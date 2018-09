A vivir Euskadi en la alfombra roja

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Euskadi Aloña Velasco

Voz 0101 00:25 Ewert de angustia y cómo están muy bien venido y si lo acaba de decir nuestro compañero Yosu Segovia estamos prácticamente acariciando la alfombra roja del Kursaal donostiarra porque estamos en el concesionario Auto aquí en San Sebastián un espléndido el cielo azul una temperatura súper agradable muchísima gente paseando hoy por San Sebastián es la A66 edición del Festival de Cine de San Sebastián hoy es el segundo día y estos días vamos a ver pasear por aquí a Ryan Gosling a Robert Pattinson Godino OCHA Laetitia Casta a Bradley Cooper bueno por mencionar tan sólo algunos se hasta la una de la tarde Zinemaldia en la SER

Voz 0101 01:12 pero esos son algunos de los nombres que están por la ciudad pero hay muchos otros que van a pasar por la alfombra roja especial de este A vivir que son dos días de Euskadi hoy vamos a charlar con Icíar Bollaín y con Rodrigo Sara mogollón ni con Raúl de la Fuente

Voz 0101 01:28 hemos acercarles lo que en este momento está

Voz 0101 01:49 y lo que está pasando es un paseo un paseo por el cine concierto a esta hora en el velódromo de la Orquesta Sinfónica de Euskadi dirigida por el compositor archiconocido vizcaíno Fernando Velázquez quien por cierto ha compuesto la mitad de las piezas que se van a interpretar hoy acaba de arrancar contratiempo Zipi Zape oeste Un monstruo viene a ver este es el sonido uno de los sonidos de este veintidós de septiembre en San Sebastián así suena la vida hoy en Donostia son las doce y diez hoy además entrega el primero de los premios Donostia será Danny De Vito actor productor director mañana será el turno del director japonés Hirokazu Kore eda ya el martes Judy Dench

Voz 0101 02:55 ustedes han tenido alguna vez una pedrada tenido una idea de repente en la cabeza dicen me encantaría hacer esto pero no sé si si me va a salir porque toda la vida he soñado con con hacer cine de pequeño hacía ácida videoclips pero pero claro ya era una especie de documental son palabras mayores y además venir al Zinemaldia bueno pues él lo ha conseguido ayer Aranzábal

Voz 1755 03:19 eh uno Fernández cuando a Rijkaard amateur a Rijkaard

Voz 0101 03:25 pero ahora pero pero en toda regla no sí

Voz 1755 03:28 bueno es un proyecto que ya llevo con el proyecto llevo dos años eh ha sido un un viaje duro pero muy bonito en el que no he aprendido mucho no en proceso de aprendido mucho estoy muy contento de poder estar aquí es un una suerte tener un festival como el Zinemaldia tan cerca y es un honor poder presentar el primero documentar en una plaza como esta no me extraña

Voz 0101 03:57 director de la haría él recoge las experiencias el el día a día de un artista de un cantante pero que en realidad se podía extrapolar a la vida de de muchos otros artistas no vamos a seguir Charlie pero enseguida con con Oller Aranzábal de ese gol haría de la factura de de de esa película como lo ha hecho y sobre todo de todo lo que ha tenido que dejar fuera porque había me consta mucho material enseguida

Voz 9 05:07 escudo en añadir turismo Andoni el grupo Bennett Alcocer piensa tras esa misma si acaso y esa esa

Voz 10 05:29 y no

Voz 0101 05:45 doce y trece la sintonía de la Cadena SER en Euskadi desde el Cinema al día de este concesionario Laura auto de Donostia charlando con eh Oller Aranzábal que es el director de la película Margot la haría que ya nos contaba que para él es un placer desde luego no me extraña lo sería para cualquiera no estar en este festival de cine de San Sebastián es tu primera película es la historia o el relato más bien de la vida de los artistas del día a día bueno en realidad es un viaje que comienza un día con una conversación por Skype entre entre músico súper conocido en esta tierra que es Mikel Urdangarin y el pintor al Aynur Rusia el pintor les quiero regalar una obra pero le dice tendrás que venir a Londres a bordo de un ferry a partir de ahí tú Jesús unas redes creas una historia Oller y la cuentas para trasladar la esencia de las personas del ser humano

Voz 1755 06:40 digamos que es un intento un intento de retratar el alma de un artista no de la artista genéricamente hablando el es un viaje geográfico como bien dices a Londres después a Okinawa pero también es un viaje al hacia dentro no hacia el eh el corazón del artista no hacia lo que lleva al artista a a vivir de su obra a crear su arte desde él desde el lienzo en blanco desde el silencio en el caso del músico o desde la página en blanco en el caso del escritor imagen me gusta mucho que hablas de los cola

