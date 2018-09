Loza:"Tenemos el acuerdo cerrado sobre la transferencia de dos líneas de cercanías y algunos tramos de autopistas"

Voz 1153 00:00 muy buenas tardes el próximo uno de octubre se llevará a cabo un homenaje a las víctimas de ETA a un acto en el que también estará presente el primer ministro francés como reconocimiento a la labor de país galo en la lucha contra ETA la ceremonia será finalmente en Madrid se habló en un principio de Vitoria después de San Sebastián al final Madrid porqué

Voz 1634 00:17 bueno en Vitoria teníamos un problema con el con el Memorial la idea era que la entrega de los todos los documentos que Francia había hecho la Audiencia Nacional que en general ya está utilizando en estos meses a la baja eran las Memorial el problema es que me movía todavía no está listo y por eso hemos visto descartó se pensó en San Sebastián pero después por motivos básicamente logísticos pues al final se va a hacer en Madrid yo creo que el quizá el lugar sea lo menos importante lo más importante es por una parte el reconocimiento de España a Francia en su labor de ayuda y colaboración segundo terrorismo también el hacer un homenaje Francia España juntas a las víctimas del terrorismo una vez que ha sido derrotada

Voz 1153 01:06 por cierto cuando prevén que abra las puertas el centro memorial de víctimas

Voz 1634 01:11 bueno no es fácil dar una fecha pero no en el puesto como objetivo que sea en el en el verano de del año que viene se perdió para este último semestre pero defina ha habido no ha habido reuniones desde el Patronato haya habido una de haber Valente y ahora un patronato para la hora de poder a poder adjudicar ya el concurso para el movimiento de la dotación del museo con lo cual pues yo calculo que pues pues Julio en julio del año que viene

Voz 1153 01:41 hablando de víctimas señor Loza en la última vez que hablamos con usted hace unos dos meses anunció que llevaba la fiscal un acto de homenaje a un etarra en un municipio de Vizcaya las asociaciones de víctimas venían denunciando durante todo el verano el incremento de este tipo de mensajes en público en las plazas de los pueblos han llevado más casos ante ante la Fiscalía en la justicia

Voz 1634 02:00 no no ha habido ningún llevó a ninguno más yo creo que ha disminuido de manera muy importante ese tipo de sucesos lo termine lo que hemos hecho una labor preventiva usted me permite la expresión eh no tanto ya para las acogidas a los presos sino también para las fiestas cuando se ha querido hacer algún tipo de homenaje pues hemos al al vertido de Ayuntamiento en la inmensa mayoría de los casos la cuestión ha ha funcionado yo creo que estamos trabajando en colaboración cada vez más con los ayuntamientos yo creo que también poco a poco a la izquierda abertzale de ETA siendo consciente de que no me no es positivo de cara al futuro el hacer homenajes en público muchos de ellos están tratando de reconducir hacia las herriko tabernas hay todo lo que sea privado evidentemente no nos compete lo que no puede ser es que a un asesino se le haga un homenaje público eso evidentemente que al terrorismo al lanzamos sus digamos un aviso cuando uno de esos el caso es que fue ante lo llevamos a la Audiencia Nacional y unos días después otro también yo creo que tenemos que estar atentos pero digamos que la situación a mi juicio y es el también de la opinión de los cuerpos y fuerzas que son los que con vigilante actuaciones ha mejorado muchísimo este año

Voz 1153 03:16 Francia esta semana vuelto acercar a dos presos de la banda a cárceles cercanas Euskadi cuando tiene previsto hacer un nuevo acercamiento el Gobierno español

Voz 1634 03:23 pues pronto pero eso lo decidirá el Ministerio de Interior

Voz 1153 03:28 Nos no sé si consta ya que se vaya a reactivar la vía Nanclares Si hay algún preso de ETA que

Voz 1634 03:35 bueno ese es el objetivo que se está trabajando como usted me permitirá que como decíamos también Santi Iglesias se refería la discreción en estos casos es muy muy muy importante donde que no le de más datos

Voz 1153 03:51 en todo caso sobre el pleno de política general de esta de esta semana del pasado jueves no sé si usted imagino que bueno ya lo anunciaba horas después no de ese pleno que no comparten la reclamación de lehendakari pero el estatuto va a cumplir cuarenta años es cierto que no está cumplido

Voz 1634 04:06 sí pero también tenía lehendakari yo lo he querido subrayar que la mayor parte de las de otros está cumplido el ochenta y cinco por ciento el discurso del lehendakari fue con el Estatuto que tenemos el empleo la sanidad la educación la industria del desarrollo agricultura todas estas cuestiones que están ya transferidas micro de Gobierno vasco gestiona tenemos el mayor nivel de autogobierno de la Europa occidental lo cual no quiere decir que haya todavía cuestiones pendientes que hay que transferir yo también hizo hincapié en que tenemos prácticamente el acuerdo cerrado en dos líneas de ferrocarril de cercanías que está muy avanzado el traspaso de unos que quedan de algunos trazos de ante la autopista y que tenemos que seguir trabajando la ministra Batet y el consejero Erkoreka llevan una relación muy directa yo espero que era misión podría convocar en próximas fechas hay de de ahí sagas más acuerdos

Voz 1153 04:58 no hay fecha entonces aún para la todavía no hay fecha no en todo caso la cuestión del nuevo Estatuto que se debate en el seno del Parlamento Vasco cree que puede chocar con la negociación sobre la transferencia de las competencias

Voz 1634 05:11 yo creo que son dos cosas diferentes es decir el el estatuto es una ley orgánica hay que cumplir pero hay que cumplir con prudencia con acuerdo y el nuevo estatus pues está en este momento en fase de ponencia llevará la base de los expertos lo que hemos dicho muy claramente es que un estatuto no puede reformar la Constitución y que el el el acuerdo de la reforma debiera ser transversal igual que fue el acuerdo en los años setenta hizo evidentemente cumplir la legalidad Ésa es la advertencia que hemos hecho yo también escuche al lehendakari Urkullu es decir claramente que un un nuevo estatuto refrendado únicamente podrá Porter nacionalista pues sería unos derechos caso del quiero quedarme con esa frase y otra que dijo en en el primer Consejo de Gobierno diciendo que para cuestiones que no estaban fuera de la realidad ya tenían textos ya ella también se refirió a cuál había sido el rector esos textos que fue nulo con lo cual yo espero confío y deseo que esto pueda reconducirse después de las elecciones locales