pues a mí no me gusta especialmente

Voz 10 04:00 el tipo de vías que hace ir tampoco la forma en que

Voz 3 04:06 los osea es diferente eso está claro pero no me gusta haber pero ni ella ni los youtubers claro es que a ti no te gustaba ningún yo sirve no pero no hay You Tube es que por ejemplo igual me pueden llamar más la atención no me entretiene dentro del hoy cabe un poco más verlos pero no no me no me iba mucho soy un pringado no te gusta a ver

Voz 9 04:28 Eric había su contenido pero sí me parece pues una persona más original su forma estrechar si así pero bueno no es que la suela

Voz 0911 04:37 sí es distinta pues es un buen rato escuchando así pero tengo te gusta de estos si me río muchísimo en la verdad cuál es el último vídeo que habéis visto suyo que no suele hubiera así muy asiduamente también es verdad creo que lo últimos de agosto sí eso lo habéis visto habéis visto ese cuando intenta pintarse como unas es sí yo me he reído mucho la verdad es que es lo bueno que tiene en lo que es diferente a otros youtuber como ellas entonces claro no va como el resto no había perfectas como que va enseñando te otra realidad que no sabemos si la suya o caso empate eso habrá que preguntarle

Voz 4 05:12 bueno pues vamos a preguntárselo al teléfono tenemos a soy una pringado a este muy buenas oyes es un papel lo que lo que hace estuve en Youtube no eres tú así tal cual

Voz 11 05:25 no soy yo que soy yo no papel

Voz 4 05:29 tú sigues ellos han comentado que bueno que no lleguen a youtubers otra así otras a dulce ida que yo no sé si tú eres muy amiga de ese tipo de youtubers tú a quién sigues ahí

Voz 11 05:38 esa mucha gente de me da vergüenza la verdad puedo más ascender me gusta que me gusta

Voz 4 05:44 a ver bueno pues cuéntanos quién no te gusta dulce ira no te gusta

Voz 11 05:47 gente gente a ver todas las togas de moda no

Voz 12 05:51 el nuevo gusano nada me da pereza

Voz 11 05:57 sí me lo junta muy fácil como la gente hipócrita se muestra una realidad como luego sus redadas es otra tarde agraciado clase

Voz 3 06:07 ha es casi un estudio sociológico vamos si todo el rato

Voz 4 06:12 estoy si te parece vamos a comenzar con una batería de preguntas que te van a hacer los chicos y chicas de generación Z a ver qué sale de todo ello toda te apetece sí venga pues vamos a apretar por Patxi tienes que decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad arranca Patxi

Voz 13 06:26 pues mira yo soy Patxi te quería preguntar que si tú te fijas empleada en los números en los Like en las visitas en los sus o simplemente estas por diversión

Voz 11 06:34 ah pues yo empecé porque me aburría prometió dar matar foco así que no empecé como muchos piensan agua ya que su bueno vídeo hice creen que te a hacer famosos en un día con la pretensión de que obtener veinte mil hay o dosis dos meses sin poder a comer una mierda de puro desde hace cosas porque te gustas sueños en todos los ámbitos de la vida sin esperar nada quedarse se hace porque te gusta ir la diversión también se dedicó ya no lo hago doy para que me contesten ni para conseguir visita Mi para nada lo hago porque opino así hasta

Voz 0268 07:15 vale la este yo soy Maider tenía curiosidad por saber a ver cuál había sido la principal motivación que te viste para empezar a subir vídeos a You Tube así

Voz 11 07:24 porque me aburría mucho en mi casa lo tenía que hacer estaba depresiva viva porque los estudios que yo quería hacer no me habían cogido estaba en un curso que lo dejaba en otro de fama en otro que lo dejaba y lo único que hacía pensar muerta étnicas sabiendo diez así que esto está muy mal dio se mentalmente dice pues a distraerme de mi vida de mierda pues yo grabo cero cien cero