Voz 0101 07:24 tres no del lienzo en blanco porque Alain su trabajo casi todo su trabajo está entre los grises los blancos y los negros trabaja mucho los matices no de ahí también que tú lo hayas querido retratar en tu película

Voz 1755 07:38 ahí eh mira yo conocía Miquel en una en en en Santander en una exposición de Alain Urrutia pero sexy

Voz 11 07:49 dónde acudimos eh Rafa Rueda

Voz 1755 07:52 yo he y bueno nos topamos con Mikel que es un amigo en común le conocía personalmente y ahí surgió la idea de comenzar con esta bueno nuestra pedradas digo no me deje al año Urrutia es un artista que anda entre el blanco y el negro que reivindica el blanco y negro como como una paleta de de matices no hay Alain fue él el que nos llevó a elegir del blanco y negro para la película también si es verde

Voz 0101 08:25 que has tenido que dejar mucho material fuera tanto tenías Boyer

Voz 1755 08:30 mucho mucho si eso mira hemos tenido veinte era bytes de de material grabado eso es mucho material pero la verdad es que que no ha sido difícil ha sido relativamente fácil elegir el material eh que aparecerían en la pantalla grande eh porque teníamos un guión escrito a tres uno a ocho manos

Voz 11 09:00 eh entre Xavier Echeverría

Voz 1755 09:04 tiene Etxeberria yo mismo bueno el el guión nos llevó Nos llevó a elegir eh bueno lo lo que lo que aparecería en la pantalla grande pero los hemos dejado mucho también en el camino y el montaje ha sido duro en ese sentido porque había que dejar algo no y hay yo creo que hay otros dos documentales que no hemos podido no hemos podido termine a raíz de ahí a entre no es decías

Voz 0101 09:33 que la verdad es que es un gustazo estar en este Zinemaldia nosotros también en nuestra apuesta por el euskera aquí en la Cadena Ser en en Euskadi teníamos verdadero interés en charlar contigo pero yo intento meterme en tu cabeza y en un ejercicio de empatía e intento meterme también en tus sueños y en tus objetivos e a mi me gustaría saber primero hasta dónde crees que te va a proyectar la presencia en este festival de cine de San Sebastián y hasta dónde te gustaría que te proyecta se qué crees que va a suponer tu paso por por Donostia en una cita como ésta

Voz 1755 10:06 y y para mí es el hecho de estar en en en el Zinemaldia ya es bastante pero yo siempre soy

Voz 0101 10:12 vamos con algo Beer

Voz 1755 10:13 sí bueno a mi me gustaría poder seguir viviendo de lo que mejor

Voz 0264 10:19 hasta lo campos no a mí

Voz 1755 10:21 y hace bueno cuando empezaron los documental decidí hacerme autónomo y dedicarme a crear a escribir que en sus ocho puntos a hacer este documental que me ha llevado dos años si iba a tocar con mi grupo que es luto Pep

Voz 0101 10:39 se eh bueno pues

Voz 1755 10:41 he podido vivir de esto no hay Mi sueño si tengo algún sueño es poder seguir viviendo de esto disfrutando y haciendo disfrutar a ser posible espero que con la con el documental bueno la gente disfrute puede hacer más documentales evidentemente has pensado

Voz 0101 10:58 que has visto encima de un escenario recogiendo un premio eso te satisfaría por ejemplo

Voz 0264 11:03 no me lo es no me lo he planteado

Voz 0101 11:07 en los galardones en los reconocimientos eh

Voz 1755 11:10 el reconocimiento sí pero yo creo que él bastantes recordó reconocimiento es eh pues sentarme contigo aquí y que me digas que que la película te ha llegado no eso me ha pasado varias veces varios periodistas que han podido ver la película antes de de tiempo me han dicho que les desea emocionada la película eso eso para mí ese es el objetivo para mí ese es el reconocimiento luego los premios siempre son bienvenidos pero yo pensaba más en él en el público no desde el primer momento en el que empecé por el documental me puse en en el en la piel del público fue hasta una obsesión porque yo quería que el documental llegase no sólo al público euskaldún también eh yo me imaginaba el documental proyectado en en un festival en México imagínate no o en Italia yo quería que que el italiano

