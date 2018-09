Auge de los patinetes eléctricos.

Voz 1 00:00 hola

Voz 0101 00:43 invaden las aceras los Beatles Górriz están en los parques siglos fuimos también en las carreteras e los patinetes se han puesto de moda a falta de una regulación de su uso lo cierto es que se está convirtiendo en un tema de conversación muy recurrente el ahorro de tiempo de dinero un transporte alternativo no contaminante que nos permite tal vez dejar la moto o el coche en casa bueno siempre en esta tierra está claro condicionados por la meteorología e Estefanía Salvatierra Guardiola qué tal

Voz 0270 01:10 el Guardiola Aloña bueno tú ha sondeado

Voz 0101 01:13 diferentes comercios Goethe han dicho se venden más patinetes hoy

Voz 0270 01:17 se venden más patinetes en los últimos meses en casi todos los comercios que he visitado han notado un repunte de sus ventas por ejemplo en el Corte Inglés de Bilbao unos dicen que se ha notado el incremento desde hace dos años en patinetes de niños y es que es un regalo muy recurrente para las comuniones pero todos los comercios no han notado el aumento en este en este Target por ejemplo en varios centros Decathlon de Vizcaya han notado el aumento en patinetes pero para adultos

Voz 2 01:44 tienes que por ejemplo también hemos fomentado bastante en León por no tienes que ir más cuarenta desde el uno de junio al dieciocho de septiembre Patinir adulto hemos hecho donde se incrementa un siete por ciento

Voz 0270 01:57 pero sin duda Aloña el modelo que más se demanda ahora mismo es el patinete eléctrico cada vez es más frecuente que los veamos por la ciudad y es que son muy cómodos para poder subirlos al transporte público

Voz 3 02:09 ha habido un aumento aunque crecientemente ex presidente patinetes que se utilizan para la movilidad urbana y ahí entrarían de interés por parte de los adultos en ese tipo de patinetes y sobre todo también en la modalidad eléctricas hay si te hemos notado un creciente interés por parte de los adultos

Voz 0270 02:28 y es que Aloña si somos sinceras el patinete tradicional de impulso está muy bien pero claro si podemos echar mano de la tecnología para llegar antes a nuestro destino haremos uso de ella

Voz 0101 02:38 en este programa otra cosa no pero sinceras Estefanía Salvatierra gracias

Voz 0270 02:42 hacía Aloña

Voz 1 02:47 más

Voz 0101 02:49 bueno pues ya lo escucha Ne desde luego es uno de los conversaciones más frecuentes en los últimos meses podíamos decir en las calles los vimos por diferentes lugares el boom de los patinetes tan tradicionales como eléctricos de forma que queremos saber qué hay detrás del uso del patinete se comodidad seis sólo ahorro que hay exactamente hemos invitado a Calixto García el ex piloto de deportes de inercia y además es usuario de de patinetes y impulso

Voz 4 03:16 Sor de la web zona gravedad punto com que nos acompaña esta mañana de domingo qué tal Calixto buenos días

Voz 5 03:22 hola buenos días bueno usuario por tanto desde hace un montón de

Voz 4 03:25 daños no desde pequeñito siempre desde pequeño pero usuaria de que por qué entrar en los has traído este patinete vamos a colgar enseguida las fotografías en nuestra Web P porque no nos lo describe

Voz 5 03:35 bueno yo he venido con un long board es una especie de el monopatín clásico pero digamos que tiene dos palmos más de de largo unos ejes más inclinados con lo cual gira más despacito es un poco como como un autobús con

Voz 6 03:47 las ruedas más grandes de lo normal y más blandito de lo normal con lo cual rueda muy suave por el asfalto real

Voz 5 03:52 te notas a las ondulaciones y es digamos la versión de transporte del monopatín no es para ir a un parque de monopatines a dar saltos sino para desplazarse por los paseos marítimos por las

Voz 4 04:02 el delito es para que tú tú donde ves en Portugalete

Voz 5 04:04 según Portugalete para que lo utilizas pues yo por ejemplo cuando vengo Bilbao pues vengo en metros algo aquí en Moyúa voy a hacer gestiones pues ya muy Hacienda voy a la Diputación a hablando ya no me he desplazado a estos la almendra de Bilbao me desplazó rápidamente de un sitio a otro

Voz 4 04:21 porque si no querías en transporte público en bicicleta o andando

Voz 5 04:24 claro temporalmente y andando o tengo que venir en coche dejaron un Parking y luego ir andando pero puedo tardar dos horas más de lo que parece ahí estamos ahorrar