Voz 12 07:53 pero sin ninguna pretensión hola yo me llamó Escola

Voz 4 07:58 eh al día de hoy eres feliz haciendo lo que

Voz 3 08:01 es lo que hace y estás orgulloso de ti misma

Voz 11 08:04 sí yo diría que sí porque yo empecé como si nada se de Somalia estado fuerzas a otros la AD que realmente yo ellos uno me lo tomo en serio y creo que nadie debería Tomás es una tontería porque burros y te gusta pero a partir de eso puedo hacer máster bien el trabajo Larra radios libro son cosa que me llenan artísticamente y que hacer tiendas lo deseo hacer así que eso que You Tube lo tengo para condonar reiteró su vida algo pero que no lo tomo como a mi trabajo real son las otras cosas

Voz 9 08:40 hola yo soy más de me preguntaba que qué pensando tu a tu entorno cuando empezaste en plan familia y amigos

Voz 11 08:47 pues mira lo lleve el secreto porque me daba una vergüenza

Voz 3 08:51 pero ya es decir que tenía no

Voz 11 08:56 volví a mi iba por una entrevista en una radio que escuchaban tres persona creía lo más súper famosa en aquellos en aquellas épocas él estuve que reunir en una mesa estima oye que hubo vídeos a Youtube y eso y luego salen que fue un boom dice estaba yo con ansiedad por si me descubrían antes de decirlo tal hay que no lo hayan visto y luego un barrio pequeño pero ahora también debo decir que es un entorno muy cuando te das a despuntar la gente se igual las OAMI ahí de repente por los seguidores moco de mi mi familia también tiene tonos esperan aún del todo como que mi madre no me disputó caso la ahora como la hijas famosa ha hecho gala ahí

Voz 4 09:52 ahora saca pecho no lo ahora saca pecho y digo tu madre oiga yo estoy María

Voz 12 09:58 la quería preguntarte qué si esto

Voz 3 10:00 es preparada para dejar de tener éxito en las redes sociales a perder los seguidores

Voz 11 10:05 pues que yo mientras pueda seguiré haciendo a mi trabajo Ical 3D que los servidores das mucho y tal pero que al cine y haciendo lo que me gusta que me dejen de sello tal me da un poquito igual mientras ahora que olvidó de nunca se sabe pero eso que no me importa más hacerlas todas se me gustaría que las gente le guste que que me den un Agra

Voz 4 10:33 oye ya sabes que este podcast va de descubrir a la generación Z a los nuevos adolescentes que son claramente nativos digitales tú cómo definirías a esta generación no sé si la generación del postureo

Voz 11 10:46 a ver porque tiene cosas buenas que es que son más listo porque tienen todas las de su mano me lo también he visto últimamente latente lo único que quiere ser famosa por no hacer nada porque me viene gente preguntando oye el otro día me preguntó una oye que quiero dejar de trabajar que me aburre mucho y quiero seguir influencer cómodo

Voz 12 11:07 lo hago cuando va la cosa

Voz 11 11:10 para qué tan casos que tener un hago no es como ser contable que estudias una carrera y te cogen un trabajo de influencer ni que la gente está muy equivocada que simplemente quiere light y seguidores falsos por no hacer nada porque se creen que la falsa eso sí on the que ese tienes cien mil seguidores todos se quieren cita al igual se refiere para reírse de aquí o cualquier cosa que no hay que fiarse que vale una persona pero al final no te conoce de nada sí que no hay que fiarse de que cien mil personas te digan te quiero porque es verdad

Voz 4 11:49 claro bueno vamos a ir con otra tanda de preguntas de nuestro equipo de zetas venga María arrancas tú ahora vale ya llega de hacer especialmente daño el comentario de algún high tech

Voz 11 12:01 no o sea es que mediante sendos tú cuando tienes que empezar ello turbias ponerte en redes de todo

Voz 12 12:10 no aceptar algo que va a poder las

Voz 11 12:12 vida literalmente claro así que hay que empezar cuando ya digas pues no me va a aceptar nada Indo de todo me divierto mucho con los haters de sus comentarios