Voz 0264 12:04 el mexicano que visten la película

Voz 1755 12:06 también disfrutarse con la película que discurre a Mikel descubriese todo lo que queremos contar en la en la película no emocionarse la película en el proceso creativo eso lo he tenido muy presente como presentar a Mikel cómo tratar el el tema para que no sea sólo interesante aquí no sea sólo interesante para su público queríamos que fuese interesante también para cualquier persona que va mal la cultura la música la creación la verdad es que con

Voz 0101 12:39 seguir emocionar es uno de los objetivos más complicados que se me antojan no de de forma que te has puesto

Voz 1755 12:45 no

Voz 0101 12:45 la meta muy alto y parece que lo está consiguiendo habrá que ver después cuál es el feed back de The del público los GAL la reacción de la gente está dando forma algo más ahora mismo es decir mientras uno presenta un proyecto ya acabado al mismo tiempo sigue trabajando si estás en ello

Voz 1755 13:03 sí bueno estoy trabajando en dos proyectos de dos documental pero bueno

Voz 0264 13:09 yo creo que es pronto para hablar de demasiado porque ya ya hablaremos más adelante cuando toque no pero

Voz 1755 13:15 lo eh sí Margo lo haría me me me da la oportunidad de seguir haciendo esto para mí sería lo lo más bueno está satisfecho con eso no seguir haciendo y hemos creando oí

Voz 0264 13:30 la idea por hacer posible hacer más documentales

Voz 1755 13:33 de que consigan emocionar no bueno

Voz 0101 13:36 hoy hablamos de emociones hemos arrancado este programa en la SER en Euskadi hablando de nuestro interior de lo que nos gusta de lo que nos sugiere de lo que no

Voz 1755 13:45 eh

Voz 0101 13:46 de la sensibilidad Oller Aranzábal marcó el haría el pintor sorteo a Gatwick sobre las Zinemaldia queremos gobernar

Voz 2 17:00 tengo una angustia especial es una lección aprendida a través de la Historia estás loco fuera de esta ciudad

Voz 0101 17:25 estamos está este es el trailer de un día más con vida la guerra de Angola mil novecientos setenta y cinco contada por el reportero Kapuscinski Príncipe de Asturias dos mil trece el Comunicación y hoy Humanidades es un viaje que cambia por dentro al escritor lo presentó en primavera en el Festival de Cannes el director sus directores porque está dirigida por Raúl de la Fuente se estrena el veintiséis de octubre queríamos charlar con uno de sus directores con Raúl de la Fuente qué tal

Voz 1755 17:53 bienvenido Raúl hola qué tal algún como galán

Voz 0101 17:56 Costa por Donosti de maravilla así

Voz 15 17:58 sí sí sí que estamos bueno eh

Voz 0264 18:01 contentos con las críticas que ha ido recibiendo las películas pase de prensa así que bueno hace Un día perfecto aquí en la tarde es el el estén de nuestra vincula en Victoria Eugenia la imagínate bueno tras tanto tiempo de producción pues estrenar aquí en casa el litro Eugenia el Zinemaldia es un lujoso

Voz 0101 18:18 o no tanto tiempo tanto como una década no diez años gestándose

Voz 0264 18:21 sí bueno de producción realmente nuestro costado cuatro antes de que la idea hasta que no estrenamos en Cannes pues si pasan diez pero bueno es lo de menos no importa lo único que importa creo que es eh la película que es la película que amarillo imaginamos la que queríamos hacer y ahí está no bueno lo importante es eso no que la película guste al al espectador lo único que importa

Voz 0101 18:43 mencionaba esta Maya Amaya Remírez qué tal bienvenida hola muy buena que es la productora de esta película es en realidad Amaya lo que quería será mostrar que algo fue real que lo que ocurrió fue real

Voz 1755 18:56 no

Voz 16 18:57 sí porque está esta película narra narrar hechos cien por cien reales que les sucedieron a personas que estuvieron allí con Kapuscinski en aquellos en aquellos días y nos parecía nos parecía importante que que llegara hasta mucha gente ese mensaje de de Kapuscinski de que las personas que desaparecen en en las guerras merecen pervivir en la en la memoria de la de la humanidad no

Voz 0101 19:24 es parte animada yo y otra parte no en realidad tiene un un ritmo como muy rápido muy vertiginoso esto es lo que quería es trasladar al espectador a la espectadora