Voz 4 04:32 el tiempo si estamos ahorrando contaminación

Voz 7 04:35 por supuesto estamos ahorrando dinero si estás haciendo ejercicio al mismo tiempo no

Voz 5 04:40 sí bueno la verdad es que el desplazamiento es muy suave en realidad con tu te impulsa cada veinte metros es muy eficiente

Voz 4 04:45 hay que hacer es es en realidad

Voz 5 04:48 en la cara vas un poco paseando viendo un poco el paisaje de una manera mucho más relajada para mi gusto de desplazarse sobre todo por la en la ciudad en las zonas un poquito más llanas

Voz 4 04:55 claro tú tienes tres niños correcto cada uno de ellos con patinete

Voz 5 04:59 sí cada uno tiene ya su patinetes sí

Voz 4 05:02 tanto se mueven y para que sólo en el parque distancias más o menos largas Calixto

Voz 5 05:08 sí bueno yo los llevo al al parque lógicamente como como todos los padres luego también les iba por ejemplo al año parques de monopatines los skate park generalmente en horas que están más tranquilas que no hay tanta gente para que vayan empezando a introducirse con su casco puesto para que vayan cogiendo poco el el el manejo son es muy agradables Edipo actividades porque las puedes compaginar un poco no son de las pocas cosas que podemos hacer padres hijos juntos

Voz 4 05:31 pues mira me aguanto momento vamos a buscar más voces sumemos la de Asier Eceiza él es usuario donostiarra hola Serge Guardiola qué tal

Voz 3 05:41 bueno ya bueno dos años

Voz 4 05:43 es más o menos con un patinete no toda la vida sobre ruedas bueno te lo mira tú tienes patinete eléctrico

Voz 3 05:53 sí efectivamente ven en la compré hace aproximadamente dos meses llegando me bajo

Voz 4 05:58 vale para aquí lo utilizamos Asier

Voz 3 06:01 pues básicamente para hacer los traslados dentro buenos no sabemos Donosti por las incomodidades que supone salir a carretera que no se me ocurre velado pero para ir al trabajo para encontrarme con mis amigos para hacer recados de media

Voz 4 06:18 desde tu casa el trabajo que distancia tienes

Voz 3 06:20 pues nosotros kilómetros y medio no mucho

Voz 4 06:23 a qué velocidad vamos

Voz 3 06:25 pues menos veinte estén depende el tráfico por el reggae I'll hemos Un poquito un poquito Ocaña también depende mucho Laura influencia la identidad las lo hace la gente va trabajadoras te diré más ahí un poquito poquito menos caña Se puede que hasta veinticinco podemos llorar

Voz 4 06:43 pues está bien no Calixto una velocidad potente

Voz 5 06:45 la la bicicleta yo tengo una bicicleta eléctrica hay por ley obligan a que ahora XXV pero ahora desconecte el motor Si Si cumple eso que la potencia sea menor a doscientos cincuenta vatios y que sea asistido es decir que no tenga acelerador sino que asista a los pedales pedales en casa habitada es una bicicleta a todos los efectos legales es decir no tiene medidas ninguna placa círculo motor seguro es una bicicleta a todos los efectos yo creo que hay efectivamente es donde quizás hay que madurar un poquito el tema de la regulación en tanto anatema de patinetes como de bicicletas de encontrar ese término medio de quiénes van por la acera quiénes van por la calzada y con qué velocidad

Voz 4 07:19 bueno ahora contaremos algún detalle de cómo está la regulación en Euskadi pero Asier como te trasladaba hace dos meses antes de que te compras ese ese patinete eléctrico

Voz 3 07:29 pues es una ciudad muy degradada paseos al trabajo pero era paseando IBI era muy agradable pero los tipos e aumentaban y ahora lo sé reducido pues aparte

Voz 4 07:41 vamos contra

Voz 3 07:44 de minutos y ahora lo formación en cinco personal

Voz 4 07:46 hacemos menos ejercicio Asher

Voz 3 07:48 es uno de los pero inconvenientes que eso es bueno tener un patinete eléctrico y eso sí parece dice que ya andar poquito

Voz 4 07:56 te puedo preguntar cuánto patinete cerca de cuatrocientos euros vale hace poquito leía que la carga sale a cero coma cero siete euros que ese es su perro barato que autonomía tiene

Voz 3 08:11 pues unos treinta kilómetros depende que tiene en las cuestas que es uvas la velocidad a la que vayas el peso corporal una mismo