Voz 9 12:24 por qué crees que estás triunfando o tiene más conocida teniendo en cuenta que no es la típica Youtube es decir qué crees que a tus seguidores les gusta de ti

Voz 11 12:31 pues mira que yo viene también una época en la que la gente ya está datan de los youtubers típicos de Mi vida es perfecta y la gente ya está basado cojones entonces faltó que yo dijese los youtubers básicos son una mierda para que todo el mundo eso de acuerdo y es lo hace como el sábado va de que ya no se lo creía nadie ID somos es no Schubert básicos me obvian porque desde jodido un poquito el no

Voz 12 12:56 a Innes podrías contar

Voz 4 12:59 sí una mala experiencia te hayas tenido

Voz 12 13:01 con quien sí en general lo que hizo antes de los amigos pero de su amigo

Voz 11 13:08 si te das cuenta que de repente sólo quiere aprovecharse que esa tal fiesta que leyera fatal cosa que le meten a trabajar en no sé dónde que le des cuando vas a persona discoteca acelere copas no sé que ya entonces ese aprovechamiento se come a la amistad de verdad si te das cuenta de que todo tu entorno de amistad quiere aprovechar de Putin el bastante mudo pero es un precio que hay que pagar

Voz 0268 13:33 vale luego por otro lado ya extinta preguntado sobre la a las malas experiencias entonces yo quería saber qué es lo mejor de ser youtuber actriz y lo que más te ha aportado a a tu vida personal y así

Voz 11 13:44 puedes hacer muchas cosas nuevas conocer a alguna gente guay poquita pero eso sí descubrir que tengo consta que soy capaz de hacer cosas que nunca en la vida lo hubiese imaginado cómo será Chris porque me cogieron para una cosa dice bueno por hacer la gracia y luego me cogieron para otra bueno pues también a veces ya si Ci nada que me gusta básicamente pensaba que nunca de poder hacer que me iba a quedar en Barakaldo todo

Voz 12 14:13 la vida Serra agua

Voz 13 14:16 tú y yo supongo que sabrás que al final ser youtuber no es algo fácil grabar editar vídeos te quería preguntar que qué opinas que la gente diga que al ser youtuber la gente que se gana la vida de ello que les llegan que eso es un trabajo demasiado fácil y que no debería ser así

Voz 11 14:35 a ver a mí me resulta un trabajo fácil porque hubo vídeo cada cinco meses

Voz 12 14:40 cero entiéndase

Voz 11 14:42 la persona como J pelirrojo que éste todos los días subiendo Ovidio se al final también es más cosa que es un arma de doble filo porque vale te cuesta mucho editar no habla habla habla y luego lo que suben a mías en todos de qué te sirve todo ese trabajo no se lo pero que si llevas puesto pero que todos los que lleva esfuerzo más entraba con ciencia en la vida de esto que no sé si falla alguien cómo funciona eh ese Juppé parte pero tutelada cuando les sale del os no me quiere quitar el cincuenta por ciento de las ganancias te lo va a citar y que no eso no es el sueldo fijo de como yo trabajo me muevo pues depende de la gente te vea tú le apetece pagarte y al final tuvo que ningún contrato conducto ni Youtube se ha dicho oye te hubo pagar Santos Madame así que no puedo confiar en Yesa para eso porque primero hay que hacerlo porque que tú ya lo estás haciendo por dinero procedente a traficante de drogas

Voz 4 15:48 oye aprovechando que soy una pringado está con nosotros vamos a crear un diccionario soy un pringado a Castellano es y te parece

Voz 12 15:55 bueno no mucho global de

Voz 4 15:58 que venga te comento expresiones que utiliza signos las de fines por favor estas secciones más igual para padres y madres que también nos escuchan entendido

Voz 12 16:06 vamos con ello jazz

Voz 11 16:09 pues son esa expresión mía la uso amigos la mesa

Voz 12 16:12 las sesiones se uso Boceguillas una cosa votó gusta mucho algo o cuando lo es muy guay pues lo dice bueno en cualquier situación de la vida