Voz 15 19:37 sí sí ciudad tremenda sí sí sí sí sí

Voz 0264 19:40 a mí me gusta tipo de película de acción y estamos tratando temas importantes y quizás eh fuertes pero para mí la película tiene que ser como un disparo de bala nun yo recuerdo que Kapuscinski decía que tiene humedad atroz a aburrir al lector yo porque el espectador en queríamos que la gente se divirtió porque es una película de aventuras es una película de tiroteos disparos persecuciones insta en marcada en plena Guerra Fría en un momento caliente valga la expresión en el que EEUU y la URSS luchan por el control del mundo y aquí me fascinaba tenemos personajes bueno pues como el Che Guevara como Nixon como Henry Kissinger mercenarios tropas cubanas invasiones bueno todo eso quería quería que estuvieran es un utilizamos animación también animación para tratar de mostrar no el universo Kapuscinski entra en su cabeza sus sueños en sus pesadillas en sus miedos en sus culpas la animación bueno pues será el el lenguaje idóneo para esto pero siempre como decía en Miami basado en hechos reales

Voz 0101 20:40 claro porque Amaya Raúl Capucines que también decía que el género de la entrevista es decir algo así como lo que estamos viviendo ahora mismo era despreciable no decía es que no no me gusta entrevistará a los pies éticos no de hecho no lo hacían hoy el decía que quería cruzar siempre la frontera en realidad con esta película lo que queréis es acercar el pensamiento de Capuchinos que todo el mundo sepa lo que escribió no sólo sobre periodismo sino por diferentes países africanos no por ejemplo es lo que queréis Amaya sí sí

Voz 16 21:11 sin duda sin duda fue uno de los motivos principales para decidir Nos a a escoger una obra de Kapuscinski como como si del anteproyecto de Raúl como director no enamorados de Kapuscinski decidimos que que queremos que cuanta más gente lea Kapuscinski más gente conozca mejor

Voz 0264 21:31 por si pienso que el mundo sería mejor no existe subieron pienso que sí porque él él se considera un traductor de culturas el abogado por el entendimiento humano el Inter entre razas culturas religiones creo que él mostraba al ser humano de una manera hermosa no y creo que se esforzaba en tratar de entender al otro no

Voz 0101 21:47 soy alguien que sabía lo que era estará limiten la vida no porque no sé si no fue cuatro veces condenado a muerte no

Voz 0264 21:52 sí sí estuvo a punto de ser ejecutado vivió bajo las balas en múltiples ocasiones bueno es un tipo que es merecía esta película inútil había hecho no también bastante sorprendido empezamos a a hubieran hablar sobre inscritos con aquí está aquí está

Voz 0101 22:08 oye contadme cómo ha sido lo de la animación por ordenador no todos los personajes Arnal ansiedad animados por ordenador pero en realidad habéis trabajado con actores reales durante unos meses

Voz 0264 22:18 si la técnica utilizada semana motion capture captura de movimientos entonces con actores primero hicimos ensayos una película de ficción ensayamos toda la película la hicimos incluso la gran vamos a tenerla la fuimos editando en para controlar el ritmo los diálogos que funcionaba que no y luego ya es son mismos ejecuta en un estudio acude que sacrifica hice graban los movimientos y todas las escenas diálogo sistemas no entonces creo que la en también por eso la película destila tanto realismo tanta credibilidad no porque está son son personas personas de carne y hueso en la que los que la interpretando luego por supuesto fotograma fotogramas se reconstruye a el lujo de reanimación que era un look bueno pues que que me interesaba era look de novela gráfica que bueno que para mí evoca los años setenta no entonces la idea es mucha verosimilitud pero con un look romántico de novela gráfica casi

Voz 0101 23:12 bueno un día más con vidas estrene el veintiséis de octubre y después este equipo en diciembre si no me equivoco va a La Habana sí

Voz 0264 23:19 Ana esperamos que sí

Voz 0101 23:22 el pollo más hijos Rat confirmando

Voz 17 23:25 pues te daré todos estos yo tengo esa información pero

Voz 0101 23:29 por este firme del departamento de documentación de la Cadena SER no sabéis como podía pero sabíamos que había

Voz 17 23:34 hola buenas son en el equipo

Voz 0264 23:38 no es una pregunta bueno sabemos que ha tenido buena recepción por parte del comité de selección ha gustado más más allá de eso pues no tenemos billetes en el lado opuesto el porque dentro de el de la producción de esa película fuimos a Cuba investigar bueno pues a la trama digamos cubana de la peligro yo estoy mucho en Cuba el equipo de gol en Otilio el demás también iban a la es algo Sueño queremos ir al no

Voz 0101 24:09 era de aquí a diciembre pueden pasar muchas cosas veremos a ver cómo está eso a ver si es verdad amo ayer Remírez productora de un día más comida un placer charlar contigo Amaya gracias por estar con nosotros es que ricas con Raúl de la Fuente una de los directores gracias a los bosques del festival