Voz 4 08:20 claro cuando llueve qué haces

Voz 3 08:24 pues no es como cuando me lo preguntan lo preguntan mucho estos como los de las motos se factible arte no usarlo o tomar me está alternativos transporte público porque el lugar donde trabajo no permite apartar a pensar como mente

Voz 4 08:39 claro claro en cuanto tiempo se carga un patinete eléctrico

Voz 3 08:44 dos tres horas de turno uno vuelven adelanta crezca horas lo podría tener listo para volver loco

Voz 4 08:53 cosa que tú estás satisfecho contento con con el patinete yo ahora mismo no lo dejaría eso sí

Voz 3 08:59 no lo dejaría en cuenta además que aquí hemos en este verano es una de esas aguas zaga me gustaría destacar que lo primero de todo lo que es por la diversión es ir con divertimento cogerlo cada día de hacer el trayecto los viajes monótonos en coche o en moto pues levantar narró muy divertidos

Voz 4 09:18 ya todo es cien por cien divertimento es decir no has tenido ningún pequeño percance ni nada por el estilo en estos dos meses

Voz 3 09:26 algún a las primeras de pensar filias mayores por suerte

Voz 4 09:35 vale nunca iría es por la acera Asier

Voz 3 09:38 he trató de no hacerlo si es de noche no hay nadie me pongo es poquito oí bueno pues voy perdería con gente me me me te hago es áspera y caminando bueno

Voz 4 09:54 Sierra ha cambiado la vida el patinete eléctrico e ya les digo yo que cada vez se ven más y desde luego en Donostia los he visto y mucho Asier Eceiza es que ricas como muchísimas gracias cola porque no me vamos hasta luego le preguntaba por las ceras Calixto porque es verdad que según a menos de informan desde el Ayuntamiento las aceras no son un espacio circulatorio dicen he como criterio general no estaría permitida la circulación de bicicletas ni de patinetes eléctricos ni cualquier otro vehículo con excepción del uso infantil lógicamente de los mismos pero haciendo un recorrido por las tres capitales hace muy poco esto en Radio San Sebastián en la Cadena Ser el alcalde Eneko Goia anunciaba que el Departamento de Movilidad ya trabaja en la regulación del uso de los patinetes eléctricos por tanto están en ello en cuanto a Bilbao bueno pues están regulándola en realidad del Consistorio lo que quieres abordar ese asunto en el Foro por la Movilidad Sostenible el ochenta y siete por ciento de las calles de Bilbao en cualquier caso tiene la velocidad limitada a treinta kilómetros por hora por tanto tengamos en cuenta eso en Vitoria que también lo hemos preguntado qué es lo que nos dice a la normativa actual dicen permite a los patinetes circular por la acera es un tema que lo tienen presente pero por el momento se ha aparcado unos dicen la idea inicial de abordar una regulación hasta que no exista una respuesta jurídica por parte de la Dirección General de Tráfico bueno esto en cuanto a las tres capitales decíamos Calixto que cada vez parece que hay más patinetes eléctricos tradicionales los no eléctricos en las calles de forma que hemos recurrido a una de las tiendas que más venden de todo Euskadi nos vamos a ir hasta Zarauz hasta bongos mega addenda allí nos atiende Federico García qué tal Fede buenos días hola buenas se venden tanto

Voz 8 11:37 sí la verdad es que si yo ya llevo unos años vendiendo lo que son los monopatines de cuatro ruedas tipos que así para chavales con motor llevo años vendiendo los bien Ibon Ara con el boom de los patines au de dos ruedas y manillar scooters el quieran llamarlo pues bueno la gente se está animando mucho han bajado predecir si las calidades están muy bien pues la verdad es que la gente este animal no se oigan

Voz 4 12:04 las de los precios nos decía Asier que el suyo le había costado unos cuatrocientos euros más o menos el más barato y el más caro

Voz 8 12:11 sí yo que tengan una gama que empiezan en unas cuatrocientos euros trescientos noventa y nueve y el más caro sale setecientos noventa y nueve

Voz 4 12:19 lo que en el de setecientos noventa y nueve

Voz 8 12:22 pues City lleva un poquito más de velocidad aguanta más más recorrido tiene más autonomía eso supone que la batería tiene mejor mejor funcionamiento localidades también pero bueno la diferencia de la gran diferencia al final es la potencia de la batería

Voz 4 12:39 cuando dices la autonomía importante cuando dices más velocidad velocidad máxima que puede llegar a adquirir

Voz 8 12:46 pues eh el de trescientos noventa y nueve euros veinticinco kilómetros dieciocho kilómetros hora perdón es el más caro en mil seiscientos noventa y nueve XXXV kilómetros de Alex