Voz 4 16:25 vale fantasía pues cuando

Voz 11 16:28 no algo no parece real como que están guarro Royo una noche de fiesta en es una película de lo bien de prosas pasando parece real es una fantasía

Voz 4 16:39 cuando tú dices por ejemplo es que esa es su verán

Voz 11 16:43 Apple que eso no lo considera expresión mía lo consideró inglés

Voz 4 16:46 bueno es inglés pero Toulouse así te queda bien la manera en la que tienes de expresarte no a mí me

Voz 12 16:52 me ha gustado causado lo mismo medio planeta pues Brad marca como marca personal que es algo típico de esa persona Chang SEO pues lo mismo que con las otras tal bueno

Voz 11 17:08 que hay problemas a otra gente y tú estás mirando así desde su ventana

Voz 4 17:14 hoy otra expresión que es un anglicismo pero que también tu utilizas como medio planeta ya sé que me lo vas a decir cuando dices

Voz 12 17:21 que tras acusen tras es o basura pero es una cultura entera en música cine de Cultura también una forma para mí de llevar mi vida

Voz 4 17:35 Timo Grace real Crack

Voz 12 17:37 yo no lo saben todos los de la mesa lo saben toda

Voz 0911 17:42 a ver qué es crash crash algo que te gusta mucho

Voz 12 17:45 era una persona que no multa sí

Voz 11 17:48 pero también se puede llevar una cosa ya hacia obsesión por esa persona no es una persona que te gusta te dices hay que guasa ya en una persona de la que estás como enamorada secreta

Voz 3 18:00 que sea un amor platónico base no una cosa así platónico pero sí vale bueno los tenemos que ir despidiendo

Voz 4 18:10 pero antes vamos a aprovechar para lanzar a éste y Quesada la ultima pregunta este podcast que está hecho por y para los adolescentes y sabiendo que tú uno tuviste una adolescencia muy guay que digamos qué le dirías a ese chaval lo chavala que rompe las reglas y no sigue al resto que se siente diferente que dentro de ese ser diferente tiene miedo y que tal vez ahora esté en ese momento de transición de aturdimiento de duda que muchas veces genera la propia adolescencia y su entorno que le diría a esa a esa persona

Voz 11 18:38 pues que ser diferente eleva a llevar muchos palos es la realidad tal cual pero que más allá de esos palos al final va hacer lo único que le va a salvar la visita de no ser un básico de mierda de tener sueños y hacer lo que le gusta la vida de dar algo a los demás como puede ser el arco y nada hay que privadas it es una carrera de fondo hice aunque lo vamos a pasar muy mal en la vida porque que es lo único que le va le va a hacer feliz

Voz 4 19:06 bueno pues nos vamos a quedar con esto por cierto oeste y nuestro chicos y chicas de generación Z se merecen el calificativo de casos de mierda todavía no no no llevaban a ese estatus

Voz 12 19:16 a ver no las conoce como esos pasó yo creo que no

Voz 4 19:19 ah vale soy una pringado muchísimas gracias por atendernos de seguimos activamente en tu canal de Youtube y que sepas que los encantas un beso

Voz 12 19:28 gracias Abu aún no

Voz 14 19:36 aunque no

Voz 4 19:50 bueno que ha parecido este bueno soy una frenada que ha parecido sus palabras estas últimas por ejemplo no lo de ser diferente

Voz 0911 19:58 que viniendo de alguien que puede ser que no lo haya pasado bien pues mucho más realistas lo y que puedan ayudar mucho a gente que lo está pasando mal

Voz 4 20:06 María tú que decías que no te gustaba nada soy una pringar a te ha gustado un poquito más una vez que Molina que la hemos entrevistado sí pero es que a mí me gusta diría

Voz 0911 20:16 a alguna conclusión más chicos o lo deja claro porque al final la las pregunta que me uno toda la mañana ha respondido no lo esperábamos bastante no os lo esperábais no esconderlo

Voz 6 20:26 si al final es único