Voz 1755 24:29 en total

Voz 6 24:29 bien gracias

Voz 19 25:00 se arrepienten claro que me arrepiento Sanidad no no era es la pregunta que quería hacer usted dirá quién es usted lo siento pero no lo entiendo

Voz 0264 25:15 la pregunta

Voz 19 25:17 sí sí la entiendo tienes Manuel López Vidal por mal de verdad se un ciudadano normal

Voz 21 25:28 en el registro ha comenzado a primera hora de la mañana no contestaba

Voz 0101 25:35 son las doce y treinta y siete en directo desde Donostia del Festival de Cine de San Sebastián desde este concesionario Auto estoy rodeada de vanguardia de potencia de seguridad y de diseño no vean los vehículos vehículos que estamos viendo aquí bueno ya sea de pasaba porque hay alguna que manejaba el nominada pero bueno al margen de todo eso aquellas algo personal les diré que este tráiler es de la película el Reino ustedes alguna vez han pensado que todo lo que nos llega sobre corrupción podría tan sólo ser una pequeña parte de lo que pasa las luchas internas que hay dentro de las formaciones las diferencias dentro de los partidos las zancadillas los papeles que no vemos las verdades que nos ocultan bueno pues todo eso todo eso pero elevado a la enésima potencia con grandes dosis de realismo son los que se pueden ver en qué es lo que se puede ver en la película el Reino nos vamos a ir en directo doce y XXXVIII casi treinta y nueve hasta el hotel María Cristina porque ahí está nuestro compañero Iker Ibáñez muy bien acompañado Iker no ahora

Voz 22 26:38 sigue guardia aunque tal bueno un placeres Aloña con volver a compartir este año este escenario esté Zinemaldia o sea que un saludo también a todos los oyentes que no había tenido ocasión hasta ahora efectivamente como dices muy bien acompañado porque tengo a mi lado ya a Rodrigo oyen el director temas de rabiosa actualidad con un reparto que hace que no pueden que no podamos espera area al día veintiocho no que es el día del del estreno para todo el público buenos Rodrigo muy buenos días lo primero hola buenos días qué tal bueno qué tal le ha recibido este año Donostia y el Zinemaldia porque no sé si puedo decir que es usted un habitual eh de esto pero nos consta que el año dos mil dieciséis ganó ya aquí el premio del jurado al mejor guión sea que algo entiende no de cómo funciona esto

Voz 23 27:20 bueno habitual no pero sí es verdad que estuvimos hace muy poco dos años eh que no hayan pasado muchas cosas yo creo pero fue una esguince

Voz 24 27:29 maravillosa y fue increíble y estar que es es ya sólo estar es es increíble

Voz 22 27:34 eh hemos hecho nuestro trabajo hemos ido a haberla late comentado ahora fuera de micrófono que tiene esas escenas salvajes no eh todo lo que hemos vivido todo lo que vive este país crees que la gente es consciente realmente de la magnitud que tiene la corrupción podríamos decir el tema central de tu trabajo no de este trabajo del Reino sí es el tema central por supuesto que si la gente

Voz 24 27:54 siente de todo lo que hay detrás yo no creo pero no porque yo sí lo creo sí lo sepa nadie de los que estamos aquí somos conscientes no si algo hemos aprendido en el proceso de escritura y de investigación y documentación es obviamente que no sabemos ni la mitad esto claro si no había no sea el poder no sería no protegería del poder

Voz 22 28:14 usted cree que tenemos en nuestro sistema algún político verdaderamente es esto

Voz 24 28:19 sí quiero pensar que sí por supuesto verdaderamente sí sí sí sí claro que sí

Voz 22 28:25 para la por la temática por el por el hilo argumental por lo que muestra es una película que los españoles podríamos entender la bien no porque tiene muchos de lo cotidiano como crees que puede entender este trabajo alguien que pueda verlo desde otro país público más internacional

Voz 24 28:44 pues mi idea siempre es una gran pregunta no tengo ni idea espero que funcione en la que la película estrenamos en las que hicimos un pase en Toronto hace dos semanas yo creo diez días dos semanas hizo funcionó muy bien la verdad que obviamente hay cosas detalles porque sí que nos gustaría llenar la peli de localismo