Voz 4 12:58 treinta y cinco kilómetros o oye cuál es el perfil de de los compradores de un patinete eléctrico Fede

Voz 8 13:06 bueno normalmente es chaval joven con la idea pues es un patín de unos quince a veinticinco años vamos a esa es la media pero luego en cuanto ya a la gente los ve pues gente mayor

Voz 3 13:20 sí

Voz 4 13:21 de treinta cuarenta también esas son mayores Fede de tren

Voz 3 13:26 bueno yo es que hablo a Valeriano

Voz 8 13:29 pero bueno treinta cincuenta vamos a niña la gente poquito más adulta aplicando mucho con chavales ir con jóvenes hasta veinticinco que dan en patinete así pero este tema eléctrico está acogiendo ya cada vez en tema más adulta llegué oído que al

Voz 4 13:46 unos jóvenes tiran del patinete eléctrico porque si beben por ejemplo hubo otras cosas se pueden desplazar sin problemas quiero decir el control de alcoholemia aunque también diré que ha habido casos en los que se les han hecho controles a personas que iban en patinetes eléctricos y que ha dado positivo yo me estoy acordando por ejemplo en caso de Vitoria-Gasteiz eh

Voz 8 14:07 sí yo creo que ahora la nueva normativa escribiendo carné de conducir y te pillan con una bicicleta eléctrica anormal incluso si te hacen la prueba creo que no te pueden quitar puntos te pueden montar no tiene retirada de puntos por lo que tengo entendido entonces mucha gente que está incluso sin puntos ya me dices que es la única solución que me queda para en el pueblo cojo uno de estos e inmediata para anda todo el día

Voz 4 14:33 sí bueno desplazamientos más o menos cortos a Piqué si no le pasó algo así que que le quitaron los puntos y cogió después bueno en fin oye embargo ahora se está dando un paso más no los patinetes está muy de moda pero por esto de modernizar es todavía más lo último de lo último son las motos eléctricas no Fede exacto que yo he visto fotos porque nos dan unos Juegos describe sí

Voz 8 14:59 si la están aquí desde finales de agosto amaño al final de verano y bueno la verdad es que yo las había visto ya repartiendo en algunas ciudades en las he visto alguna empresa de comida lleva algo parecido entonces vamos a decir que son ruedas un poquito más anchas de lo normal eh de una scooter vamos a decir vamos a pensar en una scooter tiene la rueda muchísimo más ancha solamente lleva a lo que es una cientos sujeto al chasis ido guarda Barros y luego el manillar tipo Chota en el medio vamos a decir que solamente lleva una plataforma para poner los pies poder llevar a un niño porque lleva una caja una mochila bolsas lo que seas muy cómodo y luego tiene el manillar un poco así en plan Moto ocho chóped hizo una cestita delante tienen un hijo lo que no tiene son intermitentes pero bueno hay muchos modelos ya que tengo ahora mismo uno para alquilar

Voz 4 15:51 como para alquilar oye que ahora supongo que será bastante más caro que el patinete eléctrico estamos hablando de otro tipo de vehículo no

Voz 8 15:59 sí pero bueno por ejemplo el más bajo de la gama sale en mil doscientos cincuenta a la venta

Voz 4 16:04 ya y una moto cuánto costaría una moto eléctrica más o menos Calixto ya la moto eléctrica y la moto no eléctrica una moto normal cuánto suele costar yo creo que una scooter por ejemplo yo creo que tres mil para arriba ajá mira cuando yo creo que las Cooper sencillitas ya te cobran tres mil bueno pues con esto contamina menos te ahorras en gasolina te CTC buena fe dime gente que que no tiene carné claro

Voz 8 16:32 por ejemplo también dentro del pueblo incluso en recorridos entre pueblos cercanos también me está pidiendo y también para la gente que no tiene carné puede ser una opción de moverse un poquito sin tener que comprar un coche eléctrico

Voz 3 16:45 ahora sí siempre con cuidadito también

Voz 4 16:48 me dedico Federico García es de bongos me adenda de de Zarautz fe de muchísimas gracias por estar con nosotros que vaya bien el negocio a vosotros con un abrazo hasta luego oye Calixto tú llevas este patinete que tenemos junto a nosotros casi casi a todas partes es decir te mueves en metro por ejemplo haces

Voz 5 17:07 alternos según el día sí voy a montar en bicicleta igual tengo que ir con el coche porque llevo la bicicleta eh si voy al centro pues si puedo ir en metro o me me cunde bien Si voy sido al trabajo hemos creído con el coche voy alternando según han yo creo que no se trata un poco de de de encontrarlo más adecuado en en función del día