Voz 25 29:00 lo de no de eh

Voz 24 29:02 carrillos así como muy cotidianos y muy españoles pero lo que es la peli lo que es la corrupción lo que es eh creo que la peli tiene dos niveles usar el nivel muy como Twitter muy español muy cotidiano pero lo hay un nivel de de lucha fratricida lucha de poder y de algo incluso bueno gracias exhibirán habrán avergüenza programadores Express están todo realmente ahí traición ahí no hay reinos que se heredan y que ella amistades que se rompen entonces eso se entiende perfectamente no sé si funciona mucho o poco pero yo creo que se puede entender

Voz 22 29:31 bueno tendremos que esperar a partir del día veintiocho para luego recoger también ese este feed back no como cómo ha sido este trabajo en particular como han sido en los meses de trabajo cuánto tiempo ha llevado eh sobre todo bueno parece evidente no pero te has pasado mucho en la política española para para hacer esto este largometraje del reino sí Nos hemos basada por supuesto en la política

Voz 24 29:51 española por supuesto porque la peli habla sobre políticos españoles entonces nos hemos documentado mucho me preguntas como ha sido trabajo hemos hecho un gran trabajo de documentación de de de de conocer de quedar de hablar de conversar con gente dentro de este sistema que estamos retratando y luego hemos intentado desde el guión y desde la de lección en el rodaje pues ser lo más verosímiles posibles e intentar recrear en pantalla que son el fondo el cine se intenta recrear en pantalla y fingir una realidad para que el espectador sobretodo disfrute del espectador no crea que esto está sosteniendo porque el cine no cuando cuando crees que nuestra sucediendo lo que hubiesen para yo creo que desconectar rápido el gran reto del cineasta por lo menos así no lo hemos tomado nosotros eso es intentar que el espectador cuando vea la película se olvide de subida esté metido en esa vida que estamos viendo en pantalla

Voz 22 30:38 decías que hace dos años estuvisteis de aquí en San Sebastián en otra edición del festival de cine que en dos años han pasado muchas cosas entre otras has parido nuevas creado reino pero que que más que sucede ha sucedido estos dos años cómo te encuentras como llegas a a Donostia

Voz 26 30:54 además los heavies eh bueno pues

Voz 24 31:00 sí a mí me han hecho muy largos pero en el buen sentido yo creo que no han pasado muchas cosas e ahí meterte en proceso de una película es tan bonito y tan agotador pero tan gratificante que que es genial y luego encima ante lo ven compensados recompensado con una presencia en una sección oficial como este festival pues pues es maravilloso que no me estás preguntando porque hubiera

Voz 22 31:20 ah no no entonces a preguntarme por prueba puedo preguntarte después

Voz 26 31:24 oye Rodrigo

Voz 22 31:26 que toca hacer ahora en el Zinemaldia entiendo que atender a los medios no os agradecemos que estéis en este A vivir que son dos días Euskadi en riguroso directo pero que más toca cómo disfruta de festivales como éste

Voz 24 31:37 no pues a veces se siempre se disfruta a veces tienes la posibilidad disfrutar más o menos nosotros tenemos que atender a los medios que es parte de nuestro trabajo y estamos encantados de ello pero es un día lleno de entrevistas Si a partir de las siete creo que viene lo bonito que es enseñar la peli a al público y estamos deseando que eso ocurra

Voz 22 31:55 estamos deseando

Voz 24 31:56 lo que que les guste ojalá y luego pues brindar por posible mal día Hypo nosotros pasar una buena noche

Voz 22 32:05 muy bien pues te agradecemos como decía que haya estado con nosotros en directo que vaya todo muy bien y estaremos muy pendiente del trabajo feed back del público no sólo del internacional también del nacional por supuesto gracias muchas gracias a vosotros bueno Aloña devolvernos a conexión desde este hotel María Cristina el director Rodrigo solo Goyet ni que nos atendía y como veis pues eh pendía

Voz 0101 32:24 se de esa cita de esta tarde de esa presentación que tienen

Voz 22 32:27 Vista para ellos momento más importante sin duda

Voz 0101 32:29 gracias Iker Ibáñez El Rey no he protagonizado por Antonio de la Torre Nacho Fresneda Bárbara Lennie Josep Maria Pou y Ana Wagner entre otros por cierto decía hace un par de años ya estuve también aquí el director Rodrigo sólo Boyan si su película Que Dios nos perdone ganó el premio del jurado al mejor guión en San Sebastián en el año dos mil dieciséis un thriller muy muy recomendable basada en un caso concreto tal y como Le preguntaba de forma acertada Iker no pero sí con grandes dosis de corrupción en algo muy real

Voz 27 32:57 ah

Voz 2 33:13 así que tiene mucho talento natural que sería válido huele fatal

Voz 0101 33:32 Iciar Bollain buenos días hola buenos días cómo estás te tuteo me lo permite

Voz 2 33:37 algo bienvenida qué tal todo muy bien

Voz 12 33:40 yo no estoy aquí estamos empezando a hablar de Giuly

Voz 0101 33:43 sí bueno hay mucho no mucho que te tocara déjame que que adelante algunos datos de esta película yo fíjate mientras iba preparando esta conversación que íbamos a mantener me preguntaba si se puede ser bueno en aquello que podías ahora ahora te lo preguntaré pero tal vez Julie lo demostró no porque es la historia del bailarín escuchábamos ahora ah de bailarín cubano Carlos Acosta en realidad quería ser futbolista pero claro su padre vio en el que tenía potencial que tenía un don natural y le obligó a estudiar danza fíjense que se convirtió en uno de los mejores del primer bailarín negro en interpretará Romeo en el Royal Ballet de Londres está rodada entre Madrid Londres y La Habana Giuly participa en la sección oficial e Icíar Bollaín en esta grandísima apuesta por la civilización de la mujer de arte lo diré Icíar Bollaín Bollaín es la primera directora española en la sección oficial en ocho años es decir la última fue Judith Colell en qué interpretación real

Voz 12 34:42 bueno a ver yo no voy a entrar a cuestionar la Rebordinos tiene su criterio hoy ya que hay una sección oficial no lo sé la verdad es que cuesta sea por eso se ha pedido que haga mira aún que queréis datos básicamente usaría además está está encantado de está muy dispuesto a hacer lo que no que no que es bueno para tener datos en la mano decir cuántas películas

Voz 0101 35:03 que presentan

Voz 12 35:04 cuántas finalmente llegan pero esto viene de atrás osea que que todas las películas de las mujeres cuesta más llegar seco y cuesta más que tengan buenos presupuestos y entonces seguramente también hay menos donde elegir lo que es un que viene de de

Voz 0101 35:18 Justo cuando dice que es el ha pedido es que mañana de hecho se va a firmar la carta por la paridad y la inclusión de las mujeres en el cine lo formarán representantes de de Cima que es la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales asociación de la que Iciar Bollaín forma parte estará también la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro de Cultura y Deportes José Guirao me llama la atención que el número de mujeres profesionales siga estando por debajo de él cuarenta por ciento en cuanto a representación no

Voz 12 35:47 si sabes también lo que pasa que que sólo going seguramente no ha estado hablando de la presencia femenina en en cine habría estado hablando de su película Las mujeres por una raza no por otra hablamos hablamos bueno no no no hemos de nuestro trabajo

Voz 0101 36:02 sí lo haremos pero pero tú formas parte de la asociación mañana estarán en la firma de esa carta no no no puedo menos en la rueda de prensa de guarda baja pero bueno yo creo que

Voz 12 36:12 ver estos es una reivindicación que tenemos encima es hace diez años

Voz 0101 36:15 sí por supuesto que estoy totalmente a favor

Voz 12 36:18 pero que también esto nos ocurre a las mujeres que al final no podemos hablar de nuestro trabajo porque tenemos que hablar

Voz 0101 36:24 desde luego aquí hablamos también del trabajo de faltaría más y sólo hablaría hablásemos de reivindicaciones eso sólo preguntas hemos con la reivindicación en esta las mujeres Iciar estaríamos haciendo mal nuestro trabajo vamos a seguir enseguida de acuerdo charlando contigo de Giuly de lo que este trabajo supone también de la factura de este trabajo de cómo está representada en enseguida seguimos con Icíar Bollaín en la SER

Voz 0101 37:08 son las doce y cincuenta y tres hasta la una de la tarde vamos a estar con ustedes en este especial A vivir que son dos días de Euskadi desde este concesionario Auto justo enfrente del Kursaal un tiempo extraordinario estábamos charlando con Icíar Bollaín que presenta la película Julie iniciar comenzó a nuestra conversación preguntándome pensando en alto acerca de de eso no si uno puede ser bueno en aquello que no le gusta pero si viene tu padre y te dicen no vas a ser futbolista vas a ser bailarín cuando sabemos que uno hace mejor las cosas y Le gusta creo que es una lección de eso del sacrificio de la relación con tu padre en este caso del arraigo con una tierra o en una tierra no

Voz 12 37:51 sí más que os a Carlos Acosta más que que no le gustaba la danza es que bueno vivió en un barrio de las afueras de La Habana donde ser bailarín es homosexual y entonces pues se lía a golpes cada vez que que sale el tema entonces era un poco un estigma lo que es asombroso es que el padre siendo un hombre negro camionero eh que no ha estudiado que lleva trabajando desde los nueve años quisiera para su hijo eso porque esa eso me lo contaba el propio actor que interpretaba al padre esto es muy marciano que un hombre de ese de esas características quisiera que su hijo fuera bailarín entonces el padre lo que tenían una intuición decía este niño tiene tiene talento y además es una manera de que salga de la calle y que no y que no se pierda con con con lo que él consideraba que eran delincuentes a Carlos lo que ocurre es que hay un momento dan que se da cuenta de que en eso es bueno que probablemente es lo único en lo que es bueno porque era muy desastre era muy no era bueno académicamente entonces de repente efectivamente en el baile es en lo que es bueno y además lo mandan interno fuera de La Habana no tiene de repente es lo que me parece a mí imprecisa de lo que le pasa a Carlos es que de repente descubre que la que la que la danza es su refugio

Voz 0101 38:59 que la danza es su casa que la danza es

Voz 12 39:01 eh es es su amiga es probablemente la única amiga que atienden porque está muy solo porque está lejos de su familia y que es bueno en ello y entonces hace un clic que el que la película lo hemos contado a través del baile del niño ya que de repente se da cuenta de que de que eso precisamente que es una cárcel porque la danza tiene una disciplina férrea pues en realidad es lo que le a liberar no es es

Voz 0101 39:24 bonita eh es verdad que intentas Itziar salirse de los estereotipos para intentar contar la realidad y no repetir lo que otros u otras hacen

Voz 12 39:34 bueno una película yo creo que tiene una diferencia grande con otras películas en cuanto a películas de danza ahí es que se ve mucho baile está muchas veces en la espía tú coges

Voz 29 39:43 Elliott yo me fijé en persona nada que ver

Voz 12 39:45 nada que primero porque me dijeron si quería bailarina padre no saque para empezar pero sobre todo porque apenas hay baile si al final da cuatro saltos por la calle pero realmente no sirve baile y en esta película hay baile no solamente hay baile porque vemos Valley sino porque está contada desde el presente con Carlos Acosta maduro que lo hace él mismo que está poniendo en pie un espectáculo sobre su vida bailado y entonces vemos esos ensayos son ocho o diez piezas de baile contemporáneo en los que en uno se cuenta la soledad que siente en otro se cuenta la relación con su padre de amor y de odio de la relación

Voz 0101 40:18 se contradictoria

Voz 12 40:20 entonces con la fama hay momento en que conoce la fama pero también la fama tiene sus sombras y eso también se baila sea que el reto de la película era vamos a contar algunas cosas es una ficción es una pieza con un niño y acaba con una persona adulta pero hay momentos de la vida Carlos que semana contar bailando se mezclan con la afición y esa era la apuesta fuerte de la peli por lo que veo de la gente que ha visto funciona es decir funciona y no te sale nótese no sólo antes sacas sino que te metes como

Voz 1755 40:47 no

Voz 12 40:47 mezclar dos lenguajes hay mucha emoción

Voz 0101 40:50 en es también en esta película la verdad es que está siendo un programa de de de muchísimo muchísimas sensibilidades de A vivir que son dos días Euskadi hoy porque efectivamente es lo que nos quieren trasladar nuestros invitados si nuestras invitadas dos años después

Voz 29 41:03 digo viene compite

Voz 0101 41:06 qué supondría para recibir un galardón en San Sebastián fue un subidón sabes por qué te lo digo porque se dice que quién sale reconocido galardonado con el premio después déjame que te diga esto sus películas no saben tanto no son tan taquilleras así sí el mejor que no te lleves el para que todo el mundo vea Julie

Voz 12 41:29 bueno hay una cosa que pasa con esta película yo no sé cómo la barrera como la va a recibir la prensa ni la crítica no lo sé realmente porque es es es un mundo pero sí que tengo el pálpito de que es una película para el público es una película de una historia muy inspiradora de un chaval de un extrarradio que llega a ser una estrella es un es una historia de alguien que lo que más sufre es la la lejanía con los suyos habla de raíces habla de de su padre le dice la danzas tu hogar dice no yo quiero un hogar

Voz 0101 41:57 normal yo quiero una Familia yo quiero estar con mi madre que es cosa

Voz 12 42:00 muy reconocibles entonces es una historia muy bonita es una historia muy emotivas no estaría muy bonita y yo creo que es mi historia para el público a pesar de que tiene este elemento de la danza que dices huy va a ser raro no es nada raro es absolutamente accesible que luego no se lo que dirá la crítica pero creo que el público la va a disfrutar