Voz 4 17:25 hay madres y padres que buena por sus hijos al colegio a la ikastola en patinetes eléctricos vuelven con la criatura los dos osea que puede incluso contribuir a descongestionar el tráfico de la ciudad donde el pueblo porque no no no

Voz 5 17:36 ver yo yo este verano estado en en Francia el Primavera actúen en Holanda en Amsterdam yo creo que básicamente son cuestión cultural pues son sitios en los es el que nosotros y ahí es muy habitual encontrar todo tipo de soluciones ya sea patinete eléctrico patinete tradicional bicicleta pero este tipo de medios de transporte al final yo siempre pienso yo peso cien kilos parece desplazar cien kilos voy en coche mi coche pesa mil quinientos kilos encima dos giros cada cien una bicicleta Un patinete un lo que sea pesa veinticinco kilos para desplazarse bien sabes que no tiene mucho sentido sin para desplazar a una persona coger una cosa sesenta veces más pesada que que una bicicleta Un patinete tenemos que un poco para mi gusto cambiar un poco el chip hay días que llueve que realmente quiere de coche en coche y además el coche para ir de vacaciones es maravilloso

Voz 4 18:27 así que no te vas a plantar en Huelva con la aquí

Voz 6 18:30 al según el día yo creo que es un cuestión poco cultural

Voz 5 18:32 el el hecho de de pensar en decir es que yo para ir ahora mismo a Bilbao que voy a comer he quedado a seis manzanas de aquí con aires del que la película de mil quinientos kilos en el fondo en el fondo no tiene mucho sentido

Voz 4 18:42 no siempre es el transporte público eh yo creo que que que habría que subrayar es soledad constancia no

Voz 5 18:48 combinar por ejemplo en el transporte público te permiten llevarlos Lara tú pues iba patinetes bicicletas en el metro y es gratuito puedes hacer un montón de combinaciones quizás la ostensiblemente de que alguien rompa un poquito el hielo yo vengo ahora mismo he pasado por la Gran Vía

Voz 7 19:00 te miran un poco dicen yo estoy atendida dice este chico de cuarenta años que hace un montón

Voz 5 19:04 en el monopatín te temerán con con extrañeza

Voz 4 19:07 por tener cuarenta años

Voz 5 19:10 será un monopatín dónde está

Voz 6 19:12 pero entonces ahí vamos adviértele creo que sí

Voz 5 19:15 estoy un poco un poco cultural yo creo cuando la gente se de cuenta de que la calidad de vida no es ir con el coche hasta la puerta del sitio sin ya realmente de la vida otra manera de ser un poquito más racional en este tipo de cosas yo creo que creo que nos iría mejor a todos

Voz 4 19:26 bueno hoy hemos querido hablar de la grandísima demanda que están teniendo los patinetes eléctricos no sé si los vamos a encontrar por nuestras calles siempre cumpliendo lógicamente la normativa e una vez que se regule lógico por el momento no está regulado en ninguna de las tres capitales pero teniendo mucho respeto de mucha educación también el resto de los viandantes es de los conductores Calixto García que gracias por estar este ratito con nosotros que sigas disfrutando de ese patinete que tenemos junto a nosotros no sé si lo próximo será por ejemplo comprar patinetes eléctricos a las criaturas sonó a los no

Voz 6 19:55 bueno yo creo que podemos en el normal no blandas que no no lo digo todavía no operamos mira esta tarde de los vamos a

Voz 5 20:02 un circuito de Pulp track que van inaugurara en en Etxebarri aquí cerquita es como circuito como de como los de bici cross de estos con su bajas con ondulaciones imperantes es muy bonito porque he podido con la bicicleta con el patinete con lo que quiera los niños los mayores y cada uno se divierte un poco su nivel el niño va simplemente haciendo las ondulaciones bueno los mayores y Podemos saltamos no pero otra vez es otro elemento para disfrutar en familia de de coger el coche para todo tipo de de opción les vemos muchas ventajas gracia

Voz 0101 20:29 Calixto por estar con nosotros a un placer muchas gracias a vosotros

Voz 1 20:40 bueno a vueltas con los padres

Voz 0101 20:44 siete si a la espera de una regulación eh enseguida colgaremos por cierto la foto de Calixto con su patinete nuestros estudios en unos instantes vamos a sí

Voz 9 20:52 a ligar una vizcaína que ha analizado en profundidad el secreto de las relaciones de amistad de pareja las relaciones familiares como llevarnos bien sin morir en el intento enseguida estamos